Background decoration

להפוך אאוטריץ׳ למכירות עם סרטוני AI שמייצרים אימפקט

מכירות צריכות לזוז מהר, אבל הפקת וידאו לא. עם HeyGen אפשר להפוך רעיונות למכירה לסרטונים מקצועיים תוך רגע, כדי שהצוות שלך יתמקד בסגירת עסקאות ולא ביצירת תוכן.

Book a demo
Get started for free
לוגו G2
4.8
אייקון כוכב שמייצג ביקורת לקוח של חמישה כוכבים עבור HeyGen
אייקון כוכב שמייצג ביקורת לקוח של חמישה כוכבים עבור HeyGen
אייקון כוכב שמייצג ביקורת לקוח של חמישה כוכבים עבור HeyGen
אייקון כוכב שמייצג ביקורת לקוח של חמישה כוכבים עבור HeyGen
אייקון כוכב שמייצג ביקורת לקוח של חמישה כוכבים עבור HeyGen
יותר מ-1,000 ביקורות
פרטי ומאובטח
|בקרות ניהול בינה מלאכותית
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Data Privacy Framework
|תואם תקני AI Act
למה HeyGen

למה צוותי מכירות בוחרים ב‑HeyGen לסרטונים מותאמים אישית

אווטאר של אישה מחייכת עם בקרי מסך להתאמת מראה, מצב רוח ושפה בפלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית HeyGen

תפסיק לחזור על עצמך

להפוך את הפיץ׳ הכי אפקטיבי שלך לסרטון אווטאר שניתן להשתמש בו שוב ושוב עם פיצ׳ר ה‑PDF/PPT לוידאו של HeyGen, כדי שהדק שלך ידבר במקומך גם כשאתה לא בחדר.

לאוטומט את המסרים שמביאים את התוצאות הכי טובות

עם יצירת וידאו מותאמת אישית מבוססת תסריט, אפשר להפיק מיד פתיחי מכירה אישיים, הדגמות מוצר ופולואפים, כדי שהצוות יוכל להגדיל את ההיקף של המסרים הכי טובים שלו בלי מאמץ.

סינון לידים ומעורבות

אווטארים אינטראקטיביים פועלים כ-SDRs מבוססי AI שמדברים עם לידים בזמן אמת, עונים על שאלות, מדריכים את הקונים בין ההצעות, וקובעים פגישות בכל שעה ביממה.

להאיץ את מחזורי המכירה

השתמש ביכולות הקלטת המסך עם שכבת אווטאר של HeyGen כדי ליצור ווקתרו מהירים וברורים שמנחים לידים דרך פיצ׳רים מורכבים, חוסכים זמן על דמוים חיים ומאיצים את סגירת העסקאות.

עדכונים בלי מאמץ, הגעה גלובלית

לערוך בקלות סרטונים כדי לשמור את הפיצ׳ים מעודכנים ולהתרחב לשווקים חדשים, עם תרגום ליותר מ־175 שפות וניבים, כולל קריינות AI ובדיקת הגהה מלאה.

See it in action
סיפורי לקוחות

למה צוותי הדרכה, שיווק ולוקליזציה סומכים על HeyGen

customer story

90%

שיעור השלמת וידאו

customer story

25%

עלייה בשיעורי ההשלמה

customer story

פי 10

עלייה במהירות הפקת הווידאו

customer story

10-15

שפות לכל וידאו

customer story

80%

הפחתה בעלויות תרגום

customer story

1,000 €

נחסך לכל דקת וידאו

שימושים מומלצים

לבלוט בכל עסקה, מהפנייה הראשונה ועד הסגירה

HeyGen מאפשרת לצוותי מכירות לבצע פרסונליזציה לכל שלב במסע הלקוח בעזרת תוכן וידאו שניתן להרחבה, שמעלה את רמת המעורבות ומאיץ את קצב סגירת העסקאות.

מצגות מכירה

מצגות מכירה

צור מצגות מכירה סקיילביליות ובעלות אימפקט גבוה שמחנכות את הלקוחות ומקדמות עסקאות עוד לפני שאתה בכלל עולה לשיחה.

Right arrow
פנייה מכירתית

פנייה למכירות

ממיילי מכירה יוצאים, דרך סרטוני היכרות לפני שיחה ועד סיכומי פגישה, בלט בכל שלב בתהליך המכירה עם סרטונים מותאמים אישית.

Right arrow
נציגי SDR מבוססי AI

נציגי SDR מבוססי AI

האווטארים האינטראקטיביים של HeyGen פועלים כ-SDRs וירטואליים עם בינה מלאכותית, שעונים על שאלות של לידים, מבצעים קוואליפיקציה וקובעים פגישות 24/7.

