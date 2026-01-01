Statik metinleri ve karmaşık konuları, insanların gerçekten anlayacağı kısa açıklayıcı videolara dönüştürün. HeyGen ile, ses, görseller ve net bir yapıyı bir araya getiren, sunucu anlatımlı açıklayıcı videoları kamera veya kurgu zaman çizelgelerine ihtiyaç duymadan oluşturabilirsiniz. Müşterileri, ekipleri ve öğrenenleri, markanıza uygun kalan ve güncellenmesi kolay video oluşturma ile daha hızlı eğitin.
Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.
Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.
Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.
Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.
Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.
YZ açıklayıcı videolar için neden HeyGen'i tercih etmelisiniz
HeyGen, yoğun içerikleri dakikalar içinde kolayca anlaşılır açıklayıcı videolara dönüştürmenizi sağlar. Bir doküman, senaryo veya URL ile başlayın; YZ sahneleri tasarlasın, anlatımı eklesin ve mesajınızı yapılandırsın. Böylece hem profesyonel görünen hem de hızlı düzenlemeler ve yeni versiyonlar için esnek kalan açıklayıcı videolar elde edersiniz.
Uzun dokümanları, teknik kılavuzları veya detaylı süreçleri kısa ve odaklı sahnelere ayırın. Ekrandaki metin, görseller ve anlatım birlikte çalışarak izleyicilerin temel fikri hızla kavramasını sağlar. Bu da öğrenmeyi geliştirir ve kitleniz genelinde kafa karışıklığını azaltır.
Seslendirme kaydı yapma, yetenek kiralama veya motion design öğrenme zahmetini atlayın. HeyGen, sunucuları, yerleşimleri ve zamanlamayı sizin için halleder; böylece videoyu nasıl oluşturacağınızı düşünmek yerine, açıklamanız gereken konuya odaklanmaya devam edebilirsiniz.
İçerik ve dili değiştirirken yapıları ürünler, ekipler ve bölgeler arasında yeniden kullanın. Ayrıntılar değiştiğinde bölümleri hızla güncelleyin ve açıklayıcı videolar kitaplığınızı her zaman doğru tutun. Tek bir iş akışı, birçok farklı kullanım senaryosunu destekler.
Belge, komut dosyası ve açıklayıcı videonun URL'si
PDF'ler, bilgi bankası makaleleri veya metinlerle başlayın ve bunları hızla açıklayıcı videolara dönüştürün. HeyGen, temel bölümleri belirleyip bunları anlatım ve görsellerle sahnelere dönüştürür. Tercih ettiğiniz akışa uyacak şekilde yapıyı ince ayarlarla düzenleyebilirsiniz.
YZ sunucular ve doğal seslendirmeler
YZ açıklayıcı video oluşturucu ile içeriğinizi birçok dilde anlatmak için gerçekçi sunucular ve sesler seçin. Videolarınızda yapay zeka ile samimi ve net bir anlatım, konular karmaşık olduğunda bile izleyicilerin dikkatini canlı tutar. Tonu eğitim, ürün bilgilendirme veya pazarlama ihtiyaçlarınıza göre uyumlu hale getirebilirsiniz.
Görsel düzenler, medya ve altyazılar
Metinleri, simgeleri, ekran vurgularını ve destekleyici medyayı sade yerleşimlerde bir araya getirin. Otomatik altyazılar erişilebilirliği artırır ve izleyicilerin sesi kapalı ortamlarda bile içeriği takip etmesine yardımcı olur. Görsel tutarlılık güveni ve akılda kalıcılığı güçlendirir.
Hızlı düzenleme ve yüksek kaliteli dışa aktarma
Video oluştururken senaryoları, sahneleri ve tempoyu en baştan başlamadan güncelleyin. Hazır olduğunuzda, LMS platformları, yardım merkezleri, web siteleri ve sosyal kanallar için uygun, yüksek kaliteli açıklayıcı videoları dışa aktarın. İçeriğiniz her zaman kolayca yeniden kullanılabilir durumda kalır.
