יש לך מאות ביקורות חמישה כוכבים אבל אפס סרטוני המלצה. הלקוחות אוהבים את המוצר שלך, אבל לא מוכנים להקליט וידאו. הם מתביישים במצלמה, עסוקים מדי או מודאגים מפרטיות. המעטים שמסכימים אף פעם לא באמת מבצעים. הפקה מקצועית של וידאו עולה 2,000–5,000 דולר לכל המלצה. סרטונים שהלקוחות מצלמים לבד יוצאים עם תאורה גרועה, סאונד בעייתי ורקע שמסיח את הדעת. השקעת שבועות בתיאום יומנים, ובסוף יצאת עם חומר גלם שאי אפשר להשתמש בו. בינתיים, למתחרים שלך יש סרטוני המלצות בכל עמוד, ואתה יודע שסרטוני המלצה ממירים פי 3 יותר מטקסט. כמות ההמלצות שיש לך פשוט לא עומדת בצרכים השיווקיים. כל עמוד נחיתה צריך הוכחה חברתית. כל עמוד מוצר צריך אמינות. כל שיחת מכירה צריכה חיזוק. אבל ספריית ההמלצות שלך כוללת שלושה סרטונים מיושנים מ-2019.

עם HeyGen הפתרון של HeyGen

HeyGen הופכת את חוות הדעת הכתובות של הלקוחות שלך לסרטוני המלצות מקצועיים בלי שהלקוחות יצטרכו להצטלם. העתק טקסט מביקורות Google, Trustpilot, סקרים או מיילים של לקוחות. בחר אווטאר AI שמתאים לפרופיל הדמוגרפי של הלקוח וצור סרטוני המלצות אותנטיים תוך דקות.

צריך 50 סרטוני המלצה? ליצור אותם אחר הצהריים אחד מספריית הביקורות שלך. מתרחב גלובלית? לתרגם המלצות ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים בקמפיינים וידאו מותאמים לשוק המקומי. הלקוח עבר חברה או תפקיד? לערוך את הסקריפט וליצור מחדש מיד. חששות פרטיות? אווטארים מבוססי AI מגנים על זהות הלקוח תוך שמירה על אותנטיות ההמלצות.