Right arrow

מטלפונים חוזרים לסרטונים שממירים בגדול

לפני HeyGen

Cross icon

לחזור על אותו פיץ׳ מכירות בכל שיחה

Cross icon

מצגות סטטיות ופניות קרות שלא מצליחות לבלוט

Cross icon

מעקבים מתעכבים בגלל יצירת תוכן ידנית

Cross icon

הפקת וידאו ולוקליזציה יקרות ואיטיות עם לוחות זמנים ארוכים

Cross icon

הזדמנויות שמוחמצות מחוץ לשעות הפעילות

Cross icon

מסרים לא עקביים בין נציגים ואזורים שונים

אחרי HeyGen

Tick icon

להפוך מצגות משקיעים לסרטוני אווטאר ניתנים לשימוש חוזר

Tick icon

שלח פניות מותאמות אישית בקנה מידה גדול עם סרטוני AI

Tick icon

להשתמש בהקלטות מסך מונעות אווטאר עבור ווקתרו מהיר וברור

Tick icon

לוקליזציה מיידית של סרטונים ביותר מ־175 שפות וניבים

Tick icon

להעביר לידים סינון איכות 24/7 עם SDRים אינטראקטיביים מבוססי AI שמייצרים מעורבות

Tick icon

לשמור על מסרים רעננים עם עריכה קלה בתוך הפלטפורמה

See how it works

סטנדרטים מקסימליים של Trust
& Safety

ב‑HeyGen אנחנו מאמינים שטכנולוגיית AI מהפכנית חייבת להגיע עם הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחה ואתיקה, מובנים כבר מההתחלה. צוות ה‑Trust & Safety הייעודי שלנו דואג שהנתונים שלך יהיו מאובטחים ושה‑AI שלנו ישמש בצורה אתית.

אבטחה חזקה ומתקדמת

אבטחה חזקה ומתקדמת

מההעלאה הראשונית ועד למסירה הסופית, הנתונים שלך מוגנים באמצעות פרוטוקולים מובילים בתעשייה.

תאימות מוסמכת

תאימות מוסמכת

תואם באופן מלא לתקני SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework ולתקנות ה‑AI Act.

שיפור מתמשך

שיפור מתמשך

נהלי האבטחה שלנו מתפתחים באופן פרואקטיבי כדי לצפות איומים חדשים ולצמצם אותם.

G24.8יותר מ-1000 ביקורות
Trust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badgeTrust badge
ספרי eBook

Resources

תובנות מדוח ה-L&D לשנת 2025

Pyne ממירה ניסיונות ומפעילה משתמשים

סיפור הלקוח הזה מראה איך Pyne השתמשה ב‑HeyGen כדי להגדיל פי 10 את שיעור השלמת הדמו למוצר ולהאיץ אקטיבציית משתמשים לאורך כל מחזור החיים של B2B SaaS.

Right arrow
להגדיל הכנסות עם סרטוני BOFU

להגדיל הכנסות עם סרטוני BOFU

המדריך הזה הוא פלייבוק מעשי עבור משווקים שרוצים להמיר לידים ללקוחות ולשמור על לקוחות קיימים בעזרת סרטוני BOFU ממוקדים, באמצעות פלטפורמת הווידאו עם בינה מלאכותית של HeyGen.

Right arrow
להעלות את הרמה של סרטוני השיווק והמכירות

להעלות רמה בסרטוני שיווק ומכירות

המדריך הזה יבחן את הכוח של סרטוני וידאו מותאמים אישית לשיווק, ואת חמשת מקרי השימוש המובילים שמניעים מעורבות, מעלים המרות ומשפרים את הקשר עם הלקוחות.

Right arrow
להתחיל בחינם

קבע דמו של 30 דקות ל-HeyGen

קבל סקירה מותאמת אישית של HeyGen
לשמוע סיפורי הצלחה של לקוחות
ללמוד על אפשרויות התמחור
CTA background

יש שאלות? יש לנו תשובות.

מה זה בעצם וידאו לאנייבלמנט מכירות מבוסס בינה מלאכותית?

סרטון אנייבלמנט מכירות מבוסס בינה מלאכותית משתמש בכלי ה‑AI של HeyGen כדי ליצור סרטוני מכירות עם קולות סינתטיים ואווטארים דמויי‑אדם. הסרטונים המותאמים אישית האלה עוזרים לצוותי מכירות להעביר תקשורת מרתקת וניתנת להרחבה עבור פניות, דמוים, הצעות ומעקבים, והופכים סרטוני מכירות AI לדרך חזקה לבלוט בלי מצלמות, סטודיואים או הפקות מורכבות.

איך אפשר להשתמש בסרטוני מכירות עם בינה מלאכותית לאורך כל מחזור המכירה?

