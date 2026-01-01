Indegeneは、製薬企業や医療関連企業が扱う複雑な科学・医療情報を、わかりやすく魅力的で、かつコンプライアンスに準拠したコミュニケーションへと変換することを支援する、グローバルなライフサイエンスサービス企業です。その支援は製品ライフサイクル全体にわたり、医療従事者や患者などのステークホルダーから、社内のメディカル部門や薬事部門のチームに至るまで幅広くカバーしています。

Indegene の事業の中核には、きわめて専門的な科学をわかりやすく簡潔にしつつ、正確性と規制順守を維持するという重大な課題があります。

従来は、厳格な医療・法務・コンプライアンス（MLR）の基準に従い、高品質な文章コンテンツやプレゼンテーション、そしてプロが制作した動画を作成することを意味していました。しかし、パーソナライズされ、多言語対応で、かつスケーラブルなコンテンツへの需要が高まるにつれ、従来型の動画制作には限界があることが明らかになりました。

Indegene がコンテンツおよび動画制作のワークフローに HeyGen を導入し始めたことで、すべてが変わりました。

従来型の動画制作の複雑さを克服する

HeyGen を導入する前は、各動画プロジェクトで、コンテンツライター、医療監修者、ボイスオーバーアーティスト、動画編集者、撮影クルーなど、複数のチーム間での調整が必要でした。

このワークフローには、台本作成、メディカル・リーガル・レギュラトリー（MLR）レビュー、絵コンテ作成、ビデオ撮影、ボイスオーバー収録、編集、そして複数回にわたるフィードバックのやり取りが含まれていました。わずかな更新であっても、大幅な作業のやり直しが発生する可能性がありました。

「あらゆる更新やローカライズの取り組みは、たいてい再収録や再編集を伴い、時間、コスト、そしてリソースへの依存度をさらに高めることになりました」と、Indegene は述べています。

これにより、いくつかの課題が生じました。

複数のチームにわたって多くの人員が必要になる

調整やレビューサイクルにより、制作期間が長期化する

スタジオ撮影や出演者にかかるコストの増加

複数のバージョンや更新を制作する際の拡張性が限られている

新たな録音が必要となる複雑なローカライズ作業フロー

そのプロセスは効果的でしたが、変化の激しいグローバル環境でスケールさせるのは困難でした。

AI を活用して動画制作ワークフローを変革する

これらの課題に対処するため、Indegene は自社の制作パイプラインに HeyGen を統合し、動画の制作および配信方法を根本的に変革しました。

新しいワークフローは完全にデジタル化され、自動化されており、スケーラブルです。

物理的な撮影を調整する代わりに、チームは現在、台本やプレゼンテーションを直接HeyGenにアップロードします。AI生成のアバターが人間のプレゼンターに代わり、スタジオやスケジューリング、現場での制作が不要になります。

このプラットフォームは高速な動画生成を可能にし、チームは数分で高品質なアバター動画を作成できます。更新も同様にスムーズです。

これまで制作工程の中でも特に時間がかかっていたローカリゼーションが、今では大幅にスピードアップしました。

「追加の撮影やボイスオーバー収録を行わなくても、多言語動画を素早く生成できます」と、Indegeneは述べています。

この変化により、Indegene は一貫性、コンプライアンス、そして品質を維持しながら、グローバル規模での動画制作を拡大できるようになりました。

拡張性が高く、コンプライアンスに準拠し、かつ魅力的な医療コンテンツの提供

HeyGen を活用することで、Indegene はアバター動画、各地域向けにローカライズされたトレーニング教材、ポッドキャスト、PPT から動画への変換コンテンツなど、幅広いコンテンツ形式を制作できるようになりました。

主なユースケースのひとつは、製薬企業向けの臨床解説動画です。これらの動画では、医薬品の作用機序、臨床的なメリット、そして患者にとっての価値を、わかりやすく魅力的な形で伝えます。

以前は、このようなコンテンツを制作するには複数のチームが数週間にわたって作業する必要がありましたが、HeyGen を使えば、そのプロセスは大幅に簡素化されました。

AIアバターはプレゼンターとして活躍し、さまざまなオーディエンスに合わせたトーンでコンテンツを届けます。専門的な説明は医療従事者向けに提供できる一方で、患者や介護者向けには、よりわかりやすく簡潔なバージョンを作成することができます。

同時に、動的なビジュアルやブランディング要素を規制基準と統合することで、分かりやすさ、エンゲージメント、そしてコンプライアンスを確保します。

その結果、地域や対象者を問わず、一貫性があり高品質な医療コミュニケーションを提供できるスケーラブルなシステムが実現します。

速度、コスト、スケーラビリティで測定可能な成果を達成する

HeyGen を導入した効果は、Indegene の事業全体にわたって大きな影響をもたらしています。

時間の節約 ：従来の動画制作では、1本あたり6〜8週間かかっていました。HeyGenを使えば、ローカライズを含めても同じ成果物を5〜10日で提供できます。

：従来の動画制作では、1本あたり6〜8週間かかっていました。HeyGenを使えば、ローカライズを含めても同じ成果物を5〜10日で提供できます。 より迅速な更新 ：これまで数日間の手戻り作業が必要だった変更も、今では数分から数時間で完了できるようになりました。

：これまで数日間の手戻り作業が必要だった変更も、今では数分から数時間で完了できるようになりました。 人員削減 ：制作チームは 5～8 人からわずか 1～2 人のオペレーターへとスリム化され、その分のリソースをより付加価値の高い業務に振り向けられるようになりました。

：制作チームは 5～8 人からわずか 1～2 人のオペレーターへとスリム化され、その分のリソースをより付加価値の高い業務に振り向けられるようになりました。 コスト効率 ：制作コストは50〜60％削減され、スタジオや出演者、大規模なポストプロダクションが不要になりました。

：制作コストは50〜60％削減され、スタジオや出演者、大規模なポストプロダクションが不要になりました。 スケーラビリティとローカライズ：多言語対応の動画制作がこれまでより5～10倍速くなり、グローバルへの迅速な配信が可能になりました。

これらの改善により、Indegene は厳格なコンプライアンス基準を維持しながら、より少ないリソースで、より多くのコンテンツをこれまで以上に迅速に制作できるようになりました。

Indegene にとって HeyGen の導入は、単なるワークフローの改善にとどまらず、科学的コミュニケーションの提供方法そのものを根本から変える転換点となっています。

AI を活用した動画生成とライフサイエンス分野での深い専門知識を組み合わせることで、Indegene は正確で魅力的かつコンプライアンスに準拠したコンテンツを世界中のオーディエンスに届けるための、スケーラブルなモデルを構築しました。

その結果、科学と理解のギャップを埋め、より良い医療成果を支援しながら、より迅速で効率的かつ柔軟なコミュニケーションを実現するアプローチが生まれました。