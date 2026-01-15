L&D ekibinizin ölçeğini büyüten dahili eğitim videoları oluşturun
Üç kişilik L&D ekibiniz 2.000 çalışana hizmet veriyor. Her departman eğitim istiyor: liderlik gelişimi, yeni yönetici işe alıştırma, sistem eğitimleri, süreç güncellemeleri, iletişim becerileri. Ekibinizi büyütmeden eğitim kapasitenizi ölçeklendirin.
Öğrenme ve gelişim içerik darboğazı
Eğitim kapasitesi zorluğu
Çalışanların anladığı dillerde iş güvenliği, uyumluluk, işe alıştırma ve operasyonel eğitim sunun. OSHA dil gereksinimlerini karşılayın, kavrayışı artırın ve eğitimi İngilizce, İspanyolca, Mandarin, Vietnamca ve daha birçok dilde sunarak riski azaltın. Küresel ekipler, ayrı prodüksiyonlara ihtiyaç duymadan bölgeler arasında tutarlı eğitim sağlamak için çok dilli programları, çalışan işe alıştırma videoları dahil olmak üzere kullanıyor. Kuruluşlar, eğitim çalışanların ana dillerinde verildiğinde %85’in üzerinde daha yüksek anlama oranı ve daha az iş güvenliği olayı bildirmektedir.
HeyGen çözümü
HeyGen, küçük Öİ (öğrenme ve gelişim) ekibinizi güçlü bir eğitim prodüksiyon merkezine dönüştürür. Mevcut PowerPoint sunumlarınızı, dokümanlarınızı ve konu uzmanlarının bilgisini profesyonel video eğitimlerine dönüştürün. Geçen yılki liderlik atölyesinin slaytlarını yükleyin. Süreç el kitaplarınızdaki metinleri yapıştırın. En iyi performans gösteren ekip üyelerinizin en iyi uygulamaları anlattığı kayıtları alın. Dakikalar içinde yayın kalitesinde eğitim videoları oluşturun.
Konu uzmanlarınızı YZ avatarları olarak klonlayın. İletişim direktörünüz bir kez kayıt alır, sunum becerileri konusunda sınırsız sayıda çalışanı eğitir. Operasyon yöneticinizin uzmanlığı, tekrar tekrar kullanılabilir süreç eğitimine dönüşür. BT lideriniz masasından kalkmadan sistem eğitimleri verir. Konu uzmanı bilgisi, konu uzmanının zamanına ihtiyaç duymadan ölçeklenir.
Değişiklik olduğunda eğitimleri anında güncelleyin. Süreç iyileşti mi? Metni düzenleyin, videoyu beş dakikada yeniden oluşturun. Yeni bir sistem mi devreye alındı? Eğitimi aynı gün güncelleyin. eğitim kitaplığınız her şeyi en baştan oluşturmanıza gerek kalmadan güncel kalır
L&D ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey
Mevcut içeriği videoya dönüştürün
Kuruluşunuzun zaten PowerPoint sunumlarında, PDF’lerde, Word belgelerinde ve konu uzmanlarının (SME) bilgi birikiminde gizli kalmış eğitim içerikleri var. Sunumları yükleyin, HeyGen bunları profesyonel video eğitimlere dönüştürsün. Kılavuzlardan metinleri yapıştırın ve seslendirmeli eğitimler oluşturun. Mevcut çalışmalarınız ilgi çekici video içeriklere dönüşsün.
PowerPoint, Google Slaytlar ve PDF içe aktarın
Dokümanlarınızı video eğitimlere dönüştürün
Profesyonel avatar sunucu ekleyin
Şirket renkleri ve logonuzla markalaştırın
Konu uzmanlarını klonlayın
Uyumdan sorumlu yetkiliniz, şirket politikalarınızı gerçekten anlayan tek kişidir. En iyi satış temsilcinizin paylaşmaya değer teknikleri vardır. Operasyon direktörünüz verimli süreçleri çok iyi bilir. Onları YZ avatarları olarak klonlayın. Bir kez kaydedin, tekrar tekrar programlamak zorunda kalmadan uzmanlıklarını sınırsız kez kullanıma sunun.
Konu uzmanını bir kez kaydedin, sınırsız eğitimde kullanın
7/24 ulaşılabilir dijital uzman
Her seferinde tutarlı teslimat
KOBİ'leri tekrarlayan oturumlardan kurtarın
Prodüksiyon uzmanlığı olmadan profesyonel kalite
Eğitimleriniz şirketiniz kadar profesyonel görünmeli. Kamera, ışık, stüdyo veya video düzenleme becerisi gerekmez. 120+ profesyonel avatar arasından seçim yapın veya özel klonlar oluşturun. Arka planları seçin. Markanızı ekleyin. Kurumunuzu en iyi şekilde yansıtan, yayın kalitesinde eğitimler oluşturun.
Her konu için profesyonel sunucular
Tüm eğitimlerde tutarlı kalite
Video prodüksiyonu konusunda uzmanlık gerekmez
Stüdyo olmadan stüdyo kalitesinde
Dakikalar içinde eğitimi güncelleyin
Şirketler değişir. Süreçler iyileşir. Sistemler güncellenir. Politikalar revize edilir. Kurumlar yeniden yapılanır. Eğitimlerinizin güncellenmesi gerektiğinde, metni düzenleyip videoyu yeniden oluşturun. Beş dakika mı, beş hafta mı? Eğitim kütüphaneniz işinizle birlikte güncel kalır.
Komut dosyası değişiklikleri anında yayına alınır
Yeniden çekim yapmanıza gerek yok
Denetim izleri için sürüm kontrolü
Eğitimleri doğru ve güncel tutun
Tüm lokasyonlarda devreye alın
Beş ofis. Üç vardiya. Uzaktan çalışanlar. Uluslararası ekipler. Herkesin aynı eğitime ihtiyacı var ama farklı şekillerde erişiyor. Bir kez oluşturun, her yerde kullanıma sunun. İsteğe bağlı erişim sayesinde gece vardiyası eğitimi saat 2'de izler, uzaktan ekipler evden bağlanır, uluslararası ofisler kendi saat dilimlerinde eğitim alır.
7/24 isteğe bağlı erişim
Birden fazla lokasyonda dağıtım
Tüm vardiyalarda sorunsuz çalışır
Mobil uyumlu öğrenme
Küresel ekipler için çok dilli kullanım
Uluslararası ofislerin kendi dillerinde eğitime ihtiyacı var. İçeriği İngilizce oluşturun, ses klonlama ile 175’ten fazla dile çevirin. Almanya ofisi Almanca eğitim alır, Şanghay ekibi Mandarin, São Paulo ise Portekizce içerik elde eder. Tüm bunlar tek bir kaynak içeriğinizden.
Tek bir videodan 175+ dil
Her dil için doğal ses klonlama
Dudak senkronizasyonu ağız hareketleriyle birebir uyum sağlar
Küresel iş gücü eğitimi
Eğitim ihtiyacından yayımlanmış kursa 3 adımda
Elinizdekilerle başlayın
Mevcut eğitim materyallerinizi yükleyin. Atölye çalışmalarından PowerPoint sunumları, PDF el kitapları, süreç dokümantasyonu, canlı eğitim oturumlarının senaryoları. Ya da konuları tekrar tekrar anlatan konu uzmanlarını kaydedin. Eğitim içeriğiniz zaten farklı formatlarda mevcut. HeyGen bunları profesyonel videolara dönüştürür.
Profesyonel eğitim videoları oluşturun
Konunuza uygun YZ avatar sunucuyu seçin. Liderlik eğitimleri için profesyonel sunucular, kişisel gelişim ve iletişim gibi soft skill eğitimleri için samimi yüzler, sistem eğitimleri için teknik uzmanlar arasından seçim yapın. Markanıza göre özelleştirin: şirket logonuzu, kurumsal renklerinizi ve onaylı yazı tiplerinizi ekleyin. Profesyonel bir prodüksiyon stüdyosundan çıkmış gibi görünen videolar oluşturun.
