ללא HeyGen הפקק הגלובלי בשיווק

המוצר שלך נמכר ב‑15 מדינות, אבל קמפיינים שיווקיים עולים רק באנגלית. השווקים הבינלאומיים מקבלים תוכן גנרי עם כתוביות, אם יש להם מזל. אתה יודע שתוכן בשפת אם עובד טוב יותר, אבל יצירת קמפייני וידאו מותאמים לשוק המקומי אומרת הפקה נפרדת לכל מדינה. לוקליזציית וידאו מסורתית עולה 3,000‑8,000 דולר לכל שפה. קמפיין ב‑10 שווקים עולה 30,000‑80,000 דולר עוד לפני תקציב המדיה. צוותים אזוריים מחכים חודשים שהמטה ייצור תוכן, ואז עוד שבועות לתרגום. עד שהקמפיין בספרדית עולה לאוויר, הקמפיין באנגלית כבר מיושן. הדיבוב נשמע רובוטי. כתוביות מחייבות צפייה עם סאונד. הקמפיינים הבינלאומיים שלך לא מביאים תוצאות לא כי המסר לא נכון, אלא כי האופן שבו הוא מועבר מרגיש זר.