Advantive, özel üreticiler ve distribütörler için amaca yönelik yazılımlar sunan, onların verimli bir şekilde ölçeklenmesine ve daha kârlı çalışmasına yardımcı olan bir SaaS şirketidir. Öğrenme ve Gelişim Direktörü olarak Bob Bednarz, çalışanların gelişimini hızlandırmaya ve organizasyon genelinde potansiyeli açığa çıkarmaya odaklanan küresel yetkinleştirme girişimlerine liderlik etmektedir.

Bob için öğrenme, yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret değil; insanların beceriler geliştirmesine ve öğrendiklerini daha hızlı kalıcı hâle getirmesine yardımcı olmakla ilgilidir. Onun hedefi, çalışanların kritik dönüm noktalarına ulaşması için gereken süreyi kısaltmak; eskiden iki ila üç yıl süren gelişimi altı ila on iki aya, hatta daha da azına indirmektir. Bunu ölçeklenebilir şekilde, küçük ve çevik bir L&D ekibiyle başarmak ise içerik oluşturma ve etkileşimde yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyordu.

Kısıtlı kaynaklarla çalışırken etkileşimi sürdürmek

Advantive’in L&D ekibi, tasarım gereği yalın çalışıyor. Bob, kolaylaştırıcılık, içerik oluşturma ve program tasarımını dengeleyerek, müşteri eğitimine ek olarak dünya genelinde 600’den fazla çalışanı desteklerken birden fazla rol üstleniyor.

Video, özellikle kendi hızında ve talep üzerine tüketilen içerikler için, Advantive’in öğrenme stratejisinin her zaman merkezinde yer aldı. Zaman içinde güncelliğini ve etkileşimini koruyan bir video oluşturmak ise zordu.

“Geleneksel videoyla ilgili en büyük zorluklardan biri, çok hızlı biçimde güncelliğini yitirmesidir,” dedi Bob. “Bir saatlik bir eğitim kaydedersiniz, 30 ya da 40 gün sonra artık doğru olmaz. Sonra da her şeyi baştan yeniden çekmek zorunda kalırsınız.”

Bir diğer önemli kısıt, konu uzmanlarına olan bağımlılıktı. Advantive’in teknik uzmanları çoğunlukla müşteriyle birebir çalışan kişilerdi ve onların eğitim kaydı yapması için zaman ayırmalarını sağlamak, etkileyici bir video hazırlamaktan bahsetmeksizin bile, oldukça zorluydu.

“Her zaman ilgi çekici eğitimler kaydetmek için gerekli beceri setine sahip olmuyorlar,” diye açıkladı Bob. “Ve bizim de onları müşterilerden uzaklaştıracak zamanı her zaman bulmamız mümkün olmuyor.”

Sonuç, yavaş üretim döngüleri, güncelliğini yitirmiş içerikler ve iş yükünü artırmadan öğrenme programlarını ölçeklendirme konusunda sınırlı bir yetenek oldu.

İlgi çekici öğrenme içeriklerini oluşturmanın daha hızlı bir yolunu bulmak

Bob’un HeyGen hakkındaki ilk izlenimi, ihtiyaçtan şekillendi. Çalıştığı en küçük ve en yalın L&D ekiplerinden biriyle, kaliteyi veya etkileşimi feda etmeden daha hızlı içerik oluşturmanın bir yoluna ihtiyaç duyuyordu.

“İçeriği daha hızlı oluşturabilmem gerekiyordu,” dedi. “O dönemde yüzlerce çalışana destek veren aslında sadece ben ve bir başka kişiydik.”

Hemen dikkat çeken şey, HeyGen’in metin tabanlı eğitimleri ilgi çekici videolara dönüştürme ve avatarlar aracılığıyla insani bir dokunuş katma yeteneğiydi. “Kendi hızında öğrenmede en büyük zorluklardan biri etkileşimdir,” dedi Bob. “İnsanların bilgiyi akılda tutabilmesi için duygusal bir bağ kurması gerekir.”

Kendisine göre modellenmiş bir stüdyo avatarı kullanarak Bob, eş zamansız öğrenmede bile bir varlık ve aşinalık duygusu oluşturabildi. “Öğrenenler birini, hatta benim avatar halimi bile görürse, öğrendiklerini akılda tutma olasılıkları çok daha yüksek olur,” dedi.

Canlı koçluk olmadan gerçekçi rol yapma olanağı sağlama

En büyük atılımlardan biri, Bob HeyGen’in etkileşimli avatar yeteneklerini kullanmaya başladığında gerçekleşti.

“Bizim için sihirli an, avatarın canlandığını görmekti,” dedi. “Ama daha da önemlisi, LiveAvatar ve rol yapabilme imkânıydı.”

Bob, bağlı olduğu bir lidere yönelik simüle edilmiş bir mülakat senaryosu göstererek, çalışanların mülakat yapma veya performans görüşmeleri gibi gerçek hayattaki becerileri, yanlarında canlı bir koça ihtiyaç duymadan nasıl pratik edebileceklerini ortaya koydu.

“İşte insanların yanlarında saatlerce bir koç oturmasına gerek kalmadan beceriler geliştirmelerine yardımcı olabileceğimizi fark ettiğimiz an buydu,” dedi.

Bu, kendi hızına göre öğrenmenin içine doğrudan yerleştirilmiş, ölçeklenebilir uygulama olanağının kapısını açtı. Artık 90 dakikalık atölye çalışmalarına veya bire bir rol yapma oturumlarına güvenmek yerine, çalışanlar kendi programlarına göre gerçekçi senaryolarda pratik yapabiliyordu.

“Yapay zeka konusunda henüz o noktaya geldiğimizi düşünmüyordum,” dedi Bob. “Ama bu, bunu mümkün kıldı.”

İçerik güncellemelerini ve çok dilli dağıtımı kolaylaştırma

HeyGen, Advantive'in içerik güncellemelerini ve yerelleştirmeyi yönetme biçimini de dönüştürdü.

Küçük değişiklikler yapmak için tüm videoları yeniden kaydetmek yerine Bob, metinleri hızla güncelleyip içeriği yeniden oluşturabiliyordu. “Bir güncelleme yapmamız gerektiğinde, üç ya da beş dakikalık bir videoyu yeniden kaydetmekten çok daha hızlı oluyor,” dedi.

Ekip ayrıca üretken video oluşturma konusunda denemeler yapmaya başladı; prompt’ları veya PowerPoint tarzı içerikleri, haftalar yerine birkaç gün içinde cilalı videolara dönüştürdü.

“Çoğu zaman fikirlerimiz olurdu, ancak bunları görsel olarak hayata geçirmek haftalar alırdı,” dedi Bob. “Şimdi bunu günler içinde yapıyoruz.”

Müşteri eğitimleri için çeviri yapmak çok daha kolay hale geldi. Advantive ağırlıklı olarak İngilizce çalışıyor, ancak küresel müşteriler eğitimlerini farklı dillerde talep ediyor. “Bir videoyu yükleyip çok kısa sürede birden fazla dilde kullanıma hazır hale getirebilmek bizim için çok büyük bir fark yarattı,” dedi Bob.

Daha hızlı ve ölçeklenebilir öğrenme için sağlam bir temel oluşturmak

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Advantive, net ve ölçülebilir kazanımlar elde etti.

Bob, kendi hızında ilerlenen öğrenme içeriklerini oluşturmak için gereken sürede %50 azalma olduğunu tahmin ediyor. Yakın zamandaki bir örnekte, daha önce birkaç gün sürecek seslendirmeli bir PowerPoint eğitimi yalnızca iki ila üç saat içinde tamamlandı. “Bizim için en önemli metrik bu zaman tasarrufu,” dedi Bob.

Verimliliğin ötesinde, geri kazanılan zaman Bob’un içerik üretmek için saatler harcamak yerine oturumlar yürütmek, çalışanlarla etkileşim kurmak ve liderleri desteklemek gibi daha yüksek etki yaratan işlere odaklanmasına olanak tanıyor.

“Eğer zamandan tasarruf ediyorsam, aynı zamanda paradan da tasarruf ediyorum,” dedi. “Ve insanların karşısında daha fazla zaman geçirebiliyorum; bu da eninde sonunda etkileşimi ve elde tutmayı artırıyor.”

Bob’un HeyGen’de en çok değer verdiği şey, sürekli gelişmeye devam etmesi. Yeni özellikler, öğrenme ve gelişim ekipleri için mümkün olanları sürekli genişletiyor. “Henüz sadece yüzeyini kazıyoruz,” dedi.

Yeni başlayanlara verdiği tavsiye basit: işe dalın ve denemeler yapın. “Onunla ne kadar çok oynarsanız, onu nasıl kullanacağınızı o kadar çok öğrenirsiniz,” diyor Bob. “Ve stüdyo avatarınızı oluşturmaya zaman ayırın. Bunu ne kadar iyi yaparsanız, deneyim o kadar gerçekçi ve etkileyici hale gelir.”

Bob ve Advantive L&D ekibi için HeyGen, daha hızlı, daha ilgi çekici ve çok daha ölçeklenebilir öğrenme için temel bir yapı taşı haline geldi.

“Zamandan tasarruf etmek, içeriği daha hızlı oluşturmak ve insanların gerçekten bağ kurduğu ve hatırladığı öğrenme deneyimleri yaratmak istiyorsanız,” dedi Bob, “HeyGen kesinlikle denemeye değer.”