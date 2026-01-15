Yeni çalışanların gerçekten izlediği çalışan işe alım videoları oluşturun
PowerPoint sunumlarını ve işe alıştırma dokümanlarını, her yeni çalışan, her lokasyon ve her dil için ölçeklenebilen etkileyici video eğitimlere dönüştürün. Ayarlamanız gereken canlı oturumlar yok, çekim yapmanız gerekmiyor, politikalar değiştiğinde gecikme yaşanmıyor.
Öğrenme ve gelişim içerik darboğazı
Uyum Sürecindeki Darboğaz
Ekibiniz hızla büyüyor, ancak canlı işe alıştırma süreci ölçeklenemiyor. Oturumları koordine etmek yöneticileri işlerinden alıkoyuyor, uzaktan işe alınanlar farklı saat dilimlerinde uzun Zoom görüşmelerine katlanmak zorunda kalıyor ve aktarılan bilgiler, sunumu yapan kişiye göre değişiyor. Onboarding sunumları güncelliğini yitiriyor, yalnızca İngilizce eğitimler küresel çalışanları geride bırakıyor ve İK ekibi saatlerini sadece lojistikle uğraşarak harcıyor. Sonuç olarak, yeni çalışanlar kafası karışık ve kopuk kalıyor, tam verimliliğe ulaşmaları aylar sürüyor; statik slaytlar ve canlı oturumlar ise büyüme hızınıza ayak uydurmakta yetersiz kalıyor.
HeyGen çözümü
HeyGen, mevcut işe alıştırma materyallerinizi profesyonel video eğitimlerine dönüştürür; yeni işe başlayanların gerçekten tamamladığı içerikler haline getirir. PowerPoint sunumlarınızı yükleyin, çalışan el kitabınızdan metinleri yapıştırın veya yapay zeka ile script oluşturun, ardından bir avatar sunucu seçerek dakikalar içinde profesyonel işe alıştırma videoları hazırlayın. Yeni çalışanlar, durdurup geri sarma imkânıyla kendi programlarına göre öğrenir ve bilgiyi daha iyi akılda tutar. Politikalar değiştiğinde, yalnızca metni düzenleyip videoyu anında yeniden oluşturmanız yeterlidir. Küresel işe alım mı yapıyorsunuz? Tüm işe alıştırma programınızı doğal ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175+ dile çevirebilirsiniz. İK ekibiniz içeriği bir kez oluşturur, anında günceller ve işe alım hızına uygun şekilde işe alıştırmayı ölçeklendirir.
L&D ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey
PowerPoint'tan işe alıştırma videosuna
Yeni başlayanlardan 80 slaytlık sunumları okumalarını istemeyi bırakın. Mevcut sunumlarınızı yükleyin, HeyGen bunları avatar anlatımlı video eğitimlerine dönüştürsün; anlatım, geçişler ve profesyonel bir son dokunuşla. Slayt kitaplığınız, sıfırdan başlamadan video içeriğine dönüşür.
PowerPoint, Google Slaytlar veya PDF içe aktarın
Avatar içeriği profesyonelce anlatır
Logonuzu ve marka renklerinizi otomatik olarak ekleyin
Konu Uzmanı Klonlama
Satış direktörünüz en iyi ürün eğitimini verir. Mühendislik yöneticiniz teknik işe alıştırmayı kusursuz bir şekilde açıklar. Onların dijital versiyonlarını oluşturun kısa bir video kaydından. Bir kez kaydederler, sonsuza kadar işe alıştırma devam eder. Tutarlı bir sunum, sıfır zamanlama çakışması ve meşgul konu uzmanlarını beklemek zorunda kalmama.
Kısa bir kayıttan gerçek ekip üyelerini klonlayın
Uzmanlıklarını sınırsız sayıda yeni işe alımda kullanıma sunun
Yeniden kayıt almadan eğitim metinlerini güncelleyin
Küresel onboarding yerelleştirmesi
Tek bir onboarding videosu, ekibinizin konuştuğu tüm dillerde.YZ video çevirisi ve ses klonlama sayesinde eğitim, İspanyolca, Portekizce, Mandarin ve 175+ diğer dilde yapay değil, ana dili gibi doğal duyulur; rahatsız edici dublaj gibi değil. Herkesi, tek bir kaynaktan kendi tercih ettikleri dilde onboard edin.
