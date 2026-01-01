Zarin TVは、アフガンの人々の物語が、ありのままに、独立して、そして恐れることなく語られるためのプラットフォームを作るという、シンプルでありながら野心的な使命のもとに設立されました。
この団体は、地域ニュース、教育、エンターテインメント、そして女性問題に重点を置き、主流メディアでは見過ごされがちな視点を積極的に取り上げています。チームは複数の国にいるジャーナリストや寄稿者と協力し、アフガニスタンの現実の姿を映し出す報道とストーリーテリングを提供しています。
「私たちの使命は、地域のニュースやエンターテインメントを提供することであり、とりわけ教育に力を入れ、女性の問題に光を当てるなど、そうした道を切り開いていくことでした」と、Zarin TVの開発・パートナーシップ部門ディレクターであるマリアム・ハリス氏は語った。
しかしタリバンがアフガニスタンの支配権を取り戻した後、独立系ジャーナリズムはますます危険なものになりました。記者たちは、ただ職務を果たすだけで自分自身と家族の身を危険にさらすことになったのです。
そのような課題を受けて、Zarin TV は HeyGen を導入しました。AI アバターを活用することで、同団体はジャーナリストの身元を守りつつ、本来なら一般の人々に届かなかったかもしれない物語を伝え続ける方法を見つけました。
独立系ジャーナリストの安全リスクを克服する
Zarin TV にとっての課題は、単にコンテンツを制作することではなく、安全にコンテンツを制作することでした。ジャーナリストが政府を批判したり、デリケートな問題を取り上げて報道したりすると、その結果は深刻なものになりかねません。
「もし本物のジャーナリストや、実際にこの仕事をしている人たちを使えば、その家族が母国で嫌がらせを受けてしまうのです」とマリアムは説明しました。
場合によっては、記者の報道が原因で、その家族が脅迫や嫌がらせ、さらには逮捕といった危険にさらされることもあります。その結果、多くの物語が語られないままになってきました。記者たちは、情報を伝えることの重要性と、自分自身や家族が負うかもしれないリスクとを天秤にかけなければなりませんでした。
「私たちは本当に、徹底的に身元を隠さなければなりませんでした」とマリアムは言った。
同時に、Zarin TV は、女性の権利、人権、教育、そしてアフガニスタン国内の日常生活など、公の場ではほとんど語られてこなかった問題の報道を拡大したいと考えていました。
チームは、ビデオによるストーリーテリングが生み出す信頼とつながりを損なうことなく、ジャーナリストの安全を守る方法を必要としていました。
身元を守りながら、より多くの物語を伝えるためにAIアバターを活用する
Mariam は制作チームのメンバーを通じて初めて HeyGen を知り、その可能性を彼らがすぐに見抜いたのです。
チームは HeyGen のストックアバターを使い始め、リアルな AI プレゼンターの背後に記者の身元を隠しながら、多言語のニュース放送を制作するようになりました。
「私たちはこれらのエージェントを作り、そのペルソナに基づいてキャラクターを構築しました」とマリアムは語った。
画面に実在のジャーナリストを登場させるのではなく、Zarin TV は各放送ごとの言語や視聴者層、スタイルに合わせた AI 生成のキャスターを通じてニュースを届けられるようになりました。
組織は7つの言語でコンテンツを制作する実験を行い、各オーディエンスに対して文化的にふさわしいと感じられるアバターを慎重に選べるようにしました。
アバターの高いリアリティによって、視聴者はコンテンツに自然に引き込まれ、より深く関与できるようになりました。
「多くの人は、それがAIだとさえ気づいていませんでした」と彼女は言いました。
ジャーナリストが作成した原稿とAIプレゼンターを組み合わせることで、Zarin TVは、寄稿者を不必要な危険にさらすことなく、センシティブなニュースを継続的かつ大規模に配信できるようになりました。
言語や国境を越えてニュースへのアクセスを広げる
AIアバターを導入する前は、多言語コンテンツの制作ははるかに難しく、時間もかかっていました。現在では、Zarin TV は放送全体の一貫性を保ちながら、さまざまな視聴者層に合わせてニュースストーリーを柔軟に展開できるようになりました。
チームのジャーナリストが取材内容と原稿を作成し、プロデューサーが各ストーリーに最も適したアバターと言語を選択します。
このアプローチにより、Zarin TV はアフガニスタンをはるかに超える視聴者にリーチできるだけでなく、世界中の視聴者が同国の実情を理解する手助けにもなっています。
このプラットフォームには現在、毎月約200万人がウェブサイトを訪れており、ソーシャルチャネル全体でも着実にオーディエンスを拡大し続けています。また、この組織は、従来型のニュース番組にとどまらない将来的な展開の可能性も見据えています。
AIアバターは、依然として多くの投稿者にとって不可欠である匿名性を守りながら、そうした可能性を現実のものにします。
ジャーナリストが安全に記事を発信できる自由を提供
Zarin TV にとって、HeyGen の最大の価値は効率性や制作スピードではなく、保護である。
このプラットフォームを使うことで、ジャーナリストは自らや家族を不必要な危険にさらすことなく、センシティブな問題を報道し、厳しい現実について議論し、これまで十分に取り上げられてこなかった声をより大きく届けることができます。
「HeyGenのおかげで、私たちはより自由になれました」とマリアムは語った。
彼女はさらに、「このプラットフォームの最も重要な貢献は、私たちのジャーナリストに提供できる匿名性です」と述べた。
もしAIアバターが利用できなくなった場合、Zarin TVは音声のみの報道や、身元を隠した取材、あるいは大幅に縮小された動画制作に頼らざるを得なくなるでしょう。その代わりに、同社は視聴者が共感しやすい、人間味のある魅力的なコンテンツを作り続けることができます。
独自の厳しい状況下で活動するミッション主導型のメディア組織にとって、その能力は変革的な意味を持ちます。
独立系ジャーナリズムとAIアバターを組み合わせることで、Zarin TVは、物語をより安全に伝え、記者を守り、アフガニスタンの声が世界中で聞き続けられるようにする新たな方法を生み出しています。