환자 교육 영상은 질환, 치료 계획, 시술, 또는 돌봄 지침을 짧고 내레이션이 포함된 시각 자료로 설명하는 콘텐츠입니다. 대부분의 환자는 특히 불안한 상태이거나 새로운 진단을 받아들이는 과정에 있을 때, 인쇄된 글보다 영상에서 훨씬 더 많은 정보를 기억하기 때문에, 이러한 영상은 글로 된 자료보다 더 효과적입니다. 영상은 음성 내레이션, 화면상의 텍스트, 그리고 시청자가 복잡한 정보를 체계적으로 따라갈 수 있도록 돕는 속도 조절 신호를 결합합니다. 의료 기관 입장에서는 그 결과로 치료 계획 준수율이 눈에 띄게 향상되고, 퇴원 후 콜백 전화가 줄어들며, 환자 만족도 점수가 높아지는 효과를 얻을 수 있습니다.