HeyGen의 무료 추모 영상 제작 도구는 사진, 클립, 음악을 몇 분 만에 완성된 추모 영상으로 만들어 줍니다. 사진과 짧은 클립을 추가하고, 내레이션과 자막을 입힌 뒤, 사랑하는 이를 기리기 위한 추모 영상을 가족과 어디서든 공유해 보세요.
Features of the Tribute Video Maker
소중한 사진을 생동감 있게 움직이게 만들기
정적인 사진만으로는 전달할 수 있는 것이 한정적입니다. 이미지 투 비디오 도구는 소중한 인물 사진에 부드럽고 생동감 있는 움직임을 더해, 세상을 떠난 사랑하는 이의 정지 사진이 장례식 중이나 집에서 화면을 통해 숨 쉬고, 고개를 돌리고, 방 안을 바라보는 듯한 느낌을 선사합니다.
Elegant Memorial Video Templates
Browse customizable templates built for funerals, celebrations of life, birthdays, or retirements. Select a template, and the layout arranges scenes, timing, and title cards for you. Drag and drop your photos and clips, then customize a beautiful tribute without any design skills.
선택한 목소리로 AI 내레이션
Type your eulogy or a short prompt and let the AI voice generator turn your written words into warm, natural narration. Pick a tone that fits the person, then add text on screen and place the voiceover over photos so the story is heard, not only shown.
Set the Mood With Music and Titles
미디어 라이브러리에서 곡을 선택하거나 직접 오디오 클립을 추가한 뒤, 고인의 분위기에 어울리는 폰트로 타이틀 카드를 설정하세요. 스톡 오디오는 길이에 맞게 잘라 앞뒤로 페이드 인·아웃을 넣고, 각 사진이 충분히 머무를 수 있도록 재생 시간을 길게 잡아 시청자들이 추억을 떠올리고 되새길 여유를 주세요.
모든 언어로 자막과 캡션 제공
Personalize on-screen captions with the subtitle generator, adjusting the font so quotes, poems, and spoken words are simple to follow. The editor is easy to use, and captions make the tribute accessible for older relatives and anyone watching with the sound off at a memorial service.
Families once needed video editing software or an editor for a funeral slideshow. Build your own with the slideshow maker, compile photos in order, add music, and have the video ready to play at the service.도구 살펴보기
인생을 기리는 자리는 침울하기보다 따뜻해야 합니다. 사람들의 웃음과 눈물을 함께 이끌어낼 수 있도록, 즐거운 사진과 집에서 찍은 영상, 친구들의 영상 메시지를 모아 추모 영상을 만들어 보세요. 그리고 이 영상을 추모 모임에서 상영해, 사랑하는 이의 삶을 함께 기억하고 기리세요.
특별한 생일과 인생의 큰 이정표에는 카드만으로는 부족합니다. 친구와 가족의 사진과 진심 어린 메시지를 모아 세상에서 가장 특별한 단체 영상 선물 중 하나로 만들고, 주인공에게 완벽한 선물이 될 맞춤형 영상 헌정을 깜짝 선물해 보세요.
동료가 은퇴하거나 다른 곳으로 떠날 때, 트리뷰트를 만들어 주면 수년간의 추억을 몇 분 안에 담아낼 수 있습니다. 팀원들의 메시지, 사진, 그리고 함께 나눴던 농담들을 모아 작별 모임에서 상영해 보세요.
기념일과 결혼식에는 함께 걸어온 이야기를 돌아보는 시간이 필요합니다. AI 비디오 편집기에 사진을 넣고, 편집 도구로 장면을 타임라인 순서에 맞게 재배치한 뒤, 첫 춤에 어울리는 곡을 추가하세요. 결과를 미리 보고, 건배 시간에 헌정 영상으로 상영해 보세요.도구 살펴보기
반려동물을 잃는 것은 그 자체로 애도받아야 할 진짜 상실입니다. 소중한 반려동물의 사진과 짧은 영상들을 모아 잔잔한 음악과 함께 감동적인 추모 영상으로 만들고, 추모 문구를 더해 그들이 안겨준 기쁨을 오래도록 기억할 수 있는 영상으로 남겨 보세요.
추모 영상 메이커는 이렇게 작동합니다
온라인에서 네 단계만에 추모 영상을 만들어 보세요. 이 온라인 추모 영상 메이커는 브라우저에서 바로 실행되므로, 별도의 데스크톱 소프트웨어를 다운로드할 필요가 없습니다.
사진과 동영상 클립을 추가하거나, 내장된 녹화 기능으로 새 메시지를 직접 촬영하세요.
