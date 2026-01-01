AIインフルエンサー生成ツール – バーチャルインフルエンサーを作成わずか数分で
インフルエンサーとの提携や制作チームを待つ必要はもうありません。HeyGen の AI Influencer Generator を使えば、タレントを起用しなくても、さまざまなインフルエンサー風のバリエーションを一度に作成できます。
テスト用フックを試し、訴求角度を検証しながら、リアルなAIアバターをデジタルインフルエンサーとして活用することで、これまでにないスピードでキャンペーンをスケールさせましょう。
思わずスクロールを止めてしまうインフルエンサービデオをAIアバターで作成
インフルエンサー風のコンテンツを、コストを大幅に抑えながら制作し、クリエイター主導のエンゲージメントの力を活用して成果を高めましょう。当社のAI動画ジェネレーターをお試しください。
AIでインフルエンサーマーケティングキャンペーンをスケールしよう
AIアバターを使って、クリエイター風のインフルエンサーコンテンツを手軽に制作しましょう。スクリプトをアップロードするだけで、TikTok、Reels、YouTubeで成果を出せる本物感のあるインフルエンサービデオを、AI動画メーカーで生成できます。
無限インフルエンサー用スクリプトのテスト
さまざまな声やペルソナを使って、インフルエンサーメッセージをA/Bテストしましょう。多数のAI生成アバターのバリエーションを活用し、スケールの大きなデジタルインフルエンサー施策の効果を検証しながら、キャンペーンを素早く最適化できます。
何百体ものAIインフルエンサーを生成
契約やスケジューリング、交渉なしで、何百ものAIインフルエンサーのペルソナを一斉に展開できます。さまざまな顔・声・トーンをテストして、あなたのブランドにとって最も高い効果を発揮する組み合わせを特定しましょう。
リスクなしでインフルエンサーパートナーシップを置き換える
クリエイター、契約、スケジュールに依存せず、信頼性の高いインフルエンサー風動画を制作できます。メッセージ、ブランドセーフティ、配信を完全にコントロールしながら、AI搭載のインフルエンサーで一貫したコンテンツを必要なときにいつでも生成しましょう。
数分でAIインフルエンサービデオを作成
多彩なAIインフルエンサーアバターのコレクションから選ぶか、自分にそっくりなカスタムアバターを作成できます。タレントを起用せずに、魅力的なインフルエンサービデオを制作したいブランド、代理店、マーケターに最適です。
チームがHeyGenを選ぶ理由AIインフルエンサー生成ツール
インフルエンサーのようなコンテンツを、コストを大幅に抑えて制作しましょう。クリエイター主導のエンゲージメントの力を活用して成果を最大化し、信頼構築やアイデア検証、キャンペーンのスケールを実現できます。従来の制作チームに頼ることなく、HeyGen のAIインフルエンサービデオジェネレーターを使って動画を作成しましょう。
多用途なAIインフルエンサーアバターライブラリ
さまざまなオーディエンス、世界観、キャンペーンスタイルに合わせてデザインされた、1,100体以上のリアルなAIインフルエンサーアバターから選べます。あなたのブランドにぴったり合う「顔」「声」「雰囲気」を見つけて、TikTok・Reels・Shortsでネイティブコンテンツのように自然に溶け込む動画を配信しましょう。
業界別のオプション
ファッション、小売、EC、企業、クリエイティブなど、どんな業界のニッチにも合わせたインフルエンサー風動画を作成できます。トーンや見た目、話し方を素早く調整して、ターゲットオーディエンスに最適化し、成果を最大化しましょう。
時間を節約できるソリューション
面倒な調整や再撮影、編集による遅れはもう不要です。すぐに使えるAIインフルエンサーアバターを使えば、台本からスクロールを止める動画まで数分で作成でき、訴求角度のA/Bテストやバリエーションの大量展開、継続的なコンテンツ配信も簡単に行えます。
AIインフルエンサー動画を作成今すぐ
インフルエンサー風の動画を数分で作成しましょう。AIアバター生成ツールと各種AIツールを活用すれば、アバター選択から多言語対応の動画出力まで、あらゆる工程をスピーディかつ大規模に行えます。
