Satış verimliliğini artıran ürün eğitim videoları oluşturun
Ürün yöneticilerinizi ve satış mühendislerinizi, sınırsız sayıda ekip üyesini eğiten YZ avatarlarına dönüştürün. Özellikler değiştiğinde ürün eğitimini anında güncelleyin. Satış, destek ve iş ortağı ekiplerinizde ürün bilgisini, bir canlı oturum daha planlamak zorunda kalmadan ölçeklendirin.
Öğrenme ve gelişim içerik darboğazı
Ürün ekibiniz aynı eğitimi tekrar tekrar vermeye takılıp kalmışken, ürün bilgisi geride kalıyor. Ürün yöneticileri özellikleri yeniden açıklamak için saatler harcıyor, yeni satış ekipleri eğitimi bekliyor, destek ve müşteri başarı ekipleri son sürümlerle ayak uydurmakta zorlanıyor ve iş ortakları ürünü yanlış şekilde demo ediyor. Her çeyrekte onlarca güncelleme yayına alınırken canlı eğitim ölçeklenemiyor, satış temsilcilerinin tam verime ulaşması aylar sürüyor, demo kalitesi kişiden kişiye değişiyor ve en iyi ürün uzmanlarınız değerli geliştirme zamanlarını eğitime harcıyor. Dokümantasyon okunmuyor, düşük kaliteli Zoom kayıtlarını güncellemek zor, ve satış ekibiniz ürünü daha iyi anlayan rakiplerin temsilcilerine karşı anlaşmaları kaybediyor.
HeyGen çözümü
HeyGen konu uzmanlarınızı zamanlarını almadan sınırsız ürün eğitimi sunan YZ avatarlarına dönüştürür. Ürün yöneticinizi, çözüm mühendisinizı veya en iyi satış temsilcinizi bir kez kaydedin; dijital ikizleri her yeni çalışanı eğitsin, her özelliği anlatsın ve her kullanım senaryosunu göstersin. Ürünler değiştiğinde, metni güncelleyin ve yeniden oluşturarak eğitimi dakikalar içinde hazırlayın; böylece satış ekipleri yeni özellikleri, piyasaya çıktıkları gün öğrenir. En iyi performans gösteren demonuzu tüm ekip genelinde standartlaştırın; böylece temsilciye göre değişen sonuçlar yerine tutarlı, yüksek kaliteli demolar elde edin.
L&D ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey
Konu Uzmanı Klonlama
Ürün yöneticiniz darboğazı oluşturuyor. Onu bir YZ avatarı olarak klonlayın. Dijital versiyonu ürün özetlerini, özelliklere derinlemesine incelemeleri, rekabetçi konumlandırmayı ve teknik mimariyi sunar. Bir kez kaydeder, sonsuza kadar eğitilir. Satış mühendisi iş ortaklarını eğitmek için çok mu meşgul? Onu klonlayın. En iyi demo sizin en iyi performans göstereninizde mi? Onu klonlayın.
Konu uzmanını bir kez kaydedin, sınırsız eğitim sağlayın
Ürün yöneticilerini, satış mühendislerini ve en iyi performans gösterenleri klonlayın
7/24 ulaşılabilir dijital uzman
KOBİ'leri tekrarlayan eğitimlerden kurtarın
Anında özellik yayını eğitimi
SaaS şirketleri haftalık veya aylık olarak yeni sürümler yayınlar.özellik eğitimini, siz de gönderim yaptığınız gün oluşturun. Ürün yöneticiniz 10 dakikalık bir güncelleme kaydeder. Videoyu oluşturun. Hemen satış, destek ve müşteri başarı ekiplerine dağıtın. Müşteriler sormaya başlamadan önce herkes yeni özelliklerden haberdar olur. Gelecek ayki sürüm mü? Metni güncelleyin, yeniden oluşturun.
