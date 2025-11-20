ליצור סרטוני שיווק פי 3 יותר מהר מהפקה מסורתית
השקות מוצר, תוכן לרשתות חברתיות, קריאייטיב לקמפיינים, סיפורי לקוחות — צור סרטוני שיווק מקצועיים בדקות, בלי סטודיו, צוותי צילום או המתנה לטאלנטים. הגדל את היקף התוכן שלך בכל ערוץ ובכל שפה מתוך מקור אחד מרכזי.
- לא צריך כרטיס אשראי
- לעדכן תוכן מיידית כשמוצרים משתנים
בעיית השיווק
גלה איך צוותי מרקטינג כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת טקסט לסרטוני AI חדשנית.
משבר התוכן השיווקי
לוח התוכן שלך לא עוצר לרגע. השקות מוצר צריכות וידאו. הרשתות החברתיות דורשות תוכן יומי. קמפיינים צריכים קריאייטיב מותאם לכל שוק. אבל הפקת וידאו מסורתית אומרת להזמין סטודיו, לתאם טאלנטים, לחכות שבועות לעריכות—ולשרוף את כל התקציב על יום צילום אחד. עד שהתוכן מוכן, הרגע כבר עבר. המתחרים שלך מעלים סרטונים כל יום בזמן שאתה עדיין בשלב הפרה־פרודקשן. ולבקש מההנהלה להופיע מול המצלמה? בהצלחה עם סיוט התיאומים הזה.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך את צוות השיווק שלך למכונת הפקת וידאו. כתוב תסריט — או תן ל-AI ליצור אחד מתוך הבריף שלך — בחר אווטאר AI והפק סרטון מקצועי בתוך דקות. דמו למוצר, סרטוני הסבר, תוכן לרשתות חברתיות, קריאייטיב למודעות — הכול בלי מצלמות, סטודיו או תיאום טאלנטים. צריך את אותה קמפיין ב-12 שווקים? תרגם ל-175+ שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. תספק וידאו בקצב שהיומן השיווקי שלך דורש.
כל מה שצוותי שיווק צריכים כדי ליצור בקנה מידה גדול
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת הטקסט‑לסרטון AI החדשנית ביותר.
הפקת וידאו מהירה
לעבור מבריף לסרטון מוכן בדקות, לא בשבועות. בלי הזמנת סטודיו, בלי תיאום טאלנטים, בלי תורי פוסט־פרודקשן. צוות השיווק שלך שולט בכל תהליך העבודה — מרעיון לייצוא — בלי תלות בספקים חיצוניים.
• ליצור סרטונים תוך דקות
• לא צריך סטודיו או ציוד
• שליטה יצירתית מלאה בתוך החברה
ייצוא רב-ערוצי
סרטון אחד, כל הפורמטים. לייצא ב‑16:9 ל‑YouTube, ב‑9:16 ל‑TikTok ול‑Reels, וב‑1:1 לפיד של Instagram. להפסיק ליצור מחדש תוכן לכל פלטפורמה—לייצר פעם אחת, לייצא לכל מקום.
• יחסי מסך 16:9, 9:16, 1:1
• מותאם ומאופטם לכל פלטפורמה
• ייצוא באצ׳ים ליעילות מירבית
לוקליזציה גלובלית לקמפיינים
להשיק קמפיינים בכל העולם בלי הפקות נפרדות לכל שוק. תרגום סרטוני AI מתאים את הקריאייטיב שלך ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. הקמפיין שלך בגרמנית נשמע גרמני, לא מדובב.
• שיבוט קול שומר על קול המותג
• סנכרון שפתיים מתאים לתנועות הפנים
• מקור אחד, הפצה גלובלית
תוכן בסגנון UGC
תוכן שנראה אותנטי בלי הצורך לתאם עם אינפלואנסרים. ליצור סרטוני UGC שמרגישים טבעיים בפיד החברתי — פורמטים של טסטימוניאלס, תגובות למוצרים, ותוכן ״טוקינג הד״ קליל שמביא ביצועים.
