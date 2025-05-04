문서를 속도, 명확성, 확장성에 최적화된 문서-영상 변환기로 세련된 동영상으로 바꾸세요. 작성된 파일에서 시작해 메시지를 자동으로 구조화하고, 카메라나 타임라인, 수동 편집 없이도 전문적인 동영상 콘텐츠를 생성할 수 있습니다.
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Written training documents are often skipped or skimmed. A document to video converter turns manuals into clear, watchable lessons, helping employees absorb information faster and reducing repeated explanations from trainers.
Lengthy reports are hard to review quickly. Convert documents into concise video overviews that highlight insights, context, and outcomes, making it easier for stakeholders to understand key points without reading pages of text.
Text-heavy help articles can frustrate users. By converting documentation into video walkthroughs, teams create clearer support resources that improve comprehension and reduce support requests.
Static study materials can limit engagement. Turning documents into videos helps learners follow concepts step by step, combining structured narration with visuals that reinforce understanding.
Policy documents often go unread. Video versions ensure updates are seen and understood, improving alignment and reducing confusion across teams.
Complex proposals or onboarding documents can overwhelm clients. Converting them into guided videos delivers clarity, builds trust, and shortens decision cycles.
Heygen이 문서를 동영상으로 변환하는 선도적인 도구인 이유
HeyGen은 팀이 정적인 문서를 정밀한 제어가 가능한 매력적인 동영상 콘텐츠로 전환할 수 있도록 도와줍니다. 빠른 AI 영상 생성, 명확한 시각적 구조, 다국어 출력 기능을 결합해 문서를 쉽고 편하게 시청하고 이해하며 공유할 수 있게 합니다.
HeyGen은 문서를 분석해 핵심 섹션을 식별하고, 장문의 텍스트를 명확한 영상 내러티브로 전환합니다. 이를 통해 스크립트를 일일이 다시 작성할 필요가 없어지고, 모든 영상이 처음부터 끝까지 논리적으로 전개되도록 보장합니다.
시각 자료, 음성, 자막, 화면 전환 속도까지 모두 자동으로 처리하여 완성된 영상을 생성하세요. 문서를 동영상으로 변환하는 이 기능은 사내용, 교육용, 고객 대상용 등 다양한 용도에 적합한 일관되고 전문적인 결과물을 제공합니다.
소스 텍스트를 편집하고 섹션을 업데이트하거나 콘텐츠를 현지화한 뒤, 즉시 동영상을 다시 렌더링하세요. 팀은 콘텐츠를 처음부터 다시 만들 필요 없이 문서 기반 동영상의 대규모 라이브러리를 유지할 수 있습니다.
지능형 문서 이해 엔진
보고서, 가이드, PDF 또는 프레젠테이션을 업로드하면 HeyGen이 구조, 제목, 강조 요소를 해석합니다. 이 플랫폼은 작성된 콘텐츠를 균형 잡힌 속도, 명확한 계층 구조, 그리고 이해를 돕고 산만함을 줄이는 시각 요소를 갖춘 장면으로 변환합니다.
스크립트 기반 AI 동영상 생성기
타임라인을 편집하는 대신, 텍스트를 직접 다루면 됩니다. 문구를 조정하고, 섹션을 재배치하거나, 톤을 다듬으면 AI 동영상 생성기가 시각 요소, 내레이션, 자막을 자동으로 업데이트하여 동영상 제작을 쉽고 효율적으로 유지해 줍니다.
다국어 내레이션 및 현지화
단일 문서를 전 세계 시청자를 위한 동영상으로 변환하세요. 언어, 음성, 타이밍을 조정하면서 원래의 의미와 구조는 그대로 유지하는 동영상 번역 기능을 통해 현지화된 버전을 생성할 수 있습니다.
일관된 브랜딩과 시각적 제어
브랜드 색상, 레이아웃, 재사용 가능한 스타일을 모든 문서 기반 동영상에 적용하세요. 이렇게 하면 교육 콘텐츠, 설명 영상, 지식 업데이트 등 어떤 것을 만들든 모든 결과물이 일관되고 전문적으로 느껴지도록 보장할 수 있습니다.
