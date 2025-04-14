สร้างวิดีโอแคมเปญเลือกตั้งแบบมืออาชีพจากสคริปต์ข้อความได้ในไม่กี่นาที ไม่ว่าจะลงสมัครในระดับท้องถิ่นหรือวางแผนแคมเปญระดับชาติ เครื่องมือสร้างวิดีโอเลือกตั้งช่วยให้ผลิตวิดีโอคุณภาพสูง สื่อสารตรงประเด็นได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือทักษะตัดต่อ เพียงเขียนข้อความ เลือกสไตล์ แล้วรับวิดีโอพร้อมออกอากาศได้โดยอัตโนมัติ
ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือก HeyGen สำหรับสร้างวิดีโอเลือกตั้ง
สร้างวิดีโอโปรโมตแคมเปญจากสคริปต์ได้อย่างรวดเร็ว
เปลี่ยนสคริปต์แคมเปญของคุณให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาพร้อมใช้ได้ในไม่กี่นาที วางจุดพูดคุย จุดยืนเชิงนโยบาย หรือข้อความเชิญชวนให้ลงมือทำของคุณ แล้วเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIจะสร้างวิดีโอโฆษณาทางการเมืองระดับมืออาชีพจากข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องทำสตอรีบอร์ด ไม่ต้องรอขั้นตอนโปรดักชันนาน ข้อความของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวันเดียวกับที่เขียน ไม่ต้องรอหลายสัปดาห์หลังจากถ่ายทำ
การเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายภาษาครบทุกช่องทาง
เข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในเขตของคุณไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรที่บ้าน ฟีเจอร์AI video translatorจะแปลงวิดีโอต้นฉบับของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษาโดยซิงก์ปากได้อย่างแม่นยำและให้เสียงพูดเป็นธรรมชาติ อัดเพียงครั้งเดียวแล้วโลคัลไลซ์ได้ทันทีในทุกช่องทางที่ต้องการเข้าถึง ตั้งแต่ Facebook และ Instagram ไปจนถึงทีวีและสื่อดิจิทัลนอกบ้าน ทีมแคมเปญที่เคยใช้เวลาหลายเดือนกับการผลิตหลายภาษาตอนนี้สามารถครอบคลุมทุกชุมชนภาษาได้ภายในบ่ายวันเดียว
พรีเซนเตอร์มืออาชีพโดยไม่ต้องถ่ายทำหน้ากล้อง
สร้างภาพลักษณ์บนหน้าจอที่ดูมืออาชีพและน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องจองทีมถ่ายทำวิดีโอ เลือกจากผู้บรรยายสต็อกกว่า 500+ แบบที่สร้างจาก AI human generator หรือสร้างผู้บรรยายแบบกำหนดเองจากรูปถ่ายเพียงรูปเดียวด้วยเทคโนโลยี AI photo avatar ไม่ต้องใช้กรีนสกรีน ไม่ต้องตั้งไฟ ไม่ต้องนัดเวลา ข้อความของผู้สมัครงานจะแสดงบนหน้าจอด้วยคุณภาพระดับออกอากาศทุกครั้ง ช่วยตัดความจำเป็นในการจ้างทีมโปรดักชันราคาแพง
การสร้างแบรนด์ด้วยเทมเพลตสำหรับทุกฟอร์แมตแคมเปญ
แต่ละช่องทางแคมเปญมีข้อกำหนดรูปแบบต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทีวี คลิปโซเชียลมีเดีย วิดีโอสรุปงานทาวน์ฮอลล์ หรือวิดีโอระดมทุน เริ่มจากเทมเพลตที่จัดขนาดให้เหมาะกับทุกช่องทาง ตั้งแต่โฆษณา YouTube แบบเต็มความยาวไปจนถึงรีลบนมือถือความยาว 15 วินาที ตั้งค่าสีแคมเปญ โลโก้ และฟอนต์ของคุณเพียงครั้งเดียวผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากแล้ววาง แล้ววิดีโอทุกชิ้นที่คุณสร้างจะคงความสอดคล้องกับแบรนด์โดยอัตโนมัติ เครื่องมือ script to videoช่วยให้ปรับขนาดและปรับแต่งแต่ละรูปแบบได้ง่าย โดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น
สร้างวิดีโอได้อย่างยืดหยุ่นครอบคลุมทุกช่วงของแคมเปญ
แคมเปญหนึ่งครั้งต้องใช้วิดีโอจำนวนมาก ทั้งวิดีโอประกาศ วิดีโออธิบายนโยบาย คลิปรับสมัครอาสาสมัคร วิดีโอกระตุ้นให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และคอนเทนต์ตอบสนองสถานการณ์แบบรวดเร็ว text to video ของเราช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถสร้างวิดีโอแคมเปญการเมืองคุณภาพระดับออกอากาศได้จากสคริปต์ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านโปรดักชัน เปลี่ยนจากการทำวิดีโอสัปดาห์ละหนึ่งชิ้นเป็นวันละหนึ่งชิ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มทีมงานหรือใช้งบประมาณมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้งาน Election Video Maker
