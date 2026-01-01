2016年に設立されたPray.comは、祈りと瞑想のためのナンバーワンアプリであり、信仰のためのデジタルな拠点として利用されています。

Pray.com の CTO 兼共同創業者である Ryan Beck 氏は、信仰に基づく団体がテクノロジーを活用する方法には明確なギャップがあることに気づきました。「私たちは、世界中の最大規模のミニストリーや非営利団体と連携し、彼らがデジタル化を進めてオンラインで新しいメンバーとつながれるよう支援しています」と Ryan 氏は語ります。

Pray.com は当初から、デジタル化が歴史的に遅れてきた業界に最新のツールをもたらすことをビジョンとして掲げていました。そのビジョンはすぐに、人工知能（AI）に焦点を当てる方向へと進化しました。「大規模言語モデルや拡散モデルが登場したとき、私たちは、メッセージとインパクトをさらに広げてもらうために、これらを私たちのミニストリーや非営利団体のパートナーに導入しなければならないと確信しました」と Ryan は語ります。こうして Pray.com は HeyGen を選んだのです。

AI動画で不可能を可能にする

HeyGen を導入する前、Pray.com が思い描いていたレベルの翻訳とローカライズは、とても実現可能とは言えないものでした。Pray.com の多くのパートナーは、英語が話されていない地域に学校や教会、人道支援団体を設立していました。こうした創設者たちは、現地の人々とその母語で直接コミュニケーションを取れたことが一度もなかったのです。

「それは単なる課題ではなく、不可能だったのです」とライアンは言いました。「これらの団体には、何千本もの動画をさまざまな言語や地域向けに翻訳するためのツールも予算もありませんでした。」

HeyGen は単にプロセスを効率化しただけではありません。これまで閉ざされていた扉を開いたのです。「AI 翻訳によって、彼らはもはや通訳に頼ることなく、世界中のコミュニティと直接話せるようになりました」と Ryan は説明します。「こんなことはこれまで一度も不可能でした。」

社内ハッカソンのときに、転機となる出来事がありました。アルゼンチンにいるチームメイトが、HeyGen の AI 翻訳技術を使って、Pray.com のミニストリーパートナーの一人である 75 歳のテキサス出身の男性が流暢なスペイン語を話しているように見せるデモ動画を提出したのです。「彼はスペイン語を一言も話せないのに、まるで本人が話しているように聞こえました」と Ryan は振り返ります。「その動画を彼に送ったところ、本当に驚いていました。」

その瞬間が転機となりました。「それは私たちだけでなく、お客様にとっても魔法のような瞬間でした。AIが彼らの使命のために何ができるのかを、目の前で実感してもらえたのです。」

HeyGen の翻訳ツールは、Pray.com の提供するサービスの中核を担う存在になりました。ある牧師はそのツールを使い、説教をタガログ語に翻訳して、これまで一度も彼の説教を聞いたことのなかったフィリピン在住の妻のいとこに送りました。「彼は涙を流して泣き崩れました」とライアンは語ります。「それは二人にとって本当に人生を変えるような体験だったのです。」

ライアンにとって、これらのストーリーは単なる逸話以上のものです。HeyGen が文化的・言語的・感情的な隔たりを埋いでいることの証拠なのです。「これらの団体は、フードドライブやビジネスリテラシー支援、孤児院の運営など、本当に意義のある活動をしています。HeyGen を使えば、創設者たちは自分たちが支援している人々に、直接自分の言葉で語りかけることができます。そんなつながりは、これまでは実現し得なかったのです。」

メッセージを広げる、一つひとつの声から

HeyGen を導入して以来、Pray.com は制作コストを増やしたり外部の支援を必要としたりすることなく、顧客に提供できる価値の幅を劇的に広げることができました。主な成果は次のとおりです。

世界中へのリーチ ：何千本もの信仰に基づく動画が、数か月ではなく数分で 8～30 の言語に翻訳されています。

：何千本もの信仰に基づく動画が、数か月ではなく数分で 8～30 の言語に翻訳されています。 コンテンツ効率 ：これまで数週間かかっていた作業が数時間で完了し、リーダーは本来の声の真実性を損なうことなく、その影響力を拡大できるようになります。

：これまで数週間かかっていた作業が数時間で完了し、リーダーは本来の声の真実性を損なうことなく、その影響力を拡大できるようになります。 感情的なインパクト：まったく別の言語であっても、動画メッセージは話し手の感情、リズム、声のトーンをそのまま保つことができます。

ライアンは、これはまだ始まりに過ぎないと考えています。「私たちは音声からフル動画の翻訳へと進化しました。アバターは動きが同期しているだけでなく、感情や自然なリズムまで保っています。ぎこちない吹き替えではなく、本物のように感じられるのです。」

彼にとっていちばんやりがいを感じるのは、ミニストリーのリーダーたちが「これは自分が作ったんだ」と言ってくれるのを聞く瞬間です。「それこそがHeyGenの力なんです」と彼は言います。「創業者が何千本もの翻訳動画を見て、『これは自分が作ったんだ』と言える。それって本当にすごいことですよね。」

AI動画をこれから始める人への彼のアドバイスはこうだ。「もはや国境は存在しません――物理的な意味でも、言語の意味でも。あなたがコンテンツクリエイターなら、あなたのオーディエンスは一気に千倍に広がったのです。」

HeyGen を活用することで、Pray.com は単にイノベーションの流れについていくだけでなく、信仰を世界規模でより身近に、包摂的に、そして影響力のあるものへと変えていくムーブメントを先導しています。