Voix de synthèse féminine
Transformez n’importe quel script en voix off féminine naturelle et en vidéo finalisée en quelques minutes. Choisissez parmi plus de 300 voix féminines IA dans plus de 175 langues, ajoutez une présentatrice avec synchronisation labiale, et publiez sans caméras, micros ni logiciel de montage.
Fonctionnalités de synthèse vocale féminine qui vont au-delà du simple audio
Voix IA féminines naturelles
Saisissez ou collez votre script et le générateur de voix IA le lit avec une intonation féminine chaleureuse et naturelle, au lieu de la cadence plate et robotique des anciens outils. Prévisualisez plus de 300 voix féminines dans plus de 175 langues, gratuitement en ligne, et comparez les tonalités avant le rendu.
Clonez votre propre voix féminine
Enregistrez un court échantillon et le clonage de voix par IA crée une voix féminine qui narre n’importe quel script tout en conservant votre timbre reconnaissable. Les équipes utilisent une seule voix clonée pour maintenir une identité sonore de marque cohérente sur chaque vidéo, sans avoir à réserver un comédien voix-off pour chaque nouveau projet.
Présentatrices IA féminines avec synchronisation labiale
Associez votre voix off féminine à l’un des plus de 1 100 avatars, et la synchronisation labiale IA au niveau des phonèmes fait correspondre chaque mot à la bouche du présentateur. Les outils audio seuls vous livrent un simple fichier ; HeyGen vous remet une vidéo finalisée, prête à être visionnée sur n’importe quel canal.
Contrôle du ton, du rythme et des émotions
Façonnez chaque voix féminine en ajustant le ton, le rythme et l’émotion depuis l’éditeur basé sur le texte dans AI Studio, exactement comme vous modifieriez un document. Corrigez la prononciation d’un nom ou transformez une lecture chaleureuse en une version plus énergique en modifiant le script puis en régénérant, sans avoir besoin d’aucune nouvelle session d’enregistrement.
Sous-titres et export SRT
Générez automatiquement des sous-titres avec le générateur de sous-titres et exportez des fichiers SRT en même temps que votre MP4 en HD ou 4K. Les sous-titres retiennent les spectateurs qui regardent sans le son sur les réseaux sociaux et ouvrent votre contenu aux personnes qui comptent sur les sous-titres pour suivre chaque réplique.
Cas d’usage de voix IA féminines pour les équipes de contenu
Voix off féminines pour YouTube
Enregistrer la narration prise après prise ralentit chaque mise en ligne. Collez votre script, choisissez une voix féminine et publiez des vidéos explicatives et des Shorts prêtes pour votre chaîne le jour même, dans le ton qui correspond le mieux à votre audience.
Narration pour l’e-learning et la formation
La narration de cours implique généralement du temps en studio ou des frais d’agence. Créez plutôt des modules de formation à partir de votre script avec une voix féminine claire et accessible, puis mettez à jour n’importe quelle leçon en modifiant le script et en régénérant l’audio.
Clips marketing et réseaux sociaux
Les campagnes s’essoufflent quand chaque variante de publicité nécessite une nouvelle session de voix off. Générez plusieurs prises de voix off féminine à partir d’un seul script, testez différents tons et livrez, en une après-midi, des clips localisés pour chaque emplacement.
Narration de démonstration produit
Les présentations produit ont besoin d’une voix féminine cohérente à chaque nouvelle version. Rédigez le script de la démo une seule fois, générez la voix off, puis relancez le rendu à chaque modification de l’interface, sans avoir à réserver de nouvelles sessions d’enregistrement.
Livre audio et narration longue durée
Les longs scripts coûtent cher à enregistrer manuellement. Générez chapitre après chapitre avec une même voix féminine régulière, gardez une prononciation cohérente sur l’ensemble du projet et corrigez n’importe quelle réplique en modifiant simplement le texte puis en régénérant.
Localisez des vidéos avec des voix féminines
Retourner tourner du contenu pour de nouveaux marchés prend des mois et nécessite une deuxième équipe. Faites plutôt passer n’importe quelle vidéo finalisée par le traducteur vidéo IA et obtenez en une seule étape une voix féminine localisée, un ton cloné et une synchronisation labiale parfaitement adaptée.
Comment créer une vidéo de synthèse vocale féminine dans HeyGen
Collez un script, choisissez une voix féminine, ajoutez une présentatrice, puis exportez une vidéo HD finalisée en quatre étapes directement dans le navigateur.
