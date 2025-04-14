임상 기록, 진료 안내문, 건강 정보를 단 몇 분 만에 완성도 높은 환자 교육 영상으로 만들어 보세요. 카메라, 촬영 팀, 편집 경험이 전혀 필요 없습니다. 한 번만 내용을 작성하면, 환자들이 실제로 시청하고 기억할 수 있는 명확한 다국어 영상을 손쉽게 제작할 수 있습니다.
브랜드가 환자 교육 영상 제작을 위해 HeyGen을 선택하는 이유
환자들이 따라오기 쉬운 명확한 내레이션
혼란스러운 서면 안내문은 낮은 지침 준수율과 케어 팀에 대한 반복적인 문의로 이어집니다. AI 비디오 생성기를 사용하면 서면 케어 지침이 자연스러운 속도와 명확한 전달, 그리고 핵심 내용을 강화하는 온스크린 텍스트가 포함된 내레이션 영상으로 바뀝니다. 환자들은 무심코 넘길 수 있는 소책자 대신, 집에서 다시 볼 수 있는 영상을 가지고 진료를 마치게 됩니다. 별도의 보이스오버 녹음, 스튜디오 대여, 진행자도 필요 없습니다.
의료 문서를 즉시 동영상으로 변환하세요
케어 팀은 복잡한 임상 콘텐츠를 환자 친화적인 형식으로 바꾸기 위해 수시간을 들이고 있습니다. PDF to video 도구는 퇴원 요약, 수술 후 안내문, 질환 안내서 등 기존 문서를 그대로 활용해 자동으로 내레이션이 포함된 장면별 영상으로 변환해 줍니다. 서식, 속도 조절, 시각적 위계는 모두 자동으로 처리됩니다. 며칠씩 걸리던 디자인 작업이 이제 몇 분이면 끝나 임상 교육자는 제작 과정이 아닌 콘텐츠의 정확성에 집중할 수 있습니다.
환자들에게 그들의 언어로 다가가세요
언어 장벽은 건강 악화의 주요 원인 중 하나입니다. HeyGen의 내장형 AI 비디오 번역 기능을 통해 175개 이상의 언어와 방언으로 환자 교육 영상을 손쉽게 현지화할 수 있어, 처음부터 다시 제작할 필요가 없습니다. 음성 클로닝은 번역 후에도 원래 화자의 톤을 그대로 유지해 주며, 립싱크 기능은 영상이 자연스럽게 보이고 들리도록 합니다. 하나의 원본 영상이 다국어 환자 교육 라이브러리로 확장되어, 어떤 환자 포털이나 기기에서도 바로 배포할 수 있습니다.
재촬영 없이 콘텐츠 업데이트
치료 지침은 바뀌고, 복약 안내는 계속 업데이트됩니다. 텍스트를 영상으로 전환하는 기능을 사용하면 환자 교육 영상을 수정하는 일이 문서를 편집하는 것만큼 빠르고 쉬워집니다. 스크립트만 업데이트하면 영상을 다시 생성해 몇 분 안에 새 버전을 게시할 수 있습니다. 재촬영도, 제작팀 재섭외도, 후반 작업 지연도 없습니다. 의료팀은 문서 프로토콜을 수정하는 속도와 같은 속도로 전체 영상 라이브러리를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
부서와 전문 분야 전반으로 확장하세요
한 병원이나 의료 시스템은 심장학, 종양학, 정형외과를 비롯해 수십 개의 다른 진료과에 걸쳐 환자들을 교육해야 할 수 있습니다. 이 교육용 동영상 도구를 사용하면 제작 팀을 확장하지 않고도 일관되고 브랜드에 맞는 동영상 콘텐츠를 대량으로 제작할 수 있습니다. 각 진료과는 공용 템플릿과 브랜드 가이드라인을 기반으로 하면서도, 자신들의 환자군에 특화된 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 예전에는 전담 미디어 팀이 필요했던 제작 업무를 이제는 각 진료과 단위에서 내부적으로 수행할 수 있습니다.
환자 교육 영상 제작 도구 활용 사례
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
환자 교육 영상 제작 도구는 어떻게 작동하나요?
작성한 콘텐츠를 바탕으로, 어떤 기기에서든 환자가 시청할 수 있는 완성된 공유용 영상까지 네 단계만에 전문적인 환자 교육 영상을 제작하세요.
케어 지침을 붙여넣거나 PDF를 가져오고, 프레젠테이션 파일을 업로드하세요. 플랫폼이 핵심 정보를 추출해 자동으로 구조화된 동영상 스크립트를 만들어 줍니다.
의료 교육에 적합한 템플릿을 선택하세요. 콘텐츠 형식과 환자 대상에 맞게 속도, 레이아웃, 텍스트 표시 방식을 조정하세요.
환자층이 필요로 하는 언어로 보이스오버를 적용하세요. 기관의 로고와 색상 테마를 반영하고, 핵심 안내 사항은 화면에 콜아웃으로 추가할 수 있습니다.
최종 영상을 몇 분 만에 렌더링하세요. 환자 포털에 업로드하거나 퇴원 서류에 삽입하고, 링크로 바로 공유할 수도 있습니다. 별도의 편집 소프트웨어는 필요 없습니다.
환자 교육 영상은 질환, 치료 계획, 시술, 또는 돌봄 지침을 짧고 내레이션이 포함된 시각 자료로 설명하는 콘텐츠입니다. 대부분의 환자는 특히 불안한 상태이거나 새로운 진단을 받아들이는 과정에 있을 때, 인쇄된 글보다 영상에서 훨씬 더 많은 정보를 기억하기 때문에, 이러한 영상은 글로 된 자료보다 더 효과적입니다. 영상은 음성 내레이션, 화면상의 텍스트, 그리고 시청자가 복잡한 정보를 체계적으로 따라갈 수 있도록 돕는 속도 조절 신호를 결합합니다. 의료 기관 입장에서는 그 결과로 치료 계획 준수율이 눈에 띄게 향상되고, 퇴원 후 콜백 전화가 줄어들며, 환자 만족도 점수가 높아지는 효과를 얻을 수 있습니다.
환자가 진료 현장을 떠난 후에 따라야 하는 모든 주제는 강력한 후보가 됩니다. 가장 큰 효과를 기대할 수 있는 영역은 시술 후 관리, 만성 질환 관리, 복약 안내, 진료 전 준비, 신규 환자 온보딩 등입니다. 하나의 주제만 다루는 짧은 영상은 길고 포괄적인 개요 영상보다 항상 더 좋은 성과를 보이는데, 그 이유는 환자들이 관련 없는 내용을 보지 않고도 자신에게 필요한 정보를 정확히 찾을 수 있기 때문입니다. 영상 스크립트 생성기는 어떤 건강 관련 주제든 환자에게 명확하고, 한눈에 들어오며, 적절한 속도로 전달될 수 있도록 콘텐츠 구조를 잡는 데 임상 팀을 도와줍니다.
네. PDF, 파워포인트 파일 또는 일반 텍스트를 플랫폼에 직접 업로드하면, 시스템이 내용을 자동으로 추출하고 구조화하여 동영상 스크립트로 만들어 줍니다. 이 PDF를 동영상으로 전환하는 워크플로는 이미 정확한 임상 콘텐츠를 보유하고 있으면서, 처음부터 다시 작성하지 않고 시청 가능한 형식으로 변환해야 하는 문서 중심 팀을 위해 특별히 설계되었습니다. 퇴원 안내문, 케어 플랜, 프로토콜 가이드, 질환 안내 브로슈어 등은 모두 깔끔하게 변환됩니다.
영상 업데이트는 원본 스크립트를 수정하는 것만큼 빠르게 할 수 있습니다. 프로젝트를 열고, 변경된 가이드라인에 맞게 텍스트를 수정한 뒤 다시 생성하세요. 새 버전은 몇 분 안에 렌더링되며, 재촬영이나 오디오 재녹음 없이 기존 버전을 배포 채널에서 바로 대체합니다. 이것이 전통적인 방식으로 제작된 영상과 비교했을 때 가장 중요한 장점 중 하나입니다. 임상 프로토콜이 업데이트되는 속도에 맞춰, 여러분의 영상 라이브러리도 항상 최신 상태로 유지될 수 있습니다.
영상은 175개 이상의 언어와 방언으로 제작하거나 번역할 수 있습니다. AI 영상 번역 엔진은 말투와 전달 방식을 그대로 살려 주는 보이스 클로닝으로 내레이션을 현지화하고, 립싱크를 통해 자연스러운 결과물을 제공합니다. 다국어 커뮤니티를 지원하는 의료 시스템의 경우, 각 언어 버전마다 별도의 번역 및 제작 업체를 고용하는 데 드는 비용과 시간을 없앨 수 있습니다.
네. 출력 품질은 스튜디오급으로, 깨끗한 내레이션과 전문적인 시각 레이아웃, 그리고 모든 디지털 헬스 환경에 적합한 부드러운 전환 효과를 제공합니다. 영상은 모든 주요 환자 포털 플랫폼, LMS 시스템, 웹사이트 임베드 코드와 호환되는 표준 형식으로 내보낼 수 있습니다. 의료 기관은 전문 제작 영상과 구분이 되지 않을 정도의 콘텐츠를 훨씬 적은 시간과 비용으로 제작할 수 있습니다.
볼륨에는 제한이 없습니다. 특정 질환별, 부서별 또는 다국어 환자 교육 콘텐츠 전체 라이브러리를 제작하는 팀은 여러 영상을 동시에 생성할 수 있습니다. 코스 빌더는 전체 환자 집단이나 임상 인력 전체에 걸쳐 콘텐츠를 배포해야 하는 기관을 위해 구조화된 다중 모듈 형식의 건강 교육 프로그램을 지원하며, 개별 영상 자산에만 국한되지 않습니다.
전문 헬스케어 영상 제작 회사는 보통 완성본 1분당 3,000달러에서 10,000달러 정도를 청구하고, 제작에 수 주가 걸리며, 수정과 업데이트 비용도 많이 들고 속도도 느립니다. 반면 AI 영상 생성기는 대본만 있으면 몇 분 안에 동일한 수준의 고급 영상을 만들어 내며, 편집과 버전 관리도 내부에서 완전히 통제할 수 있습니다. 수십 개에서 많게는 수백 개의 환자 교육 영상을 항상 최신 상태로 유지해야 하는 의료 기관의 경우, 비용과 속도 차이는 매우 크며, 필요할 때마다 즉시 업데이트할 수 있는 능력 덕분에 시간이 지날수록 품질 측면에서도 더 큰 이점을 누리게 됩니다.
편집 경험은 전혀 필요 없습니다. 워크플로 전체가 텍스트 기반으로 이루어지며, 콘텐츠를 작성하거나 업로드하고, 시각적 형식을 선택하면 플랫폼이 자동으로 영상을 제작합니다. 임상 교육 담당자, 환자 참여 코디네이터, 그리고 이전에 영상 제작 경험이 전혀 없는 교육·인재 개발(L&D) 매니저들도 첫 세션부터 배포 가능한 수준의 완성도 높은 콘텐츠를 꾸준히 만들어 내고 있습니다. AI 영상 편집기는 장면을 수동으로 더 정교하게 다듬고 싶은 팀을 위해 제공되지만, 선택 사항일 뿐 필수는 아닙니다.
네. 무료 요금제가 제공되며, 신용카드 정보 없이도 이용할 수 있어 헬스케어 팀이 유료 요금제로 전환하기 전에 핵심 동영상 생성 기능을 사용해 결과 품질을 평가할 수 있습니다. 월 $24부터 시작하는 유료 요금제에서는 음성 클로닝, 더 긴 영상 길이, 번역 기능, 그리고 전체 환자 교육 라이브러리를 구축·운영하는 팀에 적합한 더 높은 월별 제작량 등 추가 기능이 제공됩니다.
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