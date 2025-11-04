ELB Learning היא ספקית שירותים מקצועיים וטכנולוגיית למידה מקצה לקצה, שעוזרת לארגונים להעביר את הלמידה לאונליין ולהעלות אותה רמה. ריץ׳ ואס, סגן נשיא בכיר ללמידה גלובלית, מוביל את פעילות השירותים של ELB בארה״ב ובהודו, ועוסק בלמידה מותאמת אישית, ייעוץ אסטרטגי ופריסת טכנולוגיות למידה.

רשימת הלקוחות של ELB כוללת בערך 90% מחברות Fortune 100. הם בונים הכל, מכלי הדרכה ב‑VR וספריות נכסים ועד פלטפורמות מיקרו‑למידה מונעות AI. ככל שווידאו הופך למרכזי בעולם הלמידה, ELB הייתה צריכה דרך חכמה ומהירה יותר ליצור תוכן איכותי שניתן להרחבה. שם נכנסה HeyGen לתמונה.

התמודדות עם צווארי בקבוק בתהליכי וידאו מסורתיים

יותר מעשור, הצוותים של ELB Learning יצרו סרטוני הסבר, קטעי ״טוקינג הד״ וגרפיקת תנועה בעזרת כלים מסורתיים כמו Adobe After Effects ו‑Camtasia. כמו שריץ׳ ניסח את זה, ״וידאו הוא מדיום כל כך חשוב ללמידה״. ובכל זאת, התהליך נשאר עתיר עבודה ונוקשה.

יצירת וידאו בדרך הישנה כללה כתיבת תסריט, צילום, עריכה וגרפיקה – תהליך יקר בזמן ובמאמץ אנושי. תרגום התוכן למספר שפות דרש לעשות מחדש חלקים מרכזיים מתהליך העבודה. בנוסף, לקוחות שאלו יותר ויותר ״באיזה כלי אתם משתמשים?״, מה שיצר לחץ על ELB לאמץ גישות מודרניות ושקופות יותר.

ריץ׳ סיפר ש-ELB ניסו בהתחלה לעבוד עם Colossyan, אבל עברו ל-HeyGen כשהמהנדסים הפנימיים והדרישות של הלקוחות דחפו לכיוון הזה. לקוח אחד התעקש על HeyGen, מה שהאיץ את קבלת ההחלטה. ״הגמישות שנתתם לנו הייתה בדיוק מה שהיינו צריכים״, אמר ריץ׳.

מה שפעם לקח חודשים של גרסאות, תרגום ועבודה מחדש הפך לנקודת חיכוך אסטרטגית משמעותית. ELB הייתה חייבת למצוא פתרון וידאו שיאפשר מהירות, סקייל, לוקליזציה ועלות נמוכה יותר — תוך שמירה על איכות.