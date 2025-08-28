企業がHeyGenで成功する方法
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エミー賞受賞スタジオのFameplayがHeyGenを活用し、AIを駆使した多言語動画を制作して、各市場向けにコンテンツをローカライズし、チェコの視聴者から世界中へとリーチを拡大している様子をご覧ください。
Avatar Video · Marketing
Bryan Fikes氏がHeyGenを活用して、中小企業の動画制作を増やし、700時間以上を節約し、コンバージョンを向上させながら、自身のマーケティング代理店を成長させている方法をご覧ください。
Avatar Video · Broadcast
Telemundo が HeyGen と提携し、AI を活用したワールドカップ放送用セグメントを制作。解説者たちを現実ではあり得ない映画のようなロケーションに登場させつつ、生放送に求められるスピードとクオリティの両立をどのように実現したのかをご紹介します。
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV は HeyGen の AI アバターを活用し、ジャーナリストを保護し、匿名性を守りながら、アフガニスタンの物語を世界中の視聴者に安全に届けています。
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene は HeyGen の AI 動画プラットフォームを活用して、コンプライアンスに準拠した医療用動画制作をスケールさせ、納品スピードを加速し、コストを削減するとともに、多言語コンテンツのグローバル展開を実現しました。
Video Translation · Localization
Pray.com が HeyGen の AI 動画翻訳を活用して、言語の壁を取り払い、ミニストリーの声を拡大し、30 の言語で世界中の信仰コミュニティをつなげている方法をご覧ください。
Video Translation · L&D
Stratasys が HeyGen を活用して、大規模な技術トレーニングのローカライズを実現し、動画視聴数を120％向上させ、翻訳コストを100万ドル以上削減した方法をご紹介します。
Avatar Video · Marketing
Ratava は HeyGen の AI アバターを活用して動画コンテンツの 98% をスケールし、クライアントが従来型の映像制作の制約にとらわれることなく、パーソナライズされた多言語のオンデマンド動画を制作できるようにしました。
Video Translation · Localization
世界経済フォーラムがHeyGenのAIを活用し、多言語でスピーチを行うことで言語の壁を越え、世界中のオーディエンスにリーチした方法をご紹介します。
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
HeyGenのAI活用事例では、企業が制作時間を短縮し、コンテンツをグローバルに展開しながら、創造性を高めている方法をご紹介しています。チームは数時間で動画を完成させ、代理店は多言語でコンテンツを提供し、ブランドはアバターを活用してキャンペーンを形にしています。これにより、コストを削減しつつ、各市場で拡張性の高い高品質なストーリーテリングを実現できます。
HeyGenのAI活用事例では、パーソナライズされたスケーラブルな動画が、エンゲージメントとROIの向上にどのように貢献するかを紹介しています。各ブランドは、オンボーディング動画によってコンバージョン率と継続率を2倍にし、個別に最適化したキャンペーンでエンゲージメントを3倍に高め、多言語コンテンツでグローバル展開を拡大しました。これらの成果は、HeyGenがマーケターによるパーソナライゼーションの大規模展開、コスト削減、効果の最大化を支援することを実証しています。
HeyGenの教育分野におけるAI活用事例では、教育機関や企業が学習成果をどのように高めているかを紹介しています。アバターを活用したロールプレイによるスキル練習、企業のコンプライアンス研修の刷新、医療チームによる医療コンテンツ制作の迅速化、教育者による多言語授業の提供を通じて、学校、企業、専門能力開発の現場における研修を、より魅力的で拡張性が高く、効果的なものにしています。
HeyGenの医療分野におけるAI活用事例では、医療機関がコミュニケーションを改善し、コストを削減しながら、より多くの人々に情報を届けている方法を紹介しています。医師は解説動画を通じて医療知識を共有し、チームは研修コンテンツの制作時間を50%短縮。さらに、医療機関は多言語の認定コンテンツを大規模に展開し、患者、医療従事者、世界中の視聴者に向けて、正確で費用対効果の高い教育を提供しています。
Würthは、HeyGenを活用して多言語対応のアバター動画を生成することで、文書中心のコミュニケーションから動画中心へと移行しました。その結果、翻訳コストを80％削減し、制作時間を半分に短縮。さらに、従業員はわずか45分でプラットフォームを使いこなせるようになり、グローバルで魅力的な研修や情報発信を、より効率的かつ費用対効果の高い形で実現しました。
コマツのAI導入事例は、企業がAIアバターを活用して研修やコミュニケーションを変革する方法を示しています。多言語対応で一貫性があり、視聴者を引き込む動画を制作することで、コマツは受講完了率を約90%まで高め、知識の定着率を向上させるとともに、制作コストを削減しました。この成功事例は、AIを活用した顧客事例を通じて、拡張性が高く、ブランドの一貫性を保った学習ソリューションを実現できること、さらに研修だけでなく、マーケティングやグローバルコミュニケーションにも展開できることを示しています。
trivagoのHeyGen活用事例は、AIマーケティングのケーススタディとして、動画のローカライズを大幅に効率化できることを示しています。HeyGenのAI翻訳機能とアバターを活用することで、trivagoはポストプロダクション期間を半減（3～4か月短縮）し、30の市場向けにテレビ広告を迅速にローカライズするとともに、一貫したブランドイメージを維持しながら、拡張性、効率性、品質に優れたマーケティング成果を実現しました。
OgilvyはHeyGenと提携し、歌手のペルソナを起用したZ世代向けキャンペーンなど、アバターを活用した感情に響くマーケティング動画を制作しました。HeyGenのアバターを使用することで、高度にパーソナライズされ、各地域に最適化されたコンテンツを大規模に制作し、オーディエンスとのつながりを深め、感情的なニュアンスを保ちながら、さまざまな市場でエンゲージメントを高めました。