סרטוני מכירות עם בינה מלאכותית משדרגים כל שלב בתהליך: פרוספקטינג עם סרטונים מותאמים אישית, מעורבות קונים בעזרת דמו, האצת עסקאות דרך הצעות מותאמות, טיפוח לידים באמצעות פנייה בווידאו AI, והגדלת מכירות המשך אחרי סגירת העסקה. תקשורת עקבית וסקיילבילית כזו עוזרת לנציגים לבנות אמון, לחזק קשרים ולסגור עסקאות מהר יותר בעזרת מסרי וידאו עוצמתיים, דמויי-אנוש, בהיקף גדול.

למה HeyGen היא הפלטפורמה הטובה ביותר ליצירת סרטוני מכירה עם מציגים שנראים ומתנהגים כמו בני אדם?

HeyGen הופכת יצירת סרטוני מכירה עם בינה מלאכותית לפשוטה, עם האווטארים הכי טבעיים, מנחים מותאמים אישית וקולות סינתטיים. יחד עם תמיכה בריבוי שפות, רינדור מהיר ואיכות סטודיו, HeyGen מאפשרת לצוותים ליצור סרטונים מותאמים אישית לפניות מכירה — מקצועיים, אותנטיים ועקביים — בלי צורך בציוד הקלטה, כישורי עריכה או תהליכי הפקה ארוכים.

איך בינה מלאכותית מתאימה סרטוני מכירה אישית ללקוחות פוטנציאליים או לחשבונות שונים?

HeyGen מאפשרת להתאים אישית סרטוני מכירה עם בינה מלאכותית על ידי הוספת שדות דינמיים כמו שמות, חברות או תעשיות לתוך הסקריפט. כך סרטוני ה־AI הופכים להרבה יותר אפקטיביים, וניתן ליצור סרטונים מותאמים אישית בהיקף גדול. נציגי המכירות מעבירים מסרים שמרגישים אחד־על־אחד בלי להקליט מחדש, כך שכל ליד מקבל תקשורת רלוונטית ומעניינת, מותאמת לצרכים ולסדרי העדיפויות שלו.

איך ליצור סרטוני סיילז אאוטריץ׳ עם מנחים וירטואליים מותאמים אישית.

כדי ליצור סרטוני AI לפנייה שיווקית במכירות, בחר אווטאר של HeyGen או תאום דיגיטלי, כתוב את הסקריפט, הוסף פרסונליזציה עם משתנים, וצור מיד בעזרת קולות סינתטיים. אפשר לשתף את הסרטונים המותאמים אישית במייל, ב‑CRM או ב‑LinkedIn, וכך להפוך את הפנייה בווידאו עם בינה מלאכותית למקצועית, עקבית וניתנת להרחבה, תוך שמירה על אותנטיות ונוכחות מותג חזקה.

איך HeyGen עוזרת לצמצם את הזמן שאתה משקיע בשיחות מכירה?

כן. עם HeyGen אפשר לתרגם מיד סרטוני הדרכה ליותר מ־175 שפות וניבים. זה הופך את ההדרכה שלך לסקלבילית ונגישה בכל האזורים.

מה זה אווטאר אינטראקטיבי, ואיך אפשר להשתמש בו במכירות?

אווטארים אינטראקטיביים מתפקדים כ-SDRs מבוססי AI – הם יכולים לענות על שאלות נפוצות, להדריך לקוחות פוטנציאליים בתוך המוצר שלך, לאפיין לידים ולקבוע פגישות 24/7. אפשר להטמיע אותם באתר או בתוך חוויית המוצר כדי להגדיל את המעורבות בשלב העליון של המשפך.

כמה קל לעדכן וידאו אחרי שהוא נוצר?

על ידי ביטול הצורך בציוד יקר, סטודיואים וצוותי הפקה, HeyGen מצמצמת גם עלויות וגם זמני הפקה — ועדיין מספקת סרטוני הדרכה מקצועיים באיכות גבוהה.

גלה עוד שימושים אפשריים

גלה איך צוותים במגוון תעשיות משתמשים ב‑HeyGen כדי ליצור סרטונים מקצועיים בקנה מידה גדול.

מצגות מכירהפניות מכירהסרטוני הסבר על המוצרהכשרת מיומנויותהדרכת בטיחותברכות אישיותהדרכת אונבורדינגשיתוף ידע רפואילמידה ופיתוחעדכוני הנהלההרצאות מפתחשיתוף ידע פיננסיהדרכה ארגוניתהדרכות ציותלמידת שפותמודעות וידאורשתות חברתיותביקורות מוצרהשקות מוצרכתבות חדשותסרטוני How-toשיווק אירועיםסגנון דוקומנטריסרטוני מותגמדריכי AI

להתחיל ליצור סרטוני וידאו עם בינה מלאכותית

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את היקף יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם סרטוני ה‑AI החדשניים ביותר.

קבע דמו
CTA background