YZ video açıklama oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
HeyGen, yazılı fikirlerinizi hızlıca net açıklayıcı videolara dönüştüren, yönlendirmeli bir iş akışı sunar. Herhangi bir montaj deneyimine ihtiyacınız yok; yalnızca daha iyi iletmek istediğiniz bir mesaj yeterlidir.
Belgenizi yükleyin, bir metin yapıştırın veya temel bilgileri içeren bir URL paylaşın.
Hedef kitlenize ve marka tonunuza uygun bir ses ve sunucu seçin.
Her sahneyi gözden geçirip metni, örnekleri ve vurguyu ayarlayın. Gerekli yerlerde destekleyici görseller, simgeler veya ekran görüntüleri ekleyin.
Son açıklayıcı videoyu oluşturun ve tercih ettiğiniz kanallar için dışa aktarın. Yardım merkezlerine, öğrenme portallarına, dahili hub’lara veya herkese açık sayfalara yerleştirin.
YZ video açıklayıcı, metinleri, belgeleri veya promptları görsel açıklamalara dönüştürmek için yapay zekadan yararlanan kısa bir videodur. Anlatımı, sahneleri ve ekrandaki metni bir araya getirerek fikirleri sadeleştirir; böylece insanlar bunları daha hızlı ve daha az çabayla anlayabilir.
Hayır. HeyGen, konu uzmanlarının, pazarlamacıların ve eğitimcilerin düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan YZ ile video oluşturabilmesi için tasarlanmıştır. Şablonlar ve yönlendirmeli akışlar yerleşim ve zamanlamayı üstlenir, böylece siz yalnızca mesaja odaklanırsınız.
Evet. PDF’ler, senaryolar veya diğer metin tabanlı içerikleri yükleyebilir ve bunları açıklayıcı videonuz için temel olarak kullanabilirsiniz. HeyGen, içeriği özetlemenize ve yapay zeka açıklayıcı videonuzda kolay takip edilebilir sahneler dizisine dönüştürecek şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur.
Evet. Video çevirisi özelliğiyle birçok dilde seslendirme ve altyazı oluşturabilirsiniz. Bu sayede aynı açıklayıcı videoyu görselleri baştan oluşturmak zorunda kalmadan farklı bölgeler veya hedef kitleler için kolayca uyarlayabilirsiniz.
Açıklayıcı videoları yardım merkezlerinde, LMS platformlarında, satış e-postalarında, açılış sayfalarında, dahili portallarda ve sosyal kanallarda kullanabilirsiniz. İnsanların bir konuyu net bir şekilde anlamaya ihtiyaç duyduğu her yerde açıklayıcı videolar fayda sağlar.
Birçok açıklayıcı video, konunun derinliğine bağlı olarak bir ila beş dakika arasında olduğunda en iyi sonucu verir. HeyGen, yapay zeka açıklayıcı videonuzda daha uzun konuları daha küçük modüllere bölmenizi sağlar; böylece izleyiciler ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç duydukları tam içeriği izleyebilir.
Evet. Bir projeyi yeniden açabilir, metni veya sahneleri düzenleyebilir ve yalnızca değişen kısımları yeniden oluşturabilirsiniz. Böylece her güncellemede baştan sona yeniden yapım gerekmeksizin açıklayıcı video kitaplığınızı güncel tutabilirsiniz.
Evet. Ürününüzün ekran görüntülerini, diyagramları ve ekran kayıtlarını doğrudan açıklayıcı videonuza ekleyebilirsiniz. Bu öğeler soyut fikirleri basitleştirmenize ve açıklayıcı videonuzda takip edilmesini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
Evet. HeyGen, profesyonel eğitim, işe alıştırma ve müşteriyle yüz yüze etkileşimler için son derece uygun, yüksek kaliteli videolar dışa aktarır. Temiz görseller, net ses ve altyazılar, kurumsal ve ciddi kullanım senaryolarını destekler.
Evet. Ekipler projelere ortak erişim sağlayabilir, metinleri gözden geçirebilir ve düzenleme önerilerinde bulunabilir. Bu işbirliği, içeriklerin doğru kalmasını sağlarken video üretiminin de hızlı ilerlemesine olanak tanır.
