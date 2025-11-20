קמפיינים וידאו מקומיים שמדברים אל כל שוק
להריץ קמפיינים של וידאו רב־לשוני בשווקים גלובליים בלי צוותי הפקה מקומיים או עיכובים בתרגום. יצירת וידאו אחת הופכת ליותר מ־175 גרסאות מותאמות לשוק המקומי עם שיבוט קול שנשמע טבעי וסנכרון שפתיים. להגדיל את השיווק הבינלאומי בלי להגדיל את התקציב.
- לא נדרש כרטיס אשראי
- לעדכן תוכן מיידית כשמוצרים משתנים
בעיית השיווק
גלה איך צוותי מרקטינג כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת טקסט‑לסרטון AI חדשנית.
הפקק הגלובלי בשיווק
המוצר שלך נמכר ב‑15 מדינות, אבל קמפיינים שיווקיים עולים רק באנגלית. השווקים הבינלאומיים מקבלים תוכן גנרי עם כתוביות, אם יש להם מזל. אתה יודע שתוכן בשפת אם עובד טוב יותר, אבל יצירת קמפייני וידאו מותאמים לשוק המקומי אומרת הפקה נפרדת לכל מדינה. לוקליזציית וידאו מסורתית עולה 3,000‑8,000 דולר לכל שפה. קמפיין ב‑10 שווקים עולה 30,000‑80,000 דולר עוד לפני תקציב המדיה. צוותים אזוריים מחכים חודשים שהמטה ייצור תוכן, ואז עוד שבועות לתרגום. עד שהקמפיין בספרדית עולה לאוויר, הקמפיין באנגלית כבר מיושן. הדיבוב נשמע רובוטי. כתוביות מחייבות צפייה עם סאונד. הקמפיינים הבינלאומיים שלך לא מביאים תוצאות לא כי המסר לא נכון, אלא כי האופן שבו הוא מועבר מרגיש זר.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופכת קמפיין וידאו אחדלכמות בלתי מוגבלת של גרסאות מקומיות, עם שיבוט קול שנשמע טבעי וסנכרון שפתיים. צור את הקמפיין שלך פעם אחת בשפת המקור. בלחיצה אחת מתרגם לספרדית, צרפתית, גרמנית, יפנית, מנדרינית, ערביתועוד ליותר מ־170 שפות נוספות. האווטאר שלך מדבר בשפה המקומית באופן שוטף בכל שוק, בלי דיבוב מגושם. שיבוט הקול משמר את הטון וסגנון ההגשה של המציג שלך בכל שפה. סנכרון השפתיים מתאים את תנועות הפה לאודיו המתורגם. אפשר להתאים לכל שוק: תמחור אזורי, מטבע מקומי, הצעות ייעודיות לשוק. משיקים לכל השווקים בו־זמנית. בלי השקות מדורגות. עדכונים נפרסים לכל השווקים מיד.
כל מה שצוותי שיווק צריכים כדי ליצור בקנה מידה גדול
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת הטקסט‑לסרטון AI החדשנית ביותר.
לוקליזציה ליותר מ־175 שפות
הפוך קמפייני וידאו לגרסאות בשפת האם לכל שוק בעולם. ספרדית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית, יפנית, מנדרינית, קוריאנית, ערבית, הינדי ועוד יותר מ־165 שפות נוספות. שיבוט קול טבעי, לא טקסט־טו־ספיץ׳ רובוטי. הקמפיין שלך נשמע כמו הפקה מקצועית בכל שוק. אפשרויות לדיאלקטים אזוריים מבטיחות התאמה מקומית: ספרדית לטינו־אמריקאית למקסיקו, ספרדית אירופית לספרד.
175+ שפות וניבים אזוריים
סינתזת קול טבעית לכל שפה
רגש והדגשה נשמרים
בחירת מבטא אזורי
שיבוט קול עם אותנטיות תרבותית
שיבוט קול שומר על מאפייני הקול של המציג שלך בכל השפות. אותו טון, אותה אנרגיה, אותה אישיות מותג, מותאמים באופן טבעי לכל שפה. בגרסה בספרדית נשמרת האקספרסיביות. בגרסה ביפנית נשמרת הרשמיות העסקית. בגרסה בצרפתית נשמרת התחכום. כל לוקליזציה מרגישה אותנטית תרבותית, ולא כמו תרגום מילולי.
