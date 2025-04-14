เครื่องมือสร้างวิดีโอรำลึกเพื่อเชิดชูคนที่คุณรัก

เครื่องมือสร้างวิดีโอโรงไว้อาลัยฟรีของ HeyGen ช่วยเปลี่ยนรูปภาพ คลิป และเพลงของคุณให้กลายเป็นวิดีโอโรงไว้อาลัยที่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที เพิ่มรูปภาพและคลิปสั้นๆ ใส่เสียงบรรยายและคำบรรยาย จากนั้นแชร์วิดีโอรำลึกเพื่อระลึกถึงคนที่คุณรักกับครอบครัวได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
147,844,766วิดีโอที่สร้างแล้ว
122,977,128อวตารที่สร้างแล้ว
20,453,408วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ไอคอนรถสีขาวสไตล์มินิมอลบนพื้นหลังสีน้ำเงินคุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ของเครื่องมือสร้างวิดีโอโอกาสพิเศษ

เปลี่ยนภาพถ่ายสุดประทับใจให้เคลื่อนไหวมีชีวิต

ภาพนิ่งสื่อสารได้จำกัด แต่เครื่องมือ image to videoช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลและสมจริงให้กับภาพพอร์ตเทรตสุดโปรด ทำให้ภาพถ่ายนิ่งของคนที่จากไปกลับมามีชีวิต หายใจ หันมอง และสบตาผู้ร่วมพิธีหรือคนในห้องเมื่อฉายบนหน้าจอที่บ้าน

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

เทมเพลตวิดีโอรำลึกสุดประณีต

เลือกชมเทมเพลตปรับแต่งได้สำหรับงานศพ งานรำลึกวันครบรอบวันเกิด หรืองานเกษียณ เลือกเทมเพลตแล้วระบบจะจัดวางฉาก จังหวะเวลา และไตเติลการ์ดให้โดยอัตโนมัติ ลากแล้ววางรูปภาพและคลิปของคุณ จากนั้นปรับแต่งวิดีโอรำลึกสุดประทับใจได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีทักษะด้านดีไซน์

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A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

บรรยายด้วยเสียง AI ในสไตล์เสียงที่คุณเลือก

พิมพ์คำไว้อาลัยหรือพรอมต์สั้นๆ แล้วปล่อยให้ AI voice generator แปลงข้อความของคุณให้กลายเป็นเสียงบรรยายที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติ เลือกโทนเสียงให้เหมาะกับตัวบุคคล จากนั้นเพิ่มข้อความบนหน้าจอและวางเสียงบรรยายทับบนรูปภาพ เพื่อให้เรื่องราวถูก “ได้ยิน” ไม่ใช่แค่ “มองเห็น”

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

สร้างบรรยากาศด้วยเพลงและไตเติล

เลือกเพลงจากคลังสื่อหรือเพิ่มคลิปเสียงของคุณเอง จากนั้นตั้งค่าไตเติลการ์ดด้วยฟอนต์ที่เข้ากับตัวบุคคล ตัดต่อเสียงสต็อกให้ได้ความยาวที่ต้องการ ใส่เอฟเฟกต์เฟดเข้าและเฟดออก และกำหนดเวลาแสดงแต่ละภาพให้นานพอให้ผู้ชมได้ซึมซับ คิดทบทวน และจดจำ

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A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

คำบรรยายและซับไตเติลได้ทุกภาษา

ปรับแต่งคำบรรยายบนหน้าจอด้วย ตัวสร้างซับไตเติล ปรับฟอนต์ให้คำคม บทกวี และคำพูดต่างๆ อ่านตามได้ง่าย เครื่องมือแก้ไขใช้งานไม่ยาก และคำบรรยายยังช่วยให้วิดีโอรำลึกถึงผู้ล่วงลับเข้าถึงได้ทั้งญาติผู้ใหญ่และผู้ชมที่ปิดเสียงระหว่างพิธีรำลึก

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On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
ไอคอนกล่องของขวัญสีเขียวกรณีการใช้งาน

กรณีการใช้งาน

สไลด์โชว์รำลึกงานศพที่สวยงามด้วยภาพถ่ายโทนอ่อนแสดงในพิธี

สไลด์โชว์งานศพและงานรำลึก

Families once needed video editing software or an editor for a funeral slideshow. Build your own with the slideshow maker, compile photos in order, add music, and have the video ready to play at the service.

