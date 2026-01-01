Stratasysはアディティブ・マニュファクチャリング（積層造形）の世界的リーダーであり、より経済的でパーソナライズされ、持続可能な世界の実現に向けて、顧客が制約なくものづくりを行えるよう支援しています。グローバル・トレーニング・マネージャーとして、Michael Muenchow 氏は顧客およびサービス担当者向けの技術トレーニングを統括し、世界中のチームが Stratasys の装置を最大限の稼働時間と効率、最適化されたワークフローで運用できるようにしています。

Michael のチームは、各地域の顧客、サービスエンジニア、営業チーム、そして社内のステークホルダーを支援するための技術トレーニングを構築し、提供する責任を担っています。学習の好みが変化する中で、動画は Stratasys がナレッジを提供するうえで中心的な役割を果たすようになりましたが、高品質な動画トレーニングをグローバルにスケールさせることは、新たな課題をもたらしました。

動画トレーニングにおける更新管理とローカライズ

Stratasys では、動画は人々が学習する主要な手段のひとつです。お客様やサービスチームは、短い説明動画やオンデマンドコンテンツ、YouTube スタイルの学習コンテンツに依存して、状況に即した素早い回答を得ています。

「最近では、ほとんどの人が動画から学んでいます」とマイケルは説明しました。「私たちにとって、効率的にコンテンツを作成し、あらゆる視聴者に向けて開発することが重要なのです。」

HeyGen を導入する前は、トレーニング動画の制作には「コンテンツの更新」と「ローカライズ」という 2 つの大きな課題がありました。

一度トレーニング動画を収録してしまうと、レビューの過程でたとえ小さな変更が入っただけでも、スタジオに戻って撮り直しをする必要が生じることがよくありました。その結果、公開までのスピードが落ち、インストラクショナルデザイナーにとって大きな負担となっていました。

「レビュー担当者から指摘が入ると、撮り直しや再編集をする方法を探さなければなりませんでした」とマイケルは言いました。「それが時間と作業の複雑さを増やしていたのです。」

ローカリゼーションは、さらに大きな障壁となっていました。グローバルな視聴者に対応するために、Stratasys はこれまで、社内の関係者に依頼して他言語への翻訳や動画の再制作を行っていました。翻訳や動画制作を外部に委託することは、多くの場合コスト面で現実的ではありませんでした。

「HeyGen によるローカリゼーションがなければ、私たちはこれを大規模に実行することは到底できませんでした」とマイケルは語った。

HeyGen を使って一度作成し、世界中にローカライズする

HeyGen によって、Stratasys は動画トレーニングのあり方そのものを見直すことができました。コンテンツを再収録する代わりに、Michael のチームはプラットフォームに戻ってスクリプトを調整し、スタジオでの再収録なしに動画を再生成できるようになりました。その結果、レビューサイクルは大幅に短縮され、コンテンツ更新もはるかに容易になりました。

しかし、最大の変化はローカライズによってもたらされました。

HeyGen を使うことで、Stratasys は一度トレーニング動画を作成すれば、バッチローカリゼーション、ブランド用語集、強制発音ルールを活用して多言語にローカライズできるようになりました。これは高度に専門的な分野において非常に重要です。

「私たちには、言語をまたいで一般的ではない用語がたくさんあります」とマイケルは説明します。「翻訳と発音をこちらでコントロールできることは、私たちにとって非常に大きな意味があります。」

多くの場合、ローカライズされた動画はすぐに公開できる状態になります。一方で、軽い校正プロセスを挟むことで、再収録や外部ベンダーを利用するような大きな手間をかけずに、内容の正確さを確保できます。

HeyGen は部門横断でアバター主導のトレーニング動画も実現しました。Michael のチームは顧客対応およびサービス対応のトレーニングにアバターを活用しており、グローバルエンジニアリングなどの他部門では、社内向けの技術トレーニングや制御トレーニングに利用しています。

LMSの提供を効率化し、個別最適化された学習パスを実現

Stratasys にとって特に大きなインパクトがあった機能のひとつが、SCORM エクスポートと多言語プレーヤーです。これにより、チームは 1 つのトレーニングコンテンツをラーニングマネジメントシステムにアップロードするだけで、グローバルに配信できます。受講者は、自分にとって最適な言語でコンテンツを自動的に受講できます。

「あの多言語プレーヤーは本当に大きな存在です」とマイケルは言いました。「1つのコンテンツを作成してグローバルに配信すれば、ユーザーは自分にとって最適な形で体験できるのです。」

HeyGen は、分岐やシナリオベースの学習にも対応しています。トラブルシューティングや機械の設置といった複雑なワークフローでも、学習者は自分の状況に合ったパスを選択できるため、長い説明動画に圧倒されることがありません。

「両方のバージョンを作成して、その時々で自分にとって関連性の高い方を学習者に選んで進んでもらうことができます」とマイケルは言いました。

グローバル研修における効率化とコスト削減の推進

HeyGen を導入して以来、Stratasys は明確で定量的な効果を確認しています。

ローカライズされたコンテンツにより、YouTube動画の視聴数が120％増加

動画の翻訳とローカライズを外部委託しなかったことで、試算ベースで100万ドル以上のコスト削減を実現

スタジオに戻ることなく、より迅速にコンテンツを更新

LMS 連携による、より簡単でスケーラブルなグローバル研修の提供

「これらは正直、以前はまったく実現できなかったことです」とマイケルは言います。「今では、これまで不可能だった方法で、お客様やサービスチーム、営業担当者にリーチできるようになりました。」

数値的な成果だけでなく、HeyGen はトレーニング開発のプロセス自体もシンプルにしました。インストラクショナルデザイナーは、PowerPoint のような使い慣れたツールで作業し、コンテンツを取り込み、スクリプトを追加し、アバターにトレーニングを届けさせることができます。

「プレゼンテーションの作り方さえ知っていれば、HeyGen を使えますよ」とマイケルは言いました。「とても汎用性が高く、簡単なんです。」

Michael にとって、HeyGen の最も重要な点のひとつは、そのパートナーシップそのものです。

「HeyGenの素晴らしいところは、一緒に成長していると感じられることです」と彼は言う。「エンタープライズ顧客としてきちんと話を聞いてもらえ、フィードバックを伝えると、それが実際の改善として反映される。そのことがとても重要なんです。」

彼が他の人に伝えたいアドバイスはシンプルです。「ツールを触って、いろいろ試してみてください。」

「ローカライズを試してみてください。アバターも試して、自分のツインも作ってみましょう。いろいろなトーンをテストするんです」とマイケルは言います。「HeyGen を試さなければ、より多くの人にリーチできるチャンスをみすみす逃していることになります。」