שיבוט קול בכל השפות
לשמור על האישיות של המציג בכל השווקים בעולם
התאמה תרבותית של אופן ההעברה
תחושה מקומית אותנטית בכל שוק
טכנולוגיית סנכרון שפתיים
סנכרון שפתיים מתקדם מתאים את תנועות הפה של האווטאר לאודיו המתורגם בכל שפה. מילים בספרדית תואמות לתנועות פה בספרדית. ביטויים ביפנית תואמים להיגוי ביפנית. הצופים רואים דיבור טבעי, בלי חוסר התאמה בולט של דיבוב. קריטי לאמון הצופים ולהצגה מקצועית בכל העולם.
סנכרון שפתיים בכל אחת מ־175+ השפות
תנועת שפתיים טבעית בכל שפה
מבטל את אפקט הדיבוב
מצגת מקצועית לכל העולם
התאמה אזורית
לוקליזציה היא הרבה יותר מתרגום. התאמת התוכן לכל שוק: תמחור מקומי, מטבע מקומי, הצעות ייעודיות לשוק, מיקומי משרדים אזוריים, שיתופי פעולה מקומיים, דרישות רגולציה. בקמפיין לארה״ב מציגים מחירים בדולר ומשרד בניו יורק. בקמפיין לספרד מציגים מחירים ביורו ומשרד במדריד. כל שוק מקבל תוכן רלוונטי ומותאם מקומית.
תמחור ומטבע לפי אזור
הצעות מותאמות לשוק
פרטי קשר מקומיים
התאמת אירועים תרבותיים
השקות סימולטניות למספר שווקים
להשיק קמפיינים בכל השווקים באותו יום. בלי השקות מדורגות. השקת מוצר גלובלית? כל שוק יוצא לדרך בו־זמנית עם קמפיינים בשפה המקומית. מבצע Black Friday? כל האזורים עולים לאוויר יחד. יתרון מהירות תחרותי בכל שוק.
השקות גלובליות באותו היום
בלי עיכובים אזוריים
כל השווקים בו־זמנית
תנופה גלובלית הולכת וגוברת
מבריף לסרטון מוכן לפרסום ב־3 שלבים
ליצור את קמפיין העל שלך
פיתוח קמפיין הווידאו שלך מתחיל בשפה הראשית שלך. כתוב את הסקריפט, בחר אווטאר AI, עצב את האלמנטים הוויזואליים והוסף נכסי מותג. זה הופך להיות הבסיס לכל הגרסאות המקומיות. הבינה המלאכותית של HeyGen עוזרת לבנות את המסרים כך שיתאימו תרבותית.
התאם לשווקי היעד
בחר שווקי יעד ושפות. ספרדית לספרד ולאמריקה הלטינית. צרפתית לצרפת ולקוויבק. גרמנית לאזור DACH. פורטוגזית לברזיל. יפנית, מנדרינית, ערבית וכל שילוב מתוך יותר מ־175 שפות. HeyGen יוצרת אוטומטית גרסאות בשפת האם עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. הוסף התאמות ייעודיות לשוק: תמחור אזורי, הצעות מקומיות, פרטי יצירת קשר.
להשיק ולייעל גלובלית
להריץ קמפיינים מותאמים מקומית בכל השווקים במקביל. להעלות לפלטפורמות סושיאללפי אזור. להפעיל קמפיינים ממומנים בשפות המקומיות. לעקוב אחרי ביצועים בכל שוק. לבצע אופטימיזציה לפי נתונים ייחודיים לשוק. לעדכן קמפיינים גלובלית לפי הצורך
מותאם לכל צורך שיווקי
השקות מוצר גלובליות
להשיק מוצרים בו־זמנית בכל השווקים הבינלאומיים עם קמפיינים בשפת האם. אף אזור לא מחכה חודשים. כל שוק יוצא לדרך ביום הראשון עם קמפיינים מקצועיים שמרגישים מקומיים ומניעים מודעות גלובלית.
