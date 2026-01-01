Fameplayは、プラハを拠点とするエミー賞受賞のプロダクションスタジオで、映画、テレビ、アニメーション、そしてオーディオビジュアル・ストーリーテリングを専門としています。2018年以降、同社は実写番組やアニメシリーズからデジタルエンターテインメントプラットフォーム、ブランドコンテンツに至るまで、あらゆる作品を制作してきました。2023年、同社は業界に大きな変化が訪れつつあることを感じ取りました。

「ChatGPTが登場したとき、私たちはオーディオビジュアル分野のツールや、生成AIがこの業界でどのように役立つのかを調べ始めました」と、Fameplayのチーフプロデューサー兼共同創業者であるLukáš Záhoř氏は語ります。

チェコ共和国に拠点を置く制作会社にとって、グローバルに事業を拡大することは常に難題でした。チェコ語を話す人は約1,000万人ほどしかおらず、現地で制作されたコンテンツのリーチはどうしても限られてしまいます。「ここでは、結局いつも“ローカルの制作会社”のままなんです」とルカーシュは説明しました。

その状況は、Fameplay が HeyGen を見つけたことで一変しました。AI アバターと動画翻訳・吹き替えのワークフローを組み合わせることで、Fameplay はローカルな制作スタジオから、多言語のグローバルコンテンツを制作するプロデューサーへと生まれ変わりました。

「私にとって、それはグローバルコンテンツのプロデューサーになるための入り口でした」とルカシュは語った。

従来の制作とローカライズの限界を乗り越える

HeyGen を導入する前、Fameplay のクライアントは完全に従来型の制作ワークフローに依存していました。

「動画を制作してもらうには、スタジオに行く時間を取り、撮影の準備をし、撮影をして、その後編集が終わるのを待ち、さらにその編集を確認するしか方法がなかったのです」とルカシュは語りました。

そのプロセスは高コストで時間もかかり、スケールさせることが難しいものでした。多言語コンテンツの制作はさらに複雑でした。翻訳会社は字幕やキャプションを提供することはできましたが、コストや制作の複雑さから、完全な国際向け動画ローカライズは多くのクライアントにとってほとんど利用不可能な状態でした。

「ローカライズのためのこれらすべての工程をつなぎ合わせるまでは、国際向けのコンテンツは制作していませんでした」とルカシュは説明しました。

中には、さらに大きな課題に直面したプロジェクトもありました。それは、登場するプレゼンターそのものが存在しなかったのです。Fameplay が現在進行中の主要プロジェクトのひとつでは、世界中の何百万人ものファンに利用されているグローバルなスポーツ結果プラットフォームである Flashscore 向けに、合成スポーツニュースキャスターを制作しています。

「彼らは、自分たちが展開しているすべての国ごとに顔となる存在が欲しいと言っていました」とルカシュは語った。

各市場でプレゼンターを雇う代わりに、Fameplay は AI アバターを生成し、ローカライズされたコンテンツを世界中に配信しました。

「これによって、彼らは国際的なコンテンツを持てるようになりました」と彼は語った。

アバターの品質とローカライズのためにHeyGenを選ぶ理由

Fameplay は市場に参入する AI 動画ツールの数が増えている状況を評価する中で、Synthesia など複数のアバターおよび吹き替えプラットフォームを並行して比較テストしました。

「私たちは毎日昼も夜も、さまざまなツールをテストしました」とルカシュは言いました。

最終的に、同社はその高いリアリティを評価して HeyGen を選びました。

「初期バージョンの段階から、リップシンクの品質が他よりも明らかに優れていると分かったのです」とルカシュは説明しました。

その品質が重要だったのは、Fameplay が AI をただ気まぐれに試していたわけではなかったからです。同社は有料クライアント向けにプロフェッショナルな制作業務を提供しており、一貫性があり、信頼できる結果が求められていました。

「私たちはそれをおもちゃとして頼っているわけではありません。これはプロフェッショナルなツールです」とルカシュは言いました。

Fameplay は HeyGen の初期の代理店パートナーの 1 社となり、およそ 50 のアバタースタジオ枠を購入し、このプラットフォームを中心とした制作ワークフローを構築しました。同社は HeyGen チームとも緊密に連携し、サブスペースのような代理店向け機能の形成に役立つフィードバックを提供しました。

現在、Fameplay はクライアント向けのアバターコンテンツを制作するだけでなく、クライアント企業の社内チームが HeyGen を使って自ら動画を制作できるようトレーニングも行っています。

スケーラブルな多言語対応AI制作の構築

HeyGen を制作パイプラインに統合したことで、Fameplay はスケーラブルな AI 主導のコンテンツ制作に最適化されたワークフローを構築しました。

すべてのプロジェクトは、台本作成と音声生成から始まります。チームは HeyGen のアバターとプロフェッショナルなボイスクローンのワークフローを組み合わせて、リアルで多言語対応のパフォーマンスを制作しています。

「私たちは必ず台本から始めます。即興では決してやりません」とルカシュは言いました。

その結果、キャラクターの一貫性とビジュアルのリアリティを保ちながら、大規模に多言語コンテンツを生成できるシステムが実現しました。

同社を代表するプロジェクトのひとつが、International Volleyball Academyです。英語・スペイン語・ドイツ語で3年間配信されているYouTubeシリーズで、世界中に自身のトレーニングノウハウを広めたいと考えた実在のバレーボールコーチのAIアバターが登場します。

「彼は自分の技術と知識を残したいと、いつも願っていました」とルカシュは語った。

そのコーチは今も世界各地を飛び回り、国際的にアスリートを指導しているため、従来型の映像制作を継続するのは難しい状況でした。そこでFameplayは、実際の映像と並行してHeyGenアバターを活用した、継続的なAI主導の教育シリーズを構築しました。

もう一つの大きな成功は、多言語ローカライズによってもたらされました。Fameplay が制作したある番組は、チェコ語からさらに 7 つの言語へと展開されました。

「それは素晴らしい、新しいオーディエンスにリーチするための大きな一歩ですね」とルカシュは語った。

グローバルコンテンツの制作者になる

Fameplay にとって HeyGen は、単なる制作効率の向上以上の存在です。会社のビジネスモデルとクリエイティブの幅を根本から変革しました。

「素晴らしいのは、ここ中央ヨーロッパでAIを活用した映像制作に取り組む私たちのような会社と、LAやサンフランシスコに拠点を置くスタートアップのHeyGenが、最適なビジネスモデルを見つけるまでに同じような段階を踏んできたということです」とLukášは語りました。

現在、Fameplay は、ブランド、クリエイター、メディア企業向けの制作スタジオであると同時に、AI 活用を支援するパートナーとして事業を展開しています。クライアントは、Fameplay の制作サービスを通じてフルマネージドで依頼することも、エージェンシーのサポートを受けながらサブスペースを利用して自律的にコンテンツを制作することもできます。

そのワークフローの中心にあるのがHeyGenです。

「僕にとってHeyGenは、キャラクターの一貫性とリップシンクを保つためのアンカーのような存在です」とルカシュは語った。

AIアバター、多言語対応の動画翻訳、そしてスケーラブルな制作ワークフローを組み合わせることで、Fameplayはチェコのローカルな制作会社から、真にグローバルなコンテンツを生み出すクリエイターへと変貌を遂げました。