アバターを選択
AIインフルエンサーアバターのライブラリから選ぶか、自分にそっくりなカスタムアバターを作成しましょう。
プロンプトでカスタマイズ
キャンペーンの目的に合わせて、見た目、声、背景、スタイルを自由に調整できます。
あらゆる言語を話そう
インフルエンサー動画を、自然な声とリップシンクで複数の言語に翻訳しましょう。
生成して共有
TikTok、Reels、YouTube Shorts、広告向けに、インフルエンサー風の動画を生成して書き出しましょう。
よくある質問（FAQ）
AIインフルエンサー生成ツールとは何ですか？
これは、AIアバターを使ってインフルエンサー風のリアルな動画を生成するプラットフォームです。HeyGen を使えば、こうした動画の台本作成やカスタマイズ、量産までを一括して行うことができます。
HeyGenのAIインフルエンサー生成ツールは、AIツールとどのように連携して動作しますか？
スクリプトをアップロードし、アバターライブラリから選ぶか自分専用のアバターを作成すると、HeyGen が動画を生成します。アバターはリアルなリップシンクと自然なジェスチャーで完全にアニメーション化されており、本物のインフルエンサーがあなたのセリフを話しているかのように見える、一貫性のあるAIインフルエンサーとして活用できます。
無料でAIインフルエンサーアバターを作成できますか？
はい、HeyGen には無料で始められるオプションがあります。さまざまなアバターを試したり、テスト用のAIインフルエンサービデオを生成して、その効果を確認してから、キャンペーンを拡大するためのプランを選ぶことができます。
HeyGenのAIトーキングアバターはインフルエンサーとして利用できますか？
はい、可能です。これらのアバターは、広告や製品デモ、導入事例、ソーシャル投稿などでインフルエンサーのように振る舞うよう設計されています。実在のインフルエンサーの代わりとして、あるいは併用して活用でき、コンテンツを完全にコントロールしながら、自社ブランドに合ったAIインフルエンサーを作成できます。
AIインフルエンサー動画を複数の言語で制作できますか？
はい、当社のツールを使えばAIインフルエンサーを作成できます。HeyGenを使うと、動画を多言語に翻訳でき、声やリップシンクも自然なままなので、アバターがその言語のネイティブスピーカーのように見えます。これにより、グローバルなインフルエンサーマーケティングをシンプルかつ低コストで実現でき、視聴者の心に響くAIインフルエンサーを作成することが可能になります。
AIインフルエンサーはどの程度カスタマイズできますか？
とても柔軟にカスタマイズできます。見た目、スタイル、声、背景まで変更可能です。ビジネス向けのスポークスパーソンでも、ライフスタイル系クリエイターでも、若いTikTok風のキャラクターでも、ブランドに合うようにインフルエンサーを調整できます。
AIインフルエンサーは誰が利用していますか？
ブランド、代理店、マーケター、販売担当者は、AIインフルエンサーを活用して、スピーディかつスケーラブルなコンテンツを制作しています。カスタムAIソリューションにより、高額で管理が難しいインフルエンサーとの提携に頼ることなく、継続的にインフルエンサービデオが必要なあらゆる方にとって、有効な手段となります。
インフルエンサーアバターに動きを追加するにはどうすればいいですか？
モーションは自動化されているため、超リアルなAIインフルエンサーを素早く生成できます。アバターはスクリプトに合わせて、顔や口、体の動きをシンクロさせます。さらに、さまざまなスタイルやトーンを選択でき、HeyGenのAIツールを使って、インフルエンサーをより表情豊かに演出することができます。
テキストプロンプトで使える、あらかじめデザインされたAIインフルエンサーのスタイルはどこで見つけられますか？
HeyGen には、さまざまな分野のインフルエンサーのように見える豊富な既製アバターライブラリがあり、超リアルな AI インフルエンサーを生成できます。ブランドに合ったアバターを選ぶことも、自分だけのカスタムインフルエンサーパーソナをデザインすることも可能です。
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Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。