שימוש לדוגמה: חברת SaaS משיקה פיצ׳ר בפלטפורמה ברמה גלובלית. מתרגמת ומותאמת ל־12 שפות שמכסות את השווקים המרכזיים. כל השווקים יוצאים לדרך בו־זמנית. האימוץ הגלובלי מהיר פי 3 לעומת השקות מדורגות.
כניסה לשווקים אזוריים
להיכנס לאזורים חדשים עם אמינות בעזרת סרטוני המלצות מקומיים שבונים אמון דרך סיפורי לקוחות בשפת האם.
שימוש לדוגמה: מותג איקומרס מתרחב לשווקים באירופה. מתרגם ומקומי את התוכן לגרמנית, צרפתית, איטלקית וספרדית. משיק במקביל בכל רחבי אירופה. ההכנסות מאירופה מגיעות ל־40% מההכנסות מארה״ב בתוך 6 חודשים.
קמפיינים עונתיים וחגיגיים
להתאים קמפיינים עונתיים לחגים אזוריים ולאירועים תרבותיים. Black Friday לארה״ב, Singles Day לסין, Diwali להודו. כל אזור מקבל קמפיינים עונתיים רלוונטיים תרבותית, מותאמים לחגים המקומיים ולעונות השנה בכל חצי כדור.
שימוש לדוגמה: מותג אופנה יוצר קמפיינים עונתיים. מבצע לוקליזציה לעונות, חגים ואירועים תרבותיים בכל אזור. ההכנסות הגלובליות מקמפיינים עונתיים עלו ב-55% בזכות קמפיינים רלוונטיים לכל אזור.
תוצאה מאומתת: מותגי איקומרס מדווחים על עלייה של 48% בשיעורי ההמרה עם תוכן וידאו מותאם לשפה המקומית לעומת דפי אתר באנגלית בלבד.
לוקליזציה למסחר אלקטרוני וקמעונאות
להגדיל את שיווק הווידאו באי-קומרס בקנה מידה בינלאומי. ליצור סרטוני מוצרים מותאמים לכל אזור, שמציגים מחירים מקומיים, אמצעי תשלום ומידע על משלוח. לחזק את הביטחון של הקונים עם מידע קנייה רלוונטי מקומית.
שימוש לדוגמה: מותג אלקטרוניקה לצרכן מבצע לוקליזציה לסרטוני הדמו של המוצרים ל־15 שפות, המכסות את כל זירות המסחר של Amazon ברחבי העולם. ההכנסות הבינלאומיות גדלות ב־67% משנה לשנה.
פרסום ממומן במספר שווקים
להגדיל קמפיינים ממומנים ברשתות חברתיות ובדיגיטל ברחבי העולם עם מודעות וידאו מותאמות לשפה המקומית. מודעות TikTok, Instagram, Facebook ו‑YouTube בשפות מקומיות. לבדוק קריאייטיב של מודעות בין שווקים שונים. להרחיב אזורית את המודעות שמוכיחות ביצועים מנצחים.
שימוש לדוגמה: מותג DTC מריץ קמפיינים ב-10 שווקים. יוצר 5 קונספטים, ומקומם כל אחד ל-10 שפות. בודק את הקריאייטיב בכל השווקים. ה-ROAS הבינלאומי משתפר ב-40%, ה-CAC יורד ב-35%.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מה זה יצירת סרטוני AI לשיווק?
שיווק וידאו מותאם לשוק המקומי מתאים תוכן וידאו לשפות, אזורים ותרבויות ספציפיים. מעבר לתרגום, הוא כולל ניואנסים תרבותיים, התאמה לאזור, קריינות בקול מקומי ורלוונטיות לקהל המקומי. הרבה מותגים משלבים לוקליזציה עם פורמטים ממוקדי ביצועים כמו מודעות וידאו UGC כדי להניע תוצאות בקמפיינים ממומנים בינלאומיים.
