Herkesin anlayacağı çok dilli eğitim videoları oluşturun
İspanyolca konuşan çalışanlarınız İngilizce güvenlik eğitimini anlamıyor. OSHA sizi dil ihlalleri nedeniyle cezalandırdı. Geleneksel çeviri, eğitim programınız için 50.000 $ teklif ediyor. Doğal ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175+ dilde eğitim oluşturun. Tek bir video, sınırsız dile dönüşsün. OSHA uyumlu, %90 daha ucuz.
Öğrenme ve Gelişim içerik darboğazı
Çok dilli eğitim zorluğu
İş gücünüz birden fazla dil konuşuyor, ancak iş güvenliği ve uyum eğitimleri yalnızca İngilizce veriliyor. Pek çok çalışan bu eğitimleri tam olarak anlamıyor ve bu da kuruluşunuzu OSHA dil ihlalleri ve olay başına 15.000 $’a varan para cezaları riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Geleneksel eğitim çevirisi yavaş ve maliyetli; dil başına binlerce dolara mal olurken, etkileşimi azaltan düşük kaliteli dublajlar üretiyor. Altyazılar ise çalışanların güçlü okuma becerilerine sahip olduğunu ve sesi açık izlediğini varsaydığı için sorunu çözemiyor. Sonuç olarak zayıf kavrama, düşük tamamlama oranları ve devam eden hukuki riskler ortaya çıkarken, çok dilli eğitim programlarına sahip kuruluşlar tüm dil gruplarında daha güvenli ve mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteriyor.
HeyGen çözümü
HeyGen, mevcut eğitim içeriklerinizi 175+ dilde çok dilli video içeriğe dönüştürür. İngilizce eğitiminizi yükleyin ve YZ ses klonlama ve doğru dudak senkronizasyonu ile anında doğal sesli çeviriler oluşturun; garip dublajlar olmadan profesyonel kalite elde edin. Dil başına binlerce dolar tutan geleneksel çeviri yöntemlerinin aksine, HeyGen'in sabit aboneliği sınırsız dilde sınırsız video kapsar ve maliyetleri %90'a kadar düşürür. Eğitim içerikleri değiştiğinde, metni bir kez güncelleyin ve her dil versiyonunu dakikalar içinde yeniden oluşturun; böylece küresel eğitim kitaplığınızın doğru, mevzuata uygun ve her zaman güncel kalmasını sağlayın.
L&D ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey
Ses klonlama ile 175+ dil
Eğitim içeriklerinizi ekibinizin konuştuğu tüm dillere çevirin. İspanyolca (Latin Amerika + Avrupa), Mandarin, Vietnamca, Tagalog, Arapça, Hintçe, Portekizce, Lehçe, Korece, Japonca ve 165+ dil daha. Doğal YZ ses klonlama ile her dilde gerçeğe yakın, kulağa doğal gelen eğitimler sunun. Robotik metinden sese teknolojisi değil. Duyguyu ve tonu koruyan, profesyonel insan kalitesinde sesler.
Profesyonel dudak senkronizasyonu teknolojisi
Ağız hareketleri konuşulan dille birebir uyum sağlar. İspanyolca eğitimlerde İspanyolcaya uygun dudak hareketleri gösterilir. Mandarin eğitimlerinde Mandarine özgü artikülasyon sunulur. Sesin görüntüyle uyuşmadığı rahatsız edici dublaj etkisini ortadan kaldırır. Profesyonel sunum kalitesi, öğrenenlerin güvenini ve kredibiliteyi artırır. Çalışanlar, doğal görünen ve doğal seslenen içeriklerle daha fazla etkileşime girer.
OSHA dil uyumluluğu
OSHA, çalışanların anlayacağı dilde eğitim verilmesini zorunlu kılar. HeyGen, mevzuata uygun çok dilli iş güvenliği eğitimi. Tehlike iletişimi, lockout tagout, KKD, acil durum prosedürleri çalışanların ana dilinde. Tamamlama takibiyle uyumluluğu belgeleyin. Çalışanların gerçekten anlayacağı eğitimlerle uyarı ve para cezalarından kaçının.
Geleneksel çeviriye kıyasla %90 maliyet tasarrufu
Geleneksel ajanslar: video başına, dil başına 3.000-8.000 $. HeyGen: sınırsız dil için sabit abonelik. İster bir dil, ister elli dil olsun, maliyet aynı. İlk birkaç çok dilli video kendi maliyetini çıkarır. Küresel eğitim programlarında olağanüstü yatırım getirisi (ROI). Hangi dillere bütçe ayırabileceğinizi seçmeyi bırakın. Herkesi kendi ana dilinde eğitin.
