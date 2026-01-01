Dijital İkiz nasıl oluşturulur

Videolarınızı daha önce hiç olmadığı kadar kişiselleştirmek mi istiyorsunuz? HeyGen içindeki Digital Twins ile, tarzınızdan mimiklerinize ve sesinize kadar size benzeyen ve sizi yansıtan bir avatar oluşturabilirsiniz. Böylece kameranın karşısında olmanıza gerek kalmadan, videolarınızda kendinizi en kişisel şekilde gösterebilirsiniz.

Avatarlar sekmesinde başlayın

HeyGen hesabınıza giriş yapın ve kontrol panelinizden Avatars sekmesini açın. Buradan mevcut bir Digital Twin seçebilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

Avatar Oluştur’a tıklayın, ardından Hemen Başla’yı seçin. En iyi kaliteyi elde etmek için kayıt ipuçlarını inceleyin. Ayrıca, videonuzdaki daha büyük hareketleri yakalayıp bunları videolarınızda tekrar kullanılabilir jestler olarak kaydeden jest algılamayı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğiniz de sorulacaktır.

Ardından, çekiminizi nasıl sunmak istediğinizi seçin. Bir video yükleyebilir, doğrudan web kameranızla kayıt yapabilir veya telefonunuzu kullanarak kayıt alabilirsiniz.

Görüntü kaydı için en iyi uygulamalar

En iyi sonuçlar için yaklaşık iki dakikalık bir video yükleyin veya kaydedin. Hareketlerinizi doğal tutun ve avatarınızın aşırı hareketli görünmemesi için abartılı jestlerden kaçının.

Mümkün olduğunda yüksek çözünürlüklü bir kamera veya akıllı telefon kullanın. Sadece test yapıyorsanız, 30 saniyelik bir klip yeterlidir. Çekiminizi ya yükleyebilir ya da doğrudan tarayıcıda kaydedebilirsiniz.

Görüntülerinizi yükleyip gönderin

Videonuzu yükledikten sonra, ortam sesini koruma, ses seviyesini normalleştirme, arka planı kaldırma ve avatarınızı 4K çözünürlükte dışa aktarma gibi ek seçenekleri seçebileceksiniz.

Ardından, avatarınızı oluşturduktan sonra tamamlayabileceğiniz kısa bir web kamerası doğrulama videosu kaydetmeniz istenecektir. HeyGen, çekiminizi analiz eder ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgular.

Her şey iyi görünüyorsa Submit’e tıklayın. HeyGen dijital ikizinizi oluşturacak ve varlık kitaplığınıza ekleyecektir.

Dijital İkizinizi düzenleyin

Avatarınız oluşturulduktan sonra dilediğiniz zaman düzenlemeler yapabilirsiniz. Avatarınızı seçin ve Avatarı Düzenle'ye tıklayın.

Buradan arka planı kaldırabilir veya ayarlayabilir, çözünürlüğü değiştirebilir ve sesi seçip güncelleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde Değişiklikleri Kaydet’e tıklayın.

Ek avatar görünümleri oluşturun

Videolarınıza çeşitlilik katmak için Avatar Görünümleri de oluşturabilirsiniz. Görünümler, farklı kıyafetler, pozlar veya arka planlar içeren Dijital İkizinizin varyasyonlarıdır.

Bir Look oluşturmak için bir dakikalık bir video veya özel fotoğraflardan oluşan bir set yükleyin. Fotoğraf yüklerken, farklı açılar ve ifadeler içeren yakın plan ve tam boy çekimlerin bir karışımını ekleyin. Doğrulamanın ardından, yeni Look'larınız herhangi bir projede kullanıma hazır olacaktır.

Artık HeyGen'de kullanıma hazır, size özel bir Dijital İkiziniz var. Özel Looks ve ifade yetenekleriyle kolayca ilgi çekici, kişiselleştirilmiş videolar oluşturabilirsiniz.