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문서를 동영상으로 변환하는 방법
간편한 텍스트 기반 워크플로를 통해 네 단계만으로 문서에서 동영상을 제작하세요.
PDF, DOC 또는 프레젠테이션 파일을 추가하세요. HeyGen이 문서 구조를 분석하고 섹션을 식별한 뒤, 자동 영상 생성을 위한 콘텐츠를 준비합니다.
스크립트 보기에서 문구를 수정하고, 섹션 순서를 바꾸거나, 강조점을 조정하세요. 변경 사항은 최종 영상의 흐름에 즉시 반영됩니다.
레이아웃, 내레이션 스타일, 자막, 브랜딩을 선택하세요. 플랫폼이 타이밍, 립싱크, 화면 구성을 자동으로 처리합니다.
최종 영상을 렌더링한 뒤 웹, 교육 플랫폼 또는 사내 공유용으로 내보내세요. 업데이트는 원본 텍스트만 수정하면 될 만큼 간단합니다.
문서에서 비디오로 변환하는 도구는 작성된 파일의 구조와 내용을 분석해 완성된 영상을 만들어 줍니다. 직접 촬영하거나 편집할 필요 없이, 시스템이 AI를 활용해 텍스트를 기반으로 영상 요소, 내레이션, 그리고 전개 속도까지 자동으로 생성합니다. 이 방식은 별도의 제작 전문 지식 없이도 문서를 일관성 있고 전문적인 비디오로 손쉽게 전환할 수 있게 해 줍니다.
보고서, PDF, 프레젠테이션, 매뉴얼, 텍스트 파일을 변환할 수 있습니다. 명확한 섹션과 제목이 있는 콘텐츠가 특히 잘 작동하지만, 장문의 문서라도 장면 단위로 구조화하여 영상 형태로 정보를 더 쉽게 이해할 수 있도록 만들 수 있습니다.
HeyGen은 자연스러운 내레이션, 균형 잡힌 속도, 선명한 비주얼을 갖춘 실제 제작 수준의 결과물을 제공합니다. 영상은 퀄리티가 높고 일관되게 보이도록 설계되어 교육, 학습, 사내 커뮤니케이션은 물론 고객 대상 콘텐츠에도 적합합니다.
네. 편집은 텍스트 단위로 이루어집니다. 문장을 수정하거나, 섹션을 재배치하거나, 강조를 조정한 뒤 영상을 다시 생성하면 됩니다. 장면을 일일이 다시 만들거나 처음부터 새로 시작할 필요는 없습니다.
네. 다국어 생성 및 비디오 번역 기능을 사용해 콘텐츠를 현지화할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 하나의 문서를 기반으로 의미와 구조를 유지한 채, 여러 지역에 맞는 다양한 언어의 동영상으로 변환할 수 있습니다.
이 변환기는 작성된 문서와 함께 사용됩니다. 팀은 문서를 단일 진실의 원본으로 유지하면서 필요할 때마다 동영상을 생성할 수 있어, 시간이 지나도 텍스트와 동영상이 서로 일치된 상태를 유지하도록 합니다.
동영상은 표준 MP4 형식으로 내보내지므로, 추가 변환 없이도 학습 플랫폼, 웹사이트, 사내 도구 또는 소셜 채널에 쉽게 업로드할 수 있습니다.
HeyGen은 업로드된 문서와 생성된 동영상을 보호하기 위한 안전장치를 갖춘, 전문적인 사용을 위해 설계된 서비스입니다. 콘텐츠는 제작부터 내보내기까지 전 과정에서 사용자의 통제 하에 유지됩니다.
촬영 자체보다 속도, 명확성, 일관성이 더 중요할 때 사용하세요. 이 방식은 기존 문서를 대량으로 영상으로 전환하거나, 콘텐츠를 자주 업데이트해야 할 때, 혹은 정확하고 이해하기 쉬운 정보 전달이 필요한 경우에 특히 적합합니다.
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