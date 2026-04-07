Avatar V

ในที่สุด อวตาร AI ที่เหมือนคุณทุกอย่างจนแยกไม่ออก

ความสม่ำเสมอของตัวละครคือสิ่งที่แยกอวตารที่ใช้งานได้จริงออกจากแค่กิมมิก Avatar V มอบความสม่ำเสมอนี้ให้ในทุกมุมมอง ทุกอารมณ์ และทุกวิดีโอที่คุณสร้าง

  • อวตารสมจริงอันดับ 1 บน G2
  • ตรวจสอบความสม่ำเสมอของตัวละครในทุกซีนแล้ว
  • อัดครั้งเดียว ปรับลุคได้ไม่จำกัด
Avatar V คืออะไร

เจเนอเรชันถัดไปของตัวตนดิจิทัลของคุณ

Avatar V คือโมเดลอวตาร AI ที่ล้ำหน้าที่สุดของ HeyGen อวตารรุ่นก่อนเริ่มจากรูปภาพแล้วทำให้ใบหน้าขยับได้ จากนั้นจึงพัฒนามาเป็นการเทรนด้วยวิดีโอซึ่งเก็บรายละเอียดทั้งการเคลื่อนไหวและน้ำเสียงของคุณ Avatar V ก้าวไปอีกขั้นด้วยการแยกตัวตนออกจากรูปลักษณ์ เรียนรู้ลักษณะการเคลื่อนไหว ท่าทาง และการแสดงออกของคุณอย่างแม่นยำ เพื่อนำโมชันเหล่านั้นไปใช้กับเวอร์ชันใดของคุณก็ได้

นั่นหมายความว่าคุณแค่บันทึกครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะใส่อะไรหรืออยู่ที่ไหน จากนั้นสามารถสร้างตัวคุณเองในทุกฉาก ทุกชุด ทุกลุคที่จินตนาการได้ อวตารที่แสดงในวิดีโอของคุณไม่ใช่แค่สิ่งที่ดูคล้ายคุณ แต่มันขยับเหมือนคุณ เสียงเหมือนคุณ และรักษาเอกลักษณ์แบบเดียวกันได้อย่างแม่นยำในทุกวิดีโอที่คุณสร้าง

ไม่จำเป็นต้องมีสตูดิโอมืออาชีพ ทีมถ่ายทำ หรือถ่ายวิดีโอเป็นชั่วโมงอีกต่อไป เพียงบันทึกจากเว็บแคม 15 วินาทีก็ปลดล็อกการสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ในทุกสเกล

15 วินาทีเพื่อสร้างอวตารของคุณ
ไม่เกินนี้ตามความยาวและคุณภาพของวิดีโอ
ไม่จำกัดพื้นหลังหรือฉาก
ความสม่ำเสมอของตัวละคร

สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่าง

ความสม่ำเสมอของตัวละครคือความสามารถที่โดดเด่นของ Avatar V หมายความว่าแฝดดิจิทัลของคุณจะมีหน้าตา น้ำเสียง และพฤติกรรมเหมือนคุณจริงๆ ไม่ใช่แค่ในคลิปเดียว แต่สอดคล้องกันทุกซีน ทุกฉากหลัง และทุกวิดีโอที่คุณสร้างขึ้น

ความสม่ำเสมอของตัวละคร

Avatar V รักษาเอกลักษณ์เดียวที่สอดคล้องกันในทุกวิดีโอที่คุณสร้าง ใบหน้าเดียวกัน สีหน้ารายละเอียดเล็กๆ เดียวกัน บุคลิกภาพเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคลิปยาว 30 วินาทีหรือคอร์สโมดูลยาว 10 นาที ไม่มีภาพเพี้ยน ไม่มีอาร์ติแฟกต์ ไม่มีความรู้สึกหลอนเหมือนคนแต่ไม่ใช่คน

ชายสวมแว่นตาที่แสดงจากสามมุมมอง แสดงตัวอย่างอวตารวิดีโอ AI แบบสมจริง

หลายมุมมอง

มุมกว้าง มุมกลาง และภาพระยะใกล้ ทั้งหมดคงความสม่ำเสมอ ทั้งหมดจากการบันทึกครั้งเดียว มุมกล้องที่ทำให้อวตารเดียวใช้งานได้กับทุกฟอร์แมต

ผู้หญิงคนเดียวกันในชุดและบทบาทที่หลากหลาย แสดงให้เห็นบุคลิกที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับวิดีโอการตลาดที่สร้างด้วย AI

ซีนไดนามิก

การเคลื่อนไหวช่วงลำตัวที่ลื่นไหล ท่าทางตอบสนอง และการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอแม้เปลี่ยนฉาก ความต่างระหว่างอวตารที่แค่พูดนำเสนอ กับอวตารที่ถ่ายทอดได้อย่างมีชีวิตชีวา

