Avatar IV — อวตาร AI ที่สมจริงเหมือนคนจริง
เปลี่ยนภาพถ่ายใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอพูดได้สมจริง Avatar IV มาพร้อมการลิปซิงก์เป็นธรรมชาติ ท่าทางแสดงอารมณ์ และเสียงหลายภาษา โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือนักแสดง พร้อมใช้งานสำหรับโฆษณา คอร์สเทรนนิง และโซเชียลมีเดีย
สัมผัสพลังของ Avatar IV ในการใช้งานจริง
ดูว่าครีเอเตอร์ แบรนด์ และทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือสร้างอวตารพูดได้ด้วย AI ของ HeyGen เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอหลายภาษาที่สะดุดตาบนหน้าฟีดได้อย่างไร แต่ละตัวอย่างสาธิตการใช้อวตาร เสียง และลิปซิงก์ โดยไม่ต้องใช้กล้องถ่ายทำเลย
นวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาในทุกขั้นตอนของเครื่องมือสร้างอวตารสมจริง
Avatar IV ให้มากกว่าหน้าแบบพูดได้ทั่วไป ด้วยความสามารถวิดีโอ AI ลิปซิงก์ขั้นสูง ท่าทางมือที่เป็นธรรมชาติ และตัวเลือกการปรับแต่งสไตล์ที่ยืดหยุ่น คุณสามารถสร้างอวตารที่ทั้งสมจริงและดึงดูดผู้ชม ไม่ว่าต้องการดิจิทัลทวินที่เหมือนจริงระดับไฮเปอร์หรือคาแร็กเตอร์สไตล์จัด Avatar IV มอบเครื่องมือในการสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
อวตารพูดได้จากรูปภาพของคุณทำได้มากกว่าการพูด แต่ยังโต้ตอบและถ่ายทอดอารมณ์ตามสคริปต์ของคุณ สัมผัสจังหวะ น้ำเสียง และการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ เพื่อการนำเสนอที่น่าดึงดูดและสมจริง
ยกระดับตัวสร้างอวตารสมจริงของคุณด้วยการเคลื่อนไหวมือที่สื่ออารมณ์และซิงก์อย่างลงตัวกับคำพูดของอวตาร ท่าทางมือเหมาะสำหรับการเน้นประเด็น ถ่ายทอดความละเอียดอ่อน และเล่าเรื่องผ่านภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกใช้อวตารโคลนสมจริงระดับสูงหรือคาแร็กเตอร์สไตล์จัดจ้าน เครื่องมือสร้างอวตาร AI ของเรารองรับอวตารมนุษย์ อนิเมะ และสัตว์ ทั้งแบบครึ่งตัวและเต็มตัว
ด้วย Avatar IV อวตารไม่ได้แค่พูด แต่ยังแสดงออกได้จริง โมเดลที่อัปเกรดนี้ตอบสนองต่อโทนเสียงและอารมณ์ ถ่ายทอดสีหน้าอย่างสมจริงพร้อมท่าทางที่ซิงก์กันอย่างลงตัว เพื่อประสบการณ์การนำเสนอที่ใกล้เคียงมนุษย์อย่างแท้จริง
เส้นทางสู่ Avatar IV
ดูว่าคุณสามารถสร้างอะไรได้บ้างด้วย Avatar IV
สำรวจตัวอย่างจริงของวิดีโอที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างอวตารพูดได้ด้วย AI ของเรา ผู้ใช้ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนภาพถ่ายและสคริปต์ธรรมดาให้กลายเป็นแอนิเมชันที่น่าดึงดูดและสมจริง พร้อมการลิปซิงก์เป็นธรรมชาติและการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดูเป็นธรรมชาติ ตั้งแต่ฉากสไตล์ภาพยนตร์ไปจนถึงโปรเจกต์สร้างอวตารเต็มตัวสุดมีเอกลักษณ์ เคสตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นพลังของ AI ในการสร้างคอนเทนต์คุณภาพระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทีมแสดง
สาธิตประสิทธิภาพของ Avatar IV จากหลายมุมกล้องโดยยังคงการลิปซิงก์ที่แม่นยำและอารมณ์ที่ลื่นไหล ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของฟีเจอร์วิดีโอลิปซิงก์ด้วย AI ของเราที่ช่วยให้การพูดดูเป็นธรรมชาติในทุกมุมมอง
แสดงอารมณ์เสียงได้ครบถ้วนจากเพียงรูปภาพและไฟล์เสียงเดียว ขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบ อวตารนี้ซิงก์การขยับปากได้อย่างลื่นไหลโดยไม่ต้องใช้นักแสดง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเทรนนิง การตลาด และการเล่าเรื่อง
แสดงอารมณ์สมจริงและเสียงที่สร้างด้วย AI ซ้อนกับดนตรีต้นฉบับ ทั้งหมดสร้างจากภาพเดียว เดโมนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือสร้างอวตารสมจริงสามารถทำให้ภาพนิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ในรูปแบบใหม่ๆ
มีหมี AI นำเสนอข่าวโดยไม่ใช้นักแสดงจริง ใช้เพียงรูปภาพเดียวและสคริปต์เท่านั้น
