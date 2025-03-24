HeyGen을 사용하여 개요, 슬라이드 또는 기사를 전문적인 슬라이드쇼 비디오로 변환하세요. 우리의 AI 슬라이드쇼 제작기는 깔끔한 슬라이드 레이아웃, 현실적인 음성 오버, 자동 캡션을 결합하여 촬영이나 복잡한 편집 없이 교육, 판매, 강좌 콘텐츠를 게시할 수 있습니다. 정보를 제공하고, 설득하며, 확장할 수 있는 브랜드 비디오를 제작하세요.
무료 이미지에서 비디오 생성기를 사용해 보세요
피치 덱을 가치, 기능 및 전망자가 수요에 맞춰 시청할 수 있는 짧은 동영상으로 전환하세요.
새로운 직원들이 시청하고 반복해서 볼 수 있는 내레이션된 교육과정으로 SOP와 교육 슬라이드를 전환하여, 학습의 유지력과 일관성을 향상시키세요.
빠른 기능 안내를 캘아웃, 스크린샷 및 음성 해설과 함께 게시하여 지원 질문을 줄이고 채택을 가속화하세요.
슬라이드 덱에서 프로모션 비디오나 녹화된 강연을 만들어 행사 전, 중, 후에 참석자들에게 도달하세요.
LMS 플랫폼, 마이크로러닝 및 플립 러닝 환경에 적합한 간결한 비디오 모듈로 수업 슬라이드를 재구성하세요.
개인적이고 명확하며 팀 전체에 쉽게 배포할 수 있는 내레이션 슬라이드쇼 형식으로 리더십 업데이트를 공유하세요.
HeyGen이 최고의 AI 슬라이드쇼 제작기인 이유
HeyGen은 정적인 슬라이드를 주의를 끌고 명확하게 소통하는 매력적인 비디오 프레젠테이션으로 변환합니다. PPT, 개요, 또는 블로그 포스트로 시작하여 AI가 장면을 구축하고 나레이션을 추가하며 일관된 브랜딩을 적용하여 귀하의 메시지가 매번 명확하게 전달되도록 하세요.
몇 일이 아닌 몇 분 만에 슬라이드 쇼를 완성하세요. HeyGen은 핵심 내용을 유지하면서 장면 타이밍, 전환 효과 및 캡션을 자동화합니다.
당신의 톤에 맞는 현실적인 프레젠터나 음성 해설을 선택하고, 발표 노트나 대본을 추가한 후, 공유할 준비가 된 화면 전환 효과가 있는 프레젠테이션을 생성하세요.
프로젝트를 복제하고, 음성 해설과 캡션을 번역하거나, 시각 자료를 교체하여 처음부터 다시 만들지 않고 현지화된 버전을 만드세요.
슬라이드, 개요, 또는 URL 가져오기
기존 PPTX 파일, Google 슬라이드, 서면 개요, 또는 실시간 블로그 URL에서 시작하세요. HeyGen은 자동으로 제목, 구조, 그리고 핵심 요점을 추출하여 내레이션을 위한 시각적 장면으로 매핑합니다.
AI 스크립트 생성 및 타이밍 제안
슬라이드 내용을 말하기 좋은 스크립트로 자동 요약 및 속도 제안과 함께 전환하세요. AI는 각 아이디어가 충분히 전달될 수 있도록 장면 길이와 전환을 추천합니다. 라인을 쉽게 편집하거나, 톤을 조정하거나, 완전한 창의적 제어를 위해 자신의 발표 노트를 붙여넣을 수 있습니다.
현실적인 프레젠터와 다국어 음성 더빙
자연스러운 프레젠터 아바타를 선택하거나 다양한 언어와 악센트로 음성 해설을 생성하세요. 말하기 속도, 강조, 그리고 정지는 명료성을 위해 최적화되어 있어 복잡한 주제를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
브랜드 템플릿, 캡션 및 시각적 콜아웃
브랜드 색상, 글꼴, 로고, 레이아웃 스타일을 적용하여 모든 슬라이드쇼를 일관되고 전문적으로 유지하세요. 주요 포인트나 데이터를 강조하기 위해 캡션, 하단 제목, 애니메이션 콜아웃을 추가하세요. 이러한 시각적 단서는 주의를 유도하고 정보를 더 쉽게 이해할 수 있게 합니다.
귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.
AI 슬라이드쇼 메이커 사용 방법
네 가지 간단한 단계로 완성된 슬라이드쇼 비디오를 만들고, 과정을 빠르고 예측 가능하게 유지하는 컨트롤을 사용하세요.
슬라이드 덱을 가져오기, 문서를 업로드하거나, 변환을 시작하려면 블로그 URL이나 개요를 붙여넣으세요.
HeyGen이 짧은 대본과 장면 지속 시간을 제안하며, 당신의 목소리와 청중에 맞게 대사나 발언 노트를 편집하세요.
발표자나 목소리를 선택하고, 브랜드 키트를 적용한 다음 필요한 곳에 스크린샷, 아이콘 또는 스톡 비주얼을 추가하세요.
슬라이드 쇼 비디오를 렌더링하고, 플랫폼에 맞는 파일을 다운로드하거나, 번역된 음성 해설과 자막이 있는 현지화된 버전을 만드세요.
AI 슬라이드쇼 제작기는 슬라이드 덱, 개요 또는 기사를 내레이션된 비디오 프레젠테이션으로 변환하는 AI 비디오 생성기로, 말하는 스크립트, 시각적 요소, 그리고 캡션을 하나의 내보낼 수 있는 비디오로 결합합니다.
아니요. HeyGen은 레이아웃, 타이밍, 그리고 나레이션을 자동화합니다. 기존의 PPTX를 업로드하거나 텍스트를 붙여넣어 AI가 구조화된 슬라이드 쇼를 만들게 할 수 있습니다.
네. 로고, 색상, 글꼴 및 템플릿을 적용하여 생성된 모든 비디오가 브랜드 가이드라인에 부합하도록 하세요.
일반적인 입력에는 PPTX, Google 슬라이드, DOCX, PDF, 그리고 일반 텍스트나 URL이 포함됩니다. 또한 시각적 자료를 지원하기 위해 이미지와 스크린샷을 업로드할 수도 있습니다.
네. HeyGen은 렌더링하기 전에 문구, 강조 및 행동 요구를 수정할 수 있도록 편집 가능한 스크립트와 장면 카드를 제공합니다.
HeyGen은 내레이션과 자막을 위해 많은 언어를 지원합니다. 언어 설정을 변경하고 비디오 번역기 기능을 사용하여 음성을 다시 생성함으로써 현지화된 버전을 만들 수 있습니다.
네. 자막은 스크립트에서 자동으로 생성되어 음성 타이밍과 맞춰지며, 다른 도구들을 위한 SRT 파일을 내보낼 수 있습니다.
네. 프레젠터 아바타를 선택하거나 슬라이드 내용과 함께 나타날 짧은 프레젠터 클립을 업로드하여 하이브리드 토킹 헤드와 슬라이드 쇼 경험을 제공하세요.
슬라이드쇼 비디오는 대부분 주제의 깊이에 따라 1분에서 10분 사이에서 가장 잘 수행됩니다. HeyGen은 더 긴 콘텐츠를 더 짧은 모듈로 세분화하는 데 도움을 줍니다.
네. 프로젝트를 다시 열고 스크립트나 슬라이드를 수정한 다음 새 비디오를 다시 생성하세요. 버전을 관리하므로 업데이트가 빠르고 통제됩니다.
웹과 소셜 미디어에 최적화된 MP4 파일을 내보내고, 수직 또는 수평 화면 비율과 접근성 및 배포를 위한 SRT와 같은 자막 파일을 내보낼 수 있습니다.
네. 업로드된 파일, 생성된 스크립트, 그리고 렌더링된 비디오들은 안전하게 처리되며, 공유 및 저장에 대한 제어권은 여전히 유지됩니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용하여 여러분의 아이디어를 전문적인 비디오로 변환하세요.