מהן קמפיינים רב־לשוניים?
קמפיינים רב־לשוניים הם יוזמות שיווק שמופעלות בו־זמנית במספר שפות. במקום שיווק באנגלית בלבד, קמפיינים רב־לשוניים מגיעים לקהלים מגוונים עם תוכן בשפת האם שלהם. HeyGen יוצרת סרטוני קמפיין רב־לשוניים מתוך תוכן מקור יחיד, עם שיבוט קול שמבטיח מסירה טבעית בכל שפה.
לכמה שפות אפשר לבצע לוקליזציה?
HeyGen תומכת ביותר מ־175 שפות, כולל ספרדית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, פורטוגזית, מנדרינית, יפנית, קוריאנית, ערבית, הינדי, רוסית, טורקית ועוד יותר מ־165 שפות נוספות. אפשרויות למבטאים וניבים מקומיים מבטיחות התאמה מלאה לשוק היעד. ספרדית אמריקאית לטינית שונה מספרדית אירופית. פורטוגזית ברזילאית שונה מפורטוגזית אירופית.
האם שיבוט קול עובד בכל השפות?
כן. HeyGen שיבוט הקול עובד בכל אחת מיותר מ־175 השפות הנתמכות. שיבוט הקול לוכד את מאפייני הקול של המציג ומסתגל באופן טבעי לכל שפת יעד. האיכות נשארת עקבית בין השפות, עם דיבור טבעי שנשמע אנושי.
מה זה סנכרון שפתיים ולמה זה חשוב?
סנכרון שפתיים מסנכרן את תנועות הפה של האווטאר עם האודיו המדובר בכל שפה. סנכרון שפתיים טוב יוצר חוויית צפייה טבעית. סנכרון שפתיים גרוע משדר דיבוב באיכות נמוכה ופוגע באמינות. סנכרון השפתיים של HeyGen מבטיח תנועות פה טבעיות שתואמות לאודיו בכל שפה.
האם אפשר להפעיל קמפיינים בכל השווקים בו־זמנית?
כן. HeyGen מאפשרת השקות גלובליות סימולטניות אמיתיות. צור קמפיין מאסטר. תרגם והתאם לכל שפות היעד באותו היום. פרוס בכל השווקים יחד. השקות מוצר, קמפיינים עונתיים והצעות פרומו עולים כולם לאוויר גלובלית בו־זמנית.
אפשר להתאים קמפיינים לכל שוק מעבר לתרגום בלבד?
כן. התאמה אזורית כוללת תמחור במטבע המקומי, הצעות ייעודיות לשוק, מיקומי משרדים אזוריים, אזכורים של שותפויות מקומיות, עמידה ברגולציה המקומית, התאמה תרבותית של הוויז׳ואלס, ואזכורים לאירועים אזוריים.
כמה מהר אפשר ליצור סרטוני שיווק?
HeyGen תומכת בווידאו באורכים שונים כדי להתאים לעיצוב ההדרכה שלך. רוב מודולי הציות עובדים מצוין בטווח של 3–10 דקות ללמידה מיקרו, אבל אפשר ליצור תכנים ארוכים יותר לנושאים מקיפים. עבור הדרכות ארוכות (20+ דקות), כדאי לשקול לפצל את התוכן לפרקים או מודולים כדי לשפר מעורבות של הלומדים ומעקב אחר ההתקדמות.
גלה פתרונות נוספים
Use Cases
Tools
להתחיל ליצור סרטוני שיווק כבר היום
להפסיק לחכות שבועות לתוכן שאמור לצאת מחר. ליצור סרטוני שיווק מקצועיים בדקות, לבצע לוקליזציה לשווקים גלובליים מיד, ולהגדיל את כמות התוכן בלי להגדיל את הצוות או התקציב. להצטרף לצוותי השיווק ב‑HubSpot, Ogilvy ו‑Publicis שכבר שינו לגמרי את הדרך שבה הם יוצרים.
- לא נדרשת כרטיס אשראי
- לא צריך ניסיון בהפקת וידאו
- ניתן לבטל בכל רגע