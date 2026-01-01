150 yılı aşkın süredir Sibelco endüstriyel minerallerin çıkarılması ve işlenmesi konusunda uzmanlaşmış, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir malzeme çözümleri şirketidir. Merkezi Belçika’da bulunan ve Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya dahil olmak üzere dünya çapında operasyonları olan Sibelco, sürdürülebilirlik ve yeniliğe kendini adamıştır; süreçlerini ve ürünlerini sürekli geliştirerek, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılarken çevresel etkiyi en aza indirmeye odaklanmaktadır.

Sibelco'da Dijital Öğrenme Yöneticisi olan Jean-Marie Petit, dahili eğitim videoları oluşturmak için kullanılan geleneksel sürecin çoğu zaman aylar süren bir prodüksiyon gerektirdiğini paylaştı. Ancak HeyGen ile ekibi verimliliği önemli ölçüde artırarak, tedarik zinciri üretim süreçlerini kolaylaştıracak güvenli ve bilgilendirici eğitim materyalleri sunma yönündeki şirket misyonuyla çalışmalarını uyumlu hale getirdi.

Zorluk

Geçmişte, video oluşturma Sibelco'nun eğitim ekibi için büyük bir engeldi. Oyuncu bulmak, dünyanın farklı yerlerindeki fiziksel konumlara seyahat etmek, her videoyu farklı diller için düzenleyip özelleştirmek önemli ölçüde zaman ve kaynak tüketiyordu. Bu geleneksel yaklaşım yalnızca bütçelerini zorlamakla kalmıyor, aynı zamanda ekibin videoları verimli ve etkili bir şekilde üretme kapasitesini de kısıtlıyordu.

Maliyetleri azaltabilecek ve prodüksiyon süresini hızlandırabilecek yapay zeka araçlarını merak eden Jean-Marie’nin Öğrenme ve Gelişim ekibi, iş akışlarını tamamen dönüştüren HeyGen’i keşfetti. Ekip artık video oluşturmak için oyuncuları saatlerce hatta günlerce stüdyoya getirmek zorunda kalmıyor, böylece zaman ve emekten tasarruf ediyor. HeyGen ile içeriklerine yönelik güncellemeler hızla uygulanabiliyor ve eğitim materyallerinin güncel politika ve prosedürleri yansıtması sağlanıyor.

Çözüm

HeyGen’in gerçekçi YZ avatarlarını ve metinden konuşmaya özelliklerini entegre etmek, Sibelco’nun eğitim süreçlerini önemli ölçüde dönüştürerek dış tedarikçilere olan bağımlılıklarını azalttı. Videoları şirket içinde yayımlayarak ekip, içerikleri üzerinde çok daha fazla kontrol sağladı; bu da önemli maliyet tasarruflarıyla sonuçlanırken prodüksiyon ekiplerini video oluşturma konusunda güçlendirdi.

Bu yeni iş akışı, Sibelco’nun süreçlerini yalnızca sadeleştirmekle kalmayıp aynı zamanda daha geniş ölçekte stüdyo kalitesinde eğitim videoları üretmelerini sağlayarak çalışanları işlerini güvenli ve verimli bir şekilde yapmaları için gerekli bilgi ve becerilerle donattı. Üretim sürecinin yalınlaştırılması sayesinde Jean-Marie’nin L&D ekibi, belirli eğitim ihtiyaçlarına göre uyarlanmış içerikleri hızla geliştirebiliyor. Bu da çalışanların tutarlı ve net talimatlar almasını sağlayarak hata olasılığını azaltıyor ve genel performanslarını artırıyor. Sonuç olarak bu yaklaşım yalnızca eğitim gerekliliklerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm organizasyon genelinde bir güvenlik ve verimlilik kültürü oluşturuyor.

Sonuçlar

Altı aydan kısa bir sürede Sibelco, dahili eğitim videoları üretmek için gereken süreyi tamamen dönüştürdü. Video prodüksiyon maliyeti önemli ölçüde azaldı ve ekiplerinin yalnızca bir dakikalık eğitim içeriği için 1.000 euro tasarruf etmesini sağladı. Ayrıca ekipleri, HeyGen'i kullanarak yapay zekanın potansiyelini ekiplerine göstermek için değerlendirdi; bu da Sibelco içinde yapay zekanın dönüştürücü olanaklarını vurgulamada son derece değerli oldu.

Ayrıca HeyGen kullanmaları, ürettikleri ve yayımladıkları video sayısını önemli ölçüde artırmalarını sağladı. Bu değişim, kapsamlı video uzmanlığı olmayanlar da dahil olmak üzere çok daha geniş bir kitleyi yenilik yapmaya ve içerik üretmeye güçlendirdi. Artık ekipleri, mevcut içerikleri verimli bir şekilde güncelleyip bütçelerini artırmadan yüksek kaliteli eğitim materyalleri oluşturabiliyor.

“HeyGen ile işler daha az karmaşık ve çok daha sezgisel hale geliyor. Yapay Zeka kullanmak göz korkutucu olabilir, ancak HeyGen içindeki akış, kullanımı son derece kolaylaştırıyor ve ekibimizin hem zamandan hem maliyetten tasarruf ederken Sibelco çalışanlarının güvenliğini sağlamasına imkân tanıyor.”

Jean-Marie Petit

Dijital Öğrenme Yöneticisi, Sibelco