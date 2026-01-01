撮影が不可能な物語もあります。それは語る価値がないからではなく、従来の映像制作の手の届かないところにあるからです。
ロサンゼルスの街並みを見下ろす場所にスポーツ解説者を立たせてみてください。あるいは、キックオフ直前にタイムズスクエアのど真ん中から中継することを想像してみてください。もしくは、プライベートビーチの砂の城の上から試合前の分析を届けるところを思い描いてみてください。
テレムンドのワールドカップ中継では、それらは単なる創造的な思考実験ではなく、実際のクリエイティブブリーフそのものだったのです。
ネットワークは、従来の制作では実現し得ないシネマティックな瞬間で視聴者を驚かせたいと考えていました。課題は、対戦カードが日々変わり、制作スケジュールが数時間単位にまで短縮され、すべての放送がテレビ放送基準を満たさなければならないという、スポーツ界でも最も展開の早いイベントのひとつの中で、そうしたアイデアを実現することでした。
大手エンターテインメント＆スポーツエージェンシーである Creative Artists Agency（CAA）とテレムンドと協力し、HeyGen はそのビジョンを現実のものとし、テレムンドのワールドカップ決勝トーナメント中の放送で流れた、AI を活用した4つの特別セグメントを制作しました。
このプロジェクトは、HeyGen にとって初の本格的なライブ放送パートナーシップとなり、AI動画が実験的な技術段階を超え、ゴールデンタイムの放送にも耐えうる実用的な制作ツールへと進化したことを示しました。
これは、テレムンドがすでに計画していた内容を置き換えることが目的ではありませんでした。そうではなく、放送自体はどのみち行われるなかで、AI を意図的に活用し、視聴者のエンゲージメントを深め、報道の可能性を広げるために、付加的でクリエイティブな要素を加えることが目的だったのです。
制作の限界を超えて物語を伝える
創作上の課題は、面白いロケーションを見つけることではありませんでした。物語を支えられるほど、あり得ない場所をいかに本物らしく感じさせるかということでした。
従来の制作であれば、複数のクルーや海外ロケ、ロケ地の許可取得、VFX、そして数週間にわたるポストプロダクションが必要になっていたでしょう。そうしたスケジュールは、次の対戦相手が放送のわずか数日前まで確定しないトーナメントとはまったく噛み合いませんでした。
カメラをどこに置けるかではなく、制作チームは発想を変えてこう問い始めました。「もし制作上の制約が一切なかったとしたら、物語はどこで起こるべきだろうか？」と。
その転換によって、まったく新しいクリエイティブなアプローチが切り開かれました。
撮影ではなく、瞬間そのものをデザインする
最終キャンペーンでは、トーナメントに着想を得たシネマティックな世界観の中に、4人のテレムンドの解説者を登場させました。
- アドリアナ・モンサルベは、ロサンゼルスを一望する場所に登場しました。
- パブロ・マリーニョは、タイムズスクエアのど真ん中で「エル・グランDT」になりました。
- ホセ・ルイス・ロペス・サリードは、マイアミのプライベートビーチに作られた砂の城から解説を届けました。
- ルイス・オマール・タピアは、ダラス・スタジアムのピッチ中央にひとり立っていた。
各コーナーは20〜30秒ほどの長さで、準々決勝からワールドカップ決勝まで、テレムンドの試合前番組内で放送されました。
この企画の目的は、視聴者に「本当に起きた出来事」だと信じ込ませることではありませんでした。カメラでは決して捉えられない場所にタレントを配置できる、創造的な表現手段としてAIを受け入れることにあったのです。
テクノロジーを隠すのではなく、その存在を前面に出して称賛する制作となりました。
ソーシャルメディアではなく、放送向けに構築する
シネマティックなテレビ番組を制作することは、ソーシャル動画を作ることとはまったく異なります。
各セグメントは、放送納品の要件を満たしつつ、スペイン語話者の視聴者にとって自然に聞こえ、しかも本番のわずか数時間前に届くことも多い台本の修正にも対応しなければなりませんでした。
