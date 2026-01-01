เสียงเด็ก Text to Speech

สร้างเสียงเด็กจากข้อความสำหรับนิทาน บทเรียน และช่องต่างๆ ได้ในไม่กี่วินาที พิมพ์สคริปต์ เลือกเสียงเด็ก แล้วรับเสียงบรรยายธรรมชาติหรือวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที ไม่ต้องอัดเสียง ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อ

Creator producing kid voice narration for multilingual children's content, surrounded by country flags.
158,222,257วิดีโอที่สร้างแล้ว
134,317,995อวตารที่สร้างแล้ว
22,350,612วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ฟีเจอร์

ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงเด็กที่เหนือกว่าเครื่องมือเสียงอย่างเดียว

ตัวเลือกเสียงเด็กสำหรับทุกโปรเจกต์

เลือกดูเสียงมากกว่า 300 เสียงใน AI voice generator ของ HeyGen และกรองตามอายุ อารมณ์ และสไตล์เพื่อหาเสียงโทนสดใสฟังดูอ่อนเยาว์ให้ตรงกับสคริปต์ของคุณ เปรียบเทียบตัวเลือกแบบเคียงข้างกัน จากนั้นเลือกล็อกเสียงที่เหมาะกับตัวละคร บทเรียน หรือเรื่องราวของคุณก่อนเริ่มสร้างวิดีโอ

Kid voice options in the AI voice generator

ควบคุมโทนเสียง จังหวะ และอารมณ์โดยตรง

ปรับจูนการพูดได้ทีละบรรทัด ปรับความเร็ว จังหวะหยุด การออกเสียง และโทนอารมณ์ได้จากตัวแก้ไขข้อความจนกว่าเสียงเด็ก text to speech จะถ่ายทอดตัวละครของคุณได้ตรงใจ ตั้งแต่ผู้เล่านิทานก่อนนอนน้ำเสียงนุ่มนวลไปจนถึงเพื่อนคู่หูการ์ตูนสุดตื่นเต้น เพื่อให้ทุกประโยคสื่อสารได้ตรงตามที่เขียนไว้

Tone, pacing, and emotion controls for a kid voice

คอนเทนต์สำหรับเด็กในมากกว่า 175 ภาษา

อัดครั้งเดียวแล้วขยายสู่ผู้ชมทั่วโลก HeyGen AI video translator สร้างเสียงบรรยายใหม่ในกว่า 175 ภาษาและสำเนียงด้วยการโคลนโทนเสียงและลิปซิงก์ให้ตรงเป๊ะ ทำให้เรื่องราวหรือบทเรียนที่สร้างเพื่อหนึ่งตลาดเข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่ทั่วโลกได้ภายในบ่ายวันเดียวกัน

Kids content localized into 175+ languages

ออกแบบและโคลนเสียงแบบกำหนดเอง

สร้างเสียง AI ใหม่จากคำอธิบายง่ายๆ หรือ โคลนเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ แล้วนำไปใช้กับทุกวิดีโอ ทั้งสองวิธีทำงานบนหลักการยินยอมและมีทีมมนุษย์ตรวจสอบ ซึ่งสำคัญมากเมื่อกลุ่มผู้ชมของคุณคือเด็กและผู้ปกครองของพวกเขา

Custom young voice design and cloning

จากเสียงเด็กเป็นวิดีโอสำเร็จรูป

เครื่องมืออื่นหยุดแค่ไฟล์ MP3 แต่คุณสามารถจับคู่เสียงเด็กของคุณเข้ากับฉาก คำบรรยาย เพลง และภาพประกอบได้ผ่านtext to videoแล้วสคริปต์ที่วางลงไปก็จะกลายเป็นคลิปนิทานหรือบทเรียนพร้อมแชร์ได้ในไม่กี่นาที แทนที่จะเป็นแค่ไฟล์เสียงที่ต้องรอให้คนตัดต่อ

Kid voice audio turned into a finished video
กรณีการใช้งาน

กรณีการใช้งานข้อความเป็นเสียงเด็กสำหรับสื่อเด็กหลากหลายรูปแบบ

บรรยายช่อง YouTube สำหรับเด็ก

การจ้างนักพากย์เด็กทุกครั้งที่อัปโหลดทั้งช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง สร้างเสียงบรรยายเด็กที่คงที่สำหรับแต่ละสคริปต์ นำไปใส่ในงานตัดต่อหรือเรนเดอร์เป็นวิดีโอเต็ม แล้วเผยแพร่ได้ในวันเดียวกัน

นิทานก่อนนอนและหนังสือเสียง

การบรรยายหนังสือเสียงสำหรับเด็กมักต้องใช้เวลาสตูดิโอ เพียงวางข้อความจากหนังสือภาพสำหรับเด็ก หรือร่างเนื้อเรื่องด้วยตัวสร้างสคริปต์วิดีโอ แล้วรับเสียงบรรยายโทนอุ่นนุ่มพร้อมใช้งานสำหรับช่องผู้ปกครองหรือพอดแคสต์

