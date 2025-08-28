コマツのAI導入事例は、企業がAIアバターを活用して研修やコミュニケーションを変革する方法を示しています。多言語対応で一貫性があり、視聴者を引き込む動画を制作することで、コマツは受講完了率を約90%まで高め、知識の定着率を向上させるとともに、制作コストを削減しました。この成功事例は、AIを活用した顧客事例を通じて、拡張性が高く、ブランドの一貫性を保った学習ソリューションを実現できること、さらに研修だけでなく、マーケティングやグローバルコミュニケーションにも展開できることを示しています。