• מגוון סגנונות אווטארים
• מסירה אותנטית וקלילה
• להתרחב בלי לשלם עמלות לאינפלואנסרים
עקביות מותג
שמור על זהות המותג שלך אחידה בכל וידאו. Brand Kit מוודא שימוש רק בצבעים, פונטים, לוגואים ובחירות אווטאר מאושרות. Brand Glossary מבטיח ששמות המוצרים והסלוגנים ייאמרו בצורה נכונה — בכל פעם, על ידי כל אחד מחברי הצוות.
• נכסי מותג מרוכזים
• בקרת הגייה
• תוצרים עקביים בכל הצוות
וידאו מותאם אישית בקנה מידה גדול
להפוך וידאו אחד לאלפי גרסאות מותאמות אישית. משתנים דינמיים מאפשרים לך להתאים שמות, חברות ופרטים עבור פנייה אישית שמגדילה מעורבות בלי הפקה ידנית לכל נמען.
• שדות פרסונליזציה דינמיים
• יצירה במקבצים
• מיקוד לכל צופה באופן אישי
מבריף לסרטון מוכן לפרסום ב־3 שלבים
להתחיל מהמסר שלך
להדביק את הסקריפט שלך, להעלות בריף, או לתת למחולל הסקריפטים עם בינה מלאכותית ליצור תוכן לפי מטרות הקמפיין שלך. אין יותר בעיית ״דף ריק״ — להתחיל מהחומרים השיווקיים שכבר יש לך.
בחר את הקריאייטיב שלך
בחר מתוך יותר מ־200 אווטארים מגוונים של AI שמתאימים למותג ולקהל שלך. בחר קולות, רקעים וסגנונות ויזואליים, או צור שיבוט דמות דובר קבועה לנוכחות מותג עקבית בכל התכנים.
יצירה והפצה
לחיצה על Generate, ותוך דקות יש לך סרטון שיווקי מקצועי. אפשר לייצא בכל יחס מסך לכל ערוץ. צריך להגיע לקהל גלובלי? לתרגם לכל שפה בלחיצה אחת. להוציא תוכן בקצב של לוח השיווק שלך.
מותאם לכל צורך שיווקי
סרטוני השקת מוצר
להעלות תוכן השקה כבר ביום הראשון, לא ביום השלושים. סרטוני מוצר שמסבירים פיצ׳רים, מדגימים ערך ומקדמים אימוץ—מופקים בתוך שעות, לא שבועות. לעדכן מיד כשפיצ׳רים משתנים.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני הכרזת מוצר לאתר, לאימייל ולרשתות החברתיות בו־זמנית ביום ההשקה.
תוכן לרשתות חברתיות
תן לאלגוריתם את מה שהוא צריך בלי לשחוק את הצוות. תוכן יומי לרשתות החברתיות ב‑TikTok, Instagram, LinkedIn ו‑YouTube — איכות עקבית, בזמן הפקה קצר בהרבה.
שימוש מומלץ: ליצור כמות סרטוני סושיאל לשבוע שלם אחר צהריים אחד מרוכז.
קריאייטיב פרסום
לבחון יותר קונספטים ולמצוא מנצחים מהר יותר. ליצור וריאציות מודעות ל-A/B testing בלי צילומים נפרדים לכל קריאייטיב. הוקים שונים, אווטארים שונים, זוויות שונות — הכל מתוך אותו תהליך עבודה אחד.
שימוש לדוגמה: ליצור 10 וריאציות של מודעות לטסטים קריאייטיביים בזמן שלוקח להפיק ספוט אחד מסורתי.
תוצאה מאומתת: Attention Grabbing Media קיצרה את זמן ההפקה מ־3 ימים לשעות בודדות, תוך התרחבות ליותר מ־10 שפות חדשות.