ภาพระยะใกล้ของปากบุคคลที่มีจุดติดตาม แสดงการลิปซิงก์ด้วย AI สำหรับการสร้างวิดีโอ

ลิปซิงก์แม่นยำยิ่งขึ้น

ความแม่นยำระดับโฟนีมในทุกภาษาที่รองรับ สิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่เห็นซิงก์กันอย่างสมบูรณ์ในทุกความเร็ว ครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง

ใบหน้าผู้หญิงในสี่ช่อง แสดงสีหน้ามีความสุข เศร้า ประหลาดใจ และรังเกียจ สำหรับการควบคุมอารมณ์ในวิดีโอ AI

ความแม่นยำของสีหน้า

การขยับคิ้วอย่างเป็นธรรมชาติ การสบตาที่ดูจริง และไมโครเอ็กซ์เพรสชันที่สมจริง ถูกเทรนจากข้อมูลมากกว่า 10M จุด ทำให้รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้แยกความแตกต่างระหว่างวิดีโอที่น่าเชื่อถือกับวิดีโอที่ดูไม่เป็นธรรมชาติได้อย่างชัดเจน

เกี่ยวกับโมเดลอวตาร

Avatar V นำเสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีที่โมเดลสร้างอวตารจัดการกับเอกลักษณ์ของบุคคล แทนที่ระบบเดิมที่อ้างอิงจากเฟรมเดียว Avatar V ทำงานบนคอนเท็กซ์วิดีโอทั้งช่วง ทำให้โมเดลโฟกัสเลือกเฉพาะช่วงเวลาที่ให้ข้อมูลมากที่สุดในวิดีโอบันทึกของคุณได้

กลไกการให้ความสนใจแบบเลือกสรรจะดึงสัญญาณอัตลักษณ์ที่สำคัญออกมาจากหลายเฟรม รวมถึงรูปทรงริมฝีปาก โครงร่างใบหน้า และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสีหน้า พร้อมลดทอนเฟรมที่ท่าทาง แสง หรือการบดบังทำให้คุณภาพสัญญาณลดลงโดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์คือการฝังตัวตนที่มีความสมบูรณ์และยึดโยงกับมิติเวลามากขึ้น ซึ่งคงอยู่ตลอดบริบทการสร้างวิดีโอทั้งหมด

การรวมข้อมูลข้ามเฟรมแบบเจาะจงนี้ช่วยแก้ปัญหา identity drift หรือการที่ตัวตนในผลลัพธ์ค่อยๆ เบี่ยงเบนไปจากตัวตนอ้างอิง ซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านความคงเส้นคงวาของคาแร็กเตอร์ในระบบที่อ้างอิงจากเฟรมเดียว Avatar V รักษาการแทนตัวตนให้เสถียรสม่ำเสมอได้ข้ามฉาก มุมกล้อง และวิดีโอความยาวมาก โดยไม่ต้องปรับจูนเพิ่มเติมหรือใส่ข้อมูลอ้างอิงเพิ่ม

3 ขั้นตอนการเทรนนิง

โมเดลจะเรียนรู้การคัดลอกลักษณะใบหน้าให้เหมือนจริงภายในฉากเดียวกันก่อน เพื่อวางรากฐานที่แข็งแรงในการคงเอกลักษณ์ใบหน้าไว้ให้ได้อย่างแม่นยำ ก่อนจะเพิ่มความซับซ้อนของการทำงานข้ามฉากเข้าไป

จากนั้นโมเดลจะถูกเทรนให้สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างโดเมนของวิดีโอต้นฉบับกับฉากเป้าหมายที่มีพื้นหลัง แสง และการกระจายท่าทางที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถปรับใช้ข้ามฉากได้อย่างมีเสถียรภาพ

ในขั้นตอนสุดท้ายจะใช้การเรียนรู้เสริมกำลังแบบเฉพาะงานร่วมกับสัญญาณรางวัลที่อิงจากการประเมินของมนุษย์เพื่อเพิ่มความเหมือนของตัวตนให้สูงสุด ทำให้อวตารที่สร้างขึ้นมีความใกล้เคียงกับบุคคลจริงมากที่สุด

Avatar IV เทียบกับ Avatar V

ก้าวกระโดดครั้งสำคัญสู่อนาคต

Avatar IV สร้างวิดีโอที่ดูออกว่าเป็นวิดีโอจาก AI ส่วน Avatar V สร้างวิดีโอที่แทบแยกไม่ออกจากของจริง ความแตกต่างอยู่ที่สถาปัตยกรรมอ้างอิงแบบใหม่ที่ประมวลผลจากทั้งวิดีโอของคุณแทนการใช้เพียงเฟรมเดียว ทำให้ดึงข้อมูลตัวตนได้ละเอียดขึ้นและลดปัญหาความเพี้ยนของภาพระหว่างแต่ละซีน

