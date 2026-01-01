HeyGen API でスケーラブルな動画インフラを構築
制作コストと時間を95％削減し、175以上の言語と方言で動画を生成・翻訳・スケールできます。
生成された動画の総数
翻訳された動画の合計数
言語
API稼働率
エンタープライズグレードのビデオインテリジェンス
スケール、オートメーション、グローバル展開を見据えて設計されたエンタープライズ向けAPIとAI機能で、強力な動画インフラを構築しましょう。
開発者にとってシンプル。チームが素早くリリースできる。
直感的に使えるREST APIで、数分で動画を生成できます。
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
チームがHeyGenのグローバルなビデオインテリジェンス基盤上で、どのようにスケーラブルな動画ワークフローを構築しているかをご覧ください。
エンタープライズ向けAPIのセキュリティ、信頼性、そして制御性
HeyGen は、グローバルなチームに求められるセキュリティ、稼働率、管理機能を備え、AI 動画を大規模に展開できるよう設計された、安全で信頼性の高い動画インフラをエンタープライズ向けに提供します。
お客様のデータセキュリティは、私たちの最優先事項です。HeyGen は第三者機関による監査を受け、SOC 2 Type II および GDPR に準拠した認証を取得しており、お客様の情報が最高水準のセキュリティで保護されることを保証します。
HeyGen は 99.8% の API 稼働率を誇る信頼性の高いパフォーマンスを実現しており、ビデオインフラを常に利用可能な状態に保ち、自動化された動画ワークフローが途切れることなく稼働し続けるようにします。
エンタープライズのお客様は、専任のサポートエンジニアに直接アクセスでき、大規模な環境でもスムーズな導入、迅速な問題解決、そして安定した動画運用を実現できます。
ロールベースのアクセス制御（RBAC）で権限を管理し、チームが安全にアクセス権を割り当て、ガバナンスを維持し、動画ワークフローの作成および管理方法をコントロールできるようにします。
当社のエンタープライズ向けAPI連携により、AI動画のメリットをクリエイターのワークフローに直接組み込み、ツールを切り替える手間なく、高品質な動画を素早く効率的に生成できるようになります。
Certified to meet global security and compliance standards
主な違いは、自動化ときめ細かな制御のバランスにあります。
このVideo Agent APIは、1つのテキストプロンプトから、アバター生成、スクリプト作成、ビジュアルアセットの制作とレイアウトを自律的に連携・実行します。細部まで正確にコントロールできる一方で、クリエイティブな自由度も最大限に確保しています。膨大なコンテンツの探索や、社内向け動画制作・自動化に最適で、業界全体を見渡しても他に類を見ない、真にユニークなソリューションです。
比較すると、標準ビデオ生成APIには主に2つの要素があります。1) アバター動画生成 と 2) テンプレート動画生成 です。開発者は HeyGen のWebプラットフォームを使ってアバターとビデオテンプレートを作成し、その後APIから利用できます。セットアップに手間はかかりますが、これらのAPIはブランド一貫性があり、ハイプロダクション品質のアセットに必要な精密なコントロールを提供します。エンタープライズ顧客は、コンテンツパイプラインを自動化するために、これらのAPIを通じて何百万本もの動画を制作してきました。
はい、Photo Avatar API を使用する手順は次のとおりです
アバター動画生成を利用したい場合は、こちらのガイドに従ってアバターを使用／組み込むことができます。
はい、API は外部の画像アセットを必要としない、構造化された記述フレームワークを通じて、テキストのみからアバターを生成することをサポートしています。年齢、性別、人種・民族、スタイルなどを含む 8 つの必須項目にわたって具体的なパラメーターを指定することで、AI が高解像度でユニークなペルソナを合成します。たとえば、人種・民族として「東アジア系」、スタイルとして「プロフェッショナル」、ライティングとして「シネマティック」を選択すると、エンジンは複数のユニークなアバターとルックの候補を返し、現実世界には存在しない多様なキャストライブラリを企業がスケールさせることを可能にします。
プロンプトからアバターを生成する方法については、こちらのガイドを参照してください。
このテンプレートシステムは、高効率な「メールマージ」形式の動画制作のために設計されており、マスターレイアウトが動的データのコンテナとして機能します。ユーザーはまずダッシュボードまたはAPIからテンプレートを作成または選択し、その中でテキスト、画像、音声用の特定のプレースホルダーを指定します。その後、テンプレートの generate エンドポイントに対して、変数を含むJSONペイロードを1回POSTリクエストで送信するだけで、システムが受信者ごとに固有の動画ファイルを自動生成します。これにより、大規模なパーソナライズド営業アプローチや、カスタマイズされたカスタマーオンボーディングにおける業界標準の仕組みとなっています。
最高レベルのリアリティとリップシンク精度を確保するために、推奨される「ゴールデンパス」は、特定のアバターに紐づく default_voice_id をプログラム的に取得して利用する方法です。この方法であれば、そのアバターのビジュアル・ペルソナに合わせて、性別、声質、地域アクセントといった声の特徴がすでに最適化されているため、「不気味の谷」現象が発生するリスクを大幅に低減できます。カスタムボイスが必要な場合は、常に v2/voices のリストをアバターのメタデータに合わせてフィルタリングし、映像と音声の一貫性を維持するようにしてください。
高精細なAI動画のレンダリングはリソース集約的な処理であり、数分かかる場合があるため、このAPIはWebhookを利用した非同期・イベント駆動型アーキテクチャで使用することを前提に設計されています。タイムアウトの原因となるオープンな接続を保持する代わりに、アプリケーション側でWebhookのURLを登録し、avatar_video.success イベントがトリガーされたタイミングで自動的に送信される「プッシュ」通知を受け取るようにしてください。これにより、バックエンドは高いパフォーマンスを維持しつつ、提供される video_url を用いて、動画が利用可能になった瞬間にのみ処理を実行できます。
このAPIは圧倒的なグローバルリーチを実現しており、40以上の言語をサポートし、さらに300種類を超える多彩な音声ライブラリを備えることで、国境を越えたスムーズなコミュニケーションを可能にします。単なる多言語対応のテキスト読み上げにとどまらず、既存の動画を取り込み、音声を翻訳すると同時にアバターの口の動きを新しい言語に合わせて再同期する「Video Translation」機能も提供しています。これにより、スペイン語や日本語であっても、視覚的なパフォーマンスは元の英語の収録と同じくらい自然で本物らしさを保つことができます。
HeyGen Video Translation は、こちらによると、175 の言語と方言に対応しています。
あなたのビジネスと同じような企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールし、成長を加速させている事例をご覧ください。