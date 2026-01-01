תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם.

ליצור מיד סרטוני מוצר כדי להכשיר ולהסביר לקהל שלך

פשט רעיונות מורכבים והגבר מעורבות לקוחות עם HeyGen. בין אם אתה משיק מוצר חדש או מדריך משתמשים דרך תהליך עבודה, HeyGen עוזרת לך ליצור סרטוני הסבר מקצועיים, מותאמים למותג, בתוך דקות – בלי צוות הפקה ובלי עריכה מורכבת.

גבר מחייך מדבר למצלמה עם שכבת־על שמציגה כפתור ״Add product״ עבור מכשיר צבעוני
G24.81,000+ ביקורות
יתרונות וערך

להסביר פיצ׳רים מורכבים עם סרטוני מוצר מרתקים

Create product videos without the bottlenecks

Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.

Elevate your how-to guides with engaging visual templates

Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.

Iterate, scale, and translate videos faster than ever before

Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.

גלה איך צוותי שיווק מחנכים משתמשים

Tomorrow.io

Learn how Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation.

Pyne

Discover how Pyne achieve 4x faster time-to-value and 2.3x more conversions.

״אנחנו משרתים הרבה יחידות עסקיות שונות. אנחנו צריכים לבלוט כמו כל צוות מרקטינג. אבל בגלל הגודל שלנו, אנחנו גם חייבים להיות מאוד יצירתיים וחסכוניים. בגלל זה בחרנו לאמץ בגדול את ה‑AI במקום רק להגיב אליו באופן פסיבי.״

Kelly Peters

סמנכ״ל שיווק ב-Tomorrow.io

איך ליצור סרטוני מוצר עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

התחבר ל-HeyGen והתכונן ליצור סרטוני מוצר מרהיבים באיכות מקצועית תוך דקות על ידי למידה איך ליצור סרטון הסבר על מוצר.

  1. מצא טמפלייט מושלם לסרטון מוצר או התחל מאפס
  1. הקלט את המסך עם תוסף הכרום של HeyGen
  1. הוסף תסריט דיבור ואווטאר לסרטון המוצר שלך
  1. התאם אישית את סרטון המוצר שלך
  1. להיות יצירתי יותר עם עוד אלמנטים עיצוביים
  1. להעלות את סרטון המוצר שלך

שאלות נפוצות

מה זה HeyGen, ואיך זה יכול לעזור ביצירת סרטוני הסבר על מוצרים?

HeyGen היא פלטפורמת יצירת סרטוני AI שמאפשרת ליצור סרטונים מקצועיים ומותאמים אישית באמצעות אווטארים מבוססי בינה מלאכותית. היא מפשטת את תהליך יצירת סרטוני הסבר למוצרים, כך שתוכל לבנות תוכן מעניין ומדויק בלי צורך בצוות הפקה מלא.

איך סרטוני המוצר של HeyGen שונים מווידאו מסורתי?

HeyGen משתמשת באווטארים מבוססי בינה מלאכותית, כך שאין צורך בשחקנים חיים, ציוד מורכב או מחזורי הפקה ארוכים. הפלטפורמה מאפשרת יצירת וידאו מהירה, עדכונים קלים ולוקליזציה לקהלים ברחבי העולם.

האם אפשר להתאים אישית את אווטארי ה‑AI בסרטוני המוצר שלי?

כן! HeyGen מאפשרת להתאים אווטארים כך שישקפו את האישיות של המותג שלך. אפשר לבחור מתוך מגוון אווטארים, להתאים את המראה שלהם ולכתוב את הטקסט שהם יגידו כך שיתאים למסרים שלך.

האם סרטוני המוצר של HeyGen מתאימים לקהלים רב־לשוניים?

בהחלט. HeyGen תומכת במגוון שפות, כך שאפשר ליצור סרטוני הסבר שמתאימים לשווקים שונים. אפשר לספק תוכן מותאם מקומית עם דיבוב איכותי בשפה שתבחר.

איך מעדכנים סרטון מוצר כשהמוצר עצמו משתנה?

לעדכן סרטונים עם HeyGen זה מהיר ופשוט. פשוט לעדכן את הסקריפט או את הוויז׳ואלים בפלטפורמה, והסרטון המעודכן שלך יהיה מוכן תוך דקות.

האם אפשר להשתמש בסרטוני המוצר של HeyGen בכמה פלטפורמות שונות?

כן, סרטוני המוצר של HeyGen הם רב־שימושיים וניתן להתאים אותם לאתרים, לרשתות חברתיות, לקמפיינים במייל או לפלטפורמות הדרכה פנימיות.

כמה זמן לוקח ליצור סרטון הסבר על מוצר עם HeyGen?

עם HeyGen אפשר ליצור סרטון מוצר מקצועי תוך כמה שעות בלבד, תלוי כמה מורכב התסריט שלך ומה הדרישות הוויזואליות שלך.

האם צריך כישורי הפקה כדי ליצור סרטון מוצר עם HeyGen?

ממש לא. הממשק הידידותי של HeyGen מיועד למשווקים, מרצים ועסקים בלי ידע טכני. הפלטפורמה מדריכה אותך שלב אחר שלב בתהליך יצירת הווידאו.

מאילו תעשיות נהנות הכי הרבה מסרטוני המוצר של HeyGen?

HeyGen אידיאלי לתעשיות כמו SaaS, איקומרס, חינוך, בריאות ועוד—כל מקום שבו תקשורת מוצר ברורה ומעורבות לקוחות הן בעדיפות גבוהה.

איך להתחיל להשתמש ב-HeyGen לסרטוני הסבר על מוצר?

להתחיל זה פשוט! הירשם ל-HeyGen, חקור את כלי יצירת הווידאו שלה, והתחל לבנות כבר היום את סרטון המוצר הראשון שלך עם בינה מלאכותית.