מה הלקוחות שלנו אומרים
סושיאל פרוף בקנה מידה גדול. צור תוכן בסגנון המלצות לקוחות שבונה אמון, בלי לתאם יומנים של לקוחות ובלי להתעסק בלוגיסטיקה של צילומים.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני סיפורי לקוחות שמדגישים שימושים ותוצאות במגוון תעשיות שונות.
תוכן הסבר והדרכה
עזור ללקוחות להבין את המוצר שלך עם סרטוני הדרכה והסברים. עדכן מיד כשיש שינוי במוצר שלך — בלי צורך בצילומים מחדש.
שימוש מומלץ: לבנות ספרייה של סרטוני הסבר על פיצ׳רים שנשארים מעודכנים עם כל עדכון מוצר.
קמפיינים שיווקיים גלובליים
אותה קמפיין בכל שוק. להתאים את הקריאייטיב לקהלים בינלאומיים בלי תקציבי הפקה נפרדים לכל אזור.
שימוש עיקרי: השקת קמפיינים למוצרים ב־12 שווקים במקביל עם קריאייטיב וידאו בשפת האם.
תוצאה מוכחת: Vision Creative Labs עזרה ללקוחות לעבור מ־1–2 סרטונים בשנה ל־50–60 סרטונים ביום עם HeyGen.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2 — ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה זה יצירת סרטוני AI לשיווק?
יצירת וידאו עם בינה מלאכותית משתמשת ב-AI כדי ליצור סרטוני שיווק מקצועיים בלי הצורך בהפקה מסורתית. HeyGen משלבת אווטארים מבוססי AI, סינתזת קול ועריכה אוטומטית כדי להפוך תסריטים לתוכן וידאו מלוטש — בלי מצלמות, סטודיואים או צוותי צילום. צוותי שיווק יכולים להפיק סרטוני מוצר, תוכן לרשתות חברתיות וקריאייטיב למודעות בדקות במקום שבועות.
איך ליצור סרטוני שיווק בלי צוות הפקה?
כתוב את הסקריפט שלך או תן ל-AI script generatorשל HeyGen ליצור אחד מתוך הבריף שלך. בחר אווטאר AI כמגיש על המסך, בחר קול וסגנון ויזואלי, וצור את הווידאו שלך. כל התהליך לוקח דקות ולא דורש ניסיון בהפקה. כדי לשמור על אחידות המותג, אפשר clone your spokespersonכדי שהטווין הדיגיטלי שלו יוכל לייצג את המותג שלך בכל התכנים.
האם אפשר ליצור סרטוני רשתות חברתיות לכמה פלטפורמות שונות?
כן — HeyGen מייצא בכמה יחסי מסך מאותו פרויקט. ליצור פעם אחת, ואז לייצא ב‑16:9 ל‑YouTube, ב‑9:16 ל‑TikTok ול‑Instagram Reels, וב‑1:1 לפוסטים בפיד של Instagram. אין צורך ליצור מחדש תוכן לכל פלטפורמה או לנהל כמה תהליכי הפקה נפרדים.
איך עובד סרטון שיווקי רב־לשוני?
צור את סרטון השיווק שלך בשפת האם שלך, ואז השתמש ב-translation featureשל HeyGen כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ-175+ השפות הנתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (כדי שקול המותג שלך יישמע טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים (כדי שתנועות הפה יתאימו לאודיו המתורגם). השקת קמפיינים גלובליים מסרטון מקור אחד.
האם אפשר ליצור תוכן בסגנון UGC עם HeyGen?
צור את סרטון ההדרכה לציות פעם אחת בשפת המקור שלך. אחר כך השתמש בפיצ׳ר התרגום של HeyGen כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ־175+ השפות הנתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (כדי שהמציג ישמע טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים (כדי שתנועות הפה יתאימו לאודיו המתורגם). הגרסה הספרדית שלך נשמעת כמו ספרדית טבעית, לא כמו אנגלית מדובבת.
איך לשמור על אחידות המותג בכל הסרטונים?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בתעבורה ובמנוחה. עבור צוותי ציות (compliance) בארגונים שמטפלים במסמכי מדיניות רגישים, HeyGen מציעה סביבת עבודה ייעודית עם אינטגרציית SSO וניהול משתמשים מרכזי. אנחנו לא מאמנים את מודלי ה‑AI שלנו על בסיס התוכן שלך.
