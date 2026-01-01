Bryan Fikes は、Bonsai Marketingの創業者であり、よりスマートなマーケティングシステム、自動化、そしてAI動画を通じて企業の成長を支援しています。

過去25年間にわたり、ブライアンは複数のマーケティング代理店を立ち上げ、企業がデジタルマーケティングのあらゆる大きな変化に適応できるよう支援してきました。

動画がオンラインで信頼を築く最も効果的な手段の一つになるにつれ、彼は同じ課題が何度も繰り返されるのを目にしました。企業は動画の必要性を理解していながら、継続的に制作することに苦労していたのです。

現在、Bryan は HeyGen を活用して、クライアントがプロモーション動画やランディングページから、セールスコンテンツやトレーニング資料に至るまで、あらゆるものを制作できるよう支援しています。その過程で、300本以上の動画を制作し、700時間以上の制作時間を節約し、あらゆる規模の企業が高品質な動画を利用できるワークフローを構築しました。

あらゆるビジネスで実践的に使えるプロ品質の動画を実現する

ブライアンにとって、あらゆる成功するマーケティング戦略は、まずストーリーから始まります。

「すべては物語なんだ」とブライアンは言った。「君が何を売っていようと、何をしていようと関係ない。ビデオこそが自然なストーリーテラーなんだ。」

課題は、動画の効果をクライアントに納得させることではなく、継続的に活用できるよう、制作コストを十分に抑えることでした。

「高くついたんだ。機材も高い。時間もかかる。しかも、ちゃんとやるには何人もの人手が必要だった」とブライアンは言った。

多くの中小企業にとって、1本の動画ごとに数千ドルを投資するのは現実的ではありませんでした。

「ガソリン代をやりくりしながら、動画に2,000ドルもかけるかどうかを考えたら、どちらを選ぶかは分かりきっていますよね」と彼は言いました。

Bryan は、クライアントに対して、年に数回のキャンペーンのためだけに動画を温存するのではなく、ブログやメール、ソーシャル投稿と同じくらい頻繁に動画を公開してほしいと考えていました。

そこで、HeyGen が彼のワークフローを変えました。

「HeyGen は、その迅速さやメッセージ性、そして映画のような華やかさを演出できるちょうど良い量のアニメーションがありながら、やり過ぎにならないという点で、まさに自然にフィットしてくれました。しかも、とにかくコストパフォーマンスが高い。それに尽きます。」

あらゆるマーケティング戦略に動画を組み込む

動画を単発のプロジェクトとして扱うのではなく、ブライアンは今ではほぼすべてのクライアント案件に動画を組み込んでいます。

彼のチームは、ウェブサイト、ランディングページ、ソーシャルメディア、メールキャンペーン、トレーニング、そしてセールスイネーブルメント向けに動画を制作し、動画を企業のコミュニケーション手段の一貫した要素にしています。