อีเลิร์นนิงสำหรับผู้เรียนวัยเยาว์โดยเฉพาะ

เสียงบรรยายจากผู้ใหญ่ทำให้เด็กเรียนรู้เสียสมาธิได้ง่าย ใช้เสียงเด็กที่เป็นมิตรและเหมาะกับช่วงวัยในระบบแปลงข้อความเป็นเสียงเพื่อให้บทเรียน แบบทดสอบ และแอปภาษาน่าสนใจอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาต้องอัปเดตเนื้อหา ก็แค่แก้สคริปต์แทนการนัดอัดเสียงใหม่อีกครั้ง

เสียงตัวการ์ตูนและตัวละครเกม

การคัดเลือกนักแสดงเด็กมาให้เสียงตัวละครประกอบหรือ NPC ในเกมแค่ตัวเดียวมักไม่คุ้มค่า แค่พิมพ์บท เลือกเสียงเด็กโทนสนุกสนาน ปรับระดับพลัง แล้วส่งออกไฟล์เสียงพร้อมใช้กับเอนจินหรือไทม์ไลน์ของคุณได้ทันที

เนื้อหาอ่านตามและเข้าถึงได้

ผู้อ่านวัยเยาว์ที่มีภาวะดิสเล็กเซียหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็นจะติดตามเนื้อหาได้ดีขึ้นเมื่อมีเสียงอ่านที่ฟังดูคล้ายเพื่อนร่วมวัย อ่านออกเสียงให้ฟัง จับคู่น้ำเสียงบรรยายกับตัวสร้างซับไตเติลเพื่อให้ทุกคำปรากฏบนหน้าจอพร้อมกับที่ถูกพูดออกมา

คอนเทนต์สำหรับเด็กหลายภาษาระดับสเกลใหญ่

การทำคอนเทนต์สำหรับเด็กให้เหมาะกับแต่ละประเทศเมื่อก่อนต้องอัดเสียงใหม่ทุกภาษา ตอนนี้เพียงแปลนิทานหรือบทเรียนที่ทำเสร็จแล้วเป็นมากกว่า 175 ภาษา โดยยังคงเสียงตัวละครต้นฉบับไว้ครบถ้วน ขยายการเข้าถึงได้ไกลกว่าตัวสร้างเสียงเด็กที่ทำได้แค่เสียงอย่างเดียว

วิธีการทำงาน

วิธีสร้างเสียงเด็กจากข้อความใน 4 ขั้นตอน

เปลี่ยนสคริปต์ให้เป็นเสียงบรรยายเด็กได้ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ข้อความที่วางลงไปจนเป็นไฟล์เสียงพร้อมดาวน์โหลดหรือวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์

เริ่มสร้างฟรี →
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วางสคริปต์ของลูกคุณ

พิมพ์หรือวางสตอรี่ บทเรียน หรือบทสนทนาของคุณลงในตัวแก้ไข สคริปต์ยาวจะแบ่งออกเป็นฉากให้โดยอัตโนมัติ

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เลือกเสียง AI แบบวัยรุ่น

กรองไลบรารีเสียงตามอายุ อารมณ์ และสไตล์ จากนั้นพรีวิวเสียงอ่านจนกว่าจะเจอเสียงที่ใช่

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ปรับจูนการพูดให้เหมาะสม

ปรับจังหวะ ช่วงหยุด และอารมณ์ของแต่ละประโยคจนกว่าสคริปต์ทั้งหมดจะฟังลื่นไหลลงตัว

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ส่งออกเสียงหรือวิดีโอ

ดาวน์โหลดเสียงบรรยาย หรือเรนเดอร์วิดีโอแบบเต็มพร้อมภาพและคำบรรยาย แล้วแชร์ได้ทุกที่

เสียงเด็กแบบข้อความเป็นคำพูดคืออะไร และทำงานอย่างไร

เสียงเด็กแบบ text to speech คือเสียงพูดที่สร้างด้วย AI ซึ่งเลียนแบบโทนเสียง จังหวะ และพลังของผู้พูดที่ยังเยาว์วัย โปรแกรมสร้างเสียงเด็กด้วย AI จะอ่านสคริปต์ที่พิมพ์ของคุณออกมาเป็นเสียงพูดธรรมชาติสำหรับนิทาน บทเรียน เกม และวิดีโอ โดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนหรือผู้แสดงเด็กจริงๆ

เสียงเด็กจะฟังดูเหมือนหุ่นยนต์เวลาเล่าเรื่องยาวๆ ไหม?