Collez votre script
Saisissez ou collez votre script dans l’éditeur de texte et divisez-le en scènes selon vos besoins.
Choisissez une voix IA féminine
Prévisualisez des voix féminines dans plus de 175 langues, puis définissez le ton, le rythme et l’émotion que vous souhaitez.
Ajoutez un présentateur ou des visuels
Choisissez un avatar pour interpréter votre narration avec synchronisation labiale, ou gardez une mise en page sans visage avec des plans de coupe.
Générez et exportez en HD
Rendez votre vidéo, téléchargez le MP4 en HD ou 4K, et ajoutez des sous-titres SRT pour n’importe quelle plateforme.
Qu’est-ce que la synthèse vocale féminine et comment fonctionne-t-elle ?
La synthèse vocale féminine transforme un texte écrit en une voix féminine naturelle, puis peut éventuellement l’associer à des visuels ou à un présentateur synchronisé sur les lèvres. Dans HeyGen, vous collez un script, vous choisissez une voix féminine, puis vous générez une vidéo MP4 finalisée, prête à être publiée.
Les voix IA féminines sonneront-elles naturelles, ou robotiques comme avec les anciens outils de synthèse vocale ?
Les voix féminines d’IA modernes sonnent naturelles, avec une phrasé fluide et une intonation au niveau de la phrase, plutôt que la diction hachée des premiers systèmes TTS. Dans HeyGen, vous pouvez préécouter plusieurs voix féminines, puis ajuster le rythme et l’émotion jusqu’à ce que la lecture corresponde à votre intention.
Combien de voix féminines et de langues HeyGen propose-t-il ?
HeyGen propose plus de 300 voix IA, dont un large choix de voix féminines, dans plus de 175 langues et de nombreux accents régionaux. Vous pouvez comparer des tons chaleureux, professionnels, énergiques ou calmes côte à côte avant de choisir celui qui convient le mieux à votre vidéo.
Comment puis-je ajouter une voix off féminine à une vidéo sans rien enregistrer ?
Collez votre script, choisissez une voix féminine, et HeyGen génère la narration puis la synchronise automatiquement avec votre avatar ou vos séquences vidéo. Tout le processus se fait dans le navigateur, sans micro, studio ni logiciel de montage.
Pourquoi choisir HeyGen plutôt que d’autres outils de synthèse vocale féminine ?
La plupart des outils TTS s’arrêtent à un simple fichier audio que vous devez encore monter dans une vidéo. HeyGen génère à la fois la voix off féminine et la vidéo finalisée, avec plus de 1 100 avatars, la synchronisation labiale et la traduction complète de la vidéo sur une seule et même plateforme.
Puis-je cloner ma propre voix féminine pour narrer des vidéos ?
Oui. Enregistrez un court échantillon et le clonage de voix par IA crée une voix féminine qui lit vos scripts tout en conservant votre timbre reconnaissable. Les créateurs l’utilisent pour garder leur propre voix sur toutes leurs vidéos sans devoir refaire prise après prise.
Puis-je contrôler le ton et l’émotion d’une voix féminine ?
Oui. Vous pouvez ajuster le ton, le rythme et l’émotion directement dans l’éditeur, de sorte qu’un même script puisse sonner chaleureux et rassurant pour un onboarding, ou dynamique et énergique pour une publicité. Modifiez le texte, régénérez et écoutez le changement instantanément.
L’audio multilingue généré par l’IA fonctionne-t-il vraiment à l’échelle de la production ?
Oui. AI Smart Ventures a formé plus de 10 000 personnes avec du contenu HeyGen couvrant plus de 170 langues, comme détaillé dans le témoignage client d’AI Smart Ventures. Une seule plateforme a permis de garder la voix et la qualité cohérentes sur tous les marchés pour lesquels ils ont localisé.
HeyGen peut-il donner à une vidéo existante une voix féminine dans une autre langue ?
Oui. Téléchargez une vidéo finalisée et le traducteur vidéo IA la localise avec une voix féminine, un timbre cloné et une synchronisation labiale correspondante, de sorte que l’orateur semble avoir tourné la vidéo dans la nouvelle langue. Le même flux de travail fonctionne dans plus de 175 langues.
La synthèse vocale féminine est-elle gratuite sur HeyGen, et que proposent en plus les offres payantes ?
Oui, le plan Free vous permet de générer des vidéos de voix off féminines sans payer. Les offres payantes commencent à 24 $ par mois et ajoutent des vidéos plus longues et davantage d’exports, avec des plans Enterprise personnalisés pour les équipes qui produisent à grande échelle.
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