Kuruluşunuza dağıtın
SCORM paketlemesiyle LMS'inize aktarın. İntranetiniz veya bilgi bankanız için indirin. Çalışan portallarına gömün. Bağlantılar üzerinden paylaşın. Eğitimleriniz, çalışanlara nerede öğrenirlerse orada ulaşsın. Mevcut sistemleriniz üzerinden tamamlanma oranlarını takip edin, ilerlemeyi izleyin, etkinliği ölçün.
Her türlü eğitim ihtiyacı için tasarlandı
Liderlik ve yönetim
Eğitim İlk kez yönetici olanlar, koçluk, karar alma ve değişim yönetimi için eğitimlerle her seviyede liderler geliştirin. Kuruluşlar, yapılandırılmış liderlik programlarından sonra yönetim etkinliğinde %40’a varan iyileşme bildirmektedir.
Yetenek geliştirme programları
İletişim, problem çözme, müzakere ve zaman yönetimi gibi temel profesyonel becerileri geliştirin. Kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz eğitim, iş gücünüzün yetkinliğini artırır ve müşteri memnuniyetinde ölçülebilir kazanımlar sağlar.
Süreç ve prosedür eğitimi
Tutarlı SOP eğitimleriyle iş akışlarını ve en iyi uygulamaları standartlaştırın. Video tabanlı süreç eğitimini takip eden ekipler, hataları azaltıp kaliteyi %30'dan fazla artırıyor.
Sistemler ve araçlar eğitimi
CRM, ERP ve üretkenlik araçları gibi iç sistemlerin benimsenmesini hızlandırın. Video eğitimleri, yalnızca dokümantasyona kıyasla daha hızlı yetkinlik ve daha yüksek kullanım sağlar.
Departmana özel eğitim
Satış, pazarlama, operasyon, İK ve müşteri hizmetleri için hedeflenmiş eğitimler sunun. Ekipler, tutarlı ve ölçeklenebilir bir şekilde, güncellemeleri haftalar yerine günler içinde hayata geçirir.
Doğrulanmış sonuç
Kurumlar, geleneksel yöntemlere kıyasla video tabanlı eğitim kullanarak eğitim çıktısını 10 kata kadar artırıyor
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Hangi tür dahili eğitimleri oluşturabilirsiniz?
Çalışanlar için her türlü eğitim: liderlik gelişimi, yöneticilik becerileri, soft skill eğitimleri, teknik eğitimler, süreç prosedürleri, sistem eğitimleri, uyumluluk tazeleme eğitimleri, departmana özel eğitimler, profesyonel gelişim, iletişim becerileri, proje yönetimi, zaman yönetimi. Çalışanlarınızı bununla ilgili eğitmeniz gerekiyorsa, HeyGen bunu sizin için halleder.
Bu, hazır eğitim kurslarından nasıl farklıdır?
Hazır eğitimler geneldir. Kurumunuzun kendine özgü süreçleri, sistemleri, kültürü ve terminolojisi vardır. HeyGen, sizin içeriklerinizi, uzmanlarınızı (SME'lerinizi) ve örneklerinizi kullanarak kuruma özel eğitimler oluşturur. Çalışanlar, kurumunuz için gerçekten ihtiyaç duydukları şeyleri öğrenir.
Bir eğitim kursu oluşturmak ne kadar sürer?
Basit prosedür eğitimi: 30 dakika. Kapsamlı liderlik programı: bir hafta. Geleneksel prodüksiyondan (haftalar ila aylar) veya dış tedarikçilerden (aylar) çok daha hızlıdır. Çoğu kurum, ilk çeyreğinde tüm eğitim kütüphanelerini oluşturur.
Eğitim içeriklerimizin güncellenmesi gerekirse ne olur?