ไม่จำเป็น เสียงของ HeyGen รักษาคุณภาพได้ดีแม้ในสคริปต์ยาวๆ ทำให้เรื่องเล่ายาว 10 นาทีฟังนิ่งและเสถียรพอๆ กับคลิปยาว 10 วินาที การควบคุมโทนอารมณ์ช่วยให้ปรับน้ำเสียงให้นุ่มนวลเหมาะกับจังหวะก่อนนอน หรือทำให้สดใสขึ้นสำหรับฉากผจญภัยได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงพูด

จะแปลงสคริปต์นิทานสำหรับเด็กให้เป็นวิดีโอเล่าเรื่องได้อย่างไร

วางเรื่องราวลงใน HeyGen เลือกเสียงเด็กแล้วกดสร้าง สคริปต์จะแบ่งเป็นฉากให้อัตโนมัติ และAI video generatorจะใส่ภาพประกอบ เพลง และคำบรรยายให้ครบ ทำให้เทพนิยายก่อนนอนหรือบทเรียนในห้องเรียนเปลี่ยนจากข้อความที่วางลงไปเป็นวิดีโอพร้อมดูได้ในครั้งเดียว

ทำไมควรเลือก HeyGen แทนที่จะใช้ตัวสร้างเสียงเด็กตัวอื่น?

เครื่องมือเสียงเด็กส่วนใหญ่ให้แค่ไฟล์ MP3 แล้วจบ แต่ HeyGen เปลี่ยนสคริปต์เดียวกันให้กลายเป็นวิดีโอสำเร็จรูปพร้อมซีน คำบรรยาย และเสียงโคลนหรือเสียงที่ปรับแต่งเองได้ครบในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เผยแพร่คอนเทนต์สำหรับเด็กที่เสร็จสมบูรณ์ได้เลย แทนที่จะมีแค่ไฟล์เสียงดิบที่ยังต้องรอให้คนตัดต่อ

ครีเอเตอร์คนเดียวสามารถผลิตคอนเทนต์การศึกษาสำหรับเด็กในปริมาณมากได้ไหม

ได้แน่นอน คนคนเดียวก็ทำช่องการศึกษาสำหรับเด็กแบบครบวงจรได้ Anton Voroniuk ผู้สร้างคอนเทนต์ประหยัดเวลาไป 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าถึงนักเรียนมากกว่า 1M คนด้วย HeyGen โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการถ่ายทำถึง 40 เท่า เรื่องราวของ Anton Voroniuk อธิบายละเอียดถึงเวิร์กโฟลว์จริงที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้

มีแพ็กเกจเสียงเด็ก text to speech แบบฟรีบน HeyGen ไหม

ได้แน่นอน แผน Free ให้สร้างเสียงและวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และแผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน เหมาะสำหรับครีเอเตอร์ที่เผยแพร่คอนเทนต์เป็นประจำ ราคาคิดตามการใช้งานจริง ไม่ได้คิดตามชั่วโมงสตูดิโอหรือค่าตัวนักแสดงต่อการบันทึก

สามารถใช้เสียงเด็ก AI สำหรับตัวการ์ตูนและเกมได้ไหม

ได้แน่นอน สร้างบทพูดให้ตัวละครประกอบแบบแอนิเมชัน ตัวละคร NPC ในเกม และพรอมต์สอนใช้แอป ปรับโทนพลังและอารมณ์ทีละประโยคจนแต่ละตัวละครมีเอกลักษณ์เสียงชัดเจน ส่งออกไฟล์เสียงสะอาดสำหรับเอนจินหรือไทม์ไลน์ตัดต่อ และสลับเสียงตามตัวละครต่างๆ ได้ภายในสคริปต์เดียวกัน

การใช้เสียงเด็กที่สร้างด้วย AI ปลอดภัยและมีจริยธรรมหรือไม่?

ใช่ ทุกเสียงสร้างด้วย AI ทั้งหมด จึงไม่มีการบันทึกเสียงเด็กจริง และ HeyGen ยังรับรองความปลอดภัยด้วยการกำหนดให้ต้องมีการให้ความยินยอม การตรวจสอบโดยทีมงาน และนโยบายที่ระบุชัดว่าข้อมูลลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เทรนโมเดล โครงสร้างแบบนี้สำคัญมากเมื่อกลุ่มผู้ชมของคุณมีทั้งเด็กและผู้ปกครอง

สามารถสร้างเสียงเด็กแบบกำหนดเองให้ตัวละครได้หรือไม่?

ได้ เพียงอธิบายเสียงที่ต้องการเป็นข้อความธรรมดาแล้ว HeyGen จะสร้างเสียงแบบกำหนดเองที่ตรงตามคำอธิบาย หรือใช้AI voice cloningร่วมกับไฟล์เสียงที่มีสิทธิ์ใช้งาน ทั้งสองวิธีจะให้เสียงที่คงที่เหมือนเดิมในทุกเอพิโสด บทเรียน หรือวิดีโอที่สร้าง

Explore text to speech in more languages

Convert scripts into natural narration in every language HeyGen supports.

Text to SpeechSpanish Text to SpeechAI Voice Generator

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เปลี่ยนสคริปต์สำหรับเด็กให้กลายเป็นเสียงเด็กและวิดีโอธรรมชาติด้วย AI

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