อินพุตอ้างอิง
คลิปวิดีโอสั้น (15 วินาที)
การรักษาเอกลักษณ์บุคคล
ระดับสูง (โมเดลแบบมีบริบทวิดีโอ)
การสร้างข้ามฉาก
เนทีฟ แบบรันครั้งเดียวจบ
ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ
เรียนรู้จากการเคลื่อนไหวในวิดีโอจริง
ความสม่ำเสมอของคอนเทนต์แบบลองฟอร์ม
เสถียรต่อเนื่องเกิน 30 นาที
ข้อกำหนดการบันทึก
คลิปเว็บแคมความยาว 15 วินาที
เอาต์พุตสตูดิโอหลายมุมมอง
รองรับ
วิธีการทำงาน

สร้างดิจิทัลทวินจากเว็บแคมได้ใน 4 ขั้นตอน

ไม่ต้องมีสตูดิโอ ไม่ต้องมีทีมถ่ายทำ ไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก แค่คุณกับเว็บแคม

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกวิดีโอตัวเอง 15 วินาที

เปิดเว็บแคมบนแล็ปท็อปแล้วบันทึกคลิปสั้นๆ ขณะคุณพูดตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ไฟหรืออุปกรณ์พิเศษใดๆ

ขั้นตอนที่ 2

Avatar V ฝึกฝาแฝดดิจิทัลของคุณ

โมเดลจะประมวลผลวิดีโอของคุณเป็นบริบทแบบเต็ม เรียนรู้ลักษณะใบหน้า สีหน้า ท่าทาง และรูปแบบการเคลื่อนไหวของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

เลือกฉากของคุณ

เลือกฉากหลังได้ตามต้องการ: สตูดิโอมืออาชีพ ออฟฟิศที่มีแบรนด์ สถานที่กลางแจ้ง หรือฉากแบบกำหนดเอง ตัวตนของคุณจะตามไปกับคุณทุกที่

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

ใส่สคริปต์ของคุณแล้วสร้างวิดีโอได้ยาวเท่าที่ต้องการ คุณภาพไม่ลดลงและตัวละครของคุณยังคงมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งวิดีโอ

สร้างมาเพื่อ

รองรับทุกเคสการใช้งานที่ต้องการคุณในระดับสเกล

ตั้งแต่วิดีโอออนบอร์ดดิ้งเพียงชิ้นเดียวไปจนถึงไลบรารีคอนเทนต์โลคัลไลซ์ครบทุกภาษา Avatar V รองรับปริมาณงานได้สบาย

การฝึกอบรมและการเริ่มต้นใช้งาน

สร้างคลังคอร์สฝึกอบรมครบชุดเพียงครั้งเดียว อัปเดตแต่ละโมดูลได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่ ทีมของคุณจะได้รับคำแนะนำที่สอดคล้องและตรงตามแบรนด์ทุกครั้ง

การเสริมศักยภาพด้านการขาย

อัดวิดีโอหาลูกค้าเพียงครั้งเดียวแล้วปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลได้ในปริมาณมาก Avatar V ช่วยรักษาการปรากฏตัวและความน่าเชื่อถือของคุณในทุกการติดต่อ

การแปลภาษา

สร้างวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้น Avatar V จะถ่ายทอดวิดีโอเดียวกันในกว่า 175 ภาษา พร้อมการลิปซิงก์ที่แม่นยำ เพื่อให้สารของคุณสื่อถึงผู้ชมได้เหมือนกันทุกที่

ภาวะผู้นำทางความคิด

เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการอัดวิดีโอบ่อยๆ ไอเดียของคุณ ใบหน้าของคุณ ความน่าเชื่อถือของคุณ ส่งมอบได้ตามจังหวะที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวัง

การสื่อสารสำหรับผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

อยู่ใกล้ชิดกับทีมและองค์กรโดยไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องอัดวิดีโอ ส่งอัปเดตภายใน ประกาศฟีเจอร์ใหม่ และข้อความถึงนักลงทุนได้ตามเวลาที่ต้องการ

การตลาดผลิตภัณฑ์

เปลี่ยนคอนเทนต์ตัวหนังสือให้กลายเป็นวิดีโอเป็นหลัก ใช้สำหรับเดโมสาธิตการใช้งาน การประกาศฟีเจอร์ใหม่ และคอนเทนต์ให้ความรู้ลูกค้า ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยใบหน้าของคุณเองในวิดีโอ