Ses klonlama, sunucunun özgünlüğünü korur
Lip-sync, her dil için yüz ve dudak hareketlerini eşleştirir
Tek bir ana videodan küresel ölçekte yayınlayın
LMS entegrasyonu
Oryantasyon videolarını doğrudan öğrenme yönetim sisteminize aktarın. SCORM 1.2 ve 2004 paketleme, Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR ve daha birçok sistemle uyumlu çalışır. Tamamlanma durumlarını takip edin, geçme kriterleri belirleyin ve mevcut İK teknoloji yığınınızla entegre edin.
SCORM 1.2 ve SCORM 2004 dışa aktarma
Özelleştirilebilir tamamlama eşikleri
LMS'e doğrudan yükleme desteği
Anında içerik güncellemeleri
Politikalar değişir. Süreçler gelişir. Araçlar yenileriyle değiştirilir. Oryantasyon içeriğinizin güncellenmesi gerektiğinde, metni düzenleyin ve aylar değil dakikalar içinde yeniden oluşturun. Yeniden çekim yok, prodüksiyon gecikmesi yok, eski eğitim içerikleri yok. Oryantasyonunuz şirketinizin güncel hâliyle her zaman uyumlu kalır.
Senaryo değişiklikleri dakikalar içinde yayına alınır
Yeniden çekim yapmanıza gerek yok
Uyumluluk takibi için sürüm kontrolü
Uzaktan çalışan ekipler için kendi hızınıza göre
Farklı saat dilimlerindeki uzaktan işe alımlar, kendileri için uygun olduğunda izler. Canlı eğitimler için takvimleri koordine etmenize gerek yok. İhtiyaç duydukları bölümleri duraklatabilir, geri alabilir ve tekrar izleyebilirler. Oryantasyon süreci sizin değil, onların programına göre ilerler.
Tüm saat dilimlerinde sorunsuz çalışır
İstediğiniz zaman isteğe bağlı erişim
Esneklik için mobil uyumlu
Eğitim ihtiyacından yayımlanmış kursa 3 adımda
Elinizdekileri kullanın
Mevcut PowerPoint sunumlarınızı yükleyin, çalışan el kitabınızdan metinleri yapıştırın veya işe alım dokümanlarınızdan içerik oluşturmayı yapay zekaya bırakın. Boş sayfa sorunu yok. Yeni başlayanların neye ihtiyaç duyduğunu zaten belirlediniz. HeyGen sadece bunu izlenebilir hale getirir.
Sunucunuzu seçin
120’den fazla profesyonel YZ avatarı arasından seçim yapın veya CEO’nuzun, İK’dan sorumlu üst düzey yöneticinizin ya da işe alım yöneticinizin dijital bir klonunu oluşturun. Şirket kültürünüze uygun bir ses seçin. Görünümü ve hissi, kurumunuzla uyumlu olacak şekilde özelleştirin. Böylece yeni çalışanlar için hazırladığınız onboarding videoları, kameraman ayırtmadan profesyonelce üretilmiş gibi görünür.
Oluşturun, çevirin, yayınlayın
Oluştur'a tıklayın. Dakikalar içinde profesyonel işe alıştırma videolarınız hazır olsun. LMS'iniz için SCORM dosyaları olarak dışa aktarın, işe alıştırma portalınız için MP4'leri indirin veya intranetinize gömün. Başka dillere mi ihtiyacınız var? Aynı kaynaktan tek tıklamayla 175+ dilin tamamını oluşturun. Yeni işe başlayanlar videolara dizüstü bilgisayar, tablet veya telefonlarından erişebilir.
