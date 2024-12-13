기존 비디오 콘텐츠를 최대한 활용하고 싶으세요?

HeyGen의 Repurpose Video 도구를 사용하면 여러분의 비디오를 다양한 플랫폼과 대상에 맞게 조정하여 그 가치를 극대화할 수 있습니다. 장편 콘텐츠를 짧은 클립으로 바꾸거나 다양한 소셜 미디어 채널에 맞는 변형을 만드는 것이든, 콘텐츠를 재활용하는 것은 더 넓은 대상에게 도달하고 참여를 증진시키는 데 도움이 됩니다.

HeyGen을 사용하면 비디오를 재활용하는 것이 간단하고 효과적입니다. 저희 플랫폼은 비디오를 자르고, 다시 편집하며, 다양한 형식에 맞게 조정하여 여러 플랫폼에서도 메시지가 신선하고 관련성을 유지하도록 도와줍니다.