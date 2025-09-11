Vision Creative Labs היא מובילה עולמית ביצירה של סרטוני אווטאר, שמאפשרים לחברות פיננסיות לתקשר בווידאו בקנה מידה גדול, להשיג מעורבות גבוהה יותר ולהגדיל את ה-ROI. רוג׳ר הירסט, שותף-מייסד, זיהה בעיה יסודית בתקשורת פיננסית: נתק בין יוצרי וידאו לבין תעשיית הפיננסים. ״אנשי פיננסים רוצים וידאו, אבל לרוב לא יודעים איך ליצור אותו. במקביל, קריאייטיבים הרבה פעמים לא מבינים פיננסים״, אמר רוג׳ר.

מתמקדים ביצירה של תוכן מרתק בקנה מידה גדול עבור חברות פיננסיות וחברות DeFi (פיננסים מבוזרים), רוג׳ר ושותפו המייסד דמיאן הורנר שילבו מומחיות בהבנת שוק עם חזון קריאייטיבי. יחד הם יצאו להעלות את הרמה של סטוריטלינג בווידאו פיננסי, ולהפוך נושאים יבשים ומבוססי נתונים לסיפורים שמתחברים גם לאנשי מקצוע וגם לצופים מהקהל הרחב.

אבל יצירה של תוכן כזה בקנה מידה גדול הייתה אתגר. הלקוחות היו צריכים מאות, לפעמים אלפי סרטונים בשנה, לעיתים מותאמים אישית או מותאמים לשוק המקומי, ורצו אותם מהר. HeyGen שינתה את כללי המשחק.

להגיע לסקייל בלי להתפשר על איכות

לפני HeyGen, Vision Creative Labs התמודדו עם צוואר בקבוק מהותי: הלקוחות שלהם רצו יותר תוכן וידאו, אבל עלויות ההפקה הגבוהות הפכו את זה ללא כדאי. רבים נאלצו להגביל את עצמם לסרטון או שניים בשנה בלבד, בלי יכולת להגדיל את כמות המסרים בלי לפוצץ את התקציב. "הדבר הגדול ב-AI הוא היכולת להגדיל את היקף הפקת הווידאו," אמר רוג׳ר.

HeyGen פתחה רמת גמישות חדשה עבור Vision Creative Labs, ואיפשרה להם להפוך חומרים של לקוחות כמו דוחות מחקר, קובצי PDF ואפילו אימיילים פנימיים לתוכן וידאו מרתק. הפריצה האמיתית הייתה כמה בקלות וביעילות אפשר לעשות את זה. הלקוחות יכלו להפוך לקול של המוצרים שלהם עצמם, ולהפיק סרטונים אותנטיים ומלוטשים בלי הנטל הרגיל של זמן או עלויות. "לפני HeyGen זה פשוט לא היה אפשרי בלי צוותי הפקה ענקיים ועלויות מטורפות", אמר רוג׳ר.

הפשטות והמהירות של HeyGen הפכו לנקודת מכירה מרכזית. עם מאמץ מינימלי, Vision Creative Labs יכלו עכשיו להפיק עשרות סרטוני וידאו באיכות גבוהה ביום מצילומי סשן אחד. היכולת להתרחב בקצב כזה הפכה את הווידאו לכלי תקשורת יומיומי וישים עבור לקוחות שבעבר ראו בו משהו שדורש יותר מדי משאבים.

רגע אחד בולט היה כשרוג׳ר השתמש ב‑HeyGen כדי לבנות תאום דיגיטלי של עצמו. "הייתה לנו סדרה בשם 'The Man from Macro', והבנתי שאני יכול להמשיך ליצור את הפרקים האלה מכל מקום—על חוף ים, עם טקילה ביד. זה היה רגע הקסם."

יכולות התרגום של HeyGen פתחו הזדמנויות גלובליות חדשות. בפעם הראשונה, Vision Creative Labs יכלו לקחת תסריט וידאו אחד ולהעביר אותו בצורה יעילה למספר אזורים שונים. זה איפשר ללקוחות למקסם את החשיפה למחקר ולתובנות שלהם בלי צורך להקליט מחדש או לתרגם ידנית.

משחררים תקציבים, יעילות ואנרגיה יצירתית

מאז שיישמה את HeyGen, Vision Creative Labs הגדילה בצורה דרמטית את כמות התוצרים שלה בלי להתפשר על איכות או על שליטה.

תוכן בקנה מידה גדול : איפשר ללקוחות לעבור מיצירה של 1–2 סרטונים בשנה ל־50–60 סרטונים ביום באמצעות אווטארים ותוכן מתוסרט

: איפשר ללקוחות לעבור מיצירה של 1–2 סרטונים בשנה ל־50–60 סרטונים ביום באמצעות אווטארים ותוכן מתוסרט הגעה רב־לשונית : ניצול יכולות התרגום של HeyGen כדי להגיע לקהלים גלובליים מתוך מקור תוכן אחד.

: ניצול יכולות התרגום של HeyGen כדי להגיע לקהלים גלובליים מתוך מקור תוכן אחד. יעילות יצירתית: חסכה זמן לסיפור סיפורים אסטרטגי על ידי הסרת חסמי הפקה לוגיסטיים.

התגובה מצד לקוחות ועמיתים הייתה חיובית בצורה יוצאת דופן. "הראיתי לחברים סרטון ואמרתי, 'זה האווטאר שלי.' הם היו בשוק. 'לא צילמת את זה בעצמך?' ורק אז הם הבינו עד כמה האפשרויות עצומות."

הכי חשוב, הפלטפורמה שחררה אנרגיה יצירתית. בלי חסמי הפקה, רוג׳ר יכול היה להתמקד לגמרי ביצירת נרטיבים שיווקיים מרתקים מכל מקום. מה שפעם דרש סטודיו מלא אפשר היום לבצע מהרכב, מהחוף או מכל מקום בעולם, עם חופש יצירתי שאין לו תחרות.

מה העצה שלו למי שרק מתחיל? "לנסות הכל. להתחיל מתמונה פשוטה שלך, להשתמש בפונקציית התרגום ולהראות את זה לחברים. התגובה תמיד אותה תגובה: 'זה באמת אתה?'"

HeyGen מאפשרת ל‑Vision Creative Labs לצמוח בצורה חכמה, לשרת לקוחות ברחבי העולם, ולשמור על סטוריטלינג במרכז של כל מסר פיננסי.