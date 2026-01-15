Çalışanlar uzun eğitim programlarını tamamlamıyor. Bir saatlik uyum ve ürün eğitimlerinin tamamlama oranları %35’e kadar düşüyor ve katılımcıların çoğu ilk 10–15 dakika içinde eğitimi bırakıyor. Bu motivasyon eksikliğinden değil, zaman yetersizliğinden ve yoğun iş günlerinden kaynaklanıyor; geriye yalnızca kısa öğrenme aralıkları kalıyor. Uzun eğitimler tamamlansa bile, bilgi yüklemesi kavrama ve akılda tutmayı azaltıyor. Dikkat süresi yaklaşık 8–10 dakikada zirveye ulaşıyor, bu da maraton eğitimleri etkisiz hale getiriyor. Sonuç olarak etkileşim düşüyor, kritik beceriler kaçırılıyor ve eğitim performansı artırmada yetersiz kalıyor. Araştırmalar, çalışanların aralıklı, tam zamanında sunulan kısa ve odaklı eğitimlerle daha iyi öğrendiğini gösteriyor.

Mikro öğrenme, her modülde tek bir konu, beceri veya sürecin ele alındığı, 2–10 dakikalık odaklı videolarla eğitim sunar. Uzun kurslar yerine, ekipler ihtiyaç duydukları anda, tam olarak ihtiyaçları olanı öğrenir. Satış temsilcileri, bir görüşme öncesinde 3–5 dakikalık bir itiraz karşılama videosunu gözden geçirip tekniği anında uygulayarak, gerçek zamanlı kullanım sayesinde kalıcılığı artırabilir. Mikro öğrenme, yoğun iş günlerine doğal olarak uyum sağlar; çalışanların toplantılar arasında, molalarda veya hareket halindeyken öğrenmesine imkân tanır. HeyGen, mevcut içeriği mobil görüntülemeye optimize edilmiş, yerleşik tamamlama takibi ve daha yüksek etkileşim sunan profesyonel kısa videolara dönüştürerek mikro öğrenmeyi kolaylaştırır.

Pek çok ekip, yapılandırılmış çalışan işe alım videolarınıtamamlamak için mikro öğrenmeyi kullanır; böylece yeni başlayanları ilk haftada bunaltmak yerine, temel kavramları zaman içinde pekiştirir.