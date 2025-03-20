איך Publicis Groupe השתמשה ב-HeyGen כדי להתאים אישית 100,000 מכתבי תודה

מאז הקמתה ב־1926, Publicis Groupe היא כיום קבוצת התקשורת השנייה בגודלה בעולם ומובילה בתחומי השיווק, התקשורת והטרנספורמציה הדיגיטלית של עסקים. בכל שנה, צוות ההנהלה הבכיר משקיע במיוחד ויוצר סרטון תודה חגיגי לעובדים.

עבור Publicis Groupe, שנת 2023 הייתה שנה של ״פעמים ראשונות״. היו לה תוצאות פיננסיות שיא והיא הייתה מניית הסוכנות בעלת הביצועים הטובים ביותר, עם עלייה של 41% במחיר המניה. זו הייתה גם שנת מהפכת ה-AI, ששימשה ככלי מדהים כשהיא מונחית על ידי יצירתיות אנושית. אז באופן טבעי, הם השתמשו ב-AI כדי ליצור את הודעות התודה הכי טובות אי פעם.

בעזרת סרטוני ה־Avatar של HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs וכלים נוספים, Publicis Groupe יצרה אווטאר דיגיטלי של המנכ״ל שלה, Arthur Sadoun, ושלחה 100,000 סרטוני תודה לכל עובד. כל וידאו היה מותאם אישית כדי לחגוג את התחביבים והתשוקות שלהם. הפרויקט שינה לתמיד את הדרך שבה Publicis Groupe חושבת על התפקיד של AI ביצירתיות. זה לא היה על הטכנולוגיה. זה היה על לגרום לכל אדם להרגיש שרואים אותו.

