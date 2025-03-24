홈 도구 AI 슬라이드쇼 메이커

몇 분 안에 정교한 프레젠테이션 비디오를 만드는 AI 슬라이드쇼 메이커

HeyGen을 사용하여 개요, 슬라이드 또는 기사를 전문적인 슬라이드쇼 비디오로 변환하세요. 우리의 AI 슬라이드쇼 제작기는 깔끔한 슬라이드 레이아웃, 현실적인 음성 오버, 자동 캡션을 결합하여 촬영이나 복잡한 편집 없이 교육, 판매, 강좌 콘텐츠를 게시할 수 있습니다. 정보를 제공하고, 설득하며, 확장할 수 있는 브랜드 비디오를 제작하세요.