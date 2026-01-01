Markalar için ücretsiz YZ video açıklama oluşturucu

Statik metinleri ve karmaşık konuları, insanların gerçekten anlayacağı kısa açıklayıcı videolara dönüştürün. HeyGen ile, ses, görseller ve net bir yapıyı bir araya getiren, sunucu anlatımlı açıklayıcı videoları kamera veya kurgu zaman çizelgelerine ihtiyaç duymadan oluşturabilirsiniz. Müşterileri, ekipleri ve öğrenenleri, markanıza uygun kalan ve güncellenmesi kolay video oluşturma ile daha hızlı eğitin.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ürün ve özellik tanıtım videoları

Dahili eğitim ve süreç rehberleri

Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.

Müşteri eğitimi ve yardım merkezi içeriği

Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.

Satış etkinleştirme ve sunum açıklayıcı videoları

Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.

Ders modülleri ve akademik açıklayıcı videolar

Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.

Politika, uyumluluk ve değişim iletişimi

Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.

YZ açıklayıcı videolar için neden HeyGen'i tercih etmelisiniz

HeyGen, yoğun içerikleri dakikalar içinde kolayca anlaşılır açıklayıcı videolara dönüştürmenizi sağlar. Bir doküman, senaryo veya URL ile başlayın; YZ sahneleri tasarlasın, anlatımı eklesin ve mesajınızı yapılandırsın. Böylece hem profesyonel görünen hem de hızlı düzenlemeler ve yeni versiyonlar için esnek kalan açıklayıcı videolar elde edersiniz.

Karmaşık konuları anlaşılması kolay hale getirin

Uzun dokümanları, teknik kılavuzları veya detaylı süreçleri kısa ve odaklı sahnelere ayırın. Ekrandaki metin, görseller ve anlatım birlikte çalışarak izleyicilerin temel fikri hızla kavramasını sağlar. Bu da öğrenmeyi geliştirir ve kitleniz genelinde kafa karışıklığını azaltır.

Çekim veya tasarım yapmadan açıklayıcı videolar oluşturun

Seslendirme kaydı yapma, yetenek kiralama veya motion design öğrenme zahmetini atlayın. HeyGen, sunucuları, yerleşimleri ve zamanlamayı sizin için halleder; böylece videoyu nasıl oluşturacağınızı düşünmek yerine, açıklamanız gereken konuya odaklanmaya devam edebilirsiniz.

Her hedef kitle için açıklayıcı videoları ölçeklendirin

İçerik ve dili değiştirirken yapıları ürünler, ekipler ve bölgeler arasında yeniden kullanın. Ayrıntılar değiştiğinde bölümleri hızla güncelleyin ve açıklayıcı videolar kitaplığınızı her zaman doğru tutun. Tek bir iş akışı, birçok farklı kullanım senaryosunu destekler.

Belge, komut dosyası ve açıklayıcı videonun URL'si

PDF'ler, bilgi bankası makaleleri veya metinlerle başlayın ve bunları hızla açıklayıcı videolara dönüştürün. HeyGen, temel bölümleri belirleyip bunları anlatım ve görsellerle sahnelere dönüştürür. Tercih ettiğiniz akışa uyacak şekilde yapıyı ince ayarlarla düzenleyebilirsiniz.

A young woman speaks in a video lesson, with an overlay showing a progress list of "Intro," "Chapter 1," and "Chapter 2" all marked as complete.

YZ sunucular ve doğal seslendirmeler

YZ açıklayıcı video oluşturucu ile içeriğinizi birçok dilde anlatmak için gerçekçi sunucular ve sesler seçin. Videolarınızda yapay zeka ile samimi ve net bir anlatım, konular karmaşık olduğunda bile izleyicilerin dikkatini canlı tutar. Tonu eğitim, ürün bilgilendirme veya pazarlama ihtiyaçlarınıza göre uyumlu hale getirebilirsiniz.

A smiling woman avatar with a 'Voice Tone' menu showing 'Calm' highlighted, and a chat bubble saying 'Calm: Slowly breathe in and out'.

Görsel düzenler, medya ve altyazılar

Metinleri, simgeleri, ekran vurgularını ve destekleyici medyayı sade yerleşimlerde bir araya getirin. Otomatik altyazılar erişilebilirliği artırır ve izleyicilerin sesi kapalı ortamlarda bile içeriği takip etmesine yardımcı olur. Görsel tutarlılık güveni ve akılda kalıcılığı güçlendirir.

A smiling woman in a lavender blazer with "CC" in the top left and "AI Captions" in the bottom right.

Hızlı düzenleme ve yüksek kaliteli dışa aktarma

Video oluştururken senaryoları, sahneleri ve tempoyu en baştan başlamadan güncelleyin. Hazır olduğunuzda, LMS platformları, yardım merkezleri, web siteleri ve sosyal kanallar için uygun, yüksek kaliteli açıklayıcı videoları dışa aktarın. İçeriğiniz her zaman kolayca yeniden kullanılabilir durumda kalır.

