AIインフルエンサー生成ツール – バーチャルインフルエンサーを作成わずか数分で

インフルエンサーとの提携や制作チームを待つ必要はもうありません。HeyGen の AI Influencer Generator を使えば、タレントを起用しなくても、さまざまなインフルエンサー風のバリエーションを一度に作成できます。

テスト用フックを試し、訴求角度を検証しながら、リアルなAIアバターをデジタルインフルエンサーとして活用することで、これまでにないスピードでキャンペーンをスケールさせましょう。