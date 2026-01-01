各プラットフォームが求めるフォーマットにぴったり合ったUGC動画広告をレンダリングできます。TikTokやリール用には縦型、フィード広告にはスクエア、YouTubeプレロールには横長で書き出し可能です。HeyGenは、埋め込みキャプション、クリアな音声、最適化されたファイルサイズを備えたHDおよび4K出力に対応しているため、追加のポストプロダクションやフォーマット変換を行わずに、そのまま広告マネージャーへ直接アップロードできるクリエイティブを制作できます。