Interface showing SCORM export options, version 1.2, with a smiling man in the background.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmasını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta yaptığım bir program varken, bir anda aslında sadece bir senaryo yazıp gönderebileceğimizi ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmayacağımı fark ettiğimiz andı."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ video açıklama oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

HeyGen, yazılı fikirlerinizi hızlıca net açıklayıcı videolara dönüştüren, yönlendirmeli bir iş akışı sunar. Herhangi bir montaj deneyimine ihtiyacınız yok; yalnızca daha iyi iletmek istediğiniz bir mesaj yeterlidir.

Adım 1

İçerik kaynağınızla başlayın

Belgenizi yükleyin, bir metin yapıştırın veya temel bilgileri içeren bir URL paylaşın.

Adım 2

Ses, sunucu ve stil seçin

Hedef kitlenize ve marka tonunuza uygun bir ses ve sunucu seçin.

Adım 3

Sahneleri ve ana mesajları iyileştirin

Her sahneyi gözden geçirip metni, örnekleri ve vurguyu ayarlayın. Gerekli yerlerde destekleyici görseller, simgeler veya ekran görüntüleri ekleyin.

Adım 4

Oluşturun, dışa aktarın ve paylaşın

Son açıklayıcı videoyu oluşturun ve tercih ettiğiniz kanallar için dışa aktarın. Yardım merkezlerine, öğrenme portallarına, dahili hub’lara veya herkese açık sayfalara yerleştirin.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ video açıklayıcı nedir?

YZ video açıklayıcı, metinleri, belgeleri veya promptları görsel açıklamalara dönüştürmek için yapay zekadan yararlanan kısa bir videodur. Anlatımı, sahneleri ve ekrandaki metni bir araya getirerek fikirleri sadeleştirir; böylece insanlar bunları daha hızlı ve daha az çabayla anlayabilir.

HeyGen'i kullanmak için tasarım veya düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, konu uzmanlarının, pazarlamacıların ve eğitimcilerin düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan YZ ile video oluşturabilmesi için tasarlanmıştır. Şablonlar ve yönlendirmeli akışlar yerleşim ve zamanlamayı üstlenir, böylece siz yalnızca mesaja odaklanırsınız.

Mevcut belgelerden açıklayıcı videolar oluşturabilir miyim?

Evet. PDF’ler, senaryolar veya diğer metin tabanlı içerikleri yükleyebilir ve bunları açıklayıcı videonuz için temel olarak kullanabilirsiniz. HeyGen, içeriği özetlemenize ve yapay zeka açıklayıcı videonuzda kolay takip edilebilir sahneler dizisine dönüştürecek şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur.

HeyGen açıklayıcı videolar için birden fazla dili destekliyor mu?

Evet. Video çevirisi özelliğiyle birçok dilde seslendirme ve altyazı oluşturabilirsiniz. Bu sayede aynı açıklayıcı videoyu görselleri baştan oluşturmak zorunda kalmadan farklı bölgeler veya hedef kitleler için kolayca uyarlayabilirsiniz.

YZ video açıklayıcılarını nerelerde kullanabilirim?

Açıklayıcı videoları yardım merkezlerinde, LMS platformlarında, satış e-postalarında, açılış sayfalarında, dahili portallarda ve sosyal kanallarda kullanabilirsiniz. İnsanların bir konuyu net bir şekilde anlamaya ihtiyaç duyduğu her yerde açıklayıcı videolar fayda sağlar.

Bir tanıtım videosu ne kadar uzun olmalı?

Birçok açıklayıcı video, konunun derinliğine bağlı olarak bir ila beş dakika arasında olduğunda en iyi sonucu verir. HeyGen, yapay zeka açıklayıcı videonuzda daha uzun konuları daha küçük modüllere bölmenizi sağlar; böylece izleyiciler ihtiyaç duydukları anda, ihtiyaç duydukları tam içeriği izleyebilir.

Bilgiler değiştiğinde açıklayıcı videoyu güncelleyebilir miyim?

Evet. Bir projeyi yeniden açabilir, metni veya sahneleri düzenleyebilir ve yalnızca değişen kısımları yeniden oluşturabilirsiniz. Böylece her güncellemede baştan sona yeniden yapım gerekmeksizin açıklayıcı video kitaplığınızı güncel tutabilirsiniz.

Kendi görsellerimi ve ekran kayıtlarımı ekleyebilir miyim?

Evet. Ürününüzün ekran görüntülerini, diyagramları ve ekran kayıtlarını doğrudan açıklayıcı videonuza ekleyebilirsiniz. Bu öğeler soyut fikirleri basitleştirmenize ve açıklayıcı videonuzda takip edilmesini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Çıktı kalitesi profesyonel eğitim ve müşteriyle yüz yüze kullanılan içerikler için uygun mu?

Evet. HeyGen, profesyonel eğitim, işe alıştırma ve müşteriyle yüz yüze etkileşimler için son derece uygun, yüksek kaliteli videolar dışa aktarır. Temiz görseller, net ses ve altyazılar, kurumsal ve ciddi kullanım senaryolarını destekler.

Ekipler açıklayıcı videolar oluştururken birlikte çalışabilir mi?

Evet. Ekipler projelere ortak erişim sağlayabilir, metinleri gözden geçirebilir ve düzenleme önerilerinde bulunabilir. Bu işbirliği, içeriklerin doğru kalmasını sağlarken video üretiminin de hızlı ilerlemesine olanak tanır.

