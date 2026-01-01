Ratavaは、従来の映画制作とAIアバター、生成系ツールを組み合わせて、B2B向けのコミュニケーション、マーケティング、セールス、社内メッセージ用の動画を制作するAIメディアエージェンシーです。クリエイティブディレクターのMaximus JenkinsとKaleb Manskeが率いるRatavaは、マーケティングエージェンシー、保険代理店、フランチャイズ企業など、従来型の制作の大きな負担をかけずに、ダイナミックで大量の動画コンテンツを必要とするクライアントと協業しています。

HeyGen を導入する前、Ratava は繰り返し発生するボトルネックに直面していました。特に経営幹部が関わるクライアント撮影では、綿密なスケジューリング、複数テイク、そして大掛かりな調整が必要でした。「CEO の撮影をするときは、その日にすべてを完璧に撮り切らなければならなかった」と Maximus は語ります。もし何かが正しく撮れていなければ、撮り直しをする簡単な方法はありませんでした。経営幹部はたいてい時間に追われ、カメラの前では落ち着かず、再撮影のための時間も取りづらいため、ひとつのチャンスを逃すだけでプロジェクト全体が停滞してしまうこともあったのです。

制作プロセスそのものが、さらに負担を大きくしていました。撮影可能な日数が限られているため締め切りは常にタイトで、緊張していたりカメラ慣れしていない出演者がいると、進行はすぐに滞ってしまいます。ポストプロダクションにも時間がかかり、プロジェクトはさらに長期化し、フレッシュなコンテンツを素早く届けることが難しくなっていました。「いちばん大きな課題のひとつは、とにかく誰かをカメラの前に立たせることでした」と、Maximus は語ります。常にパーソナライズされた動画を継続的に必要とするクライアントにとって、こうした制約はスケールをほぼ不可能にしていたのです。

大規模な制作を可能にする再利用可能なアバターライブラリの構築

HeyGen は Ratava のすべてを変えました。経営陣を一度撮影してアバターのライブラリを構築することで、Ratava は数日後でも数か月後でも、さらには数年後であっても、追加の撮影を行うことなく、必要に応じて新しいコンテンツを生成できるようになりました。「今では、15〜30体のアバターのライブラリを作成し、必要なときにいつでも新しいコンテンツを生成できます」と Maximus は語ります。かつてはライブ撮影という制約に縛られていたものが、継続的な動画制作のための、オープンで柔軟なシステムへと生まれ変わったのです。

クリエイティブの幅は劇的に広がりました。ビデオピッチは、静的なスライド資料から、経営陣のアバターを起用したダイナミックなプレゼンテーションへと進化しました。イベントマーケティングも一新され、カンファレンス前にはパーソナライズされたハイプ動画を配信し、開催中はアバターによるライブのスピーカー紹介、終了後にはアバター映像とリアルタイムで撮影した映像を組み合わせた振り返り動画を制作できるようになりました。単発の制作にとどまらず、Ratava は継続的なキャンペーンを大規模に展開できるようになったのです。

マキシマスにとって、その影響は仕事面だけでなく個人的な面でも大きなものでした。伝統的な映画制作からキャリアをスタートさせた彼は、AIを「民主化をもたらす力」だと捉えています。「AIのおかげで、これまでは費用がかかりすぎたり、時間がかかりすぎたり、技術的に難しすぎたりして絶対にできなかったことができるようになりました。今では、何百万ドルもの予算や大人数のクルーがなくても、スカイダイビングのような演出や、世界中の言語バリエーションを盛り込んだ動画を制作できるのです。」

「HeyGen は、カメラの前に立つのが苦手なお客様にも“声”を与えることができます。これこそがストーリーテリングの核心であり、今では誰もがそれを実現できるのです」と Kaleb は語ります。彼はまた、プラットフォームの使いやすさについても強調しました。「ビデオエディターとして、学習コストはまったくありませんでした。でも、動画制作が初めての人でもすぐに使い始めてコンテンツを作れます。スクリプトを入力するだけで、すぐに始められるんです。」

個人とビジネスの成功で証明するAIの力

HeyGen を導入して以来、Ratava はあらゆる主要なユースケースでコンテンツ制作を拡大しつつ、時間を節約し、新たなクリエイティブの可能性を切り開いています。

大規模でも高速に ：インタビュー形式の動画の制作期間を数週間からわずか1日に短縮しました。「作業を終えて『今日これを作ったんだ』と言えるようになりました。こんなことは今まで一度もありませんでした」とケイレブ氏は語ります。

：インタビュー形式の動画の制作期間を数週間からわずか1日に短縮しました。「作業を終えて『今日これを作ったんだ』と言えるようになりました。こんなことは今まで一度もありませんでした」とケイレブ氏は語ります。 グローバルなリーチ ：言語ローカライゼーションを活用し、ネイティブレベルの語学力がなくても、スペイン語圏やフランス語圏の市場へ展開しました。「アラビア語話者やフランス語話者にも、その言語を知らなくても提案できるようになりました」とMaximusは付け加えました。

：言語ローカライゼーションを活用し、ネイティブレベルの語学力がなくても、スペイン語圏やフランス語圏の市場へ展開しました。「アラビア語話者やフランス語話者にも、その言語を知らなくても提案できるようになりました」とMaximusは付け加えました。 深いレベルでのパーソナライゼーション：パーソナライズされたアバターによるメッセージングにより、アウトリーチキャンペーンの動画開封率は10％から30〜40％へと大きく向上しました。

Maximus にとっての魔法の瞬間は、HeyGen のリップシンクのクオリティを実際に目にしたときでした。「自分の声をアップロードして、クライアントの顔をしたアバターが話すのを見たんですが、本当に完璧でした。」Kaleb にとっては、お母さんに「おはよう」の動画を送ったときでした。「お母さんは『私も愛してるわ』と返してきて、それが AI だとはまったく気づいていませんでした。そのときに、これはどれだけ本物に近いのかを実感しました。」

それ以来、HeyGen は Ratava のビジネスモデルの基盤となりました。彼らは HeyGen を自社の CRM に統合し、自動化されたローカライズ動画でのアウトリーチを可能にしました。「今では、私たちの動画の 98％に何らかの形で HeyGen のアバターが使われています」と Maximus は言います。「いつでも起用できる俳優のように、ツールキットの一部になっているのです。」

Ratava が事業を拡大し続ける中で、HeyGen は彼らのビジョンの中核であり続けています。それは、クライアントがより良いストーリーを、より速く、従来のコストのごく一部で語れるようにすることです。「私たちは HeyGen の上にビジネスを築いてきました」と Maximus は述べています。「結果がすべてを物語っています。」