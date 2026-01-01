スケーラブルな広告クリエイティブのためのUGC動画生成アプリ
HeyGen の UGC 動画ジェネレーターを使って、テキストから直接、思わずスクロールを止めてしまう UGC 風動画広告を作成しましょう。クリエイターを雇ったり撮影を調整したりすることなく、本物のような口コミ、商品レビュー、ソーシャルプルーフ動画を制作できます。台本を書いて、クリエイター風のプレゼンターを選ぶだけで、あらゆるプラットフォームで自然に見える洗練された UGC 広告を生成できます。
UGC動画ジェネレーターの機能
大規模な即時広告バリエーションテスト
1つのスクリプトから、数週間かかっていたUGC広告のバリエーションを、数分で何十本も生成できます。プレゼンター、背景、フック、CTA（行動喚起）を入れ替えて、複数のプラットフォームでクリエイティブのA/Bテストを実施しましょう。HeyGenのtext to videoエンジンを使えば、パフォーマンスマーケターは勝ちパターンのコンセプトを素早くブラッシュアップし、オーディエンスが飽きる前に新しいクリエイティブを量産できます。しかも、クリエイターに再度ブリーフィングする必要は一切ありません。
再撮影なしで作れる多言語UGC広告
成果の高いUGC広告を、瞬時に新しい市場へと拡大しましょう。HeyGenのAI Video Translatorは、あらゆる動画を175以上の言語にローカライズし、高精度なAI lip syncと声のトーンを保ったまま翻訳することで、どのオーディエンスにも自然に聞こえる広告を実現します。1本のオリジナル動画から、スペイン語、日本語、ポルトガル語など数十の言語で、同じ勝ちパターンのクリエイティブを配信できます。
スクリプト主導の制作で、完全なコントロールを実現
広告用のスクリプトを書くか貼り付けるだけで、あとは HeyGen にお任せ。テキストから直接、AI 動画ジェネレーターを使って話すスピードやトーン、シーンの切り替え、視覚的な強調ポイントまで自在にコントロールできます。「AI プロダクトプレースメント」を活用して商品を自然に画面内に登場させ、ブランド背景を追加し、SNSでのミュート再生向けに「字幕ジェネレーター」の出力も組み込めます。
あらゆる広告チャネルに対応したプラットフォーム対応エクスポート
各プラットフォームが求めるフォーマットにぴったり合ったUGC動画広告をレンダリングできます。TikTokやリール用には縦型、フィード広告にはスクエア、YouTubeプレロールには横長で書き出し可能です。HeyGenは、埋め込みキャプション、クリアな音声、最適化されたファイルサイズを備えたHDおよび4K出力に対応しているため、追加のポストプロダクションやフォーマット変換を行わずに、そのまま広告マネージャーへ直接アップロードできるクリエイティブを制作できます。
ユースケース
ECサイト向け商品レビュー動画
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
有料キャンペーン向けソーシャルプルーフ広告
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
TikTok・リール広告クリエイティブ
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
アプリ・SaaS向けオンボーディングプロモーション
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
インフルエンサー風ブランドコンテンツ
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
グローバル市場向けローカライズ広告クリエイティブ
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
ご利用の流れ
広告コンセプト作成から配信プラットフォーム用のクリエイティブ完成まで、UGCスタイルの動画広告を4つのステップで数分以内に作成できます。
フォーマットを選択
UGC広告テンプレートを選ぶか、ゼロから作成します。作成したい広告のアスペクト比、ビジュアルスタイル、広告タイプを設定してください。システムが、カジュアルな構図、自然光、クリエイター風の見せ方になるよう自動で準備します。
スクリプトを作成する
広告用の原稿を書くか貼り付けてください。フック（つかみ）、主なベネフィット、そしてCTA（行動喚起）を盛り込みましょう。HeyGen がテキストのトーン、テンポ、シーン構成を解析し、UGC らしい自然さが出るように最適化します。
プレゼンターを選択
1,100人以上のクリエイタースタイルのプレゼンターから、ターゲットオーディエンスに合う人物を選びましょう。声質や話し方、背景を調整して、広告が自然で親しみやすく感じられるようにします。
生成してエクスポート
最終的なUGC動画広告をレンダリングします。HeyGenがプレゼンターの話し方、ビジュアル、字幕、トランジションを自動で同期し、TikTok、Instagram、Facebook、YouTube など、各種広告マネージャーですぐに使えるプラットフォーム対応ファイルとして書き出します。
