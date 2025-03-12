איך Ogilvy השתמשה ב-HeyGen כדי לגרום לדור ה-Z לדבר על הרגשות שלהם

אם אי אפשר להגיד את זה, שרים את זה

Ogilvy, אחת מסוכנויות הפרסום המובילות בעולם, יוצרת כבר יותר מ־75 שנה אימפקט למותגים דרך רעיונות אייקוניים שמשנים תרבות ומייצרים ערך. Milka, אחד ממותגי השוקולד האהובים והמוכרים ביותר, שכרה את Ogilvy כדי ליצור קמפיין שמבוסס על הנתון שלפיו 48% מדור ה־Gen Z לא מרגישים בנוח לשתף את הרגשות שלהם.

כדי לעזור להם לשתף את הרגשות שלהם, Ogilvy ו‑Milka שאבו השראה מפתגם הולנדי ישן: "אם אתה לא יכול להגיד את זה, תשיר את זה". לכן הם חברו ל‑Snelle, אחד הראפרים ההולנדים האהובים על דור ה‑Z, כדי ליצור את הקמפיין "Let Snelle Sing It for You". בתוך דקות כל אחד יכול ליצור שיר מותאם אישית בעזרת הקול, המראה וסגנון הכתיבה הייחודי שלו. כל מה שצריך לעשות הוא לקנות חפיסת Milka, לסרוק את הקוד ולכתוב את הרגשות שלהם.

הקמפיין השתמש בשלושה מנועי AI. OpenAI יוצר את המילים בסגנון הייחודי של Snelle, Uberduck משכפל את הקול שלו, ו-HeyGen מייצר סרטונים מציאותיים עם סנכרון שפתיים מושלם. יחד הם יוצרים חוויה מרגשת, אישית ונוגעת ללב.