Metni düzenleyin ve yeniden oluşturun. Tedarikçilerle anlaşma yapmak veya yeniden çekim yapmak yerine beş dakikada işinizi bitirin. Süreç mi değişti? Eğitimi aynı gün güncelleyin. Sistem mi yükseltildi? Eğitimi hemen yenileyin.
Video eğitimleri gerçekten tamamlama oranlarını artırıyor mu?
Evet. Kuruluşlar, belge tabanlı eğitime kıyasla video tabanlı eğitimlerde tamamlanma oranlarının sürekli olarak 2-3 kat daha yüksek olduğunu bildiriyor. Video daha ilgi çekici, tüketmesi daha kolay ve iş akışlarına çok daha iyi uyum sağlıyor. Çalışanlar video eğitimlerini gerçekten tamamlıyor.
Bu, LMS sistemimizle nasıl çalışır?
Videoları, tüm büyük öğrenme yönetim sistemleriyle uyumlu SCORM paketleri olarak dışa aktarın. Ya da dahili portallar, bilgi bankaları ve intranetler için MP4 olarak indirin. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors veya SCORM destekleyen herhangi bir LMS ile sorunsuz çalışır.
Eğitim videoları ne kadar uzun olabilir?
Eğitimi ana dilinizde oluşturun, 175+ dile çevirin ve ses klonlama ile dudak senkronizasyonu kullanın. Aynı eğitim, her dilde doğal bir şekilde sunulsun. Küresel iş gücünüz, tek L&D ekibinizden tercih ettikleri dilde tutarlı eğitim alır.
L&D ekibimde birden fazla kişi HeyGen'i kullanabilir mi?
Evet. HeyGen for Business öğretim tasarımcılarının, eğitim yöneticilerinin ve içerik üreticilerinin birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları sunar. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı avatarları, marka öğelerini ve şablonları tüm ekibinizin erişimine açık tutar. Yönetici kontrolleri, izinleri yönetmenize ve kullanımı takip etmenize olanak tanır.
HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel eğitim videosu prodüksiyonu; sunucuların ayarlanmasını, stüdyo rezervasyonlarını, ekiplerin koordine edilmesini ve post prodüksiyon montajını gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-3 ay ve 5.000-15.000+ $ maliyet anlamına gelir. HeyGen, eşdeğer kalitede videoları dakikalar ila saatler içinde, sınırsız revizyon imkânıyla oluşturur. Advantive, içerik oluşturma süresinde %50 azalma bildirdi. Würth Group, prodüksiyon süresini %50, çeviri maliyetlerini ise %80 oranında düşürdü.
Küresel ekipler için eğitim imkânları nasıl?
Eğitimi ana dilinizde oluşturun, 175+ dile çevirin ve ses klonlama ile dudak senkronizasyonu kullanın. Aynı eğitimi, her dilde doğal bir şekilde sunun. Küresel iş gücünüz, tek L&D ekibinizden, tercih ettikleri dilde tutarlı eğitim alır.
Hangi video formatları ve kalite seviyeleri destekleniyor?
HeyGen, MP4 formatında ve 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarım yapar. Çoğu L&D ekibi, LMS üzerinden teslimat ve bant genişliği gereksinimlerini dengelemek için kalite ile dosya boyutu arasında iyi bir denge sunan 1080p (Full HD) kullanır. Ayrıca mobil öncelikli veya bant genişliğinin kısıtlı olduğu ortamlar için 720p çözünürlükte de dışa aktarım yapabilirsiniz.
Eğitim videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın
İçeriğiniz yayına girmeden önce eskimiş hale gelene kadar aylarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel eğitim videoları oluşturun, anında istediğiniz dile çevirin ve işiniz değiştiğinde yeniden çekim yapmadan kolayca güncelleyin. Eğitim ve gelişim süreçlerini dönüştüren Workday, Advantive ve Würth Group’taki L&D ekiplerine katılın.
