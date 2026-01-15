Çalışanların Gerçekten Tamamladığı Mikro Öğrenme Videoları Oluşturun
60 dakikalık eğitimlerinizin tamamlama oranı %35’te kalıyor. Çalışanlar zamanları olmadığını söylüyor. Zaten bir hafta içinde her şeyi unutuyorlar. Eğitimi 3–5 dakikalık odaklı videolara bölün. Tamamlama oranları %90’a çıkar. Bilgi gerçekten kalıcı olur.
Öğrenme ve gelişim içerik darboğazı
Uzun eğitim sorunu
Çalışanlar uzun eğitim programlarını tamamlamıyor. Bir saatlik uyum ve ürün eğitimlerinin tamamlama oranları %35’e kadar düşüyor ve katılımcıların çoğu ilk 10–15 dakika içinde eğitimi bırakıyor. Bu motivasyon eksikliğinden değil, zaman yetersizliğinden ve yoğun iş günlerinden kaynaklanıyor; geriye yalnızca kısa öğrenme aralıkları kalıyor. Uzun eğitimler tamamlansa bile, bilgi yüklemesi kavrama ve akılda tutmayı azaltıyor. Dikkat süresi yaklaşık 8–10 dakikada zirveye ulaşıyor, bu da maraton eğitimleri etkisiz hale getiriyor. Sonuç olarak etkileşim düşüyor, kritik beceriler kaçırılıyor ve eğitim performansı artırmada yetersiz kalıyor. Araştırmalar, çalışanların aralıklı, tam zamanında sunulan kısa ve odaklı eğitimlerle daha iyi öğrendiğini gösteriyor.
HeyGen çözümü
Mikro öğrenme, her modülde tek bir konu, beceri veya sürecin ele alındığı, 2–10 dakikalık odaklı videolarla eğitim sunar. Uzun kurslar yerine, ekipler ihtiyaç duydukları anda, tam olarak ihtiyaçları olanı öğrenir. Satış temsilcileri, bir görüşme öncesinde 3–5 dakikalık bir itiraz karşılama videosunu gözden geçirip tekniği anında uygulayarak, gerçek zamanlı kullanım sayesinde kalıcılığı artırabilir. Mikro öğrenme, yoğun iş günlerine doğal olarak uyum sağlar; çalışanların toplantılar arasında, molalarda veya hareket halindeyken öğrenmesine imkân tanır. HeyGen, mevcut içeriği mobil görüntülemeye optimize edilmiş, yerleşik tamamlama takibi ve daha yüksek etkileşim sunan profesyonel kısa videolara dönüştürerek mikro öğrenmeyi kolaylaştırır.
Pek çok ekip, yapılandırılmış çalışan işe alım videolarınıtamamlamak için mikro öğrenmeyi kullanır; böylece yeni başlayanları ilk haftada bunaltmak yerine, temel kavramları zaman içinde pekiştirir.
L&D ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey
HeyGen, ideal mikro öğrenme süresini doğal olarak oluşturur. YZ avatarları, gereksiz ayrıntı olmadan özlü içerik sunar. Etkin dinleme teknikleri için üç dakikalık videolar. Masraf formu gönderimi için beş dakikalık içerik. Yeni özellik genel bakışı için yedi dakikalık modüller. Odaklı, eksiksiz, uygulanabilir. Markanızla uyumlu profesyonel şablonlar ve stiller arasından seçim yapın.
Gevezelik yok. Gereksiz ayrıntı yok. Çalışanların hızla tüketip hemen uygulayabileceği öz, temel içerik. Modern dikkat süreleri ve mobil izleme için mükemmel format.
Çalışanların İzleyebileceğinden Daha Hızlı Modüller Oluşturun
Mikro öğrenme kütüphanesi oluşturmak çok hızlıdır. 5 dakikalık bir videoyu 10 dakikada oluşturun. Bir öğleden sonrada on odaklı modül hazırlayın. Üretmesi haftalar süren uzun form kursunuz mu var? Onu 15 mikro modüle bölün. Hepsini bir günde oluşturun. Onlarca hatta yüzlerce odaklı videodan oluşan kütüphaneler oluştururken hız kritik önem taşır.
Her yerde öğrenme için mobil uyumlu
Satış ekibiniz müşteri toplantıları arasında eğitimleri telefonlarından izler. Servis teknisyenleri, sahada tabletler üzerinden öğrenir. Mağaza çalışanları, molalarda kendi cihazlarından modülleri tamamlar. Mikro öğrenme, mobil öğrenmedir. Kısa videolar hızla yüklenir. Veri dostu dosya boyutları. Duraklatın ve kaldığınız yerden sorunsuz devam edin. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz cihazdan öğrenin.
