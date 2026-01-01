Zarin TVは、アフガンの人々の物語が、ありのままに、独立して、そして恐れることなく語られるためのプラットフォームを作るという、シンプルでありながら野心的な使命のもとに設立されました。

この団体は、地域ニュース、教育、エンターテインメント、そして女性問題に重点を置き、主流メディアでは見過ごされがちな視点を積極的に取り上げています。チームは複数の国にいるジャーナリストや寄稿者と協力し、アフガニスタンの現実の姿を映し出す報道とストーリーテリングを提供しています。

「私たちの使命は、地域のニュースやエンターテインメントを提供することであり、とりわけ教育に力を入れ、女性の問題に光を当てるなど、そうした道を切り開いていくことでした」と、Zarin TVの開発・パートナーシップ部門ディレクターであるマリアム・ハリス氏は語った。

しかしタリバンがアフガニスタンの支配権を取り戻した後、独立系ジャーナリズムはますます危険なものになりました。記者たちは、ただ職務を果たすだけで自分自身と家族の身を危険にさらすことになったのです。

そのような課題を受けて、Zarin TV は HeyGen を導入しました。AI アバターを活用することで、同団体はジャーナリストの身元を守りつつ、本来なら一般の人々に届かなかったかもしれない物語を伝え続ける方法を見つけました。

独立系ジャーナリストの安全リスクを克服する

Zarin TV にとっての課題は、単にコンテンツを制作することではなく、安全にコンテンツを制作することでした。ジャーナリストが政府を批判したり、デリケートな問題を取り上げて報道したりすると、その結果は深刻なものになりかねません。

「もし本物のジャーナリストや、実際にこの仕事をしている人たちを使えば、その家族が母国で嫌がらせを受けてしまうのです」とマリアムは説明しました。

場合によっては、記者の報道が原因で、その家族が脅迫や嫌がらせ、さらには逮捕といった危険にさらされることもあります。その結果、多くの物語が語られないままになってきました。記者たちは、情報を伝えることの重要性と、自分自身や家族が負うかもしれないリスクとを天秤にかけなければなりませんでした。