האם אפשר להתאים סרטונים אישית לכל צופה?
כן. HeyGen תומכת בפרסונליזציה דינמית עם שדות משתנים לשמות, חברות ופרטים מותאמים אישית. צור טמפלייט אחד ואז צור אלפי גרסאות מותאמות אישית עבור שיווק מבוסס חשבון (ABM), פניות מכירה או קמפיינים לאנגייג׳מנט עם לקוחות. Videoimagem יצרו יותר מ‑50,000 סרטונים מותאמים אישית עבור AB InBev בשיטה הזו.
כמה מהר אפשר ליצור סרטוני שיווק?
HeyGen תומכת בווידאו באורכים שונים כדי להתאים לעיצוב ההדרכה שלך. רוב מודולי הציות עובדים מצוין בטווח של 3–10 דקות ללמידה מיקרו, אבל אפשר ליצור תכנים ארוכים יותר לנושאים מקיפים. עבור הדרכות ארוכות (20+ דקות), כדאי לחלק את התוכן לפרקים או מודולים כדי לשפר מעורבות של הלומדים ומעקב אחר ההתקדמות.
איך HeyGen משתווה להפקת וידאו מסורתית?
הפקת וידאו שיווקי מסורתית דורשת תיאום טאלנטים, הזמנת סטודיו, ימי צילום ועריכה בפוסט־פרודקשן — בדרך כלל 2–4 שבועות ו־$5,000–$20,000+ לכל וידאו גמור. HeyGen יוצרת איכות דומה בתוך דקות ובחלק קטן מהעלות. כשקמפיינים משתנים או שצריך לעדכן תוכן, פשוט יוצרים מחדש במקום לצלם מחדש. צוותי שיווק מדווחים על יצירת תוכן מהירה פי 3 ועל ירידה משמעותית בעלויות ההפקה.
האם כל צוות השיווק שלי יכול להשתמש ב-HeyGen?
כן. HeyGen for Business כולל וורקפלאו צוותי שבו מנהלי שיווק, יוצרי תוכן ומעצבים יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות על כל אלמנטי המותג המאושרים נגישים לכולם. בקרות אדמין מאפשרות לנהל הרשאות, לעקוב אחרי שימוש, ולשמור על אחידות המותג בכל התוצרים של הצוות.
איזה סוגי סרטוני שיווק אפשר ליצור?
HeyGen תומכת כמעט בכל פורמט של וידאו שיווקי: השקות מוצרים, סרטוני הסבר, תוכן לרשתות חברתיות, קריאייטיב לפרסום, המלצות לקוחות, סרטוני how-to, הודעות חברה, קידום אירועים, וידאו לאימייל ועוד. אם אפשר לכתוב לזה תסריט, HeyGen יכולה להפיק את זה — בכל שפה ולכל ערוץ.
האם התוכן השיווקי שלי מאובטח?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בתעבורה ובמנוחה. עבור צוותי שיווק אנטרפרייז שמנהלים חומרים רגישים לקמפיינים או מידע על מוצרים שטרם הושקו, HeyGen מציעה וורקפלאו ייעודי עם אינטגרציית SSO וניהול גישה מרכזי. אנחנו לא מאמנים את מודלי ה‑AI שלנו על בסיס התוכן שלך.
להתחיל ליצור סרטוני שיווק כבר היום
להפסיק לחכות שבועות לתוכן שאמור לצאת כבר מחר. ליצור סרטוני שיווק מקצועיים בדקות, לבצע לוקליזציה מיידית לשווקים גלובליים, ולהגדיל את כמות התוכן בלי להגדיל את הצוות או התקציב. להצטרף לצוותי השיווק ב‑HubSpot, Ogilvy ו‑Publicis שכבר שינו לגמרי את הדרך שבה הם יוצרים.