Aranabilir mikro öğrenme kütüphaneleri oluşturun
Çalışanlar, tek bir yanıt için 90 dakikalık bir videoyu taramak yerine, ihtiyaç duydukları tam 4 dakikalık modülü bulur. Odaklı içeriklerden oluşan düzenli kütüphaneler. Konuya göre kategorize edilmiş. Anahtar kelimeyle aranabilir. Tam ihtiyaç duydukları anda, tam ihtiyaç duydukları içeriğe erişim. Öfkeli müşterilerle başa çıkma konusunda kısa bir hatırlatmaya mı ihtiyacınız var? Arayın. 3 dakikalık videoyu bulun. İzleyin. Uygulayın.
Her Şeyi Baştan Yapmadan Bireysel Modülleri Güncelleyin
Uzun bir eğitimin güncellenmesi mi gerekiyor? Tüm 60 dakikayı baştan hazırlayın. Mikro öğrenme modülünün güncellenmesi mi gerekiyor? Sadece tek bir 4 dakikalık videoyu yeniden oluşturun. Modüler yaklaşım, nokta atışı güncellemeler anlamına gelir. Süreç mi değişti? Yalnızca o süreci anlatan videoyu güncelleyin. Ürün özelliği mi güncellendi? Sadece o özelliğe ait 5 dakikalık modülü yenileyin.
Daha iyi kalıcılık için aralıklı tekrar
Mikro öğrenme, aralıklı tekrar yapmayı doğal olarak mümkün kılar. Tek bir 60 dakikalık oturum yerine, çalışanlar birkaç gün veya hafta boyunca birbiriyle ilişkili 5 dakikalık videolar izler. Bu aralıklandırma, bilgiyi akılda tutmayı %200–300 oranında artırır. 1. hafta: Müzakereye giriş (5 dk). 2. hafta: Hazırlık taktikleri (4 dk). 3. hafta: Açılış hamleleri (6 dk). Sonuç: Tek seferde bunaltan ve hemen unutulan bir oturum yerine, kalıcı öğrenme sağlayan aralıklı bir eğitim deneyimi.
Eğitim ihtiyacından yayınlanmış kursa 3 adımda
İçeriği odaklı konulara ayırın
Mevcut eğitimlerinizi alın. Ayrı, net konuları belirleyin. Bir saatlik ürün eğitiminiz mi var? Bunu 12 ayrı ürün özelliğine bölün. Her biri kendi 5 dakikalık videosu olsun. Odaklı. Tamamlanabilir. Kolay bulunabilir. Ya da sıfırdan başlayın. Çalışanların ihtiyaç duyduğu becerileri listeleyin. Her beceri için odaklı bir video oluşturun. Kütüphanenizi konu konu inşa edin.
2-10 dakikalık videolar oluşturun
Profesyonel avatar seçin. Odaklanmış metninizi yapıştırın. Zaman yönetimi teknikleri için üç dakikalık, CRM’de gezinme için beş dakikalık, kriz yatıştırma taktikleri için yedi dakikalık içerik hazırlayın. Dikkat sürelerine saygı duyan profesyonel mikro öğrenme videoları oluşturun. Her videoyu tek, net bir öğrenme hedefiyle sınırlayın. Çalışanlar videoyu bitirdiğinde “Şu belirli şeyi öğrendim” diye düşünebilmeli.
Mobil uyumlu kütüphaneyi dağıtın
Modülleri kategoriye göre düzenleyin: beceriler, süreçler, ürünler, sistemler. Çalışanlar ihtiyaçlarına göre arasın. Şu anda ihtiyaç duydukları tam 4 dakikalık videoyu bulsunlar. Telefondan izlesinler. Hemen uygulasınlar. Öğrenme, olursa diye değil, tam zamanında gerçekleşsin. Hangi modüllerin en çok izlendiğini takip edin. Bilgi boşluklarını tespit edin. Bunları doldurmak için hedefli mikro içerikler oluşturun.
Her türlü eğitim ihtiyacı için tasarlandı
Tam Zamanında Beceri Uygulaması
Çalışanlar ihtiyaç duydukları anda, tam olarak ihtiyaçları olanı öğrenir. Satış temsilcileri, aramalardan önce 3–4 dakikalık bir itiraz karşılama videosu izleyip bunu hemen uygular ve kazanma oranlarını %28 artırır.
Mobil saha iş gücü eğitimi
Kısa sorun giderme videoları, işler arasında doğal olarak yerini alır. Saha teknisyenleri, iş sahalarında cihazlarından 3–5 dakikalık modüller izleyerek ilk seferde onarım oranlarını %35 artırır ve tekrar ziyaretleri azaltır.
Kalıcı öğrenme için aralıklı tekrar
Uzun atölye çalışmalarını, zamana yayılmış kısa videolarla değiştirin. Eğitimi haftalık olarak sunulan 5–7 dakikalık modüllere bölmek, maraton oturumlara kıyasla uzun vadeli öğrenme kalıcılığını 2 kattan fazla artırır.