추모 또는 기념 템플릿을 선택하거나 빈 타임라인에서 시작해 각 장면을 배치하세요.
노래를 잘라내고, 그 위에 음성 내레이션, 자막, 날짜, 인용문을 더해 완전한 스토리를 들려주세요.
최종 영상을 미리 확인한 뒤, 필요한 형식의 MP4 또는 MOV 파일로 내보내고, 온라인 동영상 링크로 만들어 어디에 있는 가족에게든 추모 영상을 공유하세요.
추모 영상은 한 사람을 기리기 위해 그 사람의 사진, 영상 클립, 음악, 그리고 글이나 말을 활용해 제작하는 짧은 영상입니다. 추모 영상 메이커를 사용하면 소중한 추억들을 업로드하고, 템플릿에 배치한 뒤, 내레이션과 자막을 추가하여, 공유할 수 있는 완성된 추모 영상을 손쉽게 만들 수 있습니다.
가장 마음에 드는 사진 25~40장과 짧은 영상 클립들을 모은 뒤, 사용하고 싶은 순서대로 업로드하세요. 템플릿을 선택하고, 음악과 이름·날짜용 타이틀 카드를 추가한 다음, 내레이션을 직접 녹음하거나 AI로 생성하고, 장례식장에서 사용하거나 온라인에 공유할 수 있도록 영상을 내보내면 됩니다. 영상 편집 경험이 없어도 오후 한나절이면 완성할 수 있습니다.
장례식이나 추모 예배용 영상이라면, 시청자가 집중력을 잃지 않으면서도 충분히 추억을 되새길 수 있도록 약 5~10분 정도를 목표로 하는 것이 좋습니다. 소셜 미디어나 단체 채팅에 올릴 영상이라면, 보통 1~3분 정도가 시청자의 관심을 더 잘 유지하는 데 도움이 됩니다.
동의와 깨끗한 음성 샘플이 있다면, AI 음성 클로닝을(를) 사용해 추모 영상에서 메시지나 시를 대신 읽어주는 목소리를 재현할 수 있습니다. 이 기능은 신중하게 사용하고, 유가족이 적절하고 존중한다고 느낄 때에만 활용해야 합니다.
네. Avatar IV는 정지된 초상화를 미묘하고 생생한 움직임으로 애니메이션화하여, 소중한 한 장의 사진만으로도 화면 속에서 부드럽게 움직이게 해줍니다. 마무리 장면이나 시선을 사로잡는 타이틀 이미지로 활용하기에 매우 적합합니다.
많은 도구들은 단지 사진을 이어 붙여 슬라이드쇼를 만들 뿐입니다. HeyGen은 정지 사진을 실제 움직임처럼 애니메이션으로 만들고, 당신이 선택한 목소리로 자연스러운 내레이션을 더하며, 전체 추모 영상을 다른 언어로 다시 제작해 전 세계 어디에 있는 친척이라도 자신이 쓰는 언어로 감상할 수 있게 해줍니다. 이런 품질은 당신이 만드는 모든 영상에 그대로 이어집니다.
네. AI 비디오 번역기는 자막과 음성을 번역해 175개 이상의 언어로 추모 영상을 다시 제작해 주기 때문에, 해외에 계신 조부모님과 친척들도 별도의 편집 없이 자신의 언어로 영상을 시청할 수 있습니다.
의미 있는 노래를 업로드하거나 내장된 음악 라이브러리에서 선택할 수 있습니다. 영상을 소셜 플랫폼에 공개 게시할 계획이라면, 일부 사이트에서는 저작권이 있는 음원이 음소거되거나 차단될 수 있으므로 해당 곡에 대한 사용 권한이 있는지 반드시 확인하세요.
네, 그리고 스튜디오 비용의 일부만으로 가능합니다. 교육자 Anton Voroniuk은 HeyGen을 사용해 제작 비용을 최대 40배까지 절감하고 매주 15.5시간을 절약했다고 보고했으며, 이는 한 사람이 전체 콘텐츠 제작 팀 없이도 얼마나 많은 성과를 낼 수 있는지를 잘 보여줍니다.
네, 시작은 무료이므로 초기 비용 없이 추모 영상을 제작할 수 있습니다. 월 약 24달러부터 시작하는 유료 플랜을 이용하면 더 긴 길이의 영상 내보내기, 4K 다운로드, 그리고 더욱 다양한 크리에이티브 옵션을 사용할 수 있어, 상영하거나 소장하고 싶은 추모 영상을 만드는 데 도움이 됩니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.