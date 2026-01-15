Ekibinizin Gerçekten İzleyeceği Kurumsal Eğitim Videoları Oluşturun
PowerPoint sunumlarını, PDF'leri ve kurumsal örtük bilgiyi; stüdyo, film ekibi ya da KGO'ları (konu uzmanlarını) beklemeden, her ekipte, her lokasyonda ve her dilde ölçeklenebilen etkileyici video eğitimlere dönüştürün.
- Kredi kartı gerekmiyor
- SCORM dışa aktarma dahildir
Öğrenme ve gelişim içerik darboğazı
Öğrenme ve gelişim içerik darboğazı
Eğitim birikiminiz sürekli büyüyor. Yeni işe alınanların işe alıştırılması gerekiyor. Ürün güncellemeleri için yetkinlik kazandırma programları şart. Üst yönetim, beceri geliştirme programları talep ediyor. Ancak video eğitim içeriği oluşturmak; zamanı hiç olmayan konu uzmanlarını koordine etmeyi, stüdyo ayarlamayı, prodüksiyon ekipleri tutmayı ve daha yayına girmeden eskimiş olacak içerikler için aylarca beklemeyi gerektiriyor. Bu arada, küresel iş gücünüz tüm içeriklerin birden fazla dilde olmasına ihtiyaç duyuyor — ve bütçeniz her pazar için dublaj maliyetlerini karşılamıyor. Statik slaytlar öğrenenleri etkilemiyor. Canlı oturumlar ölçeklenemiyor. Ve iki kişilik ekibiniz, binlerce kişilik bir organizasyona hizmet veremiyor.
HeyGen çözümü
HeyGen, mevcut eğitim materyallerinizi, öğrenenlerinizin gerçekten tamamladığı profesyonel video içeriklere dönüştürür. Bir PowerPoint yükleyin, bir metin yapıştırın ya da belgelerinizden içerik oluşturması için YZ'den yararlanın. Bir YZ avatarı seçin—veya konu uzmanınızı klonlayın—ve dakikalar içinde cilalı eğitim videoları oluşturun. Küresel iş gücünüze ulaşmanız mı gerekiyor? Tek tıkla videonuzu ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175+ dile çevirin. Güncellemeler anlıktır: metni düzenleyin, yeniden oluşturun ve LMS sisteminiz yeniden çekime gerek kalmadan güncel kalsın.
L&D ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey
PowerPoint'tan videoya
Öğrenenlerden slayt okumalarını istemeyi bırakın. Mevcut sunumlarınızı yükleyin; HeyGen bunları anlatım, geçişler ve profesyonel bir dokunuşla avatarların sunduğu video modüllerine dönüştürsün. İçerik kitaplığınız, en baştan başlamanıza gerek kalmadan bir video kitaplığına dönüşür.
• PowerPoint, Google Slaytlar veya PDF içe aktarın
• Mevcut yapınızı ve akışınızı koruyun
• Avatar sunucuyu otomatik olarak ekleyin
Konu Uzmanı Klonlama
En iyi eğitmenleriniz her yerde olamaz. Dijital ikizler oluşturun ve kısa bir video kaydından yararlanarak uzmanlıklarını sınırsız eğitim modülüne taşıyın. Tutarlı bir sunum, sıfır zamanlama çakışması ve artık “UZMANI bekliyoruz” kaynaklı gecikmeler yok.
• Kısa bir kayıttan KGO'ları klonlayın
• Sınırsız sayıda modülde tekrar kullanın
• Yeniden kayıt almadan metinleri güncelleyin
Küresel eğitim yerelleştirmesi
Tek bir eğitim videosu, ekibinizin konuştuğu her dil.YZ video çevirisi ve ses klonlama sayesinde işe alım süreciniz İspanyolca, Mandarin, Almanca ve 175+ diğer dilde dublaj gibi değil, ana dili seviyesinde duyulur. Herkesi, tek bir kaynaktan kendi tercih ettiği dilde eğitin.
• Ses klonlama, sunucunun özgünlüğünü korur
• Lip-sync yüz hareketleriyle eşleşir
• Tek bir ana videodan küresel olarak yayınlayın
LMS entegrasyonu
Eğitim modüllerini doğrudan öğrenme yönetim sisteminize aktarın. SCORM 1.2 ve 2004 paketleme, Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors ve daha birçok sistemle uyumlu çalışır. Tamamlanma oranlarını takip edin, geçme eşiklerini belirleyin ve mevcut öğrenme ekosisteminizle entegre edin.
• SCORM 1.2 ve SCORM 2004 dışa aktarma
• Özelleştirilebilir tamamlama eşikleri
• Doğrudan LMS yükleme desteği
Hızlı içerik güncellemeleri
Ürünler değişir. Süreçler gelişir. Politikalar güncellenir. Eğitim içeriklerinizin yenilenmeye ihtiyacı olduğunda, metni düzenleyip dakikalar içinde yeniden oluşturun, aylar içinde değil. Yeniden çekim yok, stüdyo zamanı yok, prodüksiyon kuyruğu yok. Eğitimleriniz işiniz kadar güncel kalır.
• Senaryo değişiklikleri dakikalar içinde yayına alınır
• Yeniden çekim yapmanız gerekmez
• Denetim izleri için sürüm kontrolü
Marka tutarlılığı
Brand Kit ile kurumunuzun görsel kimliğini güvence altına alın. Onaylı renkler, yazı tipleri, logolar ve avatarlar, farklı kişiler oluştursa bile her eğitim videosunun aynı profesyonel ekipten çıkmış gibi görünmesini sağlar. Brand Glossary ürün adlarının ve terminolojinin her seferinde doğru telaffuz edilmesini garanti eder.
• Tüm videolarda marka standartlarını uygulayın
• Önemli terimlerin telaffuzunu kontrol edin
• Ekibiniz için onaylı avatar kütüphanesi
Eğitim ihtiyacından yayınlanmış kursa 3 adımda
Elinizdekilerle başlayın
Mevcut PowerPoint dosyalarınızı yükleyin, dokümantasyonunuzdan metinleri yapıştırın veya YZ senaryo oluşturucusunun öğrenme hedeflerinizden içerik oluşturmasına izin verin. Boş sayfa sorunu yok—mevcut bilginizden yola çıkarak başlayın.
Sunucunuzu seçin
200'den fazla çeşitli YZ avatarı arasından seçim yapın veya eğitmeninizin dijital ikizini oluşturun. Markanıza uygun bir ses seçin ya da özgünlük için KGO'nuzun sesini klonlayın. Kurumunuza uyum sağlaması için görünümü ve hissi özelleştirin.
Sunucunuzu seçin
200'den fazla çeşitli YZ avatarı arasından seçim yapın veya eğitmeninizin dijital ikizini oluşturun. Markanıza uygun bir ses seçin ya da özgünlük için KGO'nuzun sesini klonlayın. Kurumunuzla uyumlu olacak şekilde görünümü ve hissi özelleştirin.
Her türlü eğitim ihtiyacı için tasarlandı
Yeni çalışan işe alıştırma
Eğitmenlerin müsaitliğine bağlı olmayan, tutarlı bir işe alıştırma süreciyle yeni işe başlayanların daha hızlı verimli olmasını sağlayın. İşe alıştırma videoları şirket kültürünü, sistem eğitimlerini ve rol beklentilerini kapsar; her seferinde, her lokasyonda aynı şekilde sunulur.
Kullanım alanı: Tüm ofislerde yeni işe alım oryantasyonunu, canlı oturumların yerini alan video modülleriyle standartlaştırın.
Yetenek geliştirme eğitimi
İş gücünüz genelinde yetkinlikler oluşturun; ölçeklenebilir beceri eğitimleriyle. Liderlik gelişimi, iletişim becerileri, teknik eğitim—bir kez oluşturun, binlerce kişiye sunun.
Kullanım örneği: Canlı atölye çalışmaları planlamaya gerek kalmadan her yeni yöneticiye yönetim eğitimi sunun.
Ürün ve sistem eğitimleri
Ekiplerin ürün güncellemeleri, yazılım değişiklikleri ve yeni araçlar hakkında güncel kalmasını sağlayın. Eğitim videoları sistemlerin nasıl çalıştığını tam olarak gösterir ve arayüz değiştiğinde anında güncellenir.
Kullanım alanı: Yeni özellikler yayınlandığında otomatik olarak güncellenen CRM eğitim videoları oluşturun.
Küresel iş gücü eğitimi
Uluslararası ekiplerinizi her pazar için ayrı prodüksiyon yapmadan kendi ana dillerinde eğitin. Aynı içerik, aynı kalite, 175+ dil.
Kullanım örneği: Küresel dağıtım merkezlerinizde 12 dilde depo güvenliği eğitimi sunun.
Doğrulanmış sonuç: Würth Group, yalnızca 4 günde 8 dilde 65 dakikalık bir eğitim sunumu hazırlayarak çeviri maliyetlerini %80 oranında azalttı.
Uyumluluk ve güvenlik eğitimi
Yasal düzenleme gerekliliklerini uyumluluk eğitimi ile tutarlı ve izlenebilir şekilde karşılayın. SCORM dışa aktarma özelliği, LMS’inizin denetim dokümantasyonu için tamamlamaları kaydetmesi anlamına gelir.
Kullanım alanı: Tüm departmanlarda tamamlanmaları takip edilen yıllık uyumluluk sertifikalarını dağıtın.
İş ortakları ve kanal etkinleştirme
Eğitimi çalışanların ötesine taşıyarak iş ortaklarınıza, distribütörlerinize ve kanal ekiplerinize de sunun. Eğitmenleri her lokasyona göndermeden, ölçeklenebilir ve tutarlı mesajlaşma sağlayın.
Kullanım alanı: Distribütör satış ekiplerini, kendi zamanlarında tamamlayabilecekleri video eğitimlerle yeni ürün lansmanları konusunda yetkinleştirin.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Eğitim videosu yazılımı nedir?
Eğitim videosu yazılımı, L&D ekiplerinin video tabanlı öğrenme içeriklerini oluşturmasına, yönetmesine ve dağıtmasına yardımcı olur. HeyGen, senaryolardan, slaytlardan veya dokümanlardan profesyonel eğitim videoları oluşturmak için YZ avatarları ve ses sentezini kullanır; üstelik kamera, stüdyo veya prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan. Sonuç, hızla güncellenebilen ve herhangi bir dile çevrilebilen ölçeklenebilir video eğitim içerikleridir.
Bir stüdyo olmadan kurumsal eğitim videolarını nasıl oluşturabilirim?
Mevcut PowerPoint sunumunuzu veya eğitim metninizi HeyGen'e yükleyin. Ekrandaki sunucunuz olarak bir YZ avatarı seçin, bir ses belirleyin ve videonuzu oluşturun. Tüm süreç aylar değil, dakikalar sürer. Daha kişisel bir dokunuş için, konu uzmanınızı klonlayın böylece dijital ikizi eğitimi sunar.
Mevcut PowerPoint sunumlarımı eğitim videolarına dönüştürebilir miyim?
Evet — bu, HeyGen'in en popüler öğrenme ve gelişim (L&D) iş akışlarından biridir. PowerPoint veya Google Slides sunumunuzu yükleyin; HeyGen her slaydı avatar anlatımlı bir video sahnesine dönüştürür. Mevcut yapınız, içeriğiniz ve akışınız korunur. Nihai videoyu oluşturmadan önce metinleri düzenleyebilir, zamanlamayı ayarlayabilir ve geçişler ekleyebilirsiniz.
Çok dilli eğitim nasıl çalışır?
Eğitim videonuzu bir kez ana dilinizde oluşturun. Ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlama (böylece sunucunuz her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (böylece ağız hareketleri çevrilen sesle uyumlu olur) içerir. Tek kaynak video, küresel erişim.
HeyGen, LMS sistemimizle entegre olur mu?
Evet. HeyGen, Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb ve daha birçok önde gelen öğrenme yönetim sistemiyle uyumlu çalışan SCORM 1.2 ve SCORM 2004 paketleri dışa aktarır. Tamamlama eşiklerini belirleyin, öğrenenlerin ilerlemesini takip edin ve mevcut öğrenme ekosisteminizle entegre edin.
Konu uzmanımızın dijital bir klonunu nasıl oluşturabilirim?
HeyGen'in YZ klonlama özelliği kısa bir video kaydından dijital bir ikiz oluşturur. Konu uzmanınız, ışık ve kadraj için basit yönergeleri izleyerek bir kez kayıt alır ve avatarı bundan sonra sınırsız eğitim içeriği sunabilir. Uzmanınız müsait olmadığında veya kurumdan ayrıldığında bile, uzmanlığını video formatında kaydedilmiş olarak elinizde tutarsınız.
Eğitim videoları ne kadar uzun olabilir?
HeyGen farklı uzunluklardaki videoları destekler. En etkili eğitimler, belirli öğrenme hedeflerine odaklanan 3-10 dakikalık modüllerle mikro öğrenme prensiplerini takip eder. Ancak, kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun eğitimler (20+ dakika) için, öğrenenlerin etkileşimini ve tamamlama oranlarını artırmak amacıyla içeriği bölümlere ayırmayı düşünün.
L&D ekibimde birden fazla kişi HeyGen'i kullanabilir mi?
Evet. HeyGen for Business öğretim tasarımcılarının, eğitim yöneticilerinin ve içerik üreticilerinin birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları sunar. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı avatarları, marka öğelerini ve şablonları tüm ekibinizin erişimine açık tutar. Yönetici kontrolleri, izinleri yönetmenize ve kullanımı takip etmenize olanak tanır.
HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel eğitim videosu prodüksiyonu; sunucuların programlanmasını, stüdyo rezervasyonu yapılmasını, ekiplerin koordine edilmesini ve post prodüksiyon kurgusunu gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-3 ay ve 5.000-15.000+ $ maliyet anlamına gelir. HeyGen, eşdeğer kalitede videoları dakikalar ila saatler içinde, sınırsız revizyon imkânıyla oluşturur. Advantive, içerik oluşturma süresinde %50 azalma bildirdi. Würth Group, prodüksiyon süresini %50, çeviri maliyetlerini ise %80 oranında düşürdü.
Eğitim videolarıma sınavlar veya etkileşimli öğeler ekleyebilir miyim?
HeyGen, sınavlar, bilgi kontrolleri ve dallanan yollar dahil etkileşimli öğeleri destekler. Çoktan seçmeli sorular ekleyin, bağlantılar gömün ve öğrenme deneyimini kişiselleştiren karar noktaları oluşturun. Etkileşimli özellikler, LMS takibi için SCORM paketinizle birlikte dışa aktarılır.
Eğitim içeriklerim güvende mi?
HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas eğitim materyalleriyle çalışan kurumsal L&D ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonuna ve merkezi kullanıcı yönetimine sahip özel çalışma alanları sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmeyiz.
Hangi video formatları ve kalite seviyeleri destekleniyor?
HeyGen, MP4 formatında ve 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarma yapar. Çoğu L&D ekibi, LMS üzerinden teslimat ve bant genişliği gereksinimlerini dengelemek için kalite ile dosya boyutu arasında iyi bir denge sunan 1080p (Full HD) kullanır. Ayrıca, mobil öncelikli veya bant genişliğinin kısıtlı olduğu ortamlar için 720p olarak da dışa aktarabilirsiniz.
Diğer çözümleri keşfedin
Kullanım alanları
Araçlar
Müşteri hikayeleri
- Advantive: İçerik oluşturmayı %50 hızlandırdı
- Würth Group: çeviri maliyetlerinde %80 azalma
- Workday: Dakikalar içinde yerelleştirme
- Sibelco: Ölçeklenmiş eğitim prodüksiyonu
- Stratasys: Küresel eğitim dağıtımı
- HubSpot: Ölçeklenebilir YZ video çözümleri
- Coursera: Video yerelleştirme
- Lattice: Ölçeklenebilir işe alıştırma
Eğitim videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın
İçeriğiniz yayına girmeden önce eskimiş hale gelene kadar aylarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel eğitim videoları oluşturun, anında istediğiniz dile çevirin ve işiniz değiştiğinde yeniden çekim yapmadan kolayca güncelleyin. Eğitim ve gelişim süreçlerini dönüştüren Workday, Advantive ve Würth Group’taki L&D ekiplerine katılın.
- Kredi kartı gerekmiyor
- SCORM dışa aktarma dahildir
- İstediğiniz zaman iptal edin