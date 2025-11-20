ליצור סרטוני השקת מוצר שמניעים מכירות
להפוך השקות מוצר לתוכן וידאו שמייצר הכנסות. ליצור בתוך דקות סרטוני הכרזה מקצועיים ל‑Instagram, LinkedIn, YouTube ו‑TikTok. בלי מצלמה, צוות צילום או ידע בעריכה.
בעיית השיווק
הצוואר בקבוק בהשקת המוצר
המוצר שלך מוכן. תאריך ההשקה נקבע. אבל סרטון ההכרזה שלך לא. תיאום הפקת וידאו אומר להזמין טאלנטים, לשכור ציוד ולהמתין שבועות לעריכות. עד שהסרטון שלך מאושר, המתחרים כבר תפסו את תשומת הלב של השוק.
הגדלת הפעילות על פני כל פורטפוליו המוצרים שלך רק מגדילה את הבעיות האלה. עשרים מק״טים חדשים פירושם עשרים ימי צילום וידאו נפרדים בעלות של $5,000 כל אחד. סוכנויות מדברות על 4–6 שבועות לכל וידאו. מנהלי מוצר לא יכולים לחכות כל כך הרבה זמן. תקציבי השיווק לא יכולים להימתח עד כדי כך. וכשמאפייני המוצר משתנים לפני ההשקה, אתה מתחיל הכל מהתחלה.
הפתרון של HeyGen
HeyGen ליצירת סרטוני השקת מוצר הופך את הבריף של המוצר שלך לסרטוני הכרזה מקצועיים תוך דקות. כתוב את תיאור המוצר, בחר מציג אווטאר AI, וצור תוכן מוכן להשקה בלי מצלמות או סטודיו. הווידאו שלך נוצר אוטומטית בכל פורמט: ורטיקלי ל‑Instagram ו‑TikTok, ריבועי לפידים חברתיים, אופקי ל‑YouTube.
משיקים חמישים מוצרים? ליצור חמישים סרטונים בסשן אחד עם יצירה מרובת קבצים. השקה גלובלית? לתרגם את סרטון ההכרזה שלך ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. מפרט המוצר השתנה? לערוך את הסקריפט וליצור מחדש תוך חמש דקות. תוכן ההשקה שלך נשאר עדכני בלי עיכובי הפקה או ימי צילום יקרים מחדש.
כל מה שצוותי שיווק צריכים כדי ליצור בקנה מידה גדול
יכולת השקת מוצרים מרובים
להעלות את כל קטלוג המוצרים שלך כווידאו. יצירה בכמות גדולה של HeyGen מייצרת סרטוני הכרזה למספר בלתי מוגבל של SKUs מהעלאת CSV אחת. קטגוריות מוצרים שונות מקבלות מציגים שונים, תוך שמירה על מיתוג אחיד בכל הפורטפוליו שלך.
סרטוני השקה מותאמים לפלטפורמה
יוצרים פעם אחת, משיקים בכל מקום. מייצאים בפורמט אנכי 9:16 ל‑Instagram ו‑TikTok, ריבועי 1:1 לפידים חברתיים, ואופקי 16:9 ל‑YouTube ו‑LinkedIn. בלי שינויי גודל ידניים. כל פורמט שומר על איכות מקצועית עם פריימינג מדויק.
השקות גלובליות רב־לשוניות
להשיק בו־זמנית בכל שוק. לתרגם את סרטון ההכרזה שלךליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול שנשמע טבעי. טכנולוגיית סנכרון שפתיים מתאימה את תנועות הפה לאודיו המתורגם. אפשר להתאים פרטים אזוריים כמו תמחור וזמינות לכל שוק.
מציגי מוצר עם אווטארי AI
לבחור מבין יותר מ־120 אווטארים מגוונים של AI או ליצור אווטארים מותאמים אישית מתמונות. פרזנטורים טכנולוגיים להשקות תוכנה. פרצופים ידידותיים למוצרי צריכה. אווטארים בסגנון מנהלים להכרזות B2B. האווטאר שלך תמיד זמין ומספק ביצוע מושלם בכל פעם.