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แขกในงานเลี้ยงฉลองชีวิตบรรยากาศอบอุ่นกำลังชมมอนทาจวิดีโอรำลึกที่เต็มไปด้วยความสุข

วิดีโอไว้อาลัยเฉลิมฉลองชีวิต

งานเฉลิมฉลองชีวิตควรให้ความรู้สึกอบอุ่น ไม่หม่นหมอง รวบรวมภาพถ่ายที่เปี่ยมด้วยความสุข คลิปที่บ้าน และวิดีโอข้อความจากเพื่อนๆ มาสร้างเป็นวิดีโอรำลึกที่ทั้งเรียกรอยยิ้มและน้ำตา แล้วเปิดฉายในงานเลี้ยงเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับอย่างงดงาม

มอนทาจวิดีโอฉลองวันเกิดสุดร่าเริงสำหรับโอกาสสำคัญกำลังเล่นอยู่บนหน้าจอในงานเลี้ยงฉลอง

วิดีโออวยพรวันเกิดและโอกาสสำคัญ

Big birthdays and milestones deserve more than a card. Gather photos and heartfelt messages from friends and family into one of the most personal group video gifts, then surprise the guest of honor with a personalized tribute that makes the perfect gift.

เพื่อนร่วมงานในออฟฟิศกำลังชมวิดีโอกล่าวอำลาการเกษียณอายุอย่างอบอุ่น

วิดีโอเกษียณอายุและอำลา

เมื่อเพื่อนร่วมงานเกษียณหรือย้ายไปทำงานที่ใหม่ การสร้างวิดีโอรำลึกช่วยเก็บช่วงเวลาแห่งความทรงจำหลายปีไว้ได้ในไม่กี่นาที รวบรวมข้อความ รูปภาพ และมุกขำๆ ภายในทีม แล้วเปิดวิดีโอนี้ในงานเลี้ยงอำลา

ไทม์ไลน์ภาพถ่ายงานแต่งงานและวันครบรอบสุดหรูที่กำลังถูกจัดเรียงในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

วิดีโอยกย่องในวันแต่งงานและวันครบรอบ

วันครบรอบและงานแต่งงานคือช่วงเวลาที่อยากย้อนกลับไปเล่าเรื่องราว เพียงอัปโหลดรูปลงใน AI video editor ใช้เครื่องมือตัดต่อจัดเรียงฉากตามลำดับเวลา ใส่เพลงเต้นรำเพลงแรกของคู่คุณ พรีวิวผลงาน แล้วเปิดวิดีโอเป็นบทบูชาความรักระหว่างกล่าวดื่มอวยพร

สำรวจเครื่องมือ
มอนทาจรำลึกสัตว์เลี้ยงแสนรักด้วยแสงนุ่มนวลเพื่อเป็นเกียรติให้เพื่อนคู่ใจตัวโปรด

Pet Memorial and Remembrance Videos

การสูญเสียสัตว์เลี้ยงคือความสูญเสียที่แท้จริงซึ่งควรได้รับการรำลึกถึงอย่างเหมาะสม เปลี่ยนภาพถ่ายและคลิปสั้นๆ ของเพื่อนรู้ใจของคุณให้กลายเป็นวิดีโอรำลึกสุดซึ้งพร้อมดนตรีประกอบแผ่วเบา ใส่ข้อความไว้อาลัย และเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสุขที่พวกเขาเคยมอบให้ตลอดไป

ไอคอนเอกสารสีขาวเบลอพร้อมปุ่มเล่นบนพื้นหลังสีฟ้าอ่อนวิธีการทำงาน

How tribute video maker works

สร้างวิดีโอรำลึกออนไลน์ได้ใน 4 ขั้นตอน เครื่องมือสร้างวิดีโอรำลึกออนไลน์นี้ทำงานบนเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปใดๆ

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ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดรูปภาพของคุณ

เพิ่มรูปภาพและคลิปวิดีโอของคุณ หรือบันทึกข้อความใหม่ด้วยเครื่องมือบันทึกในตัว

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ขั้นตอนที่ 2: เลือกเทมเพลต

เลือกเทมเพลตงานรำลึกหรืองานเฉลิมฉลอง หรือเริ่มจากไทม์ไลน์เปล่าแล้วจัดเรียงแต่ละซีนตามต้องการ

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Step 3: Add music and words

ตัดต่อเพลงแล้วใส่เสียงบรรยาย คำบรรยาย วันที่ และคำคมซ้อนลงไปเพื่อเล่าเรื่องราวให้ครบถ้วน

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ขั้นตอนที่ 4: ส่งออกและแชร์

พรีวิววิดีโอสุดท้าย ส่งออกเป็นไฟล์ MP4 หรือ MOV ในฟอร์แมตที่ต้องการ แล้วแชร์วิดีโอโอกาสพิเศษนี้เป็นลิงก์วิดีโอออนไลน์ให้ครอบครัวดูได้จากทุกที่

Tribute Video Maker FAQs (Frequently Asked Questions)

What is a tribute video and how does a tribute video maker work?