สร้างภาพยนตร์สั้น AI จากมีม โชว์เหล่าสัตว์พูดได้ มุมกล้องสไตล์ภาพยนตร์ และการซิงก์เสียงพูดแบบเต็มรูปแบบ
แม้แต่ภาพวาดลายเส้นก็มีชีวิตขึ้นมาได้ ด้วยการสร้างแบบสไตลাইজจาก Avatar IV
เริ่มสร้างได้ง่ายๆ ด้วยเพียงรูปเดียว
การสร้างอวตารพูดได้สมจริงด้วย Avatar IV ทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน เครื่องมือสร้างอวตารพูดได้ด้วย AI ของเราออกแบบมาให้ใช้งานลื่นไหล ไม่ว่าต้องการแค่แอนิเมชันภาพพอร์ตเทรตแบบง่ายๆ หรือประสบการณ์สร้างอวตารทั้งตัวแบบเต็มรูปแบบ ด้วยการผสานภาพถ่าย เสียงพูดที่ซิงก์ปากอย่างเป็นธรรมชาติ และท่าทางที่แสดงอารมณ์ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือกระบวนการโปรดักชันที่ยาวนาน
เลือกภาพใบหน้าของคุณหรือบุคคลที่ต้องการให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าตรง ครึ่งตัว หรือเต็มตัว ยิ่งคุณภาพภาพถ่ายดีมากเท่าไร อวตารที่สร้างจากภาพนั้นก็จะยิ่งดูเป็นธรรมชาติและสมจริงมากขึ้นเท่านั้น
พิมพ์สคริปต์ของคุณลงในตัวแก้ไขโดยตรงหรืออัปโหลดไฟล์เสียง คุณยังสามารถบันทึกเสียงของตัวเองได้ด้วย เครื่องมือสร้างลิปซิงก์ด้วย AI ของเราจะซิงก์ข้อความหรือเสียงของคุณเข้ากับการขยับใบหน้าและท่าทาง ทำให้อวตารของคุณพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เพียงคลิกเดียว Avatar IV จะเปลี่ยนรูปภาพของคุณให้กลายเป็นอวตารพูดได้แบบไดนามิก วิดีโอจะแสดงการลิปซิงก์ สีหน้า และท่าทางที่ทำให้อวตารของคุณมีชีวิตชีวาทันที ส่งออกเป็นความละเอียดสูงแล้วแชร์บนแพลตฟอร์มที่คุณใช้งานได้เลย
สำรวจฟีเจอร์ขั้นสูงของ Avatar IV
Avatar IV ไม่ได้เป็นแค่เวอร์ชันอัปเกรด แต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถของอวตาร AI ใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ภาพคมชัดไปจนถึงท่าทางสมจริง มอบความสมจริงและความยืดหยุ่นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับครีเอเตอร์ ธุรกิจ และนักเล่าเรื่องทุกรูปแบบ
Avatar IV ไม่ได้แค่จำลองคำพูด แต่เข้าใจโทนเสียง จังหวะ และอารมณ์ โมเดลนี้สร้างสีหน้าที่เป็นธรรมชาติและท่าทางที่ซิงก์กันอย่างลงตัว สะท้อนการสื่อสารของมนุษย์ ทำให้การสนทนารู้สึกสมจริงและเชื่อมต่อทางอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง
ด้วย Avatar IV อวตารจะขยับอย่างมีจุดมุ่งหมาย ท่าทางมือถูกจับคู่กับแทร็กเสียงอย่างชาญฉลาด ทำให้ทุกวิดีโอดูมีมิติและรายละเอียด ไม่ว่าจะอธิบาย พรีเซนต์ หรือเล่าเรื่อง อวตารของคุณจะดูมีอารมณ์และมีชีวิตชีวา
Avatar IV เปิดมิติความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ เปลี่ยนสเก็ตช์ การ์ตูน หรือแม้แต่สัตว์ ให้กลายเป็นอวตารที่พูดได้และเต็มไปด้วยอารมณ์ ตั้งแต่มนุษย์เสมือนจริงไปจนถึงตัวละครอนิเมะและสิ่งมีชีวิตแฟนตาซี คุณสามารถออกแบบตัวตนแบบใดก็ได้และปลุกให้มีชีวิตด้วยความสมจริงประสิทธิภาพสูง
แตกต่างจากโมเดลรุ่นก่อน Avatar IV สามารถสร้างอวตารจากภาพที่เอียงศีรษะ มุมเสี้ยวหน้า และท่าทางหลากหลายมุมได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เรนเดอร์ออกมาดูแม่นยำและเป็นธรรมชาติแม้ใช้ภาพต้นฉบับที่ซับซ้อน เปิดอิสระให้คุณสร้างสรรค์ได้เต็มที่จากแหล่งภาพที่หลากหลาย
Avatar IV คือเอนจินอวตาร AI ขั้นสูงของ HeyGen ที่สร้างอวตารพูดได้สมจริงจากภาพถ่ายเพียงภาพเดียว พร้อมการซิงก์เสียง สีหน้าท่าทาง และการขยับมือ คุณสามารถเริ่มสำรวจศักยภาพของ HeyGen ได้ฟรีเพียงสมัครใช้งานที่นี่.
HeyGen ใช้เอนจิน AI เพื่อทำให้ภาพนิ่งขยับได้พร้อมการซิงก์เสียง สีหน้า และท่าทาง โดยต้องใช้เพียงสคริปต์และรูปภาพเท่านั้น
ได้ รองรับอวตาร HeyGen หลากหลายสไตล์ เช่น สมจริงขั้นสูง อนิเมะ และสัตว์ ช่วยให้ปรับแต่งดีไซน์อวตารได้ยืดหยุ่น
ไม่จำเป็นต้องใช้กล้อง Avatar IV สามารถสร้างวิดีโอได้จากแค่รูปภาพและสคริปต์ของคุณ
HeyGen ปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละภาษาและวัฒนธรรม พร้อมคงความเป็นธรรมชาติของเสียงพูดและการลิปซิงก์ที่แม่นยำ
