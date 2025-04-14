סרטוני הדרכה למטופלים הם סרטונים קצרים עם קריינות שמסבירים בצורה ויזואלית מצבים רפואיים, תוכניות טיפול, פרוצדורות או הוראות טיפול. הם יעילים יותר מחומרים כתובים, כי רוב המטופלים זוכרים הרבה יותר מידע מווידאו מאשר מטקסט מודפס, במיוחד כשהם לחוצים או מתמודדים עם אבחנה חדשה. וידאו משלב קריינות קולית, טקסט על המסך ורמיי קצב שמובילים את הצופה דרך מידע מורכב בצורה מובנית. עבור ארגוני בריאות, התוצאה היא היענות טובה יותר שניתנת למדידה, פחות שיחות חוזרות אחרי שחרור, וציון גבוה יותר של שביעות רצון מטופלים.