להשקת טמפלייטים של וידאו
טמפלייטים מוכנים מראש לתרחישי השקה נפוצים של מוצרים. השקת פיצ׳ר תוכנה. השקת ליין מוצר חדש. דרופ מהדורה מוגבלת. חשיפת קולקציה עונתית. לבחור טמפלייט, להוסיף פרטי מוצר, ליצור וידאו.
עדכוני השקה מיידיים
מפרטי המוצר השתנו? המחיר עודכן? ערוך את הסקריפט וצור מחדש תוך דקות. בלי צילומים חוזרים, בלי עיכובי הפקה. בדוק גישות מסרים שונות. בצע A/B טסט כדי לראות איזה נרטיב מוצר עובד הכי טוב על הקהל.
מבריף לסרטון מוכן לפרסום ב־3 שלבים
הזן פרטי מוצר
הקלד את תיאור המוצר, הפיצ׳רים המרכזיים, התמחור והזמינות. או העלה בריפים קיימים של מוצרים או הודעות לעיתונות. להשקות מרובות מוצרים, העלה קובץ CSV עם כל פרטי ה‑SKU ליצירה מרוכזת.
עצב את סרטון ההשקה שלך
בחר אווטאר AI שמציג את המוצר שלך לפי הקטגוריה. בחר רקע. הוסף תמונות מוצר, לוגואים וצבעי מותג. תראה מראש איך סרטון ההכרזה שלך ייראה.
יצירה והפצה
ללחוץ על Generate. תוך דקות יש לך סרטון שיווקי מקצועי. לייצא בכל יחס מסך לכל ערוץ. צריך להגיע לקהל גלובלי? לתרגם לכל שפה בלחיצה אחת. להוציא תוכן בקצב של לוח השיווק שלך.
מותאם לכל צורך שיווקי
השקות מוצרי תוכנה ו-SaaS
להכריז על פיצ׳רים חדשים, עדכונים גדולים והשקות פלטפורמה בעזרת סרטונים שמדגימים מה חדש. מוצרים טכנולוגיים מקבלים הסברים ברורים עם הקלטות מסך שמראות את הפיצ׳רים בפעולה.
השקות מסחר אלקטרוני ומוצרי צריכה
להשיק קולקציות חדשות, מוצרים עונתיים או מהדורות מוגבלות עם סרטוני חשיפה מרתקים למוצרים. ליצור סרטונים נפרדים לכל SKU או סרטוני סקירה לכל קולקציה.
פתרון B2B והשקות לארגונים ועסקים גדולים
להציג פתרונות B2B חדשים בעזרת סרטוני הכרזה מקצועיים. אווטארים בסגנון מנהלים מציגים את הצעת הערך בצורה ברורה למקבלי ההחלטות.
השקת אפליקציית מובייל
הגדל הורדות עם סרטוני השקה לאפליקציה שמציגים את הפיצ׳רים המרכזיים. תייצר מאותו סרטון אחד גם פריוויואים ל‑App Store, טיזרים לרשתות חברתיות וסרטוני לנדינג פייג׳.
השקות חומרה ומוצרים פיזיים
הצג מוצרים פיזיים באמצעות סרטונים שמשלבים מציג AI וצילומי מוצר. הסבר את הפיצ׳רים והדגים שימושים שונים בלי הפקות צילום מורכבות.
מהדורות מוגבלות והשקות אקסקלוסיביות
צור תחושת דחיפות סביב מוצרים במהדורה מוגבלת. סרטוני השקה מדגישים את המחסור, מציגים אלמנטים ייחודיים ומניעים לפעולה מיידית לפני שהמלאי אוזל.
תוצאה מאומתת: Vision Creative Labs עזרה ללקוחות לעבור מיצירה של 1–2 סרטונים בשנה ל-50–60 סרטונים ביום עם HeyGen.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מכשרת עובדים גלובלית ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
יש שאלות? יש לנו תשובות
מהם סרטוני השקת מוצר?
סרטוני השקת מוצר הם סרטוני שיווק שמכריזים ומציגים מוצרים חדשים. הם מדגימים פיצ׳רים, מסבירים יתרונות ויוצרים התרגשות סביב השקות חדשות. HeyGen יוצרת סרטוני הכרזה מקצועיים באמצעות אווטארים של AI וסינתזת קול – בלי מצלמות ובלי סטודיו.
איך ליצור סרטון השקת מוצר בלי לצלם בכלל?
