Attention Grabbing Media® (AGM) היא סוכנות שיווק פול-סרביס שמוקדשת לעזור לעסקים לצמוח בעזרת אסטרטגיות חדשניות שמגדילות הכנסות ומרחיבות נוכחות בשוק. עם התמחות באיקומרס, רשתות חברתיות ושיווק במייל, AGM בנתה לעצמה רקורד מרשים. אחד ההישגים הבולטים שלה הוא העבודה עם NaturalSlim®, מותג בריאות ואורח חיים שהוקם על ידי מנואל סוארס ואביו, פרנק סוארס.



המותג צמח בצורה אקספוננציאלית ומחזיק ביותר מ־10 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, בעיקר בזכות המומחיות של AGM. כדי להרחיב את החשיפה של NaturalSlim מעבר לקהל הלטיני האמריקאי המבוסס שלו, AGM פנתה לטכנולוגיית הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen כדי להתגבר על אתגרי לוקליזציה, לייעל תהליכי עבודה ולשדרג קמפיינים ללקוחות.

התמודדות עם אתגרי לוקליזציה

הרחבת הנוכחות של NaturalSlim לשווקים אירופיים ולשווקים דוברי אנגלית יצרה אתגר ייחודי. פרנק סוארס, הפנים של NaturalSlim, היה מוכר בזכות סרטוני ההסבר שלו על בריאות וחילוף חומרים. הסרטונים האלה היו קריטיים לבניית האמון עם הקהל, אבל רובם היו בספרדית.

״לשמוע את זה ישירות מהבן אדם עצמו — זה משהו אחר. שם נבנה ה־'להכיר, לחבב ולסמוך',״ אמר ג׳ימי סטרנס, מנהל קריאייטיב בכיר ב‑AGM.

שיטות תרגום מסורתיות, כמו טקסטים על גבי הווידאו, לא הצליחו להעביר מספיק אותנטיות כדי לחבר קהלים חדשים בצורה אפקטיבית. כלים כמו Google Translate ו-ChatGPT היו לא עקביים, דרשו הגהה מעמיקה והאטו את תהליך ההפקה. "לקח לנו שלושה ימים רק להוציא וידאו של שמונה דקות", אמר ג׳ימי.

מאפשר תרגום חלק ומעורבות גבוהה

AGM אימצה את טכנולוגיית הווידאו מבוססת ה-AI של HeyGen כדי להתמודד עם האתגרים האלה. בהתחלה הם נמשכו לאווטארים החדשניים, אבל AGM הבינה מהר מאוד שיכולות התרגום של הפלטפורמה הן השינוי האמיתי במשחק. ג׳ימי נזכר: "כשאני הראיתי את זה למנואל, הוא מיד ראה את הפוטנציאל ואמר, 'בוא נתחיל לבדוק את זה.'"

HeyGen אפשרה ל‑AGM לתרגם את ספריית התוכן העצומה של NaturalSlim ליותר מ‑10 שפות חדשות, כולל רוסית, פורטוגזית, צרפתית וגרמנית. התרגומים שמרו על הקול, הטון והדמות של פרנק סוארז, מה שהיה קריטי לשמירה על האותנטיות של המסר שלו.

״היכולת לשמור על הדמיון, הקול והכול—אפילו האווטארים המונפשים—היא מה שמבדיל את HeyGen מהאחרים,״ אמר ג׳ימי. ״זה נתן לנו את היכולת להגיע לקהל גלובלי עם שירותי תרגום שמרגישים טבעיים, לא כאלה שנוצרו על ידי AI.״

בנוסף לתרגומים, AGM השתמשה באווטארים של HeyGen כדי ליצור תוכן סושיאל מדיה מושך ומסקרן. ה״thumb-stoppers״ האלה, כפי שג׳ימי קרא להם, תפסו את תשומת הלב של הצופים והעלו את רמת המעורבות. השילוב הזה בין תרגום לוויז׳ואלים שתופסים את העין עזר ל‑AGM להציג את NaturalSlim ולקוחות נוספים לשווקים גלובליים חדשים, תוך שמירה על הזהות המותגית הייחודית שלהם.

הרחבת ההגעה של NaturalSlim

הכלים של HeyGen שיפרו משמעותית את יעילות תהליכי העבודה של AGM ואת התוצאות עבור הלקוחות. התרגומים שנשמעים טבעיים ביטלו את הצורך בהגהה מעמיקה ובהסתמכות על מתרגמים חיצוניים, ואפשרו ל‑AGM להפיק ולפרסם תוכן מהר יותר, תוך קיצור זמן הפקת הווידאו משלושה ימים לשעות.

התוצאות היו מהפכניות. NaturalSlim הצליחה להרחיב משמעותית את הנוכחות שלה בשווקים באירופה, ולהתחבר למיליוני לקוחות פוטנציאליים. התוכן המותאם לשפה ולתרבות המקומית דיבר אל הקהל, בנה אמון והעלה את רמת המעורבות. "הברנדינג פשוט מטורף", אמר ג׳ימי, כשהוא משקף את ההשפעה של הגעה לקהלים חדשים עם סרטוני הווידאו החינוכיים של Frank Suarez. יכולת הסקייל המוגברת של הכלים של HeyGen גם אפשרה ל‑AGM לעשות שימוש חוזר בתוכן במספר שפות בלי להגדיל את כמות המשאבים.

השיתוף בין AGM ל‑HeyGen מדגיש את הכוח של בינה מלאכותית בשיווק גלובלי. בעזרת כלי התרגום והאווטאר של HeyGen, AGM התגברה על אתגרי לוקליזציה משמעותיים, הרחיבה את טווח ההגעה של הלקוחות שלה, ופישטה את תהליכי העבודה. ככל ש‑AGM ממשיכה לחדש ולחקור שימושים חדשים בטכנולוגיה של HeyGen, הסוכנות ממוצבת היטב לקבוע סטנדרטים חדשים בשיווק דיגיטלי ולעזור ללקוחות שלה להצליח בעולם מחובר.