ワークフローには、専門性の異なる2つのHeyGenチームが連携して取り組みました。
アバター チームは、Avatar V、Voice N、Video TTS を活用して、Telemundo の撮影現場で収録された映像を表情豊かなデジタルパフォーマンスへと変換し、各コメンテーターの個性を保ちながら、まったく新しい環境の中でダイナミックな演技を可能にしました。
そこから、HeyGen の制作チームは各パフォーマンスを基点にシネマティックな世界観を構築し、シーンの合成や動きの調整、映像の高解像度化を行い、テレビ放送用のあらゆる納品物を仕上げました。
そのスピードは大会そのものと同じくらい速かった。
各生成はわずか5〜10分で完了し、1時間あたりおよそ20本の候補パフォーマンスを作成できました。セリフの修正も多くの場合15分以内に終えられるため、プロデューサーはシーケンス全体を作り直すことなく、対戦カードの変化に柔軟に対応できました。
テレムンドに素材が届く頃には、すでに環境音まで入った、ほぼ放送可能な状態になっていました。ネットワークのポストプロダクションチームがここにライセンス済みの音楽を加え、本番前に最終ミックスを仕上げました。
あらゆる工程を、優れた人材とともに築き上げました
この取り組みは、解説者本人たちの存在なしには成り立ちませんでした。4人のTelemundoタレントは全員、十分な同意のもとで参加し、自分たちの見た目や発言内容について主導権を持ち続けました。
デジタル上の肖像、声、知的財産の取得・保存・ライセンスを包括的に提供する CAA のフルサービスソリューションである CAA Vault と連携することで、カメラでは決して到達できない環境にタレントを配置しつつ、その名前・姿・肖像に対する完全なコントロールを常にタレント自身が維持できるようにしました。
視聴者が気づかない細部まで徹底的に追求する
テクノロジーがこのプロジェクトを可能にし、細部へのこだわりがそれを本物にしました。
スペイン語の発音、話す速度、そして地域ごとのアクセントは、スペイン語を母語とするプロデューサーとの複数回のレビューサイクルを通じて磨き上げられました。すべてのパフォーマンスは、クライアントによる確認の前に、リズム、感情、そして自然さの観点から評価されました。
制作チームは、手の動きや表情から声の質や同期に至るまで、数え切れないほどの繊細なパフォーマンス上の課題も解決しました。
そうした細かな改善は、トーナメント結果に合わせて台本が進化し続ける中で行われ、制作スケジュールは一晩ごとの反復サイクルにまで圧縮されました。
このプロジェクトは、単にAI動画を生成するための実験ではなく、AIを中心に据えて構築された放送制作でした。
放送の未来に向けた青写真
何十年もの間、テレビ制作は常にさまざまな制約に縛られてきました。出演者が移動できない、許可が取れない、締め切りがあまりに早い――そんな状況では、せっかくのクリエイティブなアイデアも放送までたどり着くことはありませんでした。
このパートナーシップは、まったく新しい未来を示しました。カメラやクルー、従来の制作そのものを置き換えるのではなく、AI はそもそも制作チームが思い描ける可能性の幅を広げたのです。
テレムンドがAIを導入したのは、物珍しさのためではありませんでした。
ネットワークがそれを採用したのは、ライブスポーツ中継という現実の制約の中で、従来型の制作では物流面で困難なストーリーを解決するための、新しく革新的な手段を提供してくれたからです。
HeyGen にとって、このプロジェクトは単なるキャンペーンの成功以上の意味を持っていました。それは、世界最大級の放送局の一つが、世界最大のスポーツイベントという舞台で、厳しいライブ進行の中、品質が絶対条件となる放送環境において、AI が生成したタレントを信頼する意思があることを示したのです。
その節目は、スポーツの枠をはるかに超えて広がっています。
同じ制作ワークフローは、放送局が速報ニュースに迅速に対応できるよう支援し、エンターテインメントスタジオがタレントを現実ではあり得ない環境に配置できるようにし、さらにクリエイターが時間や地理的制約、物理的な撮影条件に縛られずに物語を紡ぐ、まったく新しい方法を手に入れることを可能にします。
放送の世界にAIが必要かどうかは、もはや問いではありません。これからのストーリーテラーたちがAIで何を生み出していくのかが、真の焦点なのです。