צור סרטוני AI לרשתות חברתיות
להפוך רעיונות לסרטוני סושיאל מרתקים בדקות. בלי צילום, בלי צורך בכישורי עריכה. ליצור תוכן מקצועי ל‑Instagram, TikTok, LinkedIn ו‑YouTube עם אווטארים של AI שמדברים ביותר מ‑175 שפות. לפרסם יותר, להילחץ פחות.
- לעדכן תוכן מיידית כשמוצרים משתנים
בעיית השיווק
גלה איך צוותי מרקטינג כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת טקסט לסרטוני AI חדשנית.
מסלול הריצה האינסופי של תוכן לרשתות חברתיות
סקיילינג אומר לגייס עוד יוצרים או סוכנויות, עם עלויות שמתרסקות למעלה מהר מאוד. תוכן רב־לשוני לקהלים גלובליים? זה אומר צילומים נפרדים או דיבוב יקר. הצוות שלך יודע שווידאו מייצר מעורבות גבוהה פי 10 מפוסטים סטטיים, אבל צוואר הבקבוק בהפקה גורם לך להיתקע עם גרפיקות ולחכות לטוב.
הפתרון של HeyGen
HeyGen's יוצר הווידאו החברתי הופך תסריטים לתוכן שעוצר את הגלילה תוך דקות. פשוט לכתוב מה שרוצים להגיד, לבחור אווטאר AI שמתאים למותג, וליצור סרטונים מוכנים לפלטפורמה. בלי מצלמה, סטודיו או עריכה. צריך את אותו מסר ל‑Instagram Reels, TikTok, LinkedIn ו‑YouTube Shorts? ליצור פעם אחת, לייצא אוטומטית לכל הפורמטים.
משיקים לשווקים חדשים? לתרגם את התכנים שהכי עובדים לך ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. האווטאר שלך מדבר ספרדית, מנדרינית, גרמנית וערבית שוטפת בלי הקלטות חוזרות. לעדכן את המסר כשטרנדים משתנים, מוצרים מתחלפים או קמפיינים זזים כיוון. מה שפעם לקח לצוות שלך שבועיים לוקח עכשיו עשר דקות.
כל מה שצוותי סושיאל צריכים כדי ליצור בקנה מידה גדול
הפקת וידאו מהירה
לעבור מבריף לסרטון מוכן בדקות, לא בשבועות. בלי הזמנת סטודיו, בלי תיאום טאלנטים, בלי תורי פוסט־פרודקשן. צוות השיווק שלך שולט בכל תהליך העבודה — מרעיון לייצוא — בלי תלות בספקים חיצוניים.
• ליצור סרטוני וידאו תוך דקות
• לא צריך סטודיו או ציוד
• שליטה יצירתית מלאה בתוך החברה
מציגי אווטאר AI
קול המותג שלך, מועבר בצורה עקבית בכל וידאו. בחר מתוך יותר מ־120 אווטארים שונים של AI, כולל סגנונות מקצועיים, קלילים, אנרגטיים או סמכותיים שמתאימים לאישיות המותג שלך. לא צריך יותר לתאם לוחות זמנים של טאלנטים, לנהל משא ומתן על זכויות שימוש או לדאוג שמגישים יעזבו. האווטאר שלך תמיד זמין, תמיד בהתאם למותג, ותמיד מוכן להקלטה.
• יותר מ-120 אווטארים מגוונים במגוון גילאים, סגנונות ורקעים אתניים
• יצירת אווטארים מותאמים אישית מתמונות לשמירה על עקביות המותג
• כמה אווטארים שונים לסוגי תוכן או קהלים שונים
שיבוט קול ותרגום
להגיע לקהלים גלובליים בלי לגייס יוצרים רב־לשוניים. ליצור את הווידאו שלך באנגלית, ואז לתרגם אותו לספרדית, פורטוגזית, הינדי, יפנית או לכל אחת מ־175+ שפות, עם שיבוט קול שנשמע טבעי ולא כמו דיבוב. טכנולוגיית סנכרון שפתיים מתאימה את תנועות הפה לאודיו המתורגם, כך שהאווטאר שלך מדבר באופן טבעי בכל שפה. וידאו אחד, אינסוף שווקים.
היכולות הרב־לשוניות האלה חורגות הרבה מעבר לשיווק ברשתות חברתיות. ארגונים משתמשים גם בטכנולוגיית התרגום של HeyGen עבור סרטוני הדרכה רב־לשוניים, מה שמאפשר לחברות גלובליות להכשיר עובדים בשפות האם שלהם תוך שמירה על מסרים מותגיים עקביים בכל העולם.
• יותר מ-175 שפות עם סינתזת קול טבעית
• שיבוט קול שומר על קול המותג בכל השפות
• סנכרון שפתיים למסירה אותנטית בכל שוק
יצירת וידאו מתסריט
אין לך ניסיון בעריכת וידאו? אין בעיה. פשוט תכתוב את הסקריפט או הנקודות שלך, ו‑HeyGen תטפל בכל השאר. ה‑AI מתאים אוטומטית את הקצב, מוסיף פאוזות מתאימות ומתזמן את המסר שלך בצורה מושלמת. ארוך מדי ל‑Instagram? אופטימייזר הפלטפורמה מציע קיצורים ועריכות. צריך הוק ב‑3 השניות הראשונות? טמפלייטים מובנים מראים לך מה עובד.
• תזמון וקצב תסריט מונעי AI
• המלצות לתסריטים מותאמות לפלטפורמה
• שליטה בדגשי קול ובאינטונציה רגשית
אינטגרציה עם Brand Kit
שמור על זהות המותג הוויזואלית שלך בכל סרטון ברשתות החברתיות. העלה פעם אחת את הלוגו, צבעי המותג, הפונטים והגרפיקות המאושרות שלך. משם, כל סרטון נשאר עקבי באופן אוטומטי. Brand Glossary דואג ששמות מוצרים, מונחי חברה וביטויים מרכזיים ייאמרו נכון בכל פעם. הסרטון הראשון של המתמחה שלך נראה מלוטש כמו זה של מנהל הקריאייטיב שלך.
• נכסי מותג מרוכזים לכל הצוות
• החלה אוטומטית של לוגו וצבעי המותג
• שליטה בהגייה של מונחי המותג
יצירת וידאו בכמויות גדולות
משיק קמפיין על פני 50 מוצרים? צור 50 סרטונים. העלה את הסקריפטים שלך למעבד האצווה של HeyGen וצור לוח תוכן שלם בסשן אחד. אווטארים שונים, רקעים שונים, אותה איכות מקצועית — בלי לבזבז 50 ימים בהפקה. הגדל את כמות התוכן שאתה מייצר כך שתתאים לשאיפות שלך, לא לגודל הצוות.
• ליצור כמה סרטונים מ-CSV או מהעלאה מרוכזת
• לשלב ולהתאים אווטארים, רקעים וסגנונות
• לייצא קמפיינים שלמים מוכנים לתזמון
מבריף לסרטון מוכן לפרסום ב־3 שלבים
כתוב את הסקריפט שלך
כתוב מה שאתה רוצה להגיד, או תן לAI ליצור תוכןמתוך בריף המוצר, פוסט הבלוג או מטרות הקמפיין שלך. בלי טלפרומפטר. בלי לשנן טקסטים. רק המסר שאתה רוצה שהקהל שלך ישמע. HeyGen מציע אופטימיזציה לסקריפט עם הצעות לעריכה כדי לשפר מעורבות, לפי ה־best practices של כל פלטפורמה.
בחר את הלוק שלך
בחר אווטאר AI שמתאים לתוכן שלך. מקצועי לתוכן מנהיגות מחשבתית, אנרגטי להשקות מוצרים, ידידותי לסיפור המותג. בחר רקע (סטודיו, משרד, חוץ או רקע מותאם אישית) והוסף את הלוגו שלך. בצע תצוגה מקדימה בזמן אמת כדי לראות בדיוק איך הווידאו שלך ייראה לפני יצירה.
ליצור ולפרסם
ללחוץ על Generate. תוך 2–5 דקות יש לך וידאו מוכן, מותאם לכל פלטפורמה שאתה צריך. להוריד ל‑Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts ו‑Facebook — הכל מאותו מקור. לתזמן בכלי הסושיאל שלך או לפרסם מיד. לוח התוכן שלך נהיה הרבה יותר קל למילוי.
מותאם לכל צורך שיווקי
סרטוני השקת מוצר
להעלות תוכן השקה כבר ביום הראשון, לא ביום השלושים. סרטוני מוצר שמסבירים פיצ׳רים, מדגימים ערך ומקדמים אימוץ—נוצרים בתוך שעות, לא שבועות. לעדכן מיד כשפיצ׳רים משתנים.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני הכרזת מוצר לאתר, לאימייל ולרשתות החברתיות בו־זמנית ביום ההשקה.
תוכן לרשתות חברתיות
תן לאלגוריתם את מה שהוא צריך בלי לשחוק את הצוות. תוכן יומי לרשתות החברתיות ב‑TikTok, Instagram, LinkedIn ו‑YouTube — איכות עקבית, בזמן הפקה קצר בהרבה.
שימוש מומלץ: ליצור כמות סרטוני סושיאל של שבוע אחר צהריים אחד מרוכז.
קריאייטיב פרסום
לבחון יותר קונספטים ולמצוא מנצחים מהר יותר. ליצור וריאציות מודעות ל-A/B testing בלי צילומים נפרדים לכל קריאייטיב. הוקים שונים, אווטארים שונים, זוויות שונות — הכל מתוך וורקפלואו אחד.
שימוש מומלץ: ליצור 10 וריאציות של מודעות לבדיקות קריאייטיב בזמן שלוקח להפיק סרטון פרסומת אחד בשיטה המסורתית.
תוצאה מאומתת: Attention Grabbing Media קיצרה את זמן ההפקה מ־3 ימים לשעות בודדות, תוך התרחבות ליותר מ־10 שפות חדשות.
מה הלקוחות שלנו אומרים
סושיאל פרוף בקנה מידה גדול. צור תוכן בסגנון המלצות לקוחות שבונה אמון, בלי לתאם יומנים של לקוחות ובלי להתעסק בלוגיסטיקה של צילומים.
שימוש מומלץ: להפיק סרטוני סיפורי לקוחות שמדגישים שימושים ותוצאות בענפים שונים.
תוכן הסבר והדרכה
עזור ללקוחות להבין את המוצר שלך עם סרטוני הדרכה והסברים. עדכן מיד כשיש שינוי במוצר שלך — בלי צורך בצילומים מחדש.
שימוש מומלץ: לבנות ספרייה של סרטוני הסבר על פיצ׳רים שנשארים מעודכנים עם כל עדכון מוצר.
קמפיינים גלובליים לשיווק
אותה קמפיין בכל שוק. להתאים את הקריאייטיב לקהלים בינלאומיים בלי תקציבי הפקה נפרדים לכל אזור.
שימוש מומלץ: השקת קמפייני מוצר ב־12 שווקים בו־זמנית עם קריאייטיב וידאו בשפת האם.
תוצאה מוכחת: Vision Creative Labs עזרה ללקוחות לעבור מיצירה של 1–2 סרטונים בשנה ל־50–60 סרטונים ביום עם HeyGen.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה זה סרטוני רשת חברתית עם בינה מלאכותית?
סרטוני רשת חברתית עם בינה מלאכותית משתמשים ב-AI כדי ליצור תוכן וידאו עם אווטארים (מגישים דיגיטליים) וקולות סינתטיים. במקום לצלם עם מצלמות, ציוד ושחקנים, פשוט מקלידים תסריט וה-AI יוצר סרטון מוכן שבו המגיש מעביר את המסר שלך. HeyGen's social video maker מייצר תוכן שמותאם לאינסטגרם, TikTok, לינקדאין, YouTube ופלטפורמות נוספות, ומוכן לפרסום בלי צורך בעריכה.
אפשר ליצור סרטונים לאינסטגרם, טיקטוק וללינקדאין עם כלי אחד?
כן, בדיוק בשביל זה HeyGen נבנתה. יוצרים את הווידאו פעם אחת, ואז מייצאים אותו במקביל למגוון פורמטים: אנכי 9:16 ל‑Instagram Reels ו‑TikTok, ריבועי 1:1 לפיד של Instagram, אופקי 16:9 ל‑YouTube ו‑LinkedIn. כל ייצוא מותאם למפרט של הפלטפורמה, כולל מידות נכונות, גודל קובץ ועיצוב כיתוב. אין צורך בשינוי פורמט או שינוי גודל ידני.
כמה זמן לוקח ליצור סרטון לרשתות חברתיות?
רוב סרטוני הסושיאל נוצרים תוך 2–5 דקות, תלוי באורך ובמורכבות. ריל אינסטגרם של 60 שניות לוקח בדרך כלל 2–3 דקות ליצור. כתיבת הסקריפט שלך יכולה לקחת 5–10 דקות. מרעיון ועד וידאו מוכן לפרסום: פחות מ־15 דקות סך הכול. השווה את זה להפקת וידאו מסורתית (ימים או שבועות) או אפילו לעריכה עצמאית (1–2 שעות לכל סרטון).
האם אפשר ליצור סרטונים במספר שפות לקהלים גלובליים?
כן. HeyGen תומכת ביותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. צור את הווידאו שלך בשפת האם שלך (אנגלית, ספרדית וכו׳), ואז לחץ על Translate כדי ליצור גרסאות בצרפתית, גרמנית, יפנית, ערבית, הינדי, פורטוגזית ועוד יותר מ־170 שפות נוספות.שיבוט קול מבטיח שכל שפה תישמע טבעית ולא רובוטית. סנכרון שפתיים מתאים את תנועות הפה לאודיו המתורגם, כך שהאווטאר שלך מדבר בצורה אותנטית בכל שפה.
האם אפשר להתאים את אווטארי ה‑AI למיתוג שלך?
כן. אפשר לבחור מבין יותר מ־120 אווטארים קיימים ומגוונים, או ליצור אווטאר מותאם אישית מתמונות שמתאים למראה הספציפי של המותג שלך. העלה תמונות שמציגות את הסגנון, המוצא, טווח הגילאים והמגדר הרצויים. HeyGen יוצרת אווטאר ייחודי לשימוש הבלעדי שלך. בשביל אחידות מותג מקסימלית, אפשר לשבט את עצמך או חבר צוות כדי ליצור תאום דיגיטלי שמייצג את החברה שלך בכל התוכן החברתי.
האם הסרטונים נראים כאילו נוצרו ב-AI או מזויפים?
האוואטארים החדשים של HeyGen מציעים איכות פוטוריאליסטית עם תנועות טבעיות, הבעות וסנכרון שפתיים שרוב הצופים לא יכולים להבדיל מצילום אמיתי. עם זאת, הרבה מותגים בוחרים לאמץ את האסתטיקה של ה‑AI. היא ייחודית, עקבית וכנה בכך שהיא נוצרה באמצעות בינה מלאכותית. בין אם מחפשים אוואטארים היפר‑ריאליסטיים או מעוצבים בסגנון מובחן, שתי האפשרויות זמינות ושתיהן עובדות מצוין בפלטפורמות חברתיות.
איך כתוביות וסאבטייטלס עובדים?
כתוביות אוטומטיות נוצרות באופן אוטומטי כשאתה יוצר את הווידאו שלך. הכתוביות מסונכרנות בצורה מושלמת עם האודיו, כוללות פיסוק נכון ומדגישות מילות מפתח. אפשר להתאים אישית את עיצוב הכתוביות – פונט, גודל, צבע, מיקום ואנימציה – כדי להתאים להמלצות הפלטפורמה או לקווי המיתוג שלך. הכתוביות זמינות בכל אחת מ־175+ השפות הנתמכות עבור סרטונים מתורגמים.
כמה מהר אפשר ליצור סרטוני שיווק?
HeyGen תומכת בווידאו באורכים שונים כדי להתאים לעיצוב ההדרכה שלך. רוב מודולי הציות עובדים מצוין בטווח של 3–10 דקות ללמידה מיקרו, אבל אפשר ליצור תכנים ארוכים יותר לנושאים מקיפים. עבור הדרכות ארוכות (20+ דקות), כדאי לחלק את התוכן לפרקים או מודולים כדי לשפר מעורבות של הלומדים ומעקב אחר ההתקדמות.
איך HeyGen משתווה להפקת וידאו מסורתית?
הפקת וידאו שיווקי מסורתית דורשת תיאום טאלנטים, הזמנת סטודיו, ימי צילום ועריכה בפוסט־פרודקשן — בדרך כלל 2–4 שבועות ו־$5,000–$20,000+ לכל וידאו גמור. HeyGen יוצרת איכות דומה בתוך דקות ובשבריר מהעלות. כשקמפיינים משתנים או צריך לעדכן תוכן, פשוט יוצרים מחדש במקום לצלם מחדש. צוותי שיווק מדווחים על יצירת תוכן מהירה פי 3 ועל ירידה משמעותית בעלויות ההפקה.
האם כמה חברי צוות יכולים לעבוד יחד על סרטוני סושיאל?
כן. HeyGen for Business כולל וורקפלאו צוותי שבו צוות הסושיאל, המעצבים ויוצרי התוכן יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות על אווטארים מאושרים, אלמנטים של המותג, תסריטים וטמפלייטים נגישים לכולם. כלי ניהול אדמין מאפשרים לשלוט בהרשאות, לאשר תכנים לפני פרסום, ולעקוב מי מחברי הצוות יצר כל וידאו.
האם אפשר להשתמש ב-HeyGen לסרטוני הדרכה לעובדים?
כן. למרות ש-HeyGen מצטיינת ביצירת תוכן סושיאל שעוצר את הגלילה, הרבה ארגונים גם משתמשים בפלטפורמה לסרטוני הדרכה פנימיים. אותם אווטארים מבוססי AI, יכולות רב-לשוניות ותהליך יצירה מהיר עובדים מצוין גם לשיווק חיצוני וגם לצרכי למידה ופיתוח (L&D) פנימיים.
האם אפשר להוסיף מוזיקה, אפקטים קוליים או את הקול שלי?
כן, לכל שלוש האפשרויות. HeyGen כוללת ספרייה של קטעי מוזיקת רקע ברישיון לשימוש מסחרי בסרטונים לרשתות חברתיות. אפשר גם להעלות קבצי אודיו משלך, כולל מוזיקה ממותגת, אפקטים קוליים או הקלטות קול. חלק מהמשתמשים יוצרים סרטוני היבריד: אווטאר AI להצגה הוויזואלית, אבל הקלטת הקול שלהם לאודיו. או להשתמש ב-AI לתוכן המרכזי ולהוסיף מעליו את המוזיקה שלך כדי לשמור על עקביות המותג.
