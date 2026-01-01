そのスピードは大会そのものと同じくらい速かった。

各生成はわずか5〜10分で完了し、1時間あたりおよそ20本の候補パフォーマンスを作成できました。セリフの修正も多くの場合15分以内に終えられるため、プロデューサーはシーケンス全体を作り直すことなく、対戦カードの変化に柔軟に対応できました。

テレムンドに素材が届く頃には、すでに環境音まで入った、ほぼ放送可能な状態になっていました。ネットワークのポストプロダクションチームがここにライセンス済みの音楽を加え、本番前に最終ミックスを仕上げました。

あらゆる工程を、優れた人材とともに築き上げました

この取り組みは、解説者本人たちの存在なしには成り立ちませんでした。4人のTelemundoタレントは全員、十分な同意のもとで参加し、自分たちの見た目や発言内容について主導権を持ち続けました。

デジタル上の肖像、声、知的財産の取得・保存・ライセンスを包括的に提供する CAA のフルサービスソリューションである CAA Vault と連携することで、カメラでは決して到達できない環境にタレントを配置しつつ、その名前・姿・肖像に対する完全なコントロールを常にタレント自身が維持できるようにしました。

視聴者が気づかない細部まで徹底的に追求する

テクノロジーがこのプロジェクトを可能にし、細部へのこだわりがそれを本物にしました。

スペイン語の発音、話す速度、そして地域ごとのアクセントは、スペイン語を母語とするプロデューサーとの複数回のレビューサイクルを通じて磨き上げられました。すべてのパフォーマンスは、クライアントによる確認の前に、リズム、感情、そして自然さの観点から評価されました。

制作チームは、手の動きや表情から声の質や同期に至るまで、数え切れないほどの繊細なパフォーマンス上の課題も解決しました。

そうした細かな改善は、トーナメント結果に合わせて台本が進化し続ける中で行われ、制作スケジュールは一晩ごとの反復サイクルにまで圧縮されました。

このプロジェクトは、単にAI動画を生成するための実験ではなく、AIを中心に据えて構築された放送制作でした。

放送の未来に向けた青写真

何十年もの間、テレビ制作は常にさまざまな制約に縛られてきました。出演者が移動できない、許可が取れない、締め切りがあまりに早い――そんな状況では、せっかくのクリエイティブなアイデアも放送までたどり着くことはありませんでした。

このパートナーシップは、まったく新しい未来を示しました。カメラやクルー、従来の制作そのものを置き換えるのではなく、AI はそもそも制作チームが思い描ける可能性の幅を広げたのです。

テレムンドがAIを導入したのは、物珍しさのためではありませんでした。

ネットワークがそれを採用したのは、ライブスポーツ中継という現実の制約の中で、従来型の制作では物流面で困難なストーリーを解決するための、新しく革新的な手段を提供してくれたからです。

HeyGen にとって、このプロジェクトは単なるキャンペーンの成功以上の意味を持っていました。それは、世界最大級の放送局の一つが、世界最大のスポーツイベントという舞台で、厳しいライブ進行の中、品質が絶対条件となる放送環境において、AI が生成したタレントを信頼する意思があることを示したのです。

その節目は、スポーツの枠をはるかに超えて広がっています。

同じ制作ワークフローは、放送局が速報ニュースに迅速に対応できるよう支援し、エンターテインメントスタジオがタレントを現実ではあり得ない環境に配置できるようにし、さらにクリエイターが時間や地理的制約、物理的な撮影条件に縛られずに物語を紡ぐ、まったく新しい方法を手に入れることを可能にします。

放送の世界にAIが必要かどうかは、もはや問いではありません。これからのストーリーテラーたちがAIで何を生み出していくのかが、真の焦点なのです。