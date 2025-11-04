ELB Learning היא ספקית שירותים מקצועיים וטכנולוגיית למידה מקצה לקצה, שעוזרת לארגונים להעביר את הלמידה לאונליין ולהעלות אותה רמה. ריץ׳ ואס, סגן נשיא בכיר ללמידה גלובלית, מוביל את פעילות השירותים של ELB בארה״ב ובהודו, ועוסק בלמידה מותאמת אישית, ייעוץ אסטרטגי ופריסת טכנולוגיות למידה.
רשימת הלקוחות של ELB כוללת בערך 90% מחברות Fortune 100. הם בונים הכל, מכלי הדרכה ב‑VR וספריות נכסים ועד פלטפורמות מיקרו‑למידה מונעות AI. ככל שווידאו הופך למרכזי בעולם הלמידה, ELB הייתה צריכה דרך חכמה ומהירה יותר ליצור תוכן איכותי שניתן להרחבה. שם נכנסה HeyGen לתמונה.
התמודדות עם צווארי בקבוק בתהליכי וידאו מסורתיים
יותר מעשור, הצוותים של ELB Learning יצרו סרטוני הסבר, קטעי ״טוקינג הד״ וגרפיקת תנועה בעזרת כלים מסורתיים כמו Adobe After Effects ו‑Camtasia. כמו שריץ׳ ניסח את זה, ״וידאו הוא מדיום כל כך חשוב ללמידה״. ובכל זאת, התהליך נשאר עתיר עבודה ונוקשה.
יצירת וידאו בדרך הישנה כללה כתיבת תסריט, צילום, עריכה וגרפיקה – תהליך יקר בזמן ובמאמץ אנושי. תרגום התוכן למספר שפות דרש לעשות מחדש חלקים מרכזיים מתהליך העבודה. בנוסף, לקוחות שאלו יותר ויותר ״באיזה כלי אתם משתמשים?״, מה שיצר לחץ על ELB לאמץ גישות מודרניות ושקופות יותר.
ריץ׳ סיפר ש-ELB ניסו בהתחלה לעבוד עם Colossyan, אבל עברו ל-HeyGen כשהמהנדסים הפנימיים והדרישות של הלקוחות דחפו לכיוון הזה. לקוח אחד התעקש על HeyGen, מה שהאיץ את קבלת ההחלטה. ״הגמישות שנתתם לנו הייתה בדיוק מה שהיינו צריכים״, אמר ריץ׳.
מה שפעם לקח חודשים של גרסאות, תרגום ועבודה מחדש הפך לנקודת חיכוך אסטרטגית משמעותית. ELB הייתה חייבת למצוא פתרון וידאו שיאפשר מהירות, סקייל, לוקליזציה ועלות נמוכה יותר — תוך שמירה על איכות.
שינוי תהליכי הייצור והמכירות באמצעות הטמעת HeyGen
כש-ELB אימצו את HeyGen, היא הפכה לכלי אסטרטגי לא רק בתוך תהליך ההפקה שלהם, אלא גם במכירות ובבניית פתרונות. ריץ׳ מסביר שסרטוני AI הם עכשיו חלק מההצעה הסטנדרטית שלהם: "לפני שאנחנו חותמים על Statement of Work, אנחנו כוללים וידאו כחלק מהפתרון. לקוחות שואלים באיזה כלי אנחנו משתמשים — אנחנו אומרים להם HeyGen."
בפרויקט מיקרו-לרנינג גדול אחד, ELB העריכו שיידרשו יותר מ-200 שעות של עיצוב, כתיבת תסריט, סקירה ובנייה. בעזרת HeyGen הם סיימו אותו בכ-70 שעות בלבד — חיסכון של כמעט 65–75%.
צוותי המכירות של ELB מציגים היום את HeyGen כמנוע ערך, ולא רק כדרך להפיק סרטונים זולים יותר. כמו שריץ׳ אומר, הם נמנעים מלהציג את זה כ״מסלול זול״, ובמקום זאת ממקמים את זה כפתרון ״יעיל מבחינת עלות ומבוסס ערך״.
HeyGen גם עזרה ל‑ELB לזכות בעסקים חדשים. ריץ׳ סיפר על לקוח אגרגטור תוכן שהעניק ל‑ELB חוזה למאות מיקרו‑קורסים בעיקר בגלל ש‑ELB יכלו לעמוד בלוחות זמנים צפופים בעזרת HeyGen.
לבסוף, ELB נשארת שקופה מול הלקוחות לגבי סט הכלים שלה. ״הם שואלים באיזה כלי אנחנו משתמשים״, אמר ריץ׳. ״אנחנו פותחים את הקוד ומציגים אותו. השימוש ב‑HeyGen נותן להם ביטחון שאנחנו עובדים עם פתרונות חדשניים ומובילים.״
לבנות את היתרון התחרותי של ELB עם סרטוני AI מהירים ואותנטיים
מאז ש-ELB אימצה את HeyGen, היא האיצה את קצב המסירה, הרחיבה את היכולות שלה ושיפרה את המיצוב שלה בשוק:
- הפחתה של 65–75% בשעות הפיתוח: עבור פרויקט מיקרו‑למידה בהיקף SaaS, ELB ירדה מכ־200+ שעות לכ־70 שעות בלבד באמצעות HeyGen.
- המהירות הופכת לנקודת מכירה בהצעות: ELB יכולה כעת להתחייב בביטחון ללוחות זמנים קצרים יותר גם בפרויקטים עתידיים וגם בהצעות מכירה.
- זכיות בלקוחות חדשים שמתאפשרות בזכות יכולות ה‑AI: HeyGen עזרה ל‑ELB לזכות בחוזה לבניית "מאות מיקרו‑קורסים" באמצעות הצעת לוחות זמנים אגרסיביים יותר ומחירי הפקה נמוכים יותר.
ריץ׳ ציין שצוותים פנימיים ומנהלי הנדסה מחברות שנרכשו דחפו למהלך: ״מהנדסים המליצו על HeyGen ואמרו שזה הכי טוב בשוק, ולקוח מרכזי ביקש שנשתמש בזה, אז קיבלנו החלטה והלכנו על זה״. היום HeyGen משולב באופן קבוע בחבילות הפתרונות של ELB.
מעבר למטריקות, ריץ׳ הדגיש את השינוי הבלתי מוחשי: לקוחות, בעלי עניין פנימיים ולידים רואים עכשיו ב‑ELB שותף מתקדם ומקצועי בתחום סרטוני ה‑AI. ״הם כבר יודעים מספיק כדי לשאול באיזה כלי אנחנו משתמשים״, אמר ריץ׳. ״HeyGen היא חלק ממה שמבדל אותנו היום״.