Süreç ve sistem güncellemeleri
Mikro öğrenme, özellikler, süreçler veya politikalar değiştiğinde hızlı güncellemeler yapılmasını sağlar. Ekipler, değişiklikler yayına alındığı gün 3–6 dakikalık güncelleme videoları alır ve bu da daha hızlı benimsemeyi sağlar.
Oryantasyon pekiştirme
Gerçek iş ihtiyaçlarıyla uyumlu haftalık mikro öğrenme modülleriyle işe alıştırma sürecini ilk haftanın ötesine taşıyın. Bu aşamalı yaklaşım, bunalmayı azaltır ve verimli hale gelme süresini 87 günden 52 güne düşürür.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Mikro öğrenme videoları ne kadar uzun olmalı?
2-10 dakika ideal aralıktır. Basit kavramlar veya hızlı güncellemeler için 3-5 dakika. Prosedürler veya beceriler için 5-7 dakika. Gerçekten daha fazla zamana ihtiyaç duyan karmaşık konular için 7-10 dakika. 10 dakikanın üzeri artık mikro öğrenme sayılmaz. Bir konu 10 dakikadan fazlasını gerektiriyorsa, onu birden fazla odaklı modüle bölün.
Mikro öğrenme gerçekten tamamlama oranlarını artırıyor mu?
Evet. Sektör verileri, mikro öğrenmede tamamlama oranının %90’ın üzerinde olduğunu, buna karşılık geleneksel uzun biçimli e-öğrenmede bu oranın %30–40 seviyesinde kaldığını gösteriyor. Çalışanlar, kısa videoları programlarına kolayca uyduğu için tamamlıyor. Ancak 60 dakikalık kesintisiz bir zaman bulmak neredeyse imkânsız olduğundan, uzun kursları yarıda bırakıyorlar.
Mikro öğrenme için hangi konular en iyi sonucu verir?
Beceriler, süreçler, ürün özellikleri, sistem tanıtımları ve politika güncellemeleri bu format için oldukça uygundur. Daha derin ürün bilgisi için ekipler genellikle mikro öğrenmeyi yapılandırılmış ürün eğitim videolarıyla birleştirir.
Çok sayıda kısa videoyu nasıl organize edersiniz?
Kategoriye göre düzenlenmiş, aranabilir kütüphaneler oluşturun. Yetenekler, süreçler, ürünler, uyumluluk, sistemler. Videoları anahtar kelimelerle etiketleyin. Öğrenme yolları için oynatma listeleri oluşturun. Çalışanlar ihtiyaç duyduklarını arayabilir veya özenle hazırlanmış öğrenme dizilerini takip edebilir.
Mikro öğrenmeyi karmaşık eğitimler için de kullanabilir misiniz?
Evet, ancak bunu bir dizi olarak tasarlayın. 60 dakika gerektiren karmaşık bir konu mu? Her biri 5 dakikalık 12 video oluşturun. Çalışanlar tek seferde izlemek yerine bunları günler veya haftalar boyunca tamamlasın. Aralıklı tekrar, özellikle karmaşık konularda kalıcılığı gerçekten artırır.
Kısa eğitim daha az öğrenme mi demek?
Hayır. Odaklı içerik, kapsamlı içeriği geride bırakır. Çalışanlar, beş konuyu birden anlatan tek bir 25 dakikalık videodan ziyade, her biri 5 dakikalık beş odaklı videodan daha fazlasını akıllarında tutar. Bilişsel yük ve dikkat söz konusu olduğunda, az ama öz olmak daha etkilidir.
Mikro öğrenme geleneksel LMS ile nasıl çalışır?
Diğer tüm video eğitimleriyle aynı şekilde. LMS'ye yükleyin, arama için etiketleyin, tamamlanma durumunu takip edin. Standart SCORM uyumlu videolar tüm LMS'lerde çalışır. Kısa videoları düzenlemek ve aramak, uzun videolara göre daha kolaydır.
Uygulama gerektiren pratik ağırlıklı eğitimler için ne yapacağız?
Mikro öğrenme, bilgi aktarımı ve gösterim için son derece etkilidir. Uygulamalı pratik için yaklaşımları birleştirin: mikro öğrenme videosu nasıl yapılacağını gösterir (5 dk), ardından uygulama oturumu bunu hayata geçirir. Video beceriyi öğretir. Pratik ise yetkinliği geliştirir.
Mikro öğrenme bir LMS ile nasıl çalışır?
Mikro öğrenme videoları, herhangi bir LMS ile sorunsuz şekilde entegre olur ve takip edip düzenlemesi kolaydır. Birçok kurum ayrıca mikro öğrenmeyi sürekli öğrenme ve yetkinlik geliştirmeyi desteklemek içiniç eğitim videolarınada genişletir.