Tüm dilleri aynı anda güncelleyin
Eğitimin güncellenmesi mi gerekiyor? İngilizce metni düzenleyin. Tüm dilleri birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. Sekiz ayrı çeviri projesini koordine etmenize gerek yok. Güncellemeler için aylarca beklemek yok. Tüm dil versiyonları otomatik olarak senkronize ve güncel kalır. Süreç değişikliği iş güvenliği eğitimini etkiliyor mu? Tüm dilleri aynı gün güncelleyin.
Pazartesi günü İngilizce eğitim içeriğini oluşturun. Salı günü 12 dilde yayına alın. Geleneksel çeviri haftalar veya aylar sürer. HeyGen aynı gün çok dilli yayına alma imkânı sunar. Eğitimi, çeviri gecikmeleri olmadan küresel ölçekte başlatın. Tüm çalışan dil gruplarında düzenleyici değişikliklere anında yanıt verin.
İngilizce eğitimden 175+ dile 3 adımda
Ana dilinizde oluşturun
Eğitimi İngilizce veya birincil dilinizde geliştirin. Mevcut PowerPoint sunumlarınızı yükleyin, konu uzmanlarını kaydedin veya yeni içerik oluşturun. Bu, tüm çevrilmiş sürümler için kaynak haline gelir. Mevcut eğitim materyalleriniz mükemmel şekilde iş görür. İçeriği en baştan yeniden oluşturmanıza gerek yok.
Hedef dilleri seçin
Ekibinizin hangi dillere ihtiyaç duyduğunu seçin. Teksas tesisiniz için İspanyolca. Kaliforniya deponuz için Vietnamca. Şanghay ofisiniz için Mandarin. Brezilya için Portekizce. İster bir dil seçin ister elli. HeyGen, seçtiğiniz her dil için doğal ses klonlama ve dudak senkronizasyonunu otomatik olarak oluşturur.
Küresel ekiplere dağıtın
Çok dilli eğitimleri doğru lokasyonlara dağıtın. İspanyolca versiyonu İspanyolca konuşanlara, Vietnamca versiyonu Vietnamca konuşanlara sunun. Tamamlanma durumunu dile göre takip edin. Tüm çalışan dil grupları için uyumluluk dokümantasyonunu güvence altına alın. LMS’iniz çok dilli içerikleri tıpkı İngilizce eğitimler gibi sorunsuz bir şekilde yönetir.
Her türlü eğitim ihtiyacı için tasarlandı
OSHA iş güvenliği eğitimi uyumluluğu
Çalışanların gerçekten anlayacağı güvenlik eğitimleri sunarak OSHA dil gerekliliklerini karşılayın. Tehlike iletişimi, kilitleme/etiketleme (lockout tagout) ve KKD (PPE) eğitimlerini İngilizce, İspanyolca, Vietnamca, Mandarin ve daha birçok dilde oluşturun. Kuruluşlar, çok dilli eğitimi devreye aldıktan sonra dil kaynaklı sıfır ihlal bildiriyor.
Global kurumsal eğitim
Liderlik, uyumluluk ve işe alıştırma programlarını uluslararası ofislerinizde tutarlı bir şekilde uygulayın. Temel programları ayrı bir prodüksiyona ihtiyaç duymadan yerel dillere çevirerek çalışan işe alıştırma videolarıkullanın; böylece küresel tutarlılık sağlayın ve yaygınlaştırma sürecini hızlandırın.
ABD'de çeşitli iş gücü eğitimi
Perakende, konaklama ve hizmet sektörlerindeki çok dilli iş gücünüzü; gıda güvenliği, tacizi önleme ve müşteri hizmetleri eğitimlerini birden fazla dilde sunarak destekleyin. Çok dilli eğitim sunumu, tamamlama oranlarını yaklaşık %50’den %90’ın üzerine çıkarır ve eyaletlerin dil gereksinimlerini karşılar.
Sağlık sektöründe çok dilli personel
Hasta güvenliği, HIPAA ve enfeksiyon kontrolü eğitimlerini personelinizin ana dillerinde sunun. Açık ve net anlama, yanlış iletişim vakalarını azaltır ve hasta güvenliği sonuçlarını iyileştirir.
Şantiye güvenliği
Şantiyeye özgü iş güvenliği eğitimlerini, ekibinizin konuştuğu dillerde; düşmeye karşı koruma, ekipman kullanımı ve kazı güvenliği konularını kapsayacak şekilde sağlayın. Dile uygun eğitimler, iş kazalarını azaltır ve OSHA denetimlerinden uygunsuzluk olmadan geçmenize yardımcı olur.
Doğrulanmış sonuç
Kuruluşlar, eğitim yalnızca İngilizce veya altyazılı içerik yerine çalışanların ana dillerinde verildiğinde, anlama düzeyinin %85’ten fazla arttığını görüyor.
Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır
Hangi diller mevcut?
İspanyolca (Latin Amerika + Avrupa), Mandarin, Vietnamca, Tagalog, Fransızca, Almanca, Portekizce (Brezilya + Avrupa), Arapça, Hintçe, Korece, Japonca, Lehçe, Rusça, İtalyanca, Tayca ve 160+ dil daha olmak üzere 175+ dil. Kültürel ve dilsel uygunluğu sağlamak için başlıca dillerin bölgesel varyantları da mevcuttur.
Bu, OSHA dil gerekliliklerini karşılıyor mu?
Evet. OSHA, çalışanların anladığı bir dilde eğitim verilmesini zorunlu kılar. HeyGen, uyumluluk denetimlerini destekleyen, tamamlanması belgelenmiş doğal sesli eğitimler sunar. Birçok ekip, bunu zaman içinde iş güvenliği ve prosedürleri pekiştirmek için iç eğitim videoları ile birleştirir.
Çok dilli eğitim ne kadar tutar?
Geleneksel çeviri: video başına, dil başına 3.000-8.000 $ arası. HeyGen sabit aboneliği, sınırsız dilde sınırsız videoyu kapsar. Bir dil için de elli dil için de maliyet aynıdır. Geleneksel çeviri hizmetlerine kıyasla tipik tasarruf: %90. Genellikle ilk birkaç video, yıllık abonelik maliyetini karşılar.
Ses klonlama, dublajla nasıl karşılaştırılır?
Ses klonlama, her dilde doğal ve insan kalitesinde sesler oluşturur. Geleneksel dublaj, görsellerle uyuşmayan, yapay ve rahatsız edici bir ses gibi gelir. HeyGen, dudak senkronizasyonu içerdiği için ağız hareketleri konuşulan dille profesyonelce uyum sağlar. Çalışanlar, bariz dublajlara gülmek yerine doğal sesli eğitim içeriklerine gerçekten odaklanır.
Tüm dillerdeki eğitimi güncelleyebilir misiniz?
Evet. Kaynak dildeki metninizi bir kez düzenleyin. Tüm dil versiyonlarını birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. Tüm diller aynı anda güncellensin. Ayrı çeviri projelerini koordine etmeye veya haftalarca beklemeye gerek yok. Süreç mi değişti? Tüm dilleri aynı gün güncelleyin.
Çeviri ne kadar sürer?
Aynı gün. Hedef dilleri seçin, ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile çevirileri oluşturun. Hemen yayına alın. Geleneksel çeviri, dil başına haftalar veya aylar sürer. HeyGen, küresel ölçekte anında yayına çıkmanızı sağlar.
Bölgesel dil varyantları hakkında ne yapıyorsunuz?
Başlıca diller için kullanılabilir. Latin Amerika İspanyolcası ve Avrupa İspanyolcası. Brezilya Portekizcesi ve Avrupa Portekizcesi. Basitleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince. Doğal ve kültürel açıdan uygun eğitim sağlamak için iş gücünüz için doğru varyantı seçin.
Bu, teknik içerikler için de uygun mu?
Evet. Terim sözlüklerini yükleyin. HeyGen, teknik terimlerin, ürün adlarının ve güvenlik terminolojisinin doğru şekilde çevrilmesini sağlar. Uzmanlaşmış içerikler için diller arasında tutarlılığı korur. Teknik eğitim kalitesi tüm dillerde yüksek seviyede kalır.
HeyGen, geleneksel video prodüksiyonu ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel eğitim videosu prodüksiyonu; sunucuların ayarlanmasını, stüdyo rezervasyonu yapılmasını, ekiplerin koordine edilmesini ve post prodüksiyon montajını gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-3 ay ve video başına 5.000-15.000+ $ maliyet anlamına gelir. HeyGen, eşdeğer kalitede videoları dakikalar ila saatler içinde, sınırsız revizyon imkânıyla oluşturur. Advantive, içerik oluşturma süresinde %50 azalma bildirdi. Würth Group, prodüksiyon süresini %50, çeviri maliyetlerini ise %80 oranında düşürdü.
Müşteri hikayeleri
Eğitim videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın
İçeriğiniz yayına girmeden önce eskimeye mahkûm, aylar süren bekleyişlere son verin. Dakikalar içinde profesyonel eğitim videoları oluşturun, anında istediğiniz dile çevirin ve işiniz değiştiğinde yeniden çekim yapmadan kolayca güncelleyin. Workday, Advantive ve Würth Group gibi L&D ekiplerine katılın ve eğitim verme biçiminizi dönüştürün.
