Bryan Fikes は、Bonsai Marketingの創業者であり、よりスマートなマーケティングシステム、自動化、そしてAI動画を通じて企業の成長を支援しています。
過去25年間にわたり、ブライアンは複数のマーケティング代理店を立ち上げ、企業がデジタルマーケティングのあらゆる大きな変化に適応できるよう支援してきました。
動画がオンラインで信頼を築く最も効果的な手段の一つになるにつれ、彼は同じ課題が何度も繰り返されるのを目にしました。企業は動画の必要性を理解していながら、継続的に制作することに苦労していたのです。
現在、Bryan は HeyGen を活用して、クライアントがプロモーション動画やランディングページから、セールスコンテンツやトレーニング資料に至るまで、あらゆるものを制作できるよう支援しています。その過程で、300本以上の動画を制作し、700時間以上の制作時間を節約し、あらゆる規模の企業が高品質な動画を利用できるワークフローを構築しました。
あらゆるビジネスで実践的に使えるプロ品質の動画を実現する
ブライアンにとって、あらゆる成功するマーケティング戦略は、まずストーリーから始まります。
「すべては物語なんだ」とブライアンは言った。「君が何を売っていようと、何をしていようと関係ない。ビデオこそが自然なストーリーテラーなんだ。」
課題は、動画の効果をクライアントに納得させることではなく、継続的に活用できるよう、制作コストを十分に抑えることでした。
「高くついたんだ。機材も高い。時間もかかる。しかも、ちゃんとやるには何人もの人手が必要だった」とブライアンは言った。
多くの中小企業にとって、1本の動画ごとに数千ドルを投資するのは現実的ではありませんでした。
「ガソリン代をやりくりしながら、動画に2,000ドルもかけるかどうかを考えたら、どちらを選ぶかは分かりきっていますよね」と彼は言いました。
Bryan は、クライアントに対して、年に数回のキャンペーンのためだけに動画を温存するのではなく、ブログやメール、ソーシャル投稿と同じくらい頻繁に動画を公開してほしいと考えていました。
そこで、HeyGen が彼のワークフローを変えました。
「HeyGen は、その迅速さやメッセージ性、そして映画のような華やかさを演出できるちょうど良い量のアニメーションがありながら、やり過ぎにならないという点で、まさに自然にフィットしてくれました。しかも、とにかくコストパフォーマンスが高い。それに尽きます。」
あらゆるマーケティング戦略に動画を組み込む
動画を単発のプロジェクトとして扱うのではなく、ブライアンは今ではほぼすべてのクライアント案件に動画を組み込んでいます。
彼のチームは、ウェブサイト、ランディングページ、ソーシャルメディア、メールキャンペーン、トレーニング、そしてセールスイネーブルメント向けに動画を制作し、動画を企業のコミュニケーション手段の一貫した要素にしています。
「HeyGen は本当に、制作を完成させる最後のピースなんだ」とブライアンは言いました。「誰だってスパゲッティの一皿くらいは作れる。でも大事なのは、そこに乗るミートボールと、ひと手間かけたソースなんだ。良いウェブサイトを作り上げるときも同じで、コンテンツがきちんと設計されていて、提供するサービスもすべて整理されていて、そこに適切な動画構成を加えることで、初めて完成するんだ。」
その影響は、単にコンテンツ量を増やすことにとどまりません。
「コンバージョンが伸びていて、そのコンバージョンはビジネスオーナーにとっては売上につながるんです」と彼は言いました。
新しい動画の制作がもはや大がかりな作業ではなくなったため、ブライアンは、これまでクライアントがテキストや静止画像のみに頼っていた場面でも、動画を提案できるようになりました。
ビジネスのスピードを落とさずに動画を拡大する
HeyGen を導入する前は、1 本のマーケティング動画を作成するだけでも、数週間にわたる企画、複数回の打ち合わせ、そして制作の調整が必要になることがよくありました。
「以前は5回の打ち合わせが必要で、最低でも2人は関わらなければなりませんでした。『これから撮影する内容はこれです』という段階にたどり着くまでに、少なくとも2週間、長ければ3週間はかかっていました。合計で25〜30時間ですね。」
現在では、そのプロセスは劇的に変わりました。
「何かアイデアが浮かんだら、ワークフローに放り込むだけです。15分ですね」とブライアンは言いました。「ものによっては、10分もかからずに作れるところまで効率化できたと思います。」
その変化によって、ブライアンのコンテンツ制作への取り組み方は大きく変わりました。どの動画に労力をかけるべきか慎重に選ぶのではなく、マーケティングキャンペーンに必要になったときに、いつでも動画を制作できるようになったのです。
「HeyGen は、個々の要素を実行するうえで、その上に重なるレイヤーのような存在になりました」と Bryan は語ります。「とてもプロフェッショナルで高品質な成果物を提供しながら、自分のプライベートな時間と余裕を少し取り戻すことができるのです。」
HeyGen を導入して以来、Bryan は 300 本以上の動画を制作し、700 時間以上を節約できたと見積もっており、ビジネスの成長に合わせて今後は毎日 10～15 本の動画を公開する予定です。
小規模ビジネスが大企業のようにマーケティングできるよう支援
Bryan は、専任の動画チームを持たない、請負業者、弁護士、研修機関、住宅サービス業者などの地域企業と協力して仕事をしています。
多くの人が動画を活用したいと思っていますが、自分たちには手が届かないものだと考えています。
高額な制作クルーに頼るのではなく、Bryan はクライアントが HeyGen を活用して、必要なときにプロ品質の動画を作成できるよう支援しています。
「HeyGen は、どんなレベルの人に対しても『これを試してみてください』と自信を持って勧められるツールになりました。ユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスが、そのレベルに達しているからです」とブライアンは語ります。「HeyGen のビデオプラットフォームには、ユーザーが課題を解決し、自分たちのストーリーを伝えるための居場所があるのです。」
ブライアンにとって最大の利点は、単に動画の本数を増やせることではありません。企業が一貫したコミュニケーションを行い、より多くの顧客を獲得できるよう支援できることです。
「これを正しく導入したクライアントは、例外なく全員がコンバージョンの向上を実感しています」とブライアンは語ります。「間違いなく、HeyGen は私のクライアントのコンバージョンの成果を少なくとも2倍、場合によっては3倍にまで引き上げていると言えます。」
「HeyGenのおかげで、私自身の代理店を1年で7桁規模まで成長させることができました。まるでフルタイムで12〜15人のスタッフが自分のために働いているかのようなスケールが可能になったのです」とBryanは語りました。