Aynı gün özellik yayını eğitimi
Eğitimleri dakikalar içinde güncelleyin
Ürün geliştirme hızına ayak uydurun
Güncellemeler için KGO'ları yeniden kaydetmeye son
Tutarlı demo kalitesi
En iyi satış temsilciniz ortalamadan 3 kat daha fazla anlaşma kapatıyor. Bunun nedeni yaptığı demo. Demosunu herkesin öğrendiği standart hâline getirin. En iyi demo akışını, konuşma metnini ve itiraz karşılama yöntemlerini kaydedin. Her yeni işe alım bu kanıtlanmış yaklaşımı öğrenir. Demo kalitesi rekabet avantajınız olur.
En iyi demonuzu standart eğitim haline getirin
Ekip genelinde tutarlı demo kalitesi
Tüm satış temsilcileri için kanıtlanmış konuşma akışları
Standartlaştırılmış keşif soruları
Hızlı satış ramp süresi
Yeni işe alınanların verimli hale gelmesi altı ay sürer. Kapsamlı ürün eğitimini kendi programlarına göre tamamlayabildikleri bir deneyimle uyum süresini kısaltın. İlk günde, klonlanmış uzmanlarınızdan eğitimleri izlemeye başlarlar. İkinci haftada, temel özellikleri anlarlar. İlk ayın sonunda, ürünü güvenle demo edebilirler. İlk anlaşmaya kadar geçen ortalama süre altı aydan üç aya düşer.
Uyum süresini %40–60 kısaltın
Yeni işe başlayanlar için kendi hızında öğrenme
İhtiyaç anında erişilebilen ürün bilgisi
İlk anlaşmaya giden süreyi kısaltın
Çok dilli global ekipler
Uluslararası satış, destek ve iş ortağı ekiplerinin kendi dillerinde ürün eğitimine ihtiyacı vardır. Eğitimi bir kez İngilizce hazırlayın. Almanca, Portekizce, Japonca ve Mandarin dillerine çevirin. Ses klonlama, yapay ve rahatsız edici dublaj yerine doğal bir dilde eğitim sunar. Küresel ekipler, ürünleri merkez ofis kadar derinlemesine anlar.
Tek bir kaynaktan 175+ dil
Her dil için doğal ses klonlama
Küresel ekip yetkilendirme
Aynı gün uluslararası eğitim
Yeni ekipler kurmadan ölçeklenin
İki kişilik etkinleştirme ekibiniz şu anda 200 kişiye hizmet veriyor ve bu sayı 400’e çıkıyor. Kendi konu uzmanlarınızı (SME) klonlayın. Avatarları sınırsız eğitim hacmini kaldırır. 50 kişilik yeni işe alım sınıfları mı? Sorun değil. Kadronuzu büyütmeden eğitim kapasiteniz sonsuza yakın hale gelir.
Sınırsız eğitim kapasitesi
Ek personel ihtiyacı yok
Büyüyen organizasyonlara hizmet verin
Yeni ekip üyesi almadan daha hızlı ölçeklenin
Eğitim ihtiyacından yayınlanmış kursa 3 adımda
Ürün bilgisini yakalayın
Ürün uzmanlarınızla başlayın. Ürün yöneticileri, çözüm mühendisleri, en iyi satış temsilcileri. Ürününüzü anlatırken, özellikleri gösterirken, demolar sunarken onları kaydedin. Ya da mevcut sunumları yükleyin. Uzmanlık zaten var. HeyGen bunu yeniden kullanılabilir hale getirir.
KOBİ avatarı oluşturun
Kayıtları yapay zeka avatarlarına dönüştürün. Ürün yöneticiniz, talep üzerine eğitim veren dijital bir sunucuya dönüşsün. Profesyonel avatarları seçin veya videodan özel klonlar oluşturun. Uzmanınızın bilgi birikimi, zamanını harcamadan ölçeklensin.
Sürekli olarak devreye alın ve güncelleyin
Satış, müşteri başarı, destek ekipleri ve iş ortaklarınızda kullanıma alın. LMS'inizde barındırın, bilgi bankalarınıza gömün, bağlantılar üzerinden paylaşın. Ürünler değiştiğinde, metinleri güncelleyin ve birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. Eğitim içerikleriniz ürününüzle birlikte gelişsin.
Her türlü eğitim ihtiyacı için tasarlandı
Satış ekibi ürün eğitimi
Satış temsilcilerinizi derin ürün bilgisiyle donatın. Özellik özetleri, rekabet konumlandırması, sektöre göre kullanım senaryoları, fiyatlandırma, teknik gereksinimler ve itiraz karşılama içeriklerini sunun. Yeni işe alınanlar, ilk potansiyel müşteri aramalarından önce kapsamlı bir eğitim programını tamamlar.
Temsilcilerin ilk potansiyel müşteri görüşmelerinden önce derin ürün bilgisine sahip olmasını sağlayın. Birçok ekip, erken dönemdeki performans artışını hızlandırmak için bunu yapılandırılmış çalışan işe alım videolarıyla birleştiriyor.
Müşteri başarı etkinleştirme
CSM'leri ürün yetenekleri, özellik kullanımına ilişkin en iyi uygulamalar, benimseme stratejileri ve büyüme fırsatları konusunda eğitin. CSM'ler, müşteriye değer sağlamak ve çapraz satış ile ek satış fırsatlarını belirlemek için ürünleri yeterince derinlemesine anlar.
Kullanım örneği: 2.000 hesabı yöneten 40 kişilik CSM ekibi. Ürün her ay yayınlanıyor. CSM yöneticisi, her sürümle aynı gün özellik eğitimi hazırlıyor. Müşterilerin özellikleri benimseme oranı %60 artıyor.
Teknik destek eğitimi
Destek ekibinizi teknik ürün bilgisiyle güçlendirin. Özellik işlevleri, sorun giderme rehberleri, bilinen sorunlar, entegrasyon detayları ve hata çözümü. Destek temsilcileri, ürünü kapsamlı şekilde anlayarak talepleri çok daha hızlı çözer.
Kullanım örneği: Üç farklı zaman dilimine yayılmış global destek ekibi. Avatar olarak klonlanan ürün yöneticisi teknik eğitim veriyor. Destek talebi çözüm süresi %35 azaldı.
İş ortakları ve kanal etkinleştirme
Yeniden satıcıları ve uygulama iş ortaklarını ürün portföyünüz konusunda eğitin. Özel bir iş ortağı etkinleştirme ekibine ihtiyaç duymadan, sınırsız sayıda iş ortağı organizasyonuna ölçeklenebilen iş ortağı eğitimleri oluşturun.
Kullanım örneği: 200 kanal iş ortağı olan bir yazılım sağlayıcısı. İş ortağı yöneticisi ürün eğitimini oluşturur. İş ortakları sertifikasyon sürecini tamamlar. İş ortakları kaynaklı gelir %45 artar.
Doğrulanmış sonuç: Kuruluşlar, yalnızca dokümantasyona dayalı yaklaşımlara kıyasla, video tabanlı ürün eğitimleriyle satış işe alıştırma süresinde %50 azalma bildirmektedir.
Özellik yayını eğitimi
Ekipleri yeni özellikler çıktığı gün eğitin. Ürün yöneticileri hızlı sürüm eğitimleri oluşturur. Satış, müşteri başarı ve destek ekipleri, ürünün sürekli gelişimine her zaman güncel kalır.
Kullanım örneği: Haftalık sürüm yapan bir SaaS platformu. Ürün pazarlama ekibi 5-10 dakikalık sürüm eğitimleri oluşturur. Gelir ekipleri yeni özelliklere haftalar yerine birkaç gün içinde başvurabilir.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Ürün eğitimi için KBU klonlama nedir?
KOBİ klonlama, ürün uzmanlarınızın kendi sesleri ve tarzlarıyla eğitim veren YZ avatarlarını oluşturur. Birçok ekip, bunu ürün eğitimlerinin ötesine taşıyarak farklı roller için sürekli yetkinlik geliştirme amacıylaiç eğitim videolarıolarak kullanır.
Özellikler sürekli değişirken eğitim içeriklerini nasıl güncel tutuyorsunuz?
Metni güncel bilgilerle düzenleyin ve birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. KOBİ avatarınız, gerçek kişiyi yeniden çekmenize gerek kalmadan yeni özellikleri açıklar. Eğitim, ürün sürümleriyle senkronize kalır. Eğitimi, kodu yayına alma hızınızda güncelleyin.
Bu, canlı ürün eğitimini tamamen değiştirebilir mi?
Bilgi aktarımı ve demo eğitimi için evet. Video, özellikleri açıklama ve mesajlaşmayı öğretme konusunda son derece etkilidir. Etkileşimli rol oyunları için, bilgiyi aktarmak amacıyla videoyu; pratik yapmak için ise canlı oturumlarla birleştirin. Çoğu organizasyon ürün eğitimlerinin %80’i için videodan yararlanır.
Kapsamlı ürün eğitimi oluşturmak ne kadar sürer?
Tipik bir SaaS ürünü için 2-4 saatlik kayıtlı içerik, temel özellikleri, kullanım senaryolarını ve konumlandırmayı kapsar. Konu uzmanınızın (SME) bu başlıkları adım adım anlattığı bir kayıt alın. Videoları oluşturun. Çoğu kurum temel eğitim içeriklerini bir haftada tamamlar.
Video tabanlı eğitim gerçekten satış ekiplerinin işe alışma süresini kısaltıyor mu?
Evet. Kuruluşlar, verimliliğe ulaşma süresinde %40–60 oranında azalma bildirmektedir. Kendi hızında izlenebilen videolar sayesinde yeni çalışanlar, planlanmış eğitimleri beklemek yerine bilgiyi alabildikleri hızda öğrenir. İlk ayda kapsamlı ürün bilgisine sahip olmaları, ilk anlaşmalarına giden yolu önemli ölçüde hızlandırır.
Bu, iş ortaklarını yetkilendirme sürecinde nasıl çalışıyor?
İş ortağı sertifikasyon eğitimleri oluşturun. İş ortakları eğitimi kendi programlarına göre tamamlarken, siz de bilgi düzeylerini doğrulamak için tamamlanma durumlarını takip edin. Birçok yazılım sağlayıcısı, fırsat kaydı onayından önce iş ortağı sertifikasyonunu zorunlu kılar.
Eğitim videoları ne kadar uzun olabilir?
HeyGen farklı uzunluklardaki videoları destekler. En etkili eğitimler, belirli öğrenme hedeflerine odaklanan 3-10 dakikalık modüllerden oluşan mikro öğrenme prensiplerini izler. Ancak, kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun eğitimler (20+ dakika) için, öğrenenlerin etkileşimini ve tamamlama oranlarını artırmak amacıyla içeriği bölümlere ayırmayı düşünün.
L&D ekibimden birden fazla kişi HeyGen'i kullanabilir mi?
Evet. HeyGen for Business öğretim tasarımcılarının, eğitim yöneticilerinin ve içerik üreticilerinin birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları sunar. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı avatarları, marka öğelerini ve şablonları tüm ekibinizin erişimine açık tutar. Yönetici kontrolleri, izinleri yönetmenize ve kullanımı takip etmenize olanak tanır.
HeyGen, geleneksel video prodüksiyonuna kıyasla nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel eğitim videosu prodüksiyonu; sunucuların ayarlanmasını, stüdyo rezervasyonlarını, ekiplerin koordine edilmesini ve post prodüksiyon kurgusunu gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 2-3 ay ve video başına 5.000-15.000+ $ maliyet anlamına gelir. HeyGen, eşdeğer kalitede videoları dakikalar ila saatler içinde, sınırsız revizyon hakkıyla oluşturur. Advantive, içerik oluşturma süresinde %50 azalma bildirdi. Würth Group, prodüksiyon süresini %50, çeviri maliyetlerini ise %80 oranında düşürdü.
Ürün yöneticimiz kayda alınmak istemezse ne olur?
Klonlama yerine profesyonel YZ avatarları kullanın. Ürün bilginiz, profesyonel bir sunucu tarafından aktarılır. İçerik uzmanlığı, bunu kimin sunduğundan daha önemlidir.