Her türlü eğitim ihtiyacı için tasarlandı
Şirket genelinde işe alım süreci
Her yeni çalışanın şirketinizi aynı yüksek kalitede tanımasını sağlayın. Liderlik ekibinden hoş geldiniz mesajı, şirket geçmişi ve misyonu, kültür ve değerler, organizasyon yapısı, yan haklar özeti ve işyeri politikaları. Rolü ne olursa olsun herkesin ihtiyaç duyduğu temel başlangıç.
Kullanım örneği: Büyüyen bir SaaS şirketi, şirketin temel bilgilerini kapsayan 8 videoluk bir ana onboarding serisi oluşturur. 50. çalışandan 500. çalışana kadar her yeni işe alınan kişi aynı profesyonel tanıtımı izler.
Role'e Özel Eğitim
Müşteri temsilcileri için satış metodolojisi, geliştiriciler için mühendislik standartları, destek ekibi için müşteri başarı iş akışları, finans için uyumluluk gereksinimleri. Her rol için ayrı canlı oturumlar düzenlemeden farklı departmanlara yönelik hedeflenmiş eğitim.
Kullanım örneği: Bir teknoloji şirketi, Mühendislik, Satış, Pazarlama ve Müşteri Başarısı ekipleri için işe alım (onboarding) eğitim yollarını düzenli olarak güncel tutar. Yeni işe alınanlar, şirket genelindeki eğitim serisini ve buna ek olarak kendi departmanlarına özel modülleri tamamlar.
Uzaktan çalışan işe alıştırma
Dağıtık ekip yönergeleri, iletişim araçları ve en iyi uygulamalar, sanal ortamda bağlantı kurma, evden çalışma düzeni beklentileri, uzaktan çalışma politikaları. Uzaktan işe alınan çalışanların, merkez ofisle sabah 6’daki toplantılara katılmalarını gerektirmeden, ilk günden itibaren ekibe entegre olduklarını hissetmelerine yardımcı olun.
Kullanım örneği: Tamamen uzaktan çalışan bir şirket, her çeyrekte 15 ülkede 40’tan fazla çalışanı işe alıyor. Video eğitimleri, konum veya saat diliminden bağımsız olarak tutarlı bir deneyim sağlar.
Küresel ekip işe alıştırma
Dünya genelinde tutarlı bir işe alım süreci sunmak için çok dilli eğitim videolarını kullanarak her çalışanın tercih ettiği dilde öğrenmesini sağlayın.
Kullanım örneği: Çok uluslu bir şirket temel işe alıştırma içeriğini bir kez oluşturur, 8 dilde sunar. Uluslararası işe alım, her pazar için ayrı prodüksiyon bütçelerine ihtiyaç duymadan hızlanır.
Uyumluluk ve zorunlu eğitim
Tutarlı ve izlenebilir zorunlu eğitimlerle yasal gereklilikleri karşılayın. Taciz önleme, iş yeri güvenliği, veri güvenliği, davranış kuralları. Yeni işe alınanların gerekli politikaları, güvenlik eğitimlerini ve yasal uyum eğitimlerini tamamlamasını sağlayın; bunun için uyum eğitimi videolarını SCORM tabanlı takip ve denetime hazır raporlama ile kullanın.
Kullanım örneği: Sağlık şirketi, yeni işe alınanların %100’ünün sistem erişimi öncesinde HIPAA eğitimini tamamlamasını sağlar. Video formatı ve SCORM takibi, düzenleyici denetimler için gerekli dokümantasyonu sunar.
Yönetici işe alıştırma
Liderlik beklentileri, insan yönetiminin temel ilkeleri, performans değerlendirme süreci, bire bir görüşmeler için en iyi uygulamalar, işe alım ve mülakat sorumlulukları. Yönetici pozisyonlarına terfi eden bireysel katkı sağlayıcıları yeni sorumluluklarına hazırlayın.
Kullanım örneği: Şirket her yıl 20 kişiyi yönetici pozisyonlarına terfi ettiriyor. Yönetici işe alıştırma programı, ekipleri yönetmeye başlamadan önce beklentileri anlamalarını sağlar.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır
Hangi tür onboarding içerikleri video olarak daha iyi çalışır?
Çoğu işe alıştırma içeriği, şirket tanıtımı, kültür, yan haklar, sistem eğitimi, politikalar ve rol beklentileri dahil olmak üzere video formatında çok iyi çalışır. Birçok ekip ayrıca işe alıştırma sürecini, sürekli öğrenme ve yetkinlik geliştirme için dahili eğitim videolarına dönüştürerek devam ettirir.
Oryantasyon videoları ne kadar uzun olmalı?
Tek tek videoları 5-15 dakika aralığında tutun. Daha uzun konuları bölümlere ayırın. Tüm onboarding programı, birden fazla kısa modüle yayılan birkaç saat sürebilir. Dikkat süresi 15 dakikadan sonra belirgin şekilde düştüğü için, odaklı ve daha kısa videolar uzun maraton oturumlara kıyasla çok daha yüksek tamamlama oranı sağlar.
Video prodüksiyonu konusunda beceriye sahip olmanız gerekiyor mu?
Hayır. PowerPoint sunumu hazırlayabiliyor veya bir metin yazabiliyorsanız, profesyonel işe alıştırma videoları oluşturabilirsiniz. Tüm teknik prodüksiyonu HeyGen üstlenir. Çoğu İK ekibi, hiçbir video deneyimi olmadan ilk videolarını 30 dakikadan kısa sürede oluşturuyor.
SCORM dışa aktarma nasıl çalışır?
Oryantasyon videonuzu bir SCORM paketi (1.2 veya 2004 formatı) olarak dışa aktarın. LMS'inize tıpkı diğer eğitim modülleri gibi yükleyin. Tamamlama gereksinimlerini belirleyin. LMS'iniz kimin izlediğini, ilerlemeyi ve tamamlama durumunu takip eder. Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors ve tüm büyük öğrenme platformlarıyla uyumlu çalışır.
Videoları en baştan başlamadan güncelleyebilir misiniz?
Evet. Metninizi güncel bilgilerle düzenleyin ve videoyu yeniden oluşturun. 5-10 dakika sürer. Yeniden çekim yok, karmaşık LMS güncellemeleri yok, sürüm karmaşası yok. Özellikle politikalar değiştiğinde veya yeni işe alınanların soruları sayesinde bir konunun netleştirilmesi gerektiğini fark ettiğinizde kritik önem taşır.
Farklı diller için ne yapabilirim?
Onboarding içeriğinizi kendi ana dilinizde oluşturun. Çevir’e tıklayın. İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Mandarin, Hintçe veya 175+ dilin herhangi bir kombinasyonunu seçin. HeyGen, doğal ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile yerelleştirilmiş sürümler oluşturur. Aynı avatar akıcı İspanyolca, Fransızca veya Japonca konuşur.
Bu, uzaktan çalışan personel için de uygun mu?
Özellikle uzaktan çalışan ekipler için çok uygundur. Farklı saat dilimlerinde kendi programlarına göre izlerler. Öğle yemeği için duraklatabilir, netleştirmek istedikleri bölümleri geri sarabilir, dizüstü bilgisayarlarından veya telefonlarından izleyebilirler. Tokyo ekibi üyelerini merkezle sabah 3’te yapılan aramalara zorlamanıza gerek kalmaz.
Bu, canlı eğitime kıyasla ne kadar tutar?
Canlı işe alıştırma, İK koordinatörü zamanı, yönetici zamanı, ofis olanakları ve birden fazla ofisi olan şirketler için seyahat gibi gizli maliyetler içerir. Tipik bir şirket, her yeni işe alım grubunda kişi başına toplam 15-25 saat harcar. Video ile işe alıştırma bu ek yükün büyük kısmını ortadan kaldırır. Tek seferlik oluşturma çabasıyla sonsuz kez yeniden kullanılabilir. Çoğu İK ekibi, ilk çeyrek içinde pozitif yatırım getirisi (ROI) görür.