A tribute video is a short film that honors a person using their photos, video clips, music, and words. A tribute video maker lets you create heartfelt tribute videos by uploading those memories, dropping them into a template, adding narration and captions, then exporting a finished video to share.

จะสร้างวิดีโอโอกาสพิเศษจากรูปภาพและเพลงได้อย่างไร?

Gather 25 to 40 favorite photos and any short clips, then upload them in the order you want. Choose a template, add a song and title cards for names and dates, record or generate narration, and export the video for the service or to share online. You do not need video editing experience to finish one in an afternoon.

วิดีโรรำลึกสำหรับงานศพควรมีความยาวเท่าไร

สำหรับงานศพหรืองานรำลึก ควรตั้งใจให้วิดีโอมีความยาวประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ผู้ชมมีเวลาระลึกถึงโดยไม่เสียสมาธิ สำหรับโซเชียลมีเดียหรือกรุ๊ปแชท ความยาวประมาณ 1-3 นาทีมักจะช่วยดึงความสนใจได้ดีกว่า

สามารถสร้างเสียงของคนที่รักขึ้นมาใหม่เพื่อใช้บรรยายได้ไหม

เมื่อได้รับความยินยอมและมีตัวอย่างเสียงที่ชัดเจน การโคลนเสียงด้วย AI สามารถสร้างเสียงพูดขึ้นมาใหม่เพื่ออ่านข้อความหรือบทกวีในงานรำลึกได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และใช้เฉพาะเมื่อครอบครัวยินยอมและรู้สึกว่าเหมาะสมและให้เกียรติ

สามารถทำให้รูปถ่ายเก่าขยับหรือมีชีวิตขึ้นมาบนหน้าจอได้ไหม?

ได้ Avatar IV สามารถทำให้ภาพนิ่งขยับเป็นการเคลื่อนไหวที่สมจริงและละเอียดอ่อนได้ ทำให้รูปถ่ายเพียงใบเดียวขยับเคลื่อนไหวบนหน้าจออย่างนุ่มนวล เหมาะมากสำหรับใช้เป็นช็อตปิดท้ายหรือภาพเปิดเรื่องที่ดึงความสนใจของทุกคนในห้อง

Why choose HeyGen over other tribute video makers?

Many tools only stitch photos into a slideshow. HeyGen also animates still photos into motion, adds natural narration in a voice you choose, and can rebuild the whole tribute in another language, so relatives anywhere can watch it the way they speak. The same quality carries across every video you make.

สามารถแชร์วิดีโอกล่าวรำลึกให้ครอบครัวที่พูดคนละภาษาได้ไหม

ได้ ตัวแปลวิดีโอ AI สามารถสร้างวิดีโอรำลึกของคุณใหม่ได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมคำบรรยายและเสียงพากย์ที่แปลแล้ว ทำให้ปู่ย่าตายายและญาติที่อยู่ต่างประเทศสามารถรับชมเป็นภาษาของตัวเองได้โดยไม่ต้องตัดต่อแยกต่างหาก

สามารถเพิ่มเพลงของตัวเองหรือเพลงโปรดลงในวิดีโอโอกาสรำลึกได้ไหม

You can upload a meaningful song or choose from the built-in music library. If you plan to post the video publicly on social platforms, check that you have the rights to the song, since copyrighted tracks can be muted or blocked on some sites.

คนคนเดียวสามารถสร้างวิดีโอรำลึกแบบมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีทีมตัดต่อหรือไม่

Yes, and at a fraction of studio cost. Educator Anton Voroniuk reported production up to 40x cheaper and 15.5 hours saved each week using HeyGen, which shows how far one person can get without a full content creation team.

เครื่องมือสร้างวิดีโอยกย่องใช้งานฟรีหรือไม่ และแพ็กเกจแบบชำระเงินมีอะไรเพิ่มให้บ้าง

ใช่ เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี จึงสามารถสร้างวิดีโอรำลึกได้โดยไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นประมาณ $24 ต่อเดือน จะเพิ่มความยาววิดีโอที่ส่งออกได้ การดาวน์โหลดแบบ 4K และตัวเลือกการสร้างสรรค์อื่นๆ ซึ่งช่วยให้เหมาะสำหรับวิดีโอที่ต้องการเก็บไว้ฉายหรือเก็บรักษาในระยะยาว

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