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอการเลือกตั้ง
เปลี่ยนจากสคริปต์เป็นวิดีโอหาเสียงพร้อมใช้งานในแคมเปญได้ใน 4 ขั้นตอน โดยไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อ และไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านโปรดักชัน
เปิดตัวแก้ไขและพิมพ์หรือวางข้อความแคมเปญของคุณ เพิ่มประเด็นนโยบายสำคัญ ข้อความกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงมือ หรือข้อความประกาศ ระบบจะอ่านสคริปต์ของคุณและเตรียมโครงสร้างฉาก จังหวะเวลา และการบรรยายให้อัตโนมัติ
เลือกผู้นำเสนอ เทมเพลต และรูปแบบวิดีโอที่เหมาะกับโทนแคมเปญของคุณ กำหนดอัตราส่วนภาพและสีแบรนด์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์แคมเปญในทุกวิดีโอที่คุณสร้าง
เพิ่มโลโก้แคมเปญของคุณ ปรับสไตล์ซับไตเติล ปรับแต่งเสียงบรรยายให้ลงตัว และตรวจสอบโครงร่างแต่ละซีน แก้ไขทุกอย่างได้จากตัวแก้ไขข้อความโดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์หรือการตั้งค่าการส่งออก
เรนเดอร์วิดีโอหาเสียงที่เสร็จสมบูรณ์และดาวน์โหลดไปใช้บนสื่อกระจายเสียง โซเชียล หรืออีเมล จากนั้นปรับเป็นหลายภาษาได้ในคลิกเดียวเพื่อเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกกลุ่มในเขตของคุณ
เครื่องสร้างวิดีโอหาเสียงเลือกตั้งคือเครื่องมือที่แปลงสคริปต์แคมเปญที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพระดับออกอากาศที่เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง เพียงพิมพ์ข้อความที่ต้องการสื่อ เลือกรูปแบบภาพและผู้นำเสนอ จากนั้นแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอให้อัตโนมัติ รวมทั้งเสียงบรรยาย โครงสร้างซีน ข้อความบนหน้าจอ และองค์ประกอบแบรนด์ ผลลัพธ์คือวิดีโอที่ดูมืออาชีพพร้อมใช้งานบนทีวี โซเชียลมีเดีย อีเมล หรือโฆษณาดิจิทัลได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะต้องรอเป็นวัน
ได้ คุณสามารถสร้างผู้นำเสนอแบบมืออาชีพจากรูปถ่ายเพียงรูปเดียวด้วยเทคโนโลยี photo avatar ซึ่งสร้างผู้พูดบนหน้าจอที่สมจริงเพื่อพูดตามสคริปต์ของคุณได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ หรือจะเลือกใช้ผู้นำเสนอสำเร็จรูปกว่า 500 แบบจากไลบรารีอวตาร AI ก็ได้
วิดีโอส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาทีหลังจากส่งสคริปต์ของคุณ สำหรับคอนเทนต์ตอบสนองเร็วหลังการดีเบต ข่าว หรือโฆษณาจากคู่แข่ง คุณสามารถเปลี่ยนจากข้อความพูดประเด็นหลักไปเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในไม่ถึงสิบ นาที แคมเปญที่เคยต้องใช้เวลา 2-3 วันในการผลิตวิดีโอตอบโต้ ตอนนี้สามารถปล่อยได้ภายในวันเดียวกัน
ได้แน่นอน แพลตฟอร์มนี้สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอ เหมาะสำหรับโฆษณาทีวี พรีโรล แคมเปญ YouTube และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถควบคุมแบรนด์ดิ้ง รูปแบบวิดีโอ ทรานซิชัน และคุณภาพเสียงบรรยายได้ ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามสเปกทางเทคนิคที่แพลตฟอร์มโฆษณารายใหญ่และช่องออกอากาศต้องการ โดยไม่ต้องทำโพสต์โปรดักชันเพิ่มเติม
วิดีโอหาเสียงหนึ่งชิ้นสามารถทำโลคัลไลซ์ได้มากกว่า 175 ภาษาโดยใช้ตัวแปลวิดีโอ ซึ่งจะคงสไตล์การพูดของผู้บรรยายต้นฉบับไว้พร้อมสร้างเสียงบรรยายและลิปซิงก์ที่แม่นยำในแต่ละภาษาปลายทาง วิดีโอกระตุ้นให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงชิ้นเดียวก็ครอบคลุมได้ทั้งภาษา Spanish Vietnamese Mandarin Arabic และภาษาอื่นๆ อีกหลายสิบภาษาได้จากไฟล์ต้นฉบับไฟล์เดียว โดยไม่ต้องผลิตวิดีโอแยกสำหรับแต่ละภาษา
