많은 도구들은 단지 사진을 이어 붙여 슬라이드쇼를 만들 뿐입니다. HeyGen은 정지 사진을 실제 움직임처럼 애니메이션으로 만들고, 당신이 선택한 목소리로 자연스러운 내레이션을 더하며, 전체 추모 영상을 다른 언어로 다시 제작해 전 세계 어디에 있는 친척이라도 자신이 쓰는 언어로 감상할 수 있게 해줍니다. 이런 품질은 당신이 만드는 모든 영상에 그대로 이어집니다.