Würth Grubu bağlantı ve montaj malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve satışında küresel pazar lideridir. 2.800'den fazla şube ve mağazada faaliyet gösteren 400'den fazla şirket, kökeni Almanya'nın Künzelsau kasabasına dayanan bu küresel aile şirketinin parçasıdır. Würth'ün kurumsal kültürü; açıklık, minnettarlık, saygı, merak, sorumluluk, alçakgönüllülük ve mütevazılık gibi değerlerle şekillenmektedir. Bu değerler, Würth'ün başarısının temel taşlarını ve tüm iş birliklerinin dayanağını oluşturur.
80'den fazla ülkeye yayılmış 88.000 çalışanla, farklı operasyonel ihtiyaçlara sahip çok dilli ekipler bulunuyor. İletişim ve eğitimdeki boşlukları kapatmak için Würth, iletişim süreçlerini hem maliyet açısından uygun hem de verimli bir şekilde sadeleştirebilecek bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Würth'ü HeyGen'e götüren de bu ihtiyaç oldu.
Küresel iş gücüyle iletişim kurmak
Aile şirketi olarak faaliyet gösteren küresel bir işletme olan Würth, çok uluslu iş gücüyle tutarlı ve etkili iletişim sağlamaya yönelik bir zorlukla karşı karşıyaydı. CEO ve yönetim kurulları da dahil olmak üzere yöneticilerin, APAC, Avrupa ve Amerika kıtaları gibi bölgelerdeki çalışanlara ulaşmak için güncellemeleri ve stratejik girişimleri birden fazla dilde paylaşmaları gerekiyordu. Mevcut süreçler, ne ölçeklenebilir ne de maliyet açısından verimli olan pahalı stüdyo yapımı seslendirmelere veya kusurlu altyazı çözümlerine dayanıyordu.
“HeyGen gibi bir araca gerçekten ihtiyacımız vardı, çünkü örneğin Asya Pasifik bölgesinde icra kurulu başkan yardımcısıysanız, Japonya, Malezya, Endonezya ve Kamboçya’daki şirketlerimizden siz sorumlu olursunuz,” dedi Würth Kurumsal İletişim Grup Lideri Andreas Henschel.
Bu zorluklara ek olarak maliyet ve zaman açısından verimsizlikler de vardı. Transkripsiyon, çeviri ve altyazı eklemeyi içeren geleneksel video prodüksiyon yöntemleri yoğun kaynak gerektiriyordu. Dış stüdyolarda seslendirme oluşturmanın maliyeti, talep edilen dile bağlı olarak 10 dakikalık ses için €800 ile €1.200 arasındadır.
“Bireysel bir proje için seslendirme sanatçıları çok pahalı olduğunda, İngilizce versiyondan farklı diller için altyazı eklemeye çalışıyorduk,” dedi Andreas. “Bu yetersiz bir çözümdü ve hâlâ oldukça pahalıydı, çünkü İngilizce bilmeyen kişiler, sadece kendi dillerinde altyazı olan İngilizce bir videoyu izlemekte zorlanmaya devam ediyordu.”
HeyGen'i uygulamak ve kullanım alanlarını genişletmek
HeyGen, Würth’ün çok dilli videoları kolayca üretmesini sağladı. Bölgesel icra başkan yardımcıları, Asya-Pasifik, Avrupa ve Amerika kıtalarındaki ekiplerin zamanında ve yerelleştirilmiş mesajlar almasını sağlamak için HeyGen’i kullanarak ayda bir kez, 10’a kadar dilde güncellemeler oluşturuyor. Bu videolar, kullanıcıların tercih ettikleri dil ayarlarıyla içeriği otomatik olarak eşleştiren Würth’ün intranet sistemleri üzerinden paylaşılarak erişilebilirliği ve etkileşimi artırıyor.
“Video çeviri özelliği ve arayüz kullanılabilirliği, rakiplerle karşılaştırıldığında o kadar iyi ki HeyGen’in bir alternatifi yok,” dedi Andreas.
Würth, karmaşık ürünleri konusunda ekipleri eğitmek için HeyGen için başka bir kullanım alanı daha keşfetti. Endüstriyel aletler ve elektronik bileşenleri içeren geniş ve çeşitli portföyüyle Würth, hem iç ekipler hem de müşteriler için çok dilli eğitim materyallerine ihtiyaç duyuyordu. Ancak, uzaktan ya da yerinde gerçekleştirilen eğitim oturumlarında dil bariyerleri, bu eğitimlerin etkinliğini azaltıyordu.
“Küresel bir satış ekibimiz olduğu ve bu ekibe ürünlerimizin çoğunun satış argümanlarının ve iç işleyişinin öğretilmesi gerektiği için, bilgi aktarımında bir sorun yaşıyorduk; bilgiyi Ar-Ge departmanlarımızdan ürün yönetimine ve oradan da küresel satış ekibimize aktarmakta zorlanıyorduk,” dedi Andreas.
Artık ekipler atölye çalışmalarını kendi ana dillerinde kaydedebiliyor ve HeyGen bu içerikleri birden fazla dilde, özenle hazırlanmış videolara çevirip üretiyor. Bu yetenek, ekiplerin belirli bölümleri videoları baştan çekmek zorunda kalmadan sorunsuzca güncellemelerini sağlayarak, zaman ve kaynak gereksinimlerini önemli ölçüde azaltırken içerik doğruluğunu da güvence altına aldı.
“En iyi yanı şu ki, bir kelimede takılmak gibi bir hata yapsanız bile, bunu HeyGen'de çok kolay bir şekilde düzeltebiliyorsunuz,” dedi Andreas. “Bir ürün güncellemesi olduğunda, tüm videoyu yeniden çekmeden bunu değiştirebiliyorsunuz. Eğitmenlerimizin keşfettiği şey, bunun bizim için son derece büyük bir avantaj olduğu.”
Video odaklı bir şirkete dönüşmek
HeyGen'in benimsenmesi, Würth Grubu'nun küresel iş gücüyle iletişim kurma ve onu eğitme biçimini değiştirerek şirketi yazılı iletişimden video tabanlı iletişime geçiriyor.
- Maliyet tasarrufu: HeyGen’in YZ çeviri yetenekleriyle geleneksel stüdyo seslendirmelerinin yerini alarak, Würth %80 maliyet tasarrufu sağladı. Üst düzey sunumların hazırlanması artık çok daha düşük maliyetle gerçekleşiyor ve bu da şirketin kaynaklarını daha stratejik biçimde tahsis etmesini mümkün kılıyor.
- Zaman verimliliği: HeyGen, video prodüksiyonu için gereken süreyi yarıya indirdi. CEO ve şirket sahibinin yer aldığı, sekiz dile çevrilen 65 dakikalık son sunum, dört iş gününde tamamlandı; bu süreç geleneksel yöntemlerle en az sekiz gün sürerdi.
- Geliştirilmiş erişilebilirlik: En fazla 10 dilde sunulan videolar sayesinde Würth’ün iletişimi daha kapsayıcı ve etkili hale geldi. Çalışanlar, kendi dil tercihlerine göre uyarlanmış içeriklere erişebildi ve bu da etkileşimi ve anlayışı artırdı.
- Geliştirilmiş kullanılabilirlik: HeyGen’in sezgisel arayüzü, geleneksel e-öğrenme veya video düzenleme araçlarıyla karşılaştırıldığında işe alıştırma süresini azalttı. Çalışanlar aracı yalnızca 45 dakikada kullanmayı öğrenebildi ve bu da Würth’ün dünya genelindeki ofislerindeki ekiplerin teknolojiyi sorunsuz bir şekilde benimsemesini sağladı.
“HeyGen, video içeriği oluşturma şeklimizi kökten değiştirdi ve videoyu bir iletişim aracı olarak kullanmamıza yardımcı oldu,” dedi Andreas. “İletişimi çok daha erişilebilir ve çok daha kişisel hale getirdi.”