Malecare, onlarca yıldır hastaların daha uzun ve daha mutlu yaşamalarına yardımcı olan onkolog ve sosyal hizmet uzmanı Darryl Mitteldorf’un liderliğinde faaliyet gösteren ulusal bir kanser destek ve savunuculuk kuruluşudur. Babasının prostat kanseri teşhisine bir yanıt olarak 30 yıl önce başlayan bu girişim, bugün Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük kanser kuruluşlarından biri hâline gelmiştir. “Bunu hastalığa karşı bir intikam alma fırsatı olarak gördüm,” diyor Darryl.

Malecare’in çalışmalarının merkezinde, kanser hastalarına ve sevdiklerine net ve pratik rehberlik sunmak için oluşturulmuş dijital bir eğitim platformu olan Cancer Academy yer alıyor. “Cancer Academy, tüm kanser hastaları ve kanser hastalarını seven herkes için bir platform,” diyor Darryl. Kısa ve odaklı videolar aracılığıyla bu platform, güveni yeniden kazandırmayı, korkuyu azaltmayı ve insanların tedavi sürecini, semptomları ve günlük zorlukları daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Zamanla Malecare, eğitim vizyonunun her biri özenle hazırlanmış, duygusal olarak destekleyici ve tıbben son derece hassas binlerce video gerektirdiğini fark etti. Ancak ekibin tamamen sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan oluşması, bu kadar yüksek hacimde kaliteli içerik üretmeyi imkânsız gibi hissettirdi.

“Malecare’in Cancer Academy platformu binlerce video gerektiriyor,” dedi Darryl. “HeyGen’den önce yaşadığımız zorluk, tamamı sosyal hizmet uzmanı veya psikolog olan, video prodüksiyonu geçmişi olmayan altı kişilik bir ekiple ölçekli bir şekilde binlerce video oluşturmaktı.”

Ekip HeyGen’i keşfettiğinde her şey değişti. Platform, özel çekim uzmanlığına veya pahalı prodüksiyon kaynaklarına ihtiyaç duymadan, empatik ve doğru eğitim videolarını ölçekli şekilde oluşturmalarını sağladı.

Milyonlarca hastaya ulaşmak için prodüksiyon engellerini aşmak

HeyGen'den önce Malecare, bilgiye ihtiyaç duyan hasta topluluğunun tamamına ulaşmakta zorlanıyordu. “Destek gruplarımıza katılan 120.000 kişi var. Kanser teşhisi konmuş milyonlarca insan var. Yani çok fazla kişiye ulaşamıyoruz,” dedi Darryl.

O hastalara ulaşmak, ekibin tek başına asla erişemeyeceği bir video prodüksiyon seviyesini gerektiriyordu. Tekrarlanabilir sunuculara, net bir anlatıma ve yüksek hacimli çıktıya ihtiyaçları vardı, ancak canlı çekim yavaştı, maliyetliydi ve dış katkı sağlayanlara bağımlıydı. Darryl, “Artık stüdyo zamanı beklemek ya da asıl konuşmacıların gelmesini beklemek zorunda değiliz. Yüksek düzeyde uzman kişileri işe almak zorunda değiliz,” dedi. “Ben bir sosyal hizmet uzmanıyım ve 20 ya da 30 yıllık deneyime sahip profesyonellerle aynı seviyede ya da neredeyse aynı seviyede videolar üretiyorum.”

Sürekli ve hızlı bir şekilde içerik üretemedikleri için birçok hasta güvenilir yanıtlara erişemiyordu. Ekip, sıklıkla gecenin bir yarısında video izleyen, korkmuş ve yaşadıkları belirtilerin normal olup olmadığından emin olamayan kişilerden geri bildirim alıyordu.

“Geceleri ter içinde kalıp kendi kendilerine, doktoruma ne söyleyeceğim? Bu geceyi atlatabilecek miyim? diye düşündüklerinde, HeyGen ile oluşturulmuş bir videoya bakıp kullandıkları ilacın aslında bir yan etkisi olduğunu öğrenebilirler. Bu geceyi atlatacaksınız ve yarının tadını çıkaracaksınız.”

Malecare için, hastaların o anlarda kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olmak, misyonlarının merkezine yerleşti ve ölçeklenebilir, güvenilir bir çözüme ihtiyaç duymalarının temel nedeni haline geldi.

Eğitimi açıklık, güven ve özenle ölçeklendirmek için yapay zekayı benimsemek

Ekibin HeyGen ile ilk deneyimi, Darryl’in “sihirli an” dediği şeydi. Sadece bir günde, kendi oturma odasından çalışarak, daha önce imkânsız görünen bir şeyi başardılar.

“Üçümüz benim oturma odamda oturuyorduk ve günün sonunda 15 video yaptık. ‘Bunu nasıl yaptık?’ gibiydi,” dedi Darryl. “On beşi de kesinlikle değerli, yayımlanmaya hazır videolardı.”

O an, onlara nelerin mümkün olduğunu gösterdi. HeyGen, üretimi yalnızca birkaç katkıcının ötesine taşımalarına ve her ekip üyesini güçlü, tutarlı video içerikleri oluşturmaya yetkilendirmelerine olanak tanıdı. “Bu iş akışını bireylere dağıttık,” diye açıkladı Darryl. “Psikologlar bir günde rahatlıkla 5 ila 10 video çekebiliyor.”

Doğru ses ve tonu bulmak da aynı derecede önemliydi. Malecare, kanser hastalarının özellikle lise fen bilgisi öğretmenlerini andıran, ulaşılabilir sunuculara en iyi şekilde tepki verdiğini gözlemledi. Onlarca gerçek sunucuyu test ettikten sonra, HeyGen ekibin bu sıcak ve güven verici sesleri dijital olarak çoğaltmasını sağladı.

“Aslında her avatara bir kişilik kazandırabiliyoruz,” dedi Darryl. “Canlı olarak kullandığımız aynı lise fen bilgisi öğretmenlerini taklit edebiliyoruz.”

Hastalar çoğu zaman hangi videolarda gerçek sunucuların, hangilerinde avatarların yer aldığını ayırt edemiyor ve pek çok durumda insanlar dijital versiyonlarla çok daha derin bir bağ kuruyor. Odak grup katılımcılarından biri, o günden beri Darryl’in aklından çıkmayan bir içgörü paylaştı:

“Bunun bir avatar olduğunu biliyorum. Bana bunun bir avatar olduğunu söylediniz, ama yine de benimle tam da bana sundukları konu hakkında çok daha derin bir sohbet edebilecekmişim gibi hissediyorum. Ve şu anda bile, insanlarla gerçekten bağlantı kurmayı başardığımızı, onları rahat hissettirdiğimizi, kaygılarını azalttığımızı ve gerçekten çok zor bilgileri duyup içselleştirmelerine yardımcı olduğumuzu düşününce gözlerime yaşlar dolduğunu hissedebiliyorum.”

Darryl için bu duygusal tepki, HeyGen'in yalnızca ölçeklenebilirlik sağlamadığını, aynı zamanda empatiyi güçlendirdiğini gösterdi. “HeyGen hakkında söylenecek tek bir şey olsaydı, bu; yalnızca kontrol sahibi olmayacağınız, aynı zamanda yaratıcılığınızı ve kalbinizi, hiç tanışmadığınız insanlarla kuracağınız konuşmaları oluşturmak için kullanma imkânına sahip olacağınız olurdu.”

Ölçülebilir etki sağlamak ve hastaların güvenini yeniden kazanmak

HeyGen, Malecare’in iş akışının temel bir parçası haline gelerek ekibin içerikleri yüksek hassasiyet ve çeviklikle oluşturmasını sağladı.

“Dijital eğitimi ölçümleyebildiğimiz, videonun hangi bölümünün ayarlama gerektirdiğini görebildiğimiz ve ardından yeniden kurgulayabildiğim bir imkâna sahibim. Bunu ancak avatarın performansı üzerinde dijital kontrolünüz olduğunda yapabilirsiniz,” dedi Darryl.

HeyGen ayrıca işi duygusal ve yaratıcı açıdan sürdürülebilir hale getiriyor. Kurgu fikri gözünde büyümek yerine, Darryl bunun kendisine bir rahatlık hissi verdiğini söylüyor. “Kurgu stüdyosu, kurgulama sürecini düşünmek zorunda kalmamamı sağlıyor. Ben kurgu yapmıyorum, üretiyorum,” diyor Darryl. “Bu, insana gerçekten olağanüstü hissettiren bir şey.”

En önemlisi, hasta sonuçları iyileşiyor. Malecare, hastaların bilgi düzeyi, hazırlık ve aktif katılımındaki değişiklikleri ölçmek için doğrulanmış araçlara güveniyor. “Tüm rakamlarımız beklentilerimizi aştı,” dedi Darryl. “Bu kadar kısa sürede, bizim gösterdiğimiz kadar hızlı sonuç verdiğini söyleyebileceğiniz çok az şey vardır.”

Darryl ve ekibi için HeyGen bir araçtan çok daha fazlası; hastalara en çok ihtiyaç duydukları anlarda netlik, rahatlık ve umutla ulaşmanın bir yolu. “Sanki bir melek iPhone’larından aşağı inip zihinlerine girmiş gibi,” diyor Darryl. “Ve bu gerçekten harika.”