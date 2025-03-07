במשך יותר מארבעה עשורים, Videoimagem מובילה את תחום הפקת הווידאו התאגידי בברזיל. הסוכנות בנתה לעצמה מוניטין חזק ביצירת תוכן איכותי להדרכות, תקשורת פנימית, השקות מוצרים וכנסים ארגוניים. עם שינוי הציפיות של הלקוחות, Videoimagem זיהתה ביקוש הולך וגובר לתוכן אישי יותר, אינטראקטיבי וניתן להרחבה.

בהתחלה הסוכנות השתמשה בכלי וידאו אחרים מבוססי בינה מלאכותית כדי ליצור תוכן מותאם אישית, אבל נתקלה במגבלות באיכות האווטארים, בריאליזם של הקול ובסקיילביליות. המגבלות האלה פגעו ביכולת שלהם לספק את סרטוני הווידאו האיכותיים והמרתקים שהלקוחות שלהם דרשו.

Videoimagem הייתה צריכה להפיק תוכן וידאו מותאם אישית בהיקף גדול, תוך שמירה על חוויית שימוש חלקה ללקוחות שלה, ולכן היא פנתה ל‑HeyGen.

השקת קמפיינים של סרטוני וידאו מותאמים אישית עבור AB InBev עם HeyGen

Videoimagem השתמשה בפלטפורמה של HeyGen כדי להשיק קמפיינים של סרטוני וידאו מותאמים אישית עבור AB InBev, עם מיקוד ספציפי בלקוחות באפליקציות BEES ו-Zé Delivery. הקמפיינים נועדו להעמיק את הקשר עם הלקוחות באמצעות תוכן אישי ומרתק, שבו כיכבו סלבריטאים ברזילאים.

עבור האפליקציה BEES של AB InBev, שמחברת את החברה עם לקוחות עסקיים כמו ברים וסופרמרקטים, Videoimagem הפיקה יותר מ־50,000 סרטונים מותאמים אישית. הסרטונים האלה כללו תוכן פרסומי מותאם, כשהלקוחות פנו אליהם בשמם והוצג להם תוכן רלוונטי להיסטוריית הרכישות שלהם.

בקמפיין של Zé Delivery, שהיה מכוון לצרכנים פרטיים, Videoimagem השתמשה באווטארים של שחקני כדורגל לשעבר פופולריים שמייצגים את קבוצות הכדורגל הגדולות של ריו דה ז׳ניירו. הסרטונים המותאמים אישית האלה חגגו את קבוצות הספורט האהובות על הלקוחות ויצרו חיבור רגשי. ״שמענו מהם… שזה יותר משלושה פי רמת מעורבות לעומת מצב בלי הווידאו המותאם אישית״, שיתף מתיאס. בהתחלה הופקו יותר מ־3,000 סרטונים, והקמפיין הראה פוטנציאל עצום להתרחבות.

מאפשרים ל-Videoimagem להגדיל את היקף הפקת הווידאו המותאם אישית

פלטפורמת הפרסונליזציה המתקדמת לווידאו של HeyGen סיפקה את הפתרון המושלם. באמצעות אינטגרציה עם ה‑API של HeyGen, Videoimagem שדרגה את הפקת הווידאו שלה עם אווטארים מציאותיים ויכולות שיבוט קול טבעיות, שהיו קריטיות כדי להגיע לרמות המעורבות הגבוהות שהלקוחות שלהם דרשו. כפי שמסביר מתיאס אייכבאום, שותף ב‑Videoimagem: "איכות האווטאר הרבה יותר טובה מהאפשרויות שבהן השתמשנו או שראינו", מה שמדגיש את היכולות המתקדמות של הפלטפורמה.

האינטגרציה של HeyGen API עם כלים כמו Eleven Labs אפשרה ל-Videoimagem לייעל את שיבוט הקול ולהפיק אלפי סרטוני וידאו מותאמים אישית בלי להתפשר על האיכות, מה שהפך אותה לבחירה אידיאלית לקמפיינים רחבי היקף. שיתוף הפעולה בין Videoimagem ל-HeyGen התאפיין בתמיכה זמינה ומעשית, שעזרה ל-Videoimagem להתגבר על אתגרים ולמטב את הפלטפורמה לצרכים הספציפיים שלהם.

הגדלת מעורבות וחיזוק הקשר עם הלקוחות

התוצאות מקמפייני הווידאו המותאמים אישית היו מרשימות. שיעורי המעורבות בווידאו יותר משלשו את עצמם לעומת קמפיינים לא מותאמים אישית. לקוחות דיווחו על שיפור משמעותי באינטראקציות של המשתמשים, מה שהוכיח שתוכן מותאם אישית יעיל יותר ביצירת חיבור עמוק יותר עם הלקוחות.

מתיאס התרשם במיוחד מהביצוע המושלם של הקמפיינים, ואמר: "היינו ממש מרוצים… לא היו שום בעיות. הכל היה טוב, בלי שגיאות או באגים." האיכות של האווטארים, הקולות שנשמעו טבעיים והאמינות הכוללת של הפלטפורמה היו גורם מרכזי בכך שהקמפיינים האלה התחברו לקהל שלהם.

הסרטונים המותאמים אישית התקבלו היטב על ידי הלקוחות ועל ידי הלקוחות של Videoimagem, ששיבחו את היכולת להפיק קמפיינים רחבי היקף בלי להתפשר על איכות או מעורבות. תוך ניצול הפלטפורמה של HeyGen, Videoimagem סיפקה חוויית תקשורת אישית ומשפיעה יותר, והציבה סטנדרט חדש בשיווק וידאו.

העתיד של סרטוני וידאו מותאמים אישית עם HeyGen

טכנולוגיית ה-AI המתקדמת של HeyGen שינתה את הדרך שבה Videoimagem מייצרת וידאו מותאם אישית, ועזרה לה לספק תוכן מאוד מרתק בקנה מידה גדול. על ידי התגברות על אתגרים קודמים שקשורים לאיכות האווטארים, לריאליזם של הקול ולסקיילביליות, Videoimagem הצליחה לעזור ללקוחות שלה להתחבר ללקוחות הקצה שלהם ברמה עמוקה ואישית יותר.

בהסתכלות קדימה, Videoimagem מתכננת להרחיב את השימוש שלה בפלטפורמה של HeyGen כדי להגיע לקהלים רחבים עוד יותר, ולחזק עוד יותר את מעמדה כמובילה ביצירת תוכן וידאו מותאם אישית. "HeyGen עוזרת לנו להגיע לאנשים בצורה הרבה יותר אישית, וזה עוזר לנו להתחבר אליהם", אמר מתיאס.

דרך שיתוף פעולה זה, Videoimagem לא רק שיפרה את מעורבות הלקוחות, אלא גם פתחה אפשרויות חדשות לשיווק וידאו מותאם אישית, וביססה את מעמדה של HeyGen כשחקנית מרכזית בעתיד התקשורת הדיגיטלית.