ไม่มีการจำกัดจำนวนวิดีโอที่คุณสามารถสร้างได้ ข้อความแคมเปญมีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงการเลือกตั้ง และการอัปเดตสคริปต์แต่ละครั้งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการสร้างใหม่ แก้ไขข้อความ เรนเดอร์ใหม่ และเผยแพร่เวอร์ชันที่อัปเดต ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ไม่ต้องจองทีมงานใหม่ และไม่ต้องรอให้ฝ่ายตัดต่อทำงาน แคมเปญสามารถเผยแพร่วิดีโอคอนเทนต์ใหม่ได้ทุกวันโดยไม่ทำให้ทรัพยากรการผลิตตึงตัว
การผลิตวิดีอโฆษณาทางการเมืองแบบดั้งเดิมมักมีต้นทุนอยู่ที่ $5,000 ถึง $25,000 ต่อชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์และใช้เวลาทำวิดีโอหนึ่งชิ้นตั้งแต่หนึ่งถึงสามสัปดาห์ ขณะที่ election video maker สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับออกอากาศได้ในต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวและส่งมอบงานได้ภายในไม่กี่นาที ผู้ใช้ HeyGen รายงานว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้สูงสุดถึง 70% สำหรับแคมเปญระดับรองที่มีงบประมาณจำกัด สิ่งนี้ทำให้โฆษณาการเมืองระดับมืออาชีพเข้าถึงได้ในระดับที่เดิมทีมีเฉพาะแคมเปญที่มีเงินทุนสูงเท่านั้น
ได้ ฟีเจอร์ การโคลนเสียงด้วย AI ให้คุณโคลนเสียงของตัวเองจากตัวอย่างเสียงสั้นๆ ทำให้เสียงบรรยายในทุกวิดีโอเหมือนคุณพูดเองโดยไม่ต้องอัดเสียงเพิ่ม เสียงของคุณจะถูกใช้กับทุกวิดีโอที่สร้างขึ้น และเมื่อมีการอัปเดตสคริปต์ ระบบจะใช้เสียงที่โคลนไว้ชุดเดิมโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ข้อความสื่อสารของคุณคงความสม่ำเสมอตลอดทั้งแคมเปญ
ได้ ใช้เครื่องมือ PDF to video เพื่อแปลงเอกสารนโยบาย เด็คสรุป หรือสื่อสิ่งพิมพ์ให้กลายเป็นวิดีโอบรรยายโดยอัตโนมัติ เครื่องมือ PPT To video ก็ทำงานแบบเดียวกันสำหรับไฟล์ PowerPoint ทั้งสองเครื่องมือจะดึงเนื้อหา สร้างโครงสร้างซีน และผลิตวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายที่เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องตัดต่อเอง
มีให้ใช้งานฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและสามารถสร้างวิดีโอพร้อมทดลองฟีเจอร์หลักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนจะปลดล็อกการโคลนเสียง ความยาววิดีโอที่มากขึ้น และการเข้าถึงคลังผู้บรรยายและเอาต์พุตหลายภาษาแบบเต็มรูปแบบ แคมเปญระดับท้องถิ่นและรากหญ้าสามารถเริ่มผลิตคอนเทนต์วิดีโอระดับมืออาชีพได้ในวันเดียวกับที่สมัครใช้งานโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันล่วงหน้า สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคลแผน Creatorเริ่มต้นที่ $29
ได้ คุณสามารถอัปโหลดฟุตเทจ รูปภาพ และไฟล์เสียงของคุณเองเข้าไปในตัวแก้ไข เพื่อสร้างวิดีโอโฆษณาทางการเมืองที่ใช้แอสเซ็ตจริงของแคมเปญควบคู่ไปกับองค์ประกอบที่สร้างด้วย AI เพิ่มแบนเนอร์ข้อความ ใส่ฟิลเตอร์ และเชื่อมต่อภาพที่อัปโหลดกับเสียงบรรยายจาก AI เพื่อให้ได้วิดีโอคุณภาพสูงที่เสร็จสมบูรณ์ วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญที่ต้องการใช้ฟุตเทจจากงานอีเวนต์หรือการชุมนุมร่วมกับคอนเทนต์ที่สร้างขึ้น โดยไม่ต้องสลับไปใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มอื่น
คุณสามารถเผยแพร่วิดีโอแคมเปญทางการเมืองไปยัง Facebook, Instagram, TikTok, YouTube รวมถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอีเมลใดๆ ที่รองรับไฟล์วิดีโอมาตรฐานได้โดยตรง ภายในตัวแก้ไขมีเครื่องมือปรับขนาดให้แต่ละวิดีโอถูกส่งออกในฟอร์แมตและอัตราส่วนภาพที่เหมาะสมกับทุกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ ดาวน์โหลดไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมต่อบัญชีของคุณ แล้วกระจายคอนเทนต์ไปทุกช่องทางในเวิร์กโฟลว์เดียวโดยไม่ต้องปรับรูปแบบไฟล์ด้วยตัวเอง
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI