主な違いは、自動化ときめ細かな制御のバランスにあります。

このVideo Agent APIは、1つのテキストプロンプトから、アバター生成、スクリプト作成、ビジュアルアセットの制作とレイアウトを自律的に連携・実行します。細部まで正確にコントロールできる一方で、クリエイティブな自由度も最大限に確保しています。膨大なコンテンツの探索や、社内向け動画制作・自動化に最適で、業界全体を見渡しても他に類を見ない、真にユニークなソリューションです。

比較すると、標準ビデオ生成APIには主に2つの要素があります。1) アバター動画生成 と 2) テンプレート動画生成 です。開発者は HeyGen のWebプラットフォームを使ってアバターとビデオテンプレートを作成し、その後APIから利用できます。セットアップに手間はかかりますが、これらのAPIはブランド一貫性があり、ハイプロダクション品質のアセットに必要な精密なコントロールを提供します。エンタープライズ顧客は、コンテンツパイプラインを自動化するために、これらのAPIを通じて何百万本もの動画を制作してきました。