よくある質問
UGC動画ジェネレーターとは何ですか？どのようにして広告を作成しますか？
UGC動画ジェネレーターは、実在のクリエイターが作ったユーザー生成コンテンツのように見え、感じられる動画広告をAIで生成するツールです。HeyGenのUGC動画ジェネレーターなら、スクリプトを書いて、1,100人以上のクリエイタースタイルのプレゼンターから選ぶだけで、本物らしい口コミ動画、レビュー動画、ソーシャルプルーフ広告を、撮影や出演者の手配なしで作成できます。
UGC広告は、ソーシャルメディアで成果を出せるほど本物らしく見えますか？
はい。HeyGen のプレゼンターは、UGC フォーマット専用に設計されており、カジュアルなジェスチャー、自然な表情、そして実際のクリエイターがカメラの前で話す様子を反映した親しみやすい話し方を備えています。カジュアルな背景や会話調のスクリプトと組み合わせることで、TikTok、Instagram、Facebook でオーディエンスが好んで視聴するオーガニックな雰囲気にマッチしたコンテンツを生成できます。
1つのスクリプトから、どれくらいの数の広告バリエーションを作成できますか？
固定の上限はありません。プレゼンター、背景、フック、CTA（行動喚起）を入れ替えることで、テスト戦略に必要なだけ多くのバリエーションを生成できます。多くのチームは、1つのコンセプトにつき1回のセッションで10〜50パターンを作成し、それぞれが従来のUGC制作で数週間かかっていたところを、数分で広告プラットフォーム向けのA/Bテストにすぐ使える状態になります。
UGC動画広告に自社の商品を追加できますか？
はい。HeyGen は、AI プロダクトプレースメントをサポートしており、動画フレーム内で自然な形で商品を登場させることができます。また、ブランドのオーバーレイやロゴ、カスタム背景を追加して、クリエイター主導の自然な雰囲気を保ちながら、高い商品露出を維持することも可能です。
UGC動画の生成は、実際のクリエイターを雇う場合と比べてどう違いますか？
クリエイターを起用すると、通常は1本あたり200〜2,000ドル以上の費用がかかり、契約手続きや商品の発送、修正対応、そして2〜4週間の制作期間が必要になります。HeyGenなら、同等のUGCスタイルのコンテンツを、コストのごく一部で数分以内に制作でき、修正は無制限、さらに一度に数十パターンへスケールさせることも可能です。外部パートナーを管理することなく、クリエイティブの主導権を完全に保ったまま制作できます。
成果の良いUGC広告を他の言語に翻訳できますか？
もちろん可能です。HeyGen のビデオ翻訳機能は、あらゆるUGC広告を、自然なボイスクローンと口の動きの同期により、175以上の言語にローカライズします。英語で成果の高い広告を、撮り直しや各市場ごとに現地クリエイターを雇うことなく、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語などで配信できます。
UGC動画ジェネレーターはどの広告プラットフォームとフォーマットに対応していますか？
HeyGen は、主要なすべてのフォーマットでUGC広告を書き出せます。TikTok や Instagram Reels 向けの縦型 9:16、フィード掲載向けの正方形 1:1、YouTube やディスプレイ広告向けの横型 16:9 に対応しています。出力は HD および 4K に対応しており、埋め込みキャプション、クリアな音声、最適化されたファイルサイズで、Meta Ads Manager、TikTok Ads、Google Ads など各種プラットフォームへそのままアップロードできます。
HeyGenを使ってUGC動画広告を作成するのは無料ですか？
HeyGen では、クレジットカード不要の無料プランを提供しており、UGC動画広告を生成したり、主要な機能をお試しいただけます。有料プランは月額24ドルからで、より多くのクリエイター風プレゼンターや、より長い動画の作成、AIボイスクローン、そしてUGCテンプレートの全ライブラリとカスタマイズ機能へのアクセスが可能になります。
実在の顧客がいなくても、UGC動画ジェネレーターを使って口コミ広告を作成できますか？
はい。自社商品のバリュープロポジションに基づいてテストモニアル用のスクリプトを作成し、多様なクリエイター風のプレゼンターと組み合わせることで、ソーシャルプルーフ広告を制作できます。多くのパフォーマンスマーケティングチームは、実際に顧客インタビューを撮影する前に、この方法でさまざまなメッセージングの切り口をテストし、その中で成果の高いコンセプトを選び出してキャンペーン全体に展開しています。
AI生成のUGC広告を競合より目立たせるにはどうすればいいですか？
最初の2秒で強力なフックを作ることに集中し、実際の顧客があなたの製品について話すような口調のスクリプトを使い、ターゲット層に合わせて複数のプレゼンタースタイルをテストしましょう。HeyGenのAI video editorを使えば、テンポを細かく調整し、トレンドのオーディオスタイルを追加し、ビジュアル要素を最適化して、各広告が配信先のプラットフォームに自然になじむように仕上げることができます。