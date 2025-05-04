문서에서 비디오로 변환하는 도구는 작성된 파일의 구조와 내용을 분석해 완성된 영상을 만들어 줍니다. 직접 촬영하거나 편집할 필요 없이, 시스템이 AI를 활용해 텍스트를 기반으로 영상 요소, 내레이션, 그리고 전개 속도까지 자동으로 생성합니다. 이 방식은 별도의 제작 전문 지식 없이도 문서를 일관성 있고 전문적인 비디오로 손쉽게 전환할 수 있게 해 줍니다.