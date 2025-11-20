Güven oluşturan ve satışları artıran müşteri referans videoları oluşturun
Yazılı yorumları, dönüşümleri artıran ve satış döngülerini kısaltan etkileyici video referanslara dönüştürün. Müşteri çekimine gerek yok. Mevcut geri bildirimlerden, ölçeklenebilir sosyal kanıt sunan YZ avatarlarıyla gerçekçi müşteri hikâyesi videoları oluşturun.
Pazarlama sorunu
Referans videosu mücadelesi
Yüzlerce beş yıldızlı yorumunuz var ama tek bir video referansınız yok. Müşterileriniz ürününüzü çok seviyor ama video kaydetmiyor. Kameradan çekiniyorlar, çok meşguller ya da gizlilik konusunda endişeliler. Kabul eden az sayıdaki kişi de hiçbir zaman süreci tamamlamıyor. Profesyonel video prodüksiyonu, referans başına 2.000-5.000 $ arasında tutuyor. Müşterilerin kendi çektiği videolarda ise ışık berbat, ses kötü ve arka planlar dikkat dağıtıcı. Haftalarınızı takvimleri ayarlamaya harcıyorsunuz ve sonunda kullanılamaz görüntülerle kalıyorsunuz. Bu sırada rakiplerinizin her sayfasında referans videoları var ve video referansların metne göre 3 kat daha fazla dönüşüm sağladığını biliyorsunuz. Sınırlı referans içeriğiniz, pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayamıyor. Her açılış sayfasının sosyal kanıta ihtiyacı var. Her ürün sayfasının güvenilirliğe ihtiyacı var. Her satış görüşmesinin doğrulamaya ihtiyacı var. Ama referans kitaplığınızda 2019'dan kalma sadece üç eski video bulunuyor.
HeyGen çözümü
HeyGen, yazılı müşteri yorumlarınızı profesyonel video referanslarına müşterinin kamera karşısına geçmesine gerek kalmadan dönüştürür. Metni Google yorumlarından, Trustpilot’tan, anketlerden veya müşteri e-postalarından kopyalayın. Müşteri kitlenize uygun bir YZ avatarı seçin ve birkaç dakika içinde gerçekçi referans videoları oluşturun.
50 referans videosuna mı ihtiyacınız var? Mevcut yorum arşivinizden hepsini tek bir öğleden sonra oluşturun. Küresel olarak mı genişliyorsunuz? Referansları çevirin ve ses klonlama ile dudak senkronizasyonu kullanarak yerelleştirilmiş video kampanyalarıyla 175+ dile uyarlayın. Müşteri şirket veya pozisyon mu değiştirdi? Metni düzenleyin ve anında yeniden oluşturun. Gizlilik endişeleri mi var? YZ avatarları, gerçek ve ikna edici referanslar sunarken müşteri kimliğini korur.
Ölçekli üretim için pazarlama ekiplerinin ihtiyaç duyduğu her şey
Yazılı yorumları videoya dönüştürün
Müşterilerinizin referans videosu çekmesini beklemeyi bırakın. Elinizdeki yorumları kullanın. Müşteri geri bildirimlerini herhangi bir kaynaktan kopyalayın ve profesyonel video formatına dönüştürün. YZ avatarları, referansları gerçek duygular ve doğal bir anlatımla sunar. Yazılı referans arşiviniz video içeriğine dönüşür.
• Metin yorumlarını video referanslara dönüştürün
• Müşterinin gerçek ifadelerini koruyun
• Uygun duyguyla doğal bir anlatım
• Her seferinde profesyonel sunum
Sosyal kanıt içeriğini ölçeklendirin
Müşteri geri bildirim kütüphanenizden sınırsız sayıda referans videosu oluşturun. Farklı kitleler, ürünler veya itirazlar için farklı referanslar hazırlayın. Ürüne özel referanslar. Özelliğe odaklanan referanslar. Sektöre özel referanslar. Üretim darboğazları olmadan her pazarlama ihtiyacına uygun referansları eşleştirin.
• Sınırsız referans videosu oluşturma
• Ürün veya özellik bazında referans videoları
• Sektöre ve dikeye özel içerik
• Referansları alıcı yolculuğunun aşamasına göre eşleştirin
Gizlilik dostu referanslar
Bazı müşteriler ürününüzü çok seviyor ama kameraya çıkmak istemiyor. Şirket politikaları, gizlilik endişeleri, kişisel tercihler. YZ avatarlar, kimliklerini koruyarak onların referans videolarını sunar. Böylece gerçek geri bildirimleri, onları ifşa etmeden kullanılabilir video içeriğine dönüşür.
• Müşteri gizliliğini koruyun
• Anonim referans seçeneği
• Sağlık hizmetleri için HIPAA uyumlu
• Kurumsal politikalara uyumlu yaklaşım
Tutarlı profesyonel kalite
Müşterilerin kendi çektiği referans videolarının kalitesi çok değişken olabilir. Kötü ışık, zayıf ses, rahatsız edici bir anlatım. HeyGen, her referans videosunun profesyonel kaliteyi korumasını sağlar. Tutarlı sunum, teknik kalite sorunları olmadan marka güvenilirliğini artırır.
• Her seferinde profesyonel video kalitesi
• Tutarlı marka kimliği ve sunum
• Kontrollü mesaj iletimi
• Üretim kalitesinde tutarsızlık yok
Çok dilli müşteri referansları
Müşteri referanslarını ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile dilediğiniz dile çevirin. İngilizce bir referans, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Japonca versiyonlara dönüşsün. Tek bir referanstan yerelleştirilmiş sosyal kanıt üreterek uluslararası pazarlarda güven inşa edin.
• 175+ dil seçeneği
• Doğal bir anlatım için ses klonlama
• Lip-sync, çevrilen sesle birebir uyum sağlar
• Küresel ölçekte güven inşa edin
Stratejik referans yerleşimi
Her pazarlama kanalı için optimize edilmiş referans videoları oluşturun. Sosyal medya için kısa referanslar. Web sitesi için daha uzun müşteri hikâyeleri. Ürün sayfaları için özellik odaklı referanslar. Satış sunumları için itirazları karşılayan referans videoları.
• Web sitesi ve açılış sayfası referans videoları
• Sosyal medya referans içerikleri
• Satış sunumu referansları
• E-posta kampanyası referansları
• Ürün sayfası sosyal kanıtı
Briften yayında videoya 3 adımda
Müşteri referansı girin
Müşteri yorumları, anket yanıtları, vaka çalışması röportajları veya geri bildirim e-postalarından metinleri kopyalayın. Ya da müşteri görüşmeleri ve elde edilen sonuçlara dayanarak bir referans metni yazın. HeyGen'in yapay zekası, referansları sorun, çözüm ve sonuçlara odaklanarak en yüksek etkiyi sağlayacak şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur.
Sunucu stilini seçin
Müşteri demografinize veya hedef kitlenize uygun YZ avatarını seçin. B2B referans videoları için profesyonel sunucular. Tüketici ürünleri için samimi, günlük hayattan insanlar. Dikey pazarlara yönelik sektör odaklı avatarlar. Marka estetiğinize uyan arka plan ve ortamı seçin.
Oluşturun ve dağıtın
Oluştur’a tıklayın. 2-4 dakika içinde, web sitenize gömme, sosyal medyada paylaşma, satış sunumları ve e-posta kampanyaları için uygun formatlarda profesyonel video referanslarınız hazır olur. Aynı referanstan birden fazla versiyon oluşturun: sosyal medya için 30 saniyelik, web sitesi için 60 saniyelik, vaka çalışmaları için 2 dakikalık müşteri hikayesi.
Her türlü pazarlama ihtiyacı için tasarlandı
Web sitesi ve açılış sayfası referansları
Video referansları web siteniz genelinde stratejik olarak konumlandırın. Ana sayfadaki referanslar anında güvenilirlik sağlar. Açılış sayfasındaki referanslar dönüşüm oranlarını artırır. Ürün sayfasındaki referanslar belirli itirazları giderir. Fiyatlandırma sayfasındaki referanslar ise yatırım kararını gerekçelendirir.
Kullanım örneği: Bir SaaS şirketi, her ürün sayfasına özelliklere özel endişeleri ele alan video referanslar yerleştiriyor. Yalnızca metin referanslarına kıyasla dönüşüm oranında %45 artış sağlanıyor.
Satış etkinleştirme ve sunumlar
Satış ekiplerinizi yaygın itirazları ele alan referans videolarıyla donatın. “Rakipleriniz X diyor” itirazını, rakipleri değerlendirmiş ama sizi tercih etmiş müşterilerin video referanslarıyla karşılayın. Sektöre, şirket büyüklüğüne, kullanım senaryosuna veya itiraz türüne göre düzenlenmiş bir referans video kütüphanesi oluşturun.
Kullanım örneği: Bir B2B yazılım şirketi, farklı sektörleri ve şirket büyüklüklerini kapsayan 30 referans videosu oluşturur. Satış döngüsü, her aşamada sunulan ilgili sosyal kanıt sayesinde %25 kısalır.
Müşteri başarı hikayeleri ve vaka çalışmaları
Yazılı vaka çalışmalarını etkileyici bir video formatına dönüştürün. Müşteri, başlangıçtaki zorluğu, neden sizin çözümünüzü seçtiğini, uygulama deneyimini, ölçülebilir sonuçları ve başkalarına yönelik tavsiyelerini anlatır. Daha uzun formatlı müşteri hikâyesi videoları, değerlendirme aşamasındaki potansiyel müşteriler için daha derinlemesine bilgi sunar.
Kullanım örneği: Profesyonel hizmetler sunan bir firma, yazılı olarak hazırlanmış 15 vaka çalışmasını video müşteri hikayelerine dönüştürüyor. Potansiyel müşteri etkileşimi 3 kat artıyor, nitelikli lead oluşturma %60 yükseliyor.
Sağlık sektörü ve HIPAA uyumlu referanslar
Sağlık hizmeti sağlayıcılarının, HIPAA gizlilik gerekliliklerine uyarak hasta referanslarına ihtiyaçları vardır. YZ avatarlar, hasta kimliğini açığa çıkarmadan hasta başarı hikâyelerini sunar. Tedavi sonuçları, deneyim referansları ve kurum tavsiyeleri, gizlilik korunarak mümkün hâle gelir.
Kullanım örneği: Bir tıp merkezi, tedavi deneyimlerini ve sonuçlarını öne çıkaran, HIPAA ihlallerine veya hasta mahremiyeti endişelerine yol açmayan hasta referans videoları oluşturur.
Sosyal medya referans içerikleri
Müşteri referanslarını sosyal medya dağıtımı için uyarlayın. Instagram Reels, TikTok ve LinkedIn için 15-30 saniyelik referans öne çıkan videoları oluşturun. Düzenli aralıklarla paylaşılan müşteri referans videoları, sürekli içerik stratejinizin bir parçası olarak tutarlı sosyal kanıt oluşturur.
Kullanım örneği: E-ticaret markası, müşteri referans videosunu haftada üç kez paylaşıyor. Etkileşim oranları yalnızca ürün odaklı içeriklere kıyasla 4 kat daha yüksek. Yeni müşteri kazanımının %20’si doğrudan bu videolara atfediliyor.
Hizmet sağlayıcı ve ajans referansları
Profesyonel hizmet şirketleri, danışmanlar ve ajanslar, müşteri referans videolarıyla güvenilirliklerini artırır. Elde edilen sonuçlar, çalışma ilişkisinin kalitesi, sergilenen uzmanlık ve sunulan değer öne çıkar. Potansiyel müşterilerinizin değerlendirdiği hizmetlere uygun, farklı hizmet tekliflerini vurgulayan referans videoları oluşturun.
Kullanım örneği: Bir pazarlama ajansı, her hizmet hattı için müşteri referans videoları oluşturur: SEO referansları, PPC referansları, strateji danışmanlığı referansları. Potansiyel müşteriler, belirli hizmetler için ilgili sosyal kanıtları görür.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Pazarlama için yapay zeka video oluşturma nedir?
Referans videoları, memnun müşterilerin bir ürün veya hizmetle ilgili deneyimlerini paylaştığı, video formatında müşteri görüşleridir. Video referansları, izleyiciler ses tonunu, duyguyu ve samimiyeti duyabildiği için metne göre daha fazla güven oluşturur. Birçok ekip ayrıca bu referansları, ücretli ve sosyal dağıtım için içerik üreticisi tarzı formatlara dönüştürür, örneğin UGC video reklamları.
Müşterilerin video çekmesine gerek kalmadan referans videolarını nasıl oluşturuyorsunuz?
HeyGen, yazılı referansları YZ avatarları kullanarak video formata dönüştürür. Müşteri yorumlarından, anket yanıtlarından veya geri bildirim e-postalarından metni kopyalayın. YZ avatarı referansı gerçekçi duygular ve doğal bir sunumla iletir. Müşterinin gerçek sözleri, müşteriyle zamanlama yapmaya veya video prodüksiyonu organize etmeye gerek kalmadan profesyonel bir video referansa dönüşür. Bu, sık görülen sorunları çözer: video çekmeye vakti olmayan müşteriler, kamera karşısında çekingen olanlar, mahremiyet endişeleri ve tutarsız video kalitesi.
Referans videoları gerçekten dönüşümleri artırabilir mi?
Evet. Araştırmalar, video referansların sektöre ve konumlandırmaya bağlı olarak dönüşüm oranlarını %20–80 artırdığını gösteriyor. Video referanslar, metne göre daha iyi performans gösterir çünkü video, samimiyeti daha iyi aktarır, izleyiciler videoyu daha güvenilir algılar, video birden fazla duyuyu harekete geçirir, duygusal bağ kararları etkiler ve video, satın alma riskinin algılanan düzeyini düşürür. Video referans içeren açılış sayfaları, yalnızca metin içeren sayfalardan tutarlı şekilde daha iyi sonuç verir.
Etkili bir referans videosunu ne yapar?
Etkili referans videoları; müşterilerin yaşadığı somut sorunları, elde edilen net sonuçları, doğal ve samimi bir anlatım tarzını, mümkün olduğunda ölçülebilir metrikleri, hedef kitleyle olan ilgiyi, yaygın itirazlara verilen yanıtları, profesyonel video kalitesini ve çoğu kullanım senaryosu için uygun bir süreyi (30-90 saniye) içermelidir. En önemlisi: özgüllük. "Bu ürün harika" ifadesi yeterince etkili değildir. "Bu ürün işlem süremizi 4 saatten 30 dakikaya indirdi" ifadesi ise somut ve güvenilir bir değer sunar.
Referans videoları ne kadar uzun olmalı?
Sosyal medya: 15-30 saniye. Web sitesi ana sayfası: 30-60 saniye. Ürün sayfaları: 45-90 saniye. Açılış sayfaları (landing pages): 60-90 saniye. Vaka çalışması videoları: 2-3 dakika. Satış sunumları: 90-120 saniye. Genel kural: Güvenilir ve yeterince somut olacak kadar uzun, dikkati canlı tutacak kadar kısa olmalı. Çoğu müşteri referansı 90 saniyenin altında en iyi sonucu verir.
Referans videolarını uluslararası pazarlar için çevirebiliyor musunuz?
Evet. Önce referans videonuzu birincil dilinizde oluşturun, ardından 175’ten fazla dile çevirin ve ses klonlama ile dudak senkronizasyonu kullanın. Aynı müşteri referansı, doğal ana dili konuşan sunumuyla İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca ve Mandarin versiyonlarına dönüşür. Çevrilmiş referans videoları, uluslararası pazarlarda güven oluşturur. Yerel dildeki referans videoları, İngilizce referanslara kıyasla İngilizce olmayan pazarlarda çok daha iyi performans gösterir.
Referans videolarında müşteri mahremiyetini nasıl koruyorsunuz?
HeyGen'in YZ avatar yaklaşımı, müşteri mahremiyetini korur. Müşteri, referans metnini sağlar ancak kamerada görünmez. Geri bildirim, kimliği açığa çıkarmadan video içeriğine dönüşür. Bu sayede sağlık hizmeti alan hastalardan (HIPAA uyumluluğu), finansal hizmetler müşterilerinden (gizlilik gereklilikleri), kurumsal alıcılardan (şirket politikası kısıtlamaları), terapi danışanlarından (mahremiyetin hayati olduğu durumlar) ve anonim kalmayı tercih eden tüm müşterilerden referans alınmasını mümkün kılar. Böylece müşteri mahremiyetinden ödün vermeden referansların değerini elde edersiniz.
Kaç adet referans videosuna ihtiyacınız var?
Basit ürün: temel faydaları kapsayan 5-10 referans videosu. Birden fazla ürün: her ana ürün için 3-5 referans videosu. Birden fazla sektöre hitap eden B2B: her hedef dikey için referans videoları. Karmaşık satış süreçleri: farklı itirazları ele alan referans videoları. Önce genel memnuniyeti, belirli özellikleri, farklı müşteri tiplerini, yaygın itirazları ve uygulama deneyimini kapsayan 10-15 referans videosuyla başlayın. Ardından performans verilerine göre kapsamı genişletin.