הקלד את פרטי המוצר שלך בתוך HeyGen. בחר מציג אווטאר AI. בחר סגנון ויזואלי והוסף אלמנטים של המותג. לחץ על ״צור״ ו‑HeyGen תיצור עבורך סרטון הכרזת מוצר מוגמר בתוך דקות. לא צריך מצלמות או כישורי עריכה.
מה האורך המומלץ לסרטון השקת מוצר?
Instagram ו-TikTok: 15–45 שניות. LinkedIn: 45–90 שניות. YouTube: 60–180 שניות. אתר אינטרנט: 60–90 שניות. סרטונים קצרים יותר מובילים לשיעורי צפייה מלאים גבוהים יותר בפלטפורמות חברתיות.
האם אפשר לתרגם סרטוני השקת מוצר להשקות גלובליות?
כן. צור את הווידאו שלך בשפת האם שלך, ואז תרגם ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. השקה בו־זמנית בכל שוק עם תוכן בשפת האם.
מה קורה אם פרטי המוצר משתנים לפני ההשקה?
ערוך את הסקריפט עם המידע המעודכן וצור מחדש את הווידאו בתוך דקות. אין צורך בצילומים חוזרים. הרבה צוותי מוצר יוצרים סרטונים ראשוניים בשלב מוקדם, ואז מעדכנים אותם עם הפרטים הסופיים ממש לפני ההשקה.
האם אפשר להציג את המוצר האמיתי שלי בתוך הווידאו?
כן. העלה תמונות מוצר, צילומי מסך או הקלטות דמו. שלב אווטאר מציג מבוסס AI עם הוויז׳ואלים של המוצר שלך כדי לספר את סיפור המוצר בצורה מלאה.
האם אפשר להתאים סרטונים אישית לכל צופה?
כן. HeyGen תומכת בפרסונליזציה דינמית עם שדות משתנים לשמות, חברות ופרטים מותאמים אישית. יוצרים טמפלייט אחד ואז יוצרים אלפי גרסאות מותאמות אישית עבור שיווק מבוסס חשבון (ABM), פניות מכירה או קמפיינים לאנגייג׳מנט עם לקוחות. Videoimagem יצרו יותר מ-50,000 סרטונים מותאמים אישית עבור AB InBev בשיטה הזו.
כמה מהר אפשר ליצור סרטוני שיווק?
HeyGen תומכת בווידאו באורכים שונים כדי להתאים לעיצוב ההדרכה שלך. רוב מודולי הציות עובדים מצוין בטווח של 3–10 דקות ללמידה מיקרו, אבל אפשר ליצור תכנים ארוכים יותר לנושאים מקיפים. עבור הדרכות ארוכות (20+ דקות), כדאי לחלק את התוכן לפרקים או מודולים כדי לשפר מעורבות של הלומדים ומעקב אחר ההתקדמות.
איך HeyGen משתווה להפקת וידאו מסורתית?
הפקת וידאו שיווקי מסורתית דורשת תיאום טאלנטים, הזמנת סטודיו, ימי צילום ועריכה בפוסט־פרודקשן — בדרך כלל 2–4 שבועות ו־$5,000–$20,000+ לכל וידאו גמור. HeyGen יוצרת איכות דומה בתוך דקות ובחלק קטן מהעלות. כשקמפיינים משתנים או שצריך לעדכן תוכן, פשוט יוצרים מחדש במקום לצלם מחדש. צוותי שיווק מדווחים על יצירת תוכן מהירה פי 3 ועל ירידה משמעותית בעלויות ההפקה.
איך HeyGen משתווה לשכירת סוכנות וידאו?
סוכנויות מסורתיות גובות $5,000–$15,000 לכל וידאו עם לוחות זמנים של 2–4 שבועות. HeyGen מייצרת איכות מקבילה בתוך דקות, בעלות חלקית בלבד, עם כמות בלתי מוגבלת של סרטונים ותיקונים.
האם סרטוני AI מתאימים גם לשיווק וגם להדרכה?
בהחלט. הרבה ארגונים משתמשים בסרטוני AI גם לשיווק חיצוני וגם ליוזמות למידה פנימיות, כולל קמפייני וידאו מותאמים לשפה ולתרבות המקומית כדי להגיע לקהלים באזורים שונים.
