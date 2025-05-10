Würth Grubu bağlantı ve montaj malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve satışında küresel pazar lideridir. 2.800'den fazla şube ve mağazada faaliyet gösteren 400'den fazla şirket, kökeni Almanya'nın Künzelsau kasabasına dayanan bu küresel aile şirketinin parçasıdır. Würth'ün kurumsal kültürü; açıklık, minnettarlık, saygı, merak, sorumluluk, alçakgönüllülük ve mütevazılık gibi değerlerle şekillenmektedir. Bu değerler, Würth'ün başarısının temel taşlarını ve tüm iş birliklerinin dayanağını oluşturur.

80'den fazla ülkeye yayılmış 88.000 çalışanla, farklı operasyonel ihtiyaçlara sahip çok dilli ekipler bulunuyor. İletişim ve eğitimdeki boşlukları kapatmak için Würth, iletişim süreçlerini hem maliyet açısından uygun hem de verimli bir şekilde sadeleştirebilecek bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Würth'ü HeyGen'e götüren de bu ihtiyaç oldu.

Küresel iş gücüyle iletişim kurmak

Aile şirketi olarak faaliyet gösteren küresel bir işletme olan Würth, çok uluslu iş gücüyle tutarlı ve etkili iletişim sağlamaya yönelik bir zorlukla karşı karşıyaydı. CEO ve yönetim kurulları da dahil olmak üzere yöneticilerin, APAC, Avrupa ve Amerika kıtaları gibi bölgelerdeki çalışanlara ulaşmak için güncellemeleri ve stratejik girişimleri birden fazla dilde paylaşmaları gerekiyordu. Mevcut süreçler, ne ölçeklenebilir ne de maliyet açısından verimli olan pahalı stüdyo yapımı seslendirmelere veya kusurlu altyazı çözümlerine dayanıyordu.

“HeyGen gibi bir araca gerçekten ihtiyacımız vardı, çünkü örneğin Asya Pasifik bölgesinde icra kurulu başkan yardımcısıysanız, Japonya, Malezya, Endonezya ve Kamboçya’daki şirketlerimizden siz sorumlu olursunuz,” dedi Würth Kurumsal İletişim Grup Lideri Andreas Henschel.

Bu zorluklara ek olarak maliyet ve zaman açısından verimsizlikler de vardı. Transkripsiyon, çeviri ve altyazı eklemeyi içeren geleneksel video prodüksiyon yöntemleri yoğun kaynak gerektiriyordu. Dış stüdyolarda seslendirme oluşturmanın maliyeti, talep edilen dile bağlı olarak 10 dakikalık ses için €800 ile €1.200 arasındadır.

“Bireysel bir proje için seslendirme sanatçıları çok pahalı olduğunda, İngilizce versiyondan farklı diller için altyazı eklemeye çalışıyorduk,” dedi Andreas. “Bu yetersiz bir çözümdü ve hâlâ oldukça pahalıydı, çünkü İngilizce bilmeyen kişiler, sadece kendi dillerinde altyazı olan İngilizce bir videoyu izlemekte zorlanmaya devam ediyordu.”

HeyGen'i